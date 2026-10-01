エリック・トラピア 2013年1月からダッソー・アビエーションを率いている。1960年6月1日生まれの彼は、24歳でグループに入社し、トップに就任するまでキャリアのほとんどを輸出用戦闘機の販売に費やした。彼のリーダーシップの下、 ラファールフランス国外では長らく売れないと考えられていたが、世界的な商業的成功を収めた。2025年1月、彼はマルセル・ダッソー・インダストリアル・グループ（GIMD）の会長にも就任した。防衛の価値観を重んじるすべての人々にとって、彼の決断が重要な意味を持つ、控えめなリーダーの肖像。

トレーニングと始まり

エリック・トラピエはテレコム・シュドパリの卒業生エンジニアです。1983年と1984年にフランス海軍の士官として兵役を終え、その後 ダッソー 1984年に海軍に入隊。現在は予備役海軍大佐。1983年に結婚し、3人の子供の父親である。

輸出業界に30年間貢献

ダッソー・アビエーションでの彼のキャリアは、ほぼ完全に国際問題に集中している。

1984-1987 設計部門および兵器システム管理。

設計部門および兵器システム管理。 1987-1991 国際技術管理を担当し、韓国、シンガポール、サウジアラビア、チリ、ドイツとの交渉責任者。大西洋沿岸哨戒機の販売にも携わっている。

国際技術管理を担当し、韓国、シンガポール、サウジアラビア、チリ、ドイツとの交渉責任者。大西洋沿岸哨戒機の販売にも携わっている。 1991-1995 アジア地域での販売責任者であり、インドとのミラージュ契約も担当する。

アジア地域での販売責任者であり、インドとのミラージュ契約も担当する。 1995-2000 アラブ首長国連邦における販売責任者であり、ミラージュ2000-9の契約管理を担当している。

アラブ首長国連邦における販売責任者であり、ミラージュ2000-9の契約管理を担当している。 2000-2005 中東・アフリカ地域担当ディレクター、その後、軍事輸出担当ディレクター。

中東・アフリカ地域担当ディレクター、その後、軍事輸出担当ディレクター。 2006 国際部門ゼネラルマネージャー。

彼はまた、戦闘用ドローンの実証機に関する産業協定の交渉も行っている。 nEUROnダッソー・アビエーションが主導し、サーブ（スウェーデン）、アレーニア（イタリア）、RUAG（スイス）、HAI（ギリシャ）、EADS（スペイン）が参加したこの欧州プログラムは、ステルス技術と自律操縦技術の実験場としての役割を果たした。

2013年：ダッソー・アビエーション史上最年少のCEOに就任

2012年12月18日に取締役に選任されたエリック・トラピエは、 8月チャールズ・エデルステン氏の後任となる。52歳で、1929年の創業以来5人目のCEOとなり、この職に就く最年少となる。

彼は矛盾した状況を引き継いだ。ラファールは技術的には高く評価されていたものの、海外の顧客はまだ一社も購入しておらず、フランス政府からの発注のみで支えられていた。したがって、この10年間の課題は、国家的な開発計画を輸出成功へと転換することだった。

彼のリーダーシップの下でのラファール戦闘機の主要販売

その後の10年間で彼の主張が正しかったことが証明された。2015年以降に締結された主な契約は以下の通り。

年 Pays コントロール 2015 エジプト ラファール戦闘機24機（最初の輸出顧客）に加え、2021年に2回目の発注が行われた。 2015 カタール ラファール戦闘機24機（後に36機に増加） 2016 インド フランス空軍向けラファール戦闘機36機 2021 Grèce 新旧ラファール戦闘機 2021 クロアチア 12機のラファールが中古で使用されました 2021 アラブ首長国連邦 ラファール戦闘機80機、同プログラム史上最大の輸出受注 2022 Indonésie ラファール戦闘機42機（複数回に分けて納入） 2024 セルビア 12ラファール 2025 インド インド海軍向けラファール戦闘機26機

これらの成功はダッソー・アビエーションの様相を大きく変えました。複数年にわたる受注残高、生産の拡大、そして軍事分野における前例のない知名度向上などがその例です。また、電子機器を担当するタレス社とM88エンジンを担当するサフラン社という、このプログラムの主要パートナーにも恩恵をもたらしています。このバリューチェーンに関心のある投資家は、当社の分析を参照してください。ダッソー・アビエーションの株式、タレスアクション とサフラン株.

