Andre Citroen (1878-1935) minangka salah sawijining jeneng gedhe ing industri Prancis. Lulusan saka École Polytechnique, dhèwèké ora nemokaké mobil, nanging dhèwèké minangka salah sawijining wong pisanan ing Eropa sing mrodhuksi mobil kasebut kanthi massal, ngedol minangka produk pasar massal, lan nggunakake minangka alat pemasaran. Uripé uga minangka piwulang babagan ekonomi: sukses industri sing spektakuler, dibiayai déning utang sing saya tambah, sing pungkasane bangkrut lan perusahaan kasebut diakusisi déning Michelin. Ing taun 2026, jenengé muncul maneh ing pawarta kanthi kampanye kanggo pemakamané ing Panthéon.
Urip awal: putra imigran sing seneng teknologi
André Citroën lair tanggal 5 Februari 1878, ing Paris, ing 44 rue Laffitte, ing arondisemen kaping 9. Dhèwèké anak kaping lima lan pungkasan saka Levie Citroen, pedagang berlian Yahudi Walanda sing manggon ing Paris ing taun 1873, lan Amalia Kleinmann, sing asale saka Warsawa. Jeneng kulawarga iki asale saka leluhur sing dadi pedagang jeruk ing Walanda ("citroen" tegese lemon ing basa Walanda); André sing nggunakake diaeresis ing "e".
Masa ciliké ditandhani karo tragedi: ing taun 1884, bapakné bunuh diri sawisé investasi sing nggegirisi ing tambang berlian ing Afrika Kidul. Minangka mahasiswa sing pinter ing Lycée Condorcet, sing kepincut karo Jules Verne lan pambangunan Menara Eiffel, André mlebu ingPoliteknik École ing 1898.
Gir herringbone: lairé logo
Ing taun 1900, nalika lelungan menyang Polandia, dhèwèké nemokaké proses manufaktur kanggo gir alur-V. Gir iki, sing luwih sepi lan bisa ngirim daya dhuwur, mbutuhake presisi mesin sing dhuwur. André Citroën tuku lisensi kasebut lan ngembangaké proses produksi industri nggunakake baja. Ing taun 1901, dhèwèké lan rong kanca SMA ngedegaké perusahaan manufaktur gir ing distrik Faubourg Saint-Denis, Paris.
Chevron dobel iki banjur dadi lambang merek mobil: salah sawijining logo sing paling dikenal ing industri global asale saka bagean mekanik.
Mors, Amerika, lan Panemon Produksi Massal
Wiwit taun 1906, dhèwèké ditimbali kanggo mbantu pabrik mobil. Morse, sing nalika iku lagi ngalami kesulitan. Dheweke ngatur ulang manajemen lan jajaran produke: produksi mundhak saka 300 mobil ing taun 1908 dadi 800 ing taun 1913. Ing taun 1912, lelungan menyang Amerika Serikat nduweni pengaruh sing gedhe marang dheweke: dheweke ngunjungi pabrik Ford lan nemokake produksi jalur perakitan. Ambisi dheweke dadi "Henry Ford Eropa".
1915-1918: Pabrik cangkang ing Quai de Javel
Dimobilisasi ing taun 1914 minangka perwira artileri, dhèwèké mirsani kekurangan amunisi. Ing Januari 1915, dhèwèké ngusulake menyang Kementerian Perang kanggo mbangun pabrik sing bisa ngasilake peluru 75mm kanthi tingkat sing durung tau ana sadurunge. Kanthi alesan Dermaga JavelIng Paris, dhèwèké mbangun pabrik ultramodern sing nyewa nganti 13.000 wanita. Pabrik iki ngasilaké total kurang luwih 23 yuta meriam. Pabrik iki uga misuwur amarga layanan sosialé, sing langka nalika semana: kantin, rumah sakit, lan kamar bayi.
1919: Tipe A lan mobil Eropa sing diprodhuksi massal pisanan
Sanalika sawisé gencatan senjata, pabrik kasebut kelangan prentah militer. André Citroën ngantisipasi iki: dhèwèké ngowahi situs kasebut dadi pabrik mobil sajrone sawetara sasi. Ing Januari 1919, dhèwèké ngumumake marang pers mobil sing regane 7.250 franc, kira-kira setengah rega sing paling murah ing pasar. Kampanye kasebut ngasilake luwih saka 16.000 pitakon sajrone rong minggu.
La Citroën Tipe ACitroën 2CV, sing dirancang dening insinyur Jules Salomon, dirilis ing taun sing padha. Mobil iki dipresentasikake minangka mobil Eropa pertama sing diprodhuksi kanthi seri gedhe, kanthi target 30 mobil saben dina. Ing taun 1929, Citroën ngasilake 102.891 mobil, meh sapratelo saka produksi Prancis, lan nyewakake kira-kira 32.000 buruh ing pabrik-pabrik ing Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, lan Grenelle.
Seorang jenius pemasaran sing luwih maju tinimbang jamane
André Citroën luwih dhisik mangerteni yen iklan bisa adol:
- Ing tanggal 4 Oktober 1922, sawijining pesawat nulis "Citroën" nganggo aksara asap ing ndhuwur Arc de Triomphe sajrone Motor Show;
- Saka taun 1925 nganti 1933, ana papan tandha raksasa sing madhangi sing digawe saka Menara Eiffel papan reklame raksasa;
- Ekspedisi setengah jalur Kégresse nduweni pengaruh sing kuwat marang opini publik: nyebrang Sahara (1922-1923), Pelayaran Ireng ing Afrika (1924), Pelayaran Kuning ing Asia (1931);
- Iki uga nginovasi ing babagan purna jual: manual driver, jaringan dealer, suku cadang asli sing dijamin.
