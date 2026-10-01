Philippe Crouzet mimpin dewan saka VallourecSpesialis Prancis ing tabung tanpa sambungan, saka taun 2009 nganti 2020. Lair tanggal 18 Oktober 1956, ing Neuilly-sur-Seine, dhèwèké lulus paling apik ing kelasé saka ENA (Sekolah Administrasi Nasional), kerja ing Dewan Negara, lan banjur ngentèkaké luwih saka rong puluh taun ing Saint-Gobain. Dhèwèké mimpin Vallourec ing puncak booming lenga, sadurungé ngliwati salah sawijining krisis paling awon ing sajarah grup kasebut. Kariré minangka conto kanggo mangerteni saham siklik lan risiko sing ana gandhengane karo utang.
Pendhidhikan: Sciences Po, ENA lan Dewan Negara
Minangka mahasiswa ing Lycée Pasteur ing Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet lulus saka Sciences Po Paris (1976, bagean Layanan Umum). Dheweke banjur mlebuSekolah Administrasi Nasionalsaka ngendi dheweke muncul paling dhuwur ing kelase ing taun 1981. Dhèwèké miwiti kariré ing Dewan negara, minangka auditor banjur minangka master panjalukan.
Ing taun 1983, dhèwèké nikah karo Sylvie Hubac, sawijining pegawai negeri sipil senior sing misuwur dadi kepala staf Présidhèn François Hollande saka taun 2012 nganti 2015.
Rong puluh loro taun ing Saint-Gobain (1986-2008)
Ing taun 1986, Philippe Crouzet gabung karo Saint-Gobain, banjur dipimpin dening Jean-Louis Beffa, minangka direktur rencana kasebut. Dheweke njabat maneka warna posisi ing kana, saka operasional nganti finansial:
- 1989-1992 : manajer umum pabrik kertas Condat;
- 1992-1996 : utusan umum kanggo Spanyol lan Portugal;
- saka 1996 : direktur divisi keramik industri;
- saka 2000 Wakil manajer umum sing tanggung jawab ing keuangan, pembelian lan IT, banjur ing divisi Distribusi Gedung.
Jalur karir iki wis menehi dheweke pengalaman sing lengkap ing klompok industri global: manajemen pabrik, pengawasan keuangan, lan distribusi. Kanggo luwih ngerti perusahaan sing nglatih dheweke, delengen analisis kita babagan...Saham Saint-Gobain.
2009: Njupuk posisi ing Vallourec
Ing April 2008, Philippe Crouzet gabung karo dewan pengawas Vallourec; setaun candhake, ing 2009Dhèwèké diangkat dadi ketua dewan. Masa jabatané dianyari patang taun ing Maret 2012. Dhèwèké uga njabat dadi direktur EDF wiwit taun 2009 suwéné limang taun, lan mimpin komite sing ngawasi komitmen nuklir.
Vallourec nalika semana lagi ana ing puncak kejayaane. Grup kasebut ngasilake tabung baja tanpa sambungan, sing utamane digunakake kanggo pengeboran lenga lan gas (sing diarani tabung OCTG), nanging uga kanggo pembangkit listrik lan industri. Amarga rega lenga tetep dhuwur, panjaluke kuwat lan saham kasebut kalebu saham utama ing Bursa Efek Paris.
2009-2014: Investasi kanggo Pertumbuhan
Strategi kanggo periode iki yaiku kanggo nguatake anane Vallourec ing wilayah-wilayah kanthi pertumbuhan produksi hidrokarbon sing kuwat: Brasil (kanthi pabrik baja anyar lan pabrik giling sing dibangun kanthi kerjasama karo Sumitomo Jepang), Amerika Serikat (ing ngendi booming gas serpih lan minyak ndhukung permintaan), lan Timur Tengah. Investasi kasebut nambah kapasitas lan utang grup, adhedhasar asumsi yen permintaan bakal tetep kuwat.
Ing taun 2010, remunerasine dikira-kira ana 2,73 yuta euro, jumlah sing dikritik dening sawetara pemegang saham, miturut pers nalika semana, sing nganggep strategi kasebut ambisius banget.
