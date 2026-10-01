ジャン＝シリル・スピネッタ 彼は、大手企業のトップとして第二のキャリアを成功させた数少ないフランスの上級公務員の一人です。1943年10月4日、パリ15区生まれ。エア・アンテル、そしてエア・フランスの会長を11年以上務め、同社の部分民営化と2004年のKLMとの合併を主導した後、アレバの監査役会会長に就任しました。2018年には、鉄道輸送の未来に関する「スピネッタ・レポート」で再び注目を集めました。ここでは、彼の経歴、重要な決断、そしてそれらが航空業界の投資家にとって今なおどのような意味を持つのかを見ていきましょう。

起源と訓練

ジャン＝シリル・スピネッタは、社会主義に深く傾倒する家庭で育った。祖父のシリル・スピネッタは工芸学校出身の技師で、1911年からアルビ労働者ガラス工場を経営し、ジャン・ジョレスと親交が深かった。母のアントワネット・ブリニョーリはコルシカ島出身の教師で、父のアドリアン・スピネッタは土木技師だった。一家はパリに定住し、そこでジャン＝シリルは生まれた。

ヴェルサイユのリセ・オッシュで学んだ後、パリ大学法学部で公法の修士号を取得し、パリ政治学院を卒業後、国立行政学院（ENA）のシャルル・ド・ゴール期に入学した。1977年まで社会党員であった。

上級公務員としての経歴（1969年～1990年）

彼の行政職歴は幅広く多岐にわたる。教員助手として勤務した後、国民教育省（投資計画局長、その後大学局長）、国務院監査官、政府事務局、首相情報局などで次々と要職を歴任した。

その後、彼は運輸部門に深く関わるようになり、ミシェル・デレバール氏の首席補佐官を2度務めた。特に、デレバール氏が運輸・海事大臣、そして後にインフラ大臣を務めた時期にその職にあった。この経験を通して、彼は民間航空とその規制上の課題について深い知識を身につけた。

エア・アンテル、そしてエールフランス：再編と首都の開放

1990年から1993年まで、彼は社長兼CEOを務めた。エールアンテールフランス国内航空会社の社長に就任。当時、欧州の空域が競争に開放される準備が進められていた。フランソワ・ミッテラン大統領との任務と欧州委員会での勤務を経て、エールフランス 22 9月の1997。

彼のロードマップは2つあった。長年の損失から立ち直りつつある企業の回復を継続すること、そして市場への参入準備を進めることだった。1999年、彼は エールフランスの部分民営化同社の新規株式公開（IPO）に伴い、エールフランス航空は同時期に、デルタ航空、アエロメヒコ航空、大韓航空とともに2000年に設立されたスカイチーム・アライアンスにも加盟した。

2004年：エールフランス-KLMの設立

彼のキャリアの中で最も重要な事業は、オランダ企業との合併だった。 KLM2004年に完了したこの合併は、ヨーロッパの航空輸送業界における初の大規模な国境を越えた合併だった。採用された構造は、2つの航空会社と2つのブランド、そして2つのハブ空港（パリ・シャルル・ド・ゴール空港とアムステルダム・スキポール空港）を、共同出資の上場企業の下に維持するものだった。この合併により、エールフランス航空は民営化され、フランス政府の出資比率は過半数を下回った。

ジャン＝シリル・スピネッタは2008年12月31日までグループのCEOを務め、その後2009年1月1日からエールフランス-KLMおよびエールフランスの取締役会長に就任し、ピエール＝アンリ・グルジョンがCEOに就任した。2011年10月17日、グルジョンの退任に伴い、スピネッタは2013年にアレクサンドル・ド・ジュニアックが後任となるまでCEOに復帰した。

2004年に考案された二頭体制モデルは、特に2019年にオランダ政府が同社の株式を取得した際のパリとハーグ間の緊張関係の際に、しばしば議論されてきた。この遺産がグループの評価に今もなおどのように影響しているかを理解するために、我々は分析を行った。エールフランス-KLM株 資本構成と保有車両に関する問題点を検討する。

アレバ、アルカテル・ルーセント、サンゴバン：経営管理者募集中

同時に、ジャン＝シリル・スピネッタは数多くの理事会に名を連ねている。彼は アレバ監査役会 2009年4月から2013年6月にかけては、EPR原子炉の不具合や原子力グループの戦略（後に燃料サイクル事業のOranoとなる）への疑問が生じた時期であった。彼はまた、アルカテル・ルーセント、アリタリア航空、フランス郵政公社、サンゴバン（2005年から）、ユニリーバ、GDFスエズの取締役も務めている。

サンゴバン取締役会における彼の存在は、ジャン＝ルイ・ベファのような人物と肩を並べるものでした。材料グループに関心のある方は、当社のプロフィールをご覧ください。サンゴバン株.

訴訟は起訴されることなく終結した。

2006年7月、ジャン＝シリル・スピネッタは、航空保安を専門とする元エールフランス航空の下請け業者を対象とした捜査の一環として、裁判所に召喚された。彼は最終的に証人として尋問され、正式に起訴されることはなかった。彼はこの件に関して一貫して無罪を主張している。

2018年：スピネッタ社による鉄道の未来に関する報告書

2018年2月15日、彼はエドゥアール・フィリップ首相に「鉄道輸送の未来」に関する報告書を提出した。その中で最も議論を呼んだ提言は、鉄道労働者としての身分で新規雇用を行う慣行の廃止、SNCF（フランス国鉄）の株式会社化、鉄道網の競争開放に向けた準備、支線数の削減などであった。これらの提案の一部は、長期にわたるストライキ運動を経て2018年に採択された新たな鉄道協定に関する法律に盛り込まれた。

彼はまた、2013年10月から、学校とビジネス界の連携強化を任務とする国家教育経済評議会の議長も務めた。

区別

ジャン＝シリル・スピネッタは、レジオンドヌール勲章と国家功労勲章の司令官であり、学術功労章のオフィシエである。彼は「年間最優秀マネージャー」に選出された。 ル・ヌーヴェル・エコノミスト 2003年に受賞し、2004年にはプロ航空宇宙ジャーナリスト協会からアイケア賞を受賞した。

彼の経験から投資家が学ぶこと

航空業界は株式市場の中でも特に景気変動の影響を受けやすい業界の一つである。ジャン＝シリル・スピネッタの経歴は、こうした要因のいくつかを如実に示している。

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年 ステップ 1943 パリ生まれ（10月4日） 1990-1993 エアインターのCEO 1997 エールフランス航空のCEOに就任（9月22日） 1999 エールフランス航空の部分民営化と上場 2004 KLMとの関係強化、エールフランス-KLMの誕生 2009 エールフランス-KLMの取締役会長およびアレバの監査役会会長 2011-2013 彼はエールフランス-KLMのCEOとしての職務に復帰する。 2018 鉄道輸送の未来に関する報告書

FAQ

ジャン＝シリル・スピネッタはエールフランスでどのような仕事をしていましたか？

彼は1997年から2008年までエールフランス航空を率い、1999年には部分的な民営化を実施し、2004年にはKLMオランダ航空との合併を主導し、エールフランス-KLMグループを誕生させた。

スピネッタレポートとは何ですか？

2018年2月に政府に提出された鉄道輸送の将来に関する報告書は、同年採択されたSNCF改革のきっかけとなった。

ジャン＝シリル・スピネッタはアレバの会長を務めていましたか？

はい、彼は2009年4月から2013年6月までアレバの監査役会の議長を務めました。