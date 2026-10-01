ジャン＝ルイ・ベッファ 彼は1986年から2007年までの20年以上にわたりサンゴバンを率い、その後2010年まで取締役会長を務めた。1941年8月11日、ニース生まれ。工兵隊（Corps des Mines）の工学部を卒業。公務員の上級職で訓練を受け、産業の戦略的役割を確信する、フランスを代表するビジネスリーダー世代を体現する人物である。サンゴバン以外にも、産業政策に関する報告書や著書を通して、世論に影響を与えた。CAC40構成銘柄の産業グループの意思決定に今なお影響を与え続ける彼の経歴を振り返る。

学歴：ポリテクニーク、鉱山大学、科学政治学院

エンジニアと教師の息子であるジャン＝ルイ・ベファは、ニースのマセナ高校で競争試験の準備をし、入学を許可された。エコールポリテクニック 1960年に彼はエンジニアになった。 鉱山部隊 1963 年には、石油国立高等専門学校でも学び、パリ政治学院で学位を取得しました (1966 年、経済財政部門)。

エネルギー行政における始まり

彼はクレルモン＝フェランで鉱山技師としてキャリアをスタートさせ、1967年から1974年まで産業省の燃料部門に勤務し、「精製・利用」部門の責任者、そして副部長を務めた。この経験を通して、彼はエネルギーと国家と産業界の関係について深い知識を身につけ、これらは彼のキャリアを通して一貫したテーマとなった。

1974年～1986年：サンゴバンの台頭

1974年、ジャン＝ルイ・ベファが加入した サンゴバン 企画部長として。その後、事務局長に就任し、その後、社長に就任した。 ポン-A-ムーソン彼は鋳鉄管を専門とする子会社を経営する傍ら、1979年から1982年までグループの「パイプ・機械」部門の経営も担当した。1982年3月、サンゴバンが国有化された年に、彼は同社の常務取締役に就任した。

1986年1月、彼はロジャー・フォールーの後任として 社長兼CEOフランソワ・ミッテラン大統領の下で任命され、当時の首相ジャック・シラクによって承認された彼は、1986年末にサンゴバン社の民営化を主導した。これは、コハビタシオン政権下で行われた最初の大規模な民営化であった。

1986年～2007年：サンゴバンのトップとして20年間

彼のリーダーシップの下、サンゴバンは大きな変革を遂げた。従来ガラス事業に注力してきた同グループは、建築資材および資材流通分野へと事業を拡大し、国際化を加速させた。この時期の重要な節目としては、1990年のアメリカ企業ノートン社の買収が挙げられる。これにより同グループは研磨材分野で世界的なリーダーとなり、2005年には石膏ボード専門企業であるイギリス企業BPB社の買収も実現した。

この戦略により、サンゴバンは住宅・建設分野における世界有数のスペシャリストとしての地位を確立し、後継者たちもその地位を継承・強化してきた。ジャン＝ルイ・ベファは2007年6月までCEOを務め、その後2010年まで取締役会長を務めた。ピエール＝アンドレ・ド・シャランダーが後任としてCEOに就任。2021年7月以降は、ブノワ・バザンがグループを率いている。

投資家にとって、ベファ氏の下でのサンゴバンの歴史は、100年の歴史を持つ工業会社が、連続的な買収を通じてどのように自らを改革できるかを示している。サンゴバン株 持続可能な建築とエネルギー効率の高い改修に重点を置いた、同社の現在の事業内容を詳しく説明する。

賃金とアスベストに関する議論

ジャン＝ルイ・ベファは、同世代の他の経営者と同様に、様々な方面から批判にさらされた。2007年には、報道機関のランキングによると、推定報酬額10,2万ユーロで、フランスで最も高額な報酬を得ているCEOの一人だった。さらに、ポンタムッソンの経営トップを務めていた間、彼はアスベスト使用反対派から攻撃の的となり、素材業界全体を悩ませていた論争の渦中にいた。アスベスト問題は、特に米国において、同グループのイメージと法的地位に長期的な悪影響を与えた。

