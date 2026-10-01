Gérard Mestrallet minangka salah sawijining pamimpin sing paling mbentuk lanskap energi Prancis sajrone telung puluh taun kepungkur. Lair tanggal 1 April 1949 ing Paris, dheweke mimpin transformasi Compagnie de Suez dadi grup industri, ngatur merger karo Gaz de France ing taun 2008, banjur mimpin GDF Suez, sing diganti jeneng dadi Engie ing taun 2015. Biografi iki nglacak karire, keputusan-keputusan penting sing nandhani, kontroversi sing ditimbulake, lan apa tegese warisane ing taun 2026 kanggo investor sing ngetutake sektor energi.
Pendhidhikan: profil insinyur lan pegawai negeri sipil senior
Gérard Mestrallet ngetutake jalur karir khas elit administratif Prancis, kanthi fokus ilmiah sing kuwat. Dheweke mantan mahasiswa École Polytechnique (angkatan 1968), lulusan École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), lan banjur saka ENA, saka ngendi dheweke lulus ing taun 1978 kanthi kelas "Pierre Mendès Prancis".
Sawise lulus saka ENA (Sekolah Administrasi Nasional), dheweke gabung karo Departemen Keuangan minangka administrator sipil. Saka September 1982 nganti Juli 1984, dheweke dadi penasihat teknis babagan urusan industri ing kantor Jacques Delors, sing nalika iku dadi Menteri Ekonomi lan Keuangan. Pengalaman ing Bercy (Kementerian Keuangan) iki menehi dheweke pangerten sing jero babagan hubungan antarane pemerintah lan perusahaan gedhe, aset sing bakal dadi aset sing ora ana regane sajrone karir sabanjure.
Saka Perusahaan Keuangan Suez nganti Masyarakat Umum Belgia
Ing taun 1984, dhèwèké gabung karo Perusahaan Keuangan Suez minangka manajer proyek. Dhèwèké cepet munggah pangkat: Wakil Delegasi Jenderal kanggo Urusan Industri ing taun 1986, Direktur Pelaksana Perusahaan Hak-Hak Eropa (anak perusahaan Suez) ing taun 1987, banjur Wakil Direktur Pelaksana perusahaan ing taun 1991. Sabanjuré, dhèwèké dadi Direktur Pelaksana lan Ketua Komite Eksekutif Société Générale de Belgique, salah sawijining perusahaan induk industri paling tuwa ing Eropa, sing pangembangane dipimpin dening dheweke.
Pengalaman Belgia iki penting banget: Suez nyekel saham ing listrik (Electrabel), keuangan, lan industri ing kana. Iki nerangake kenapa Belgia tetep, nganti saiki, dadi pondasi kegiatan grup kasebut, sing mengko dadi Engie.
1995-2008: Transformasi Suez dadi grup layanan
Ing taun 1995, Gérard Mestrallet njupuk alih kalungguhan minangka kepala Compagnie de Suez. Strategine jelas: kanggo fokus maneh konglomerat keuangan ing telung bisnis inti, energi, banyu lan kebersihanKanggo nggayuh iki, dhèwèké miwiti merger karo Lyonnaise des Eaux. Ing taun 1997, Suez Lyonnaise des Eaux diadegaké, sing dhèwèké dadi ketua dewan manajemen, déné Jérôme Monod, kepala Lyonnaise sing wis suwé dadi ketua dewan pengawas.
Grup kasebut banjur bali menyang jeneng Suez. Ing taun 2003, dheweke ngadopsi struktur tata kelola dewan direksi, kanthi Gérard Mestrallet dadi ketua lan CEO. Sajrone periode iki, Suez mboko sithik ngeculake kegiatan finansial lan posisine minangka pemain Eropa ing utilitas, yaiku, layanan penting (listrik, gas, banyu, limbah).