機密ファイル：SCAFおよびFalcon

それほど単純な話ではない。 将来戦闘航空システム（FCAS）ドイツとスペインと共同で開始されたこのプロジェクトは、ダッソー・アビエーションとエアバスの間での業務分担をめぐる度重なる意見の相違によって特徴づけられた。エリック・トラピエは、戦闘機の主契約企業を明確に特定する必要性を公然と擁護したが、この立場はパートナー企業との間でしばしば緊張を高めることになった。

民間部門では、ビジネスジェットのラインナップは ファルコン ファルコン6Xは、特にエンジン関連で就航までに遅延が生じ、ファルコン10Xが開発された。ファルコン事業は、軍事事業よりも経済情勢の影響を受けやすい。

GIMD会長であり、産業界の雇用者を代表する人物。

2025年1月9日、エリック・トラピエはシャルル・エデルステンヌの後任として、 マルセル・ダッソー・インダストリアル・グループ（GIMD）ダッソー家が所有する持株会社は、ダッソー・アビエーションを支配し、ダッソー・システムズにも相当な株式を保有しているが、それ自体がタレスの筆頭株主でもある。彼は引き続きダッソー・アビエーションのCEOを務める。

彼はまた、いくつかの代表職も務めている。

欧州航空宇宙防衛産業協会（ASD）会長（2017年5月選出）。

フランス航空宇宙産業協会（GIFAS）会長。2017年6月8日に選出。

2021年3月から2023年1月まで、フランス国防産業協議会（CIDEF）の会長を務める。

2021年4月15日に選出された、UIMM（冶金産業貿易連合）会長。

彼は2025年1月からレジオンドヌール勲章のコマンドゥールを受章しており、航空勲章（2023年）も授与されている。

2026年の欧州防衛：投資家にとってその役割が重要な理由

2022年以降、欧州における軍事予算の増加により、防衛関連株は株式市場で最も注目されるテーマの一つとなっている。こうした状況を踏まえ、以下の点に注目すべきである。

注文帳 ：数年にわたる見通しは得られるが、収益性は納期を守る能力、つまり下請けチェーンに依存する。

：数年にわたる見通しは得られるが、収益性は納期を守る能力、つまり下請けチェーンに依存する。 制御構造 ダッソー・アビエーションはGIMDが過半数の株式を保有しており、エアバスは重要な少数株主となっている。そのため、株式の流通量は限られており、株価の変動が大きくなる可能性がある。

ダッソー・アビエーションはGIMDが過半数の株式を保有しており、エアバスは重要な少数株主となっている。そのため、株式の流通量は限られており、株価の変動が大きくなる可能性がある。 輸出契約 それらは政治的決定、資金、そして時には技術移転に依存しており、実施スケジュールはしばしば不確実である。

それらは政治的決定、資金、そして時には技術移転に依存しており、実施スケジュールはしばしば不確実である。 ESG基準 ：一部のファンドは武器を投資対象から除外しているが、2022年以降、他のファンドは武器を再び組み入れている。これはこれらの証券に対する需要に影響を与える。

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre に関する意見 Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

エリック・トラピエはいつからダッソー・アビエーションの責任者になったのですか？

彼は2013年1月8日からダッソー・アビエーションの会長兼CEOを務めている。

エリック・トラピエはラファール戦闘機の販売においてどのような役割を果たしたのか？

元国際事業部長である彼は、輸出戦略を主導し、最初の契約（2015年のエジプトとカタール、2016年のインド）の獲得、そして2021年のアラブ首長国連邦からの記録的な80機のラファール戦闘機の受注を実現させた。

エリック・トラピエが議長を務めるGIMDとは何ですか？

マルセル・ダッソー・インダストリアル・グループは、ダッソー・アビエーションを支配する家族経営の持株会社である。エリック・トラピエは2025年1月9日に会長に就任した。

エリック・トラピエはUIMMの会長ですか？

はい、彼は2021年4月15日に冶金産業貿易組合の会長に選出されました。