フィリップ・クルーゼ 理事会の議長を務めた バローレック2009年から2020年まで、フランスのシームレスチューブ専門企業を率いた。1956年10月18日、ヌイイ＝シュル＝セーヌ生まれ。国立行政学院（ENA）を首席で卒業後、国務院に勤務し、その後20年以上にわたりサンゴバン社に在籍。石油ブームの絶頂期にヴァルレック社の経営を担い、その後、グループ史上最悪の危機の一つを乗り越えた。彼の経歴は、景気循環株と債務に伴うリスクを理解する上で、まさに教科書的な事例と言える。

学歴：シアンス・ポ、ENA、国務院

ヌイイ＝シュル＝セーヌのパスツール高校の生徒だったフィリップ・クルーゼは、パリ政治学院（1976年、公共サービス部門）を卒業した。その後、国立行政学院そこから彼は現れる クラスでトップ 1981年に彼はキャリアをスタートさせた。 国家評議会監査役として、そしてその後は依頼処理責任者として勤務した。

1983年、彼はシルヴィー・ユバックと結婚した。彼女は上級公務員であり、2012年から2015年までフランソワ・オランド大統領の首席補佐官を務めたことで知られている。

サンゴバン社に22年間勤務（1986年～2008年）

1986年、フィリップ・クルーゼが サンゴバン当時ジャン＝ルイ・ベファが率いていた同計画の責任者として、彼はそこで運営面と財務面の両方で様々な役職を歴任した。

1989-1992 コンダット製紙工場のゼネラルマネージャー。

コンダット製紙工場のゼネラルマネージャー。 1992-1996 スペインおよびポルトガル担当総代表。

スペインおよびポルトガル担当総代表。 1996から ：工業用セラミックス部門の責任者。

：工業用セラミックス部門の責任者。 2000から 財務、購買、ITを担当する副総支配人を務めた後、建築資材流通部門の責任者となった。

このキャリアパスを通じて、彼はグローバルな産業グループにおける工場管理、財務監督、流通といった幅広い経験を積んできました。彼を育成した企業についてより深く理解するには、当社の分析をご覧ください。サンゴバン株.

2009年：ヴァルレック社に入社

2008年4月、フィリップ・クルーゼはヴァルレックの監査役会に加わった。1年後、 2009彼は取締役会長に任命され、2012年3月に4年間の任期で再任された。また、2009年から5年間、EDFの取締役を務め、原子力関連の公約を監視する委員会の委員長も務めた。

当時、ヴァルレック社は絶頂期を迎えていた。同社は、主に石油・ガス掘削（いわゆるOCTG管）に使用されるシームレス鋼管を製造していたが、発電所や産業用途にも供給していた。原油価格が高止まりしていたため需要は堅調で、同社の株価はパリ証券取引所の主要銘柄の一つだった。

2009年～2014年：成長のための投資

この期間の戦略は、炭化水素生産の伸びが著しい地域、すなわちブラジル（日本の住友商事と共同で建設した新しい製鉄所と圧延工場）、米国（シェールガスとシェールオイルのブームが需要を支えている）、そして中東におけるヴァルレックのプレゼンスを強化することです。これらの投資は、需要が引き続き堅調に推移するという前提に基づき、グループの生産能力と負債を増加させています。

2010年当時、彼の報酬は2,73万ユーロと推定されたが、当時の報道によると、その戦略は野心的すぎるとして一部の株主から批判された。

2014年～2020年：石油危機と株式市場の地獄への転落

2014年後半以降の原油価格の急落は、すべてを変えた。石油会社は掘削投資を大幅に削減し、パイプラインの輸送量と価格は急落した。固定費と負債を抱えていたヴァルレック社は、相次ぐ損失に見舞われた。同社は、特にヨーロッパにおいて、コスト削減と生産能力縮小計画に着手した。

2016年、ヴァルレック社は約10億ユーロの増資を実施し、日本製鉄と上場企業であるBpifranceの支援を受けました。この増資により同社は課題を克服することができましたが、既存株主にとっては大幅な株式希薄化という代償を伴いました。

この時期は、製鉄所事件によっても特徴づけられた。アスコバルサン＝ソルヴ（ノール県）にあるこの工場は、ヴァルレックが株主であり顧客でもあった。同工場の買収を企てた同グループの役割は、特にドキュメンタリー映画で激しく批判されている。 アスコヴァル、鉄鋼をめぐる戦い エリック・ゲレ著。

フィリップ・クルーゼは 2020エドゥアール・ギノットが彼の後を継いだ。

クルーゼの後：再編と新たな始まり

2021年、ヴァルレックは大規模な財務再編を実施しました。負債の大部分が株式に転換され、アポロ・ファンドを含む債権者が過半数株主となりました。既存株主の持ち株比率は大幅に低下しました。2022年に就任したフィリップ・ギルモ氏の指揮の下、同グループはドイツの工場を閉鎖し、最も収益性の高い拠点（ブラジル、米国）に注力し、負債を大幅に削減しました。2025年、アルセロールミッタルはアポロが保有する約28%の株式の取得を発表しました。

グループの現状、業績、見通しについては、当社の分析をご覧ください。ヴァルレック株.

投資家への教訓

フィリップ・クルーゼ氏の在任期間中のヴァルレックの業績は、パリ証券取引所で最も研究されている事例の一つである。重要なポイントは以下の4点である。

景気循環株は、そのサイクル全体を通して評価される。 景気循環のピークにおける記録的な利益は持続可能ではない。ヴァルレックのような企業を2008年や2013年の業績に基づいて評価することは、原油価格が下落する可能性を忘れていたことになる。 借金はあらゆるものを増幅させる。 好況期には成長を促進するが、不況期には存続を脅かす。金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）に対する純負債比率は、監視すべき重要な指標である。 増資や債務の転換は希薄化につながる。 事業再編中に株式を保有し続ける株主は、たとえ会社が存続したとしても、投資額の大部分を失う可能性がある。 ガバナンスは重要だ。 監査役会によって統制され、資本に一般株主がいる経営委員会は、戦略的な誤りを防ぐことはできない。

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年 ステップ 1956 ヌイイ＝シュル＝セーヌ生まれ（10月18日） 1981 ENAを首席で卒業。国務院に入庁。 1986 サンゴバンに加わる 2000 サンゴバン社の副最高経営責任者 2008 Vallourec社の監査役会メンバー 2009 ヴァルレック社の取締役会長、EDFの取締役 2012 任期が4年間延長されました。 2016 日本製鉄とBpifranceによる増資 2020 彼は取締役会の議長職を辞任する。

FAQ

フィリップ・クルーゼはいつヴァルレックの監督を務めたのですか？

彼は2008年4月からヴァルレックの監査役会メンバーを務めた後、2009年から2020年までヴァルレックの経営委員会の議長を務めた。

ヴァルレック氏の在任期間中に株価が下落した理由は？

主な原因は、2014年以降の原油価格の暴落により掘削用チューブの需要が減少したことと、グループが成長投資後に多額の負債を抱えていたことである。

フィリップ・クルーゼはヴァルレック以前にどのようなキャリアを歩んでいたのでしょうか？

1981年にENA（国立行政学院）を首席で卒業後、国務院に入省し、その後20年以上にわたりサンゴバン社に勤務し、最終的には副社長に就任した。