2008: Gabungan GDF Suez, perkawinan negara
Penggabungan antarane Gaz de France lan Suez, sing dirampungake ing Juli 2008, minangka operasi paling simbolis ing karire. Diumumake ing awal taun 2006 ing konteks ancaman tawaran pengambilalihan asing kanggo Suez, iki mbutuhake undang-undang kanggo ngidini negara Prancis nyuda saham ing Gaz de France ing ngisor ambang minimal sing kudu dijaga. Klompok anyar, GDF Suez, dadi salah sawijining perusahaan energi utama ing donya. Gérard Mestrallet dadi CEO wiwit Juli 2008 nganti Mei 2016, nalika isih dadi ketua dewan direksi Suez Environnement, cabang banyu lan limbah sing kadhaptar ing bursa saham kanthi kapisah.
Kanggo investor, merger iki nggambarake poin penting: ing sektor sing diatur, nilai perusahaan gumantung banget karo strategi industri lan uga hubungane karo negara minangka pemegang saham. Iki minangka kriteria sing kudu ditimbang nalika nganalisis saiki...Aksi Engiesing negara Prancis tetep dadi pemegang saham utama.
2015: GDF Suez dadi Engie
Ing taun 2015, GDF Suez ngganti jenenge lan dadi EngieSaliyané rebranding, grup iki uga ngumumake owah-owahan menyang energi terbarukan, layanan energi, lan penghapusan batu bara kanthi bertahap. Nanging, owah-owahan iki kedadeyan kasep, miturut sawetara pengamat: ing artikel Februari 2020, World Iki nyebutake "kesalahan strategis" sing ngalangi transisi klompok kasebut, kanthi nyathet yen owah-owahan "ijo" mung diwiwiti ing taun 2013.
Ing tanggal 3 Mei 2016, Gérard Mestrallet masrahake jabatan manajemen umum menyang Isabelle Kocher lan tetep dadi ketua dewan direksi. Ing taun 2018, dheweke masrahake jabatan ketua menyang Jean-Pierre ClamadeuWiwit taun 2021, Catherine MacGregor wis dadi manajer umum Engie.
Kontroversi: kompensasi lan rencana pensiun tambahan
Kaya akeh CEO CAC 40 ing generasine, Gérard Mestrallet wis dadi inti debat babagan kompensasi eksekutif:
- 2012 : total remunerasine tekan €3.005.079, mudhun tipis (-2,7%) dibandhingake karo taun 2011, sing banjur ndadekake dheweke ana ing posisi kaping 8 ing CAC 40 (angka dijupuk saka Wikipedia adhedhasar pers ekonomi).
- Oktober 2014 Jumlah pensiun tambahané, sing dikira-kira 21 yuta euro lan diumumaké déning CGT, nyebabaké kontroversi nalika grup kasebut nyathet kerugian gedhé kanggo taun finansial 2013. Komite Tinggi Tata Kelola Perusahaan nganggep skema kasebut tundhuk karo kode Afep-Medef; Emmanuel Macron, Menteri Ekonomi nalika semana, nuduhaké yèn Negara bakal milih nentang resolusi jinis iki ing mangsa ngarep.
- Muga 2016 Sawisé dadi ketua non-eksekutif, dhèwèké ngumumake bakal menehake gaji ketua (€350.000 saben taun), sing dibayar menyang yayasan perusahaan Engie.
Prastawa-prastawa iki wis nyumbang kanggo owah-owahan ing tata kelola perusahaan sing kadhaptar ing Prancis: swara pemegang saham sing ngiket babagan kompensasi eksekutif ("umpamane babagan gaji," undang-undang Sapin 2 taun 2016), lan peraturan sing luwih ketat babagan pensiun tambahan. Kanggo pemegang saham individu, maca bagean "tata kelola perusahaan" saka dokumen registrasi universal saiki dadi bagean saka tinjauan tata kelola perusahaan. analisis dhasar serius.
Paris Europlace, FACE lan diplomasi ekonomi
Saliyané tugas operasionalé, Gérard Mestrallet uga mimpin Paris Europlace, asosiasi sing promosi Paris minangka pusat keuangan, uga Yayasan kanggo Aksi Nglawan Pengecualian (FACE) Saka taun 2007 nganti 2020. Ing taun 2015, dhèwèké diangkat dadi "duta besar kanggo pembelajaran"; ing April 2016, Ségolène Royal masrahake misi babagan rega karbon ing Eropa marang dhèwèké, sawisé COP21.