Traction Avant lan kebangkrutan taun 1934
Ing taun 1933, supaya tetep kompetitif nglawan Louis Renault, André Citroën mbangun maneh pabrik Javel mung sajrone sawetara wulan, ngowahi dadi salah sawijining sing paling modern ing Eropa. Dheweke nyewa insinyur André Lefebvre, sing ngrancang... sajrone setaun. Ngarep-wheel Drive, diwenehake tanggal 24 Maret 1934. Mobil kasebut revolusioner, nanging perusahaan kasebut wis kesel banget: laporan saka Bank Prancis sing diterbitake ing Mei 1934 nglaporake kerugian 200 yuta franc.
Bank-bank kasebut ora gelem terus ndhukung dheweke, lan pemerintah ora pengin campur tangan. Desember 21 1934Perusahaan Citroën wis dilebokake ing likuidasi pengadilan. Kreditur utama, MichelinDhèwèké njupuk alih perusahaan kasebut. Ing Januari 1935, André Citroën ngedol sahamé; Pierre Michelin nggantèkaké dhèwèké dadi présidhèn ing Juli. Nalika lara, André Citroën tilar donya tanggal 3 Juli 1935, ing Paris, nalika umuré 57 taun.
Warisan: saka Michelin nganti Stellantis
Merek iki lestari lan maju ing sangisore kepemilikan Michelin, kanthi model ikonik kaya ta 2CV (1948) lan DS (1955). Ing taun 1976, Peugeot ndarbeni Citroën, sing banjur mbentuk grup kasebut. PSA Peugeot CitroenIng Januari 2021, penggabungan PSA lan Fiat Chrysler nggawe Stelantising ngendi Citroën minangka salah siji saka patbelas merek.
Ing Paris, Quai de Javel diganti jeneng dadi Quai André-Citroën ing taun 1958, lan pabrik lawas diganti karo Parc André-Citroën. Sajrone pirang-pirang taun, kulawargane, utamane putune Henri-Jacques Citroën, wis ndhukung supaya dheweke dikubur ing Panthéon. Tanggal 26 Agustus 2026, presiden Medef (Konfederasi Bisnis Prancis), Patrick Martin, kanthi terbuka ndhukung pencalonan iki ing sekolah musim panas organisasi kasebut.
Apa sing diajarake critane André Citroën marang investor
Lintasan Citroën menehi piwulang sing isih relevan kanggo nganalisis produsen mobil sing kadhaptar:
- Volumene ora cukup. Citroën payu akèh, nanging kanthi rega sing murah banget kanggo nguwasani pasar. Tanpa margin sing cukup, pertumbuhan sing didanai utang dadi ringkih. Ing pasar saham, sampeyan ndeleng margin operasi lan arus kas, ora mung dodolan.
- Industri otomotif iku butuh modal akeh banget. Mbangun maneh pabrik utawa ngluncurake model revolusioner mbutuhake biaya sing akeh. Iki bener ing taun 2026 kanthi transisi menyang kendaraan listrik, sing menehi tekanan marang keuangan kabeh produsen.
- Mitra keuangan iku penting. Michelin, sing menehi kredit, dadi sing nduweni. Hubungan antarane produsen lan pemasok tetep raket; analisis kita babaganSaham Michelin nuduhake kepriye produsen ban wiwit saiki wis maneka warna.
Kanggo ngetutake pewaris merek chevron saiki, deleng profil kita ingSaham Stellantislan kanggo mbandhingake karo saingan sejarah gedhe Citroën, sing ana ingSaham RenaultAnalisis iki mung kanggo tujuan informasi lan ora minangka saran investasi.
André Citroën ing tanggal-tanggal penting
|taun
|acara
|1878
|Lair ing Paris (5 Februari)
|1898
|Mlebu menyang Politeknik École
|1901
|Madegé perusahaan gir herringbone
|1906
|Mimpin pemulihan Mors
|1915
|Konstruksi pabrik cangkang Javel Quay
|1919
|Peluncuran Citroën Tipe A
|1924
|Pelayaran Ireng
|1934
|Traction Avant (Maret), likuidasi pengadilan (21 Desember)
|1935
|Diangkat dening Michelin; tilar donya tanggal 3 Juli
|1976
|Lair saka PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën dadi merek Stellantis
Pitakonan Umum
Yèn logo Citroën nduwèni rong chevron, kenapa kok isa waé?
Iki kaya gir awujud V (herringbone) sing diprodhuksi André Citroën ing awal kariré, sadurungé mlebu industri otomotif.
Apa sebabe Citroën bangkrut ing taun 1934?
Perusahaan kasebut wis nanggung utang sing akeh kanggo mbiayai pertumbuhane, rekonstruksi pabrik Javel, lan pangembangan Traction Avant, dene rega jual sing murah mbatesi margin keuntungan. Bank-bank ora gelem ndhukung, lan dilebokake ing kurator tanggal 21 Desember 1934.
Sapa sing duwe Citroën saiki?
Citroën kuwi merek saka grup Stellantis, sing digawe ing taun 2021 saka penggabungan antarane PSA lan Fiat Chrysler Automobiles.