産業政策に関する思想家

ジャン＝ルイ・ベファは、フランス産業の未来について影響力のある発言者としての地位を確立している。

2004年、ジャック・シラクは彼に産業政策の活性化という任務を託した。2005年1月の彼の報告書は、 新たな産業政策に向けては、 産業イノベーション庁 2005年9月以来、同社の監査役会の議長を務めている。

2005年9月以来、同社の監査役会の議長を務めている。 2002年、彼はノーベル経済学賞受賞者のロバート・ソローと共に、経済学研究のためのサンゴバン・センターを設立した。このセンターは後にクールノー・センターとなり、さらにクールノー財団（2010年）へと発展し、彼らは現在も共同議長を務めている。

彼はSeuilと共同でいくつかのエッセイを発表した。 フランスは選択しなければならない （2012） フランスは行動を起こさなければならない （2013） 権力の鍵 （2015）ら 変革か、さもなくば滅びるか：大企業対スタートアップ企業 とします。

彼の中心的な主張は、米中二国間競争に直面する国家の力は、輸出産業、技術、エネルギー、そして軍事力にかかっているというものだ。彼は国家主導の首尾一貫した産業戦略を提唱し、フランスの脱工業化を批判している。こうした考え方のいくつかは、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、産業主権や国内回帰に関する議論の中で広く共感を呼んでいる。

ラザード、エンジー、ル モンド: 役員としての第二のキャリア

サンゴバン退社後、ジャン＝ルイ・ベファは同行の上級顧問に就任した。 ラザード彼は2008年から2015年までGDF Suez、その後Engieの取締役を務め、Engieでは指名・報酬委員会の委員長を務めた。また、シーメンスの監査役会（2008年～2013年）、ブリュッセル・ランベール・グループの取締役（2001年～2013年）、およびケス・デ・デポの監査役会（2014年～2019年）にも名を連ねた。さらに、BNPパリバとガス・ド・フランスの取締役も務めた。彼は1994年から同グループの監査役会メンバーである。 ル·モンド彼は2017年10月5日に会長に就任した。

Engieでの彼の役割は、彼を主要なエネルギー問題に近づけるものであり、この分野は特に、当社のファクトシートで分析されています。エンジーアクション.

区別

ジャン＝ルイ・ベファは、レジオンドヌール勲章グラン・オフィシエ（2007年）、国家功労勲章グラン・クロワ（2016年）、芸術文化勲章コマンドゥール（2005年）を受章している。また、旭日章（日本）をはじめとする数々の海外勲章も授与されている。オペラ愛好家であり、パリ国立歌劇場振興協会の会長を務めた。

彼の経験から投資家が学ぶこと

産業グループは段階的に自己改革を進めている。 サンゴバンは社名を変えずに事業の中核を変えた。その真価を理解するには、事業分野別の収益内訳を見る必要がある。

サンゴバンは社名を変えずに事業の中核を変えた。その真価を理解するには、事業分野別の収益内訳を見る必要がある。 大型買収は賭けだ。 統合が成功すれば価値を生み出すが、短期債務の負担となる。

統合が成功すれば価値を生み出すが、短期債務の負担となる。 政治的な背景は重要だ。 国有化、民営化、産業政策：公共政策の決定は、サンゴバン社の軌跡に大きな影響を与えてきた。

サンゴバンとエンジーは エンドウフランス株式への長期投資における、税制優遇措置のある標準的な投資手段。この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。

FAQ

ジャン＝ルイ・ベファはサンゴバンをどれくらいの期間率いていたのか？

彼は1986年1月から2007年6月まで社長兼CEOを務め、その後2010年まで取締役会長を務めた。

ジャン＝ルイ・ベファはどんな本を書きましたか？

特に フランスは選択しなければならない （2012） フランスは行動を起こさなければならない （2013） 権力の鍵 （2015）ら 変身するか、死ぬか （2017年）、すべてSeuil社より出版。

産業イノベーション庁とは何ですか？

彼が産業政策に関する報告書を発表したことを受けて2005年に設立された公的機関で、主要な研究開発プロジェクトを支援することを目的としていた。彼はその監督委員会の議長を務めた。