Sawisé Engie, dhèwèké dadi ketua eksekutifBadan Prancis kanggo Pengembangan AlUla (Afalula), sing tanggung jawab kanggo kerjasama Prancis-Saudi ing sekitar situs warisan iki. Ing wulan Februari 2024, Emmanuel Macron nunjuk dheweke dadi wakil Prancis kanggo proyek kasebut. Koridor ekonomi India–Timur Tengah–Eropa (IMEC). Dheweke uga wis njabat ing pirang-pirang dewan: Société Générale, dewan pengawas Siemens, European Round Table of Industrialists, lan sawetara dewan penasihat internasional ing China lan Hong Kong.
Dhèwèké minangka Komandan Legion of Honour (2016) lan Komandan National Order of Merit.
Apa sing diajarake lelakone marang investor ing taun 2026
Karir Gérard Mestrallet njlentrehake telung kasunyatan sing migunani kanggo sapa wae sing nandur modal ing nilai-nilai energi lan layanan umum:
- Merger gedhe ngowahi sifat saham. Pemegang saham Suez ing taun 1995 nduweni perusahaan induk keuangan; pemegang saham taun 2008, perusahaan energi terintegrasi; lan pemegang saham taun 2026, klompok sing fokus ing energi terbarukan lan infrastruktur. Tesis investasi kudu ditinjau ing saben tahap.
- Ngrembakane aktivitas kadhangkala ngasilake nilai. Suez Environnement, sing wis suwe dipimpin dening Gérard Mestrallet, dadi perusahaan publik ing taun 2008 sadurunge dadi pusat tawaran akuisisi Veolia ing taun 2020-2022. Sing ngetutakeTindakan Veolia Dheweke wis kenal banget karo kedadeyan iki, sing mbentuk maneh sektor banyu lan limbah ing Prancis.
- Pamrentahan iku ana regane. Kontroversi babagan remunerasi ora kanthi dhewe ngowahi lintasan pasar saham Engie, nanging malah nyepetake keterlibatan pemegang saham ing keputusan dewan.
Pour s’exposer aux grandes valeurs de l’énergie européenne, beaucoup d’investisseurs particuliers passent par un compte-titres ou un PEA chez un courtier en ligne ; pour ceux qui préfèrent trader les mouvements de ces titres via des CFD, notre tinjauan rinci babagan Vantage présente les frais, la régulation et les limites de ce courtier (les CFD comportent un risque élevé de perte en raison de l’effet de levier). Comme toujours, cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Gérard Mestrallet ing tanggal-tanggal penting
|taun
|Langkah
|1949
|Lair ing Paris (1 April)
|1978
|Lulus saka ENA, gabung karo Departemen Keuangan
|1982-1984
|Penasihat teknis kanggo Jacques Delors, Menteri Ekonomi
|1984
|Gabung karo Perusahaan Keuangan Suez
|1995
|Nduweni pimpinan Perusahaan Suez
|1997
|Lair saka Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Gabungan GDF Suez, CEO saka grup anyar
|2015
|GDF Suez dadi Engie
|2016
|Isabelle Kocher dadi CEO; dheweke tetep dadi ketua
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu nggenteni dheweke minangka ketua Engie
|2024
|Wakil Prancis kanggo koridor IMEC
Pitakonan Umum
Apa perané Gérard Mestrallet ing pangriptané Engie?
Dhèwèké mimpin penggabungan antara Gaz de France lan Suez ing taun 2008, banjur mimpin GDF Suez nganti taun 2016. Klompok kasebut nganggo jeneng Engie ing taun 2015, ing sangisoré kalungguhané minangka ketua.
Sapa sing nggenteni Gérard Mestrallet ing Engie?
Isabelle Kocher nggenteni dheweke minangka manajer umum ing Mei 2016, lan Jean-Pierre Clamadieu minangka ketua dewan direksi ing taun 2018.
Yèn parasut emasé kok nganti dadi kontroversi, ya apa sebabé?
Ing Oktober 2014, angka sing kasebut (€21 yuta) diumumake nalika GDF Suez lagi nyathet kerugian rekor lan nyiapake rencana pangirangan biaya. Pengaturan kasebut dianggep tundhuk karo kode Afep-Medef, nanging iki nyebabake debat babagan pengaturan kompensasi eksekutif.