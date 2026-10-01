アンドレ·シトロエン （1878-1935）は、フランス産業界における偉大な人物の一人である。エコール・ポリテクニークの卒業生である彼は、自動車を発明したわけではないが、ヨーロッパでいち早く自動車を大量生産し、大衆向け製品として販売し、マーケティングツールとして活用した人物の一人である。彼の人生は経済学の教訓でもある。莫大な負債によって支えられた華々しい産業的成功は、最終的に破産とミシュランによる会社の買収という結末を迎えた。2026年、パンテオンへの埋葬を求める運動によって、彼の名前が再びニュースに取り上げられた。

幼少期：移民の子として生まれ、幼い頃からテクノロジーに情熱を燃やしていた。

アンドレ・シトロエンは1878年2月5日、パリ9区ラフィット通り44番地で生まれた。彼は、1873年にパリに移住したオランダ系ユダヤ人のダイヤモンド商人レヴィ・シトロエンと、ワルシャワ出身のアマリア・クラインマンの5番目で末っ子だった。姓は、オランダで柑橘類商人だった先祖に由来する（「citroen」はオランダ語でレモンを意味する）。「e」に分音記号を付けたのはアンドレである。

彼の幼少期は悲劇に満ちていた。1884年、彼の父親は南アフリカのダイヤモンド鉱山への投資が失敗に終わった後、自殺した。コンドルセ高校の優秀な生徒で、ジュール・ヴェルヌとエッフェル塔の建設に魅了されたアンドレは、エコールポリテクニック 1898インチ

ヘリンボーンギア：ロゴの誕生

1900年、ポーランド旅行中に、彼はV溝歯車の製造方法を発見した。この歯車は静音性に優れ、高出力を伝達できるが、高い加工精度が求められた。アンドレ・シトロエンはライセンスを取得し、鋼鉄を用いた工業生産プロセスを開発した。1901年、彼は高校時代の友人2人と共に、パリのフォーブール・サン＝ドニ地区に歯車製造会社を設立した。

この二重のシェブロンマークは後に自動車ブランドのエンブレムとなり、世界的な自動車業界で最も認知度の高いロゴの一つが、機械部品から生まれたものとなった。

モース、アメリカ、そして大量生産の発見

1906年以降、彼は自動車メーカーの支援を依頼された。 モルス当時経営難に陥っていた同社は、彼が経営と製品ラインナップを再編成した結果、生産台数は1908年の300台から1913年には800台に増加した。1912年のアメリカ旅行は彼に大きな影響を与え、フォード工場を訪れて組立ライン生産方式を目の当たりにした。彼の野望は「ヨーロッパのヘンリー・フォード」になることとなった。

1915年～1918年：ケ・ド・ジャヴェルにある砲弾工場

1914年に砲兵将校として動員された彼は、弾薬不足を目の当たりにした。1915年1月、彼は戦争省に対し、数ヶ月以内に75mm砲弾を前例のない速度で生産できる工場を建設することを提案した。 ジャベルドック彼はパリに、最大13万000人の女性を雇用する超近代的な工場を建設した。この工場は合計で約23万発の砲弾を生産した。また、当時としては珍しい社会福祉施設、すなわち食堂、診療所、託児所を備えていたことでも知られている。

1919年：タイプAとヨーロッパ初の量産車

休戦協定締結直後、工場は軍からの受注を失った。アンドレ・シトロエンはこの事態を予見し、数ヶ月のうちに工場を自動車工場へと転換した。1919年7月、彼は報道機関に対し、当時市場で最も安かった車の約半額にあたる250フランの自動車を発表した。このキャンペーンはわずか16週間で000件以上の問い合わせを集めた。

La シトロエン タイプAエンジニアのジュール・サロモンが設計したシトロエン2CVは、同年発売された。1日30台の生産を目標に、ヨーロッパ初の量産車として発表された。1929年、シトロエンは102,891台の自動車を生産し、これはフランス国内生産台数の約3分の1に相当する。また、ジャヴェル、シュレンヌ、クリシー、サン＝トゥアン、グルネルにある工場では、約32,000人の従業員が働いていた。

時代を先取りしたマーケティングの天才

アンドレ・シトロエンは、広告が売上につながることを誰よりも早く理解していた。

1922年10月4日、モーターショー開催中の凱旋門上空で、飛行機が煙で「シトロエン」の文字を描いた。

1925年から1933年にかけて、巨大な電飾看板が エッフェル塔 巨大な広告看板。

巨大な広告看板。 ケグレスの半装軌車による探検は世論に強い印象を与えた。サハラ砂漠横断（1922～1923年）、 ブラッククルーズ アフリカにて（1924年）、 イエロークルーズ アジアにて（1931年）

アフリカにて（1924年）、 アジアにて（1931年） アフターサービスにおいても革新的で、取扱説明書、販売店ネットワーク、純正部品の保証などを提供している。

トラクシオン・アヴァンと1934年の破産

1933年、ルイ・ルノーに対抗するために、アンドレ・シトロエンはジャベル工場をわずか数ヶ月で再建し、ヨーロッパで最も近代的な工場の1つに変えた。彼はエンジニアのアンドレ・ルフェーブルを雇い、1年で設計した。 牽引アバンツ1934年3月24日に発表されたこの車は画期的なものだったが、会社は財政的に疲弊していた。1934年5月にフランス銀行が発表した報告書によると、損失は2億フランに達していた。

銀行は彼への支援継続を拒否しており、政府も介入を望んでいない。 12月21 1934シトロエン社は法的清算手続きに入った。主要債権者は、 ミシュラン彼は会社を引き継いだ。1935年1月、アンドレ・シトロエンは保有株を売却し、7月にはピエール・ミシュランが社長に就任した。病に倒れたアンドレ・シトロエンは、1935年7月3日、パリで57歳で死去した。

その遺産：ミシュランからステランティスへ

このブランドはミシュランの傘下で存続し、2CV（1948年）やDS（1955年）といった象徴的なモデルを生み出して繁栄した。1976年、プジョーはシトロエンを買収し、グループが誕生した。 PSAプジョーシトロエン2021年1月、PSAとフィアット・クライスラーの合併により ステランティスシトロエンはそのうちの14ブランドのうちの1つである。

パリでは、1958年にケ・ド・ジャヴェルがケ・アンドレ＝シトロエンに改名され、かつての工場跡地にはアンドレ＝シトロエン公園が造成された。数年にわたり、家族、特に孫のアンリ＝ジャック・シトロエンは、彼のパンテオンへの埋葬を提唱してきた。2026年8月26日、フランス経済連盟（MEDEF）の会長パトリック・マルタンは、同連盟のサマースクールでこの候補を公に支持した。

アンドレ・シトロエンの物語から投資家が学ぶべきこと

シトロエンの軌跡は、上場自動車メーカーの分析において今なお重要な教訓を与えてくれる。

シェブロンブランドの現在の後継者をフォローするには、当社のプロフィールをご覧ください。ステランティス株シトロエンの偉大な歴史的ライバルと比較すると、ルノーの在庫これらの分析は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。

年 イベント情報 1878 パリ生まれ（2月5日） 1898 エコール・ポリテクニックへの入学 1901 ヘリンボーンギア会社の設立 1906 モルス復興の主導権を握る 1915 ジャベル埠頭の貝殻工場の建設 1919 シトロエン タイプAの発売 1924 ブラッククルーズ 1934 トラクション・アヴァン（3月）、法的清算（12月21日） 1935 ミシュランに買収され、7月3日に死去した。 1976 PSAプジョー・シトロエンの誕生 2021 シトロエンがステランティスブランドに

FAQ

シトロエンのロゴにはなぜ2つのシェブロン（山形模様）があるのですか？

それは、アンドレ・シトロエンが自動車業界に進出する以前のキャリア初期に製造していたV字型（ヘリンボーン型）ギアを彷彿とさせる。

シトロエンはなぜ1934年に倒産したのか？

同社は、事業拡大、ジャベル工場の再建、トラクシオン・アヴァンの開発資金を調達するために多額の負債を抱えていたが、販売価格が低かったため利益率が低迷していた。銀行は支援を拒否し、同社は1934年12月21日に破産管財人の管理下に置かれた。

現在、シトロエンの所有者は誰ですか？

シトロエンは、PSAとフィアット・クライスラー・オートモービルズの合併により2021年に設立されたステランティス・グループのブランドです。