2014-2020: Krisis lenga lan pasar saham ambruk
Mudhune rega lenga sing tajem wiwit paruh kapindho taun 2014 ngowahi kabeh. Perusahaan lenga nyuda investasi pengeboran kanthi drastis, volume pipa lan rega mudhun drastis, lan Vallourec, sing dibebani biaya tetep lan utang, ngalami serangkaian kerugian. Grup kasebut ngluncurake rencana pemotongan biaya lan pengurangan kapasitas, utamane ing Eropa.
Ing taun 2016, Vallourec nindakake peningkatan modal kira-kira sak milyar euro, kanthi mlebune Nippon Steel & Sumitomo Metal lan dhukungan saka Bpifrance, pemegang saham publik. Operasi iki ngidini perusahaan ngatasi tantangan, kanthi biaya pengenceran sing signifikan kanggo pemegang saham sing wis ana.
Periode kasebut uga ditandhani karo kasus pabrik baja.Ascoval, ing Saint-Saulve (Nord), ing ngendi Vallourec minangka pemegang saham lan pelanggan. Perané klompok kasebut ing upaya kanggo nguwasani situs kasebut wis dikritik banget, utamane ing film dokumenter kasebut Ascoval, perang kanggo baja dening Éric Guéret.
Philippe Crouzet ninggalake dewan ing 2020Édouard Guinotte nggentèni dhèwèké.
Sawisé Crouzet: restrukturisasi lan wiwitan anyar
Ing taun 2021, Vallourec ngalami restrukturisasi finansial utama: sebagian besar utange diowahi dadi ekuitas, lan para kreditur, kalebu dana Apollo, dadi pemegang saham mayoritas. Saham pemegang saham sing wis ana wis diencerake kanthi signifikan. Ing sangisore kepemimpinan Philippe Guillemot, sing diangkat ing taun 2022, grup kasebut nutup pabrik Jerman, fokus maneh ing situs sing paling nguntungake (Brasil, Amerika Serikat), lan nyuda utang kanthi drastis. Ing taun 2025, ArcelorMittal ngumumake akuisisi udakara 28% saham sing dianakake dening Apollo.
Kanggo ngetutake kahanan grup saiki, asil lan pandangane, delengen analisis kita babaganSaham Vallourec.
Piwulang kanggo investor
Kinerja Vallourec sajrone masa jabatan Philippe Crouzet minangka salah sawijining conto sing paling akeh ditliti ing Bursa Efek Paris. Ana papat poin penting sing kudu digatekake:
- Saham siklikal dinilai sajrone siklus lengkap. Bathi rekor ing puncak siklus ora lestari. Ngregani grup kaya Vallourec adhedhasar asil taun 2008 utawa 2013 padha karo lali yen rega lenga bisa mudhun.
- Utang nambahi kabeh. Ing fase booming, iki ndorong pertumbuhan; ing fase slump, iki ngancam kaslametané. Rasio utang bersih marang penghasilan sadurunge bunga, pajak, depresiasi, lan amortisasi (EBITDA) minangka indikator kunci sing kudu dipantau.
- Modal mundhak lan konversi utang saya suda. Pemegang saham sing nahan saham sajrone restrukturisasi bisa uga kelangan sebagian besar investasi, sanajan perusahaan kasebut slamet.
- Tata kelola iku penting. Dewan manajemen sing dikontrol dening dewan pengawas, kanthi pemegang saham publik ing ibukutha, ora nglindhungi saka kesalahan strategis.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre reviews ing Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet ing tanggal-tanggal penting
|taun
|Langkah
|1956
|Lair ing Neuilly-sur-Seine (18 Oktober)
|1981
|Lulus saka ENA, dadi sing paling apik ing kelase; gabung karo Dewan Negara
|1986
|Gabung karo Saint-Gobain
|2000
|Wakil Direktur Utama Saint-Gobain
|2008
|Anggota dewan pengawas Vallourec
|2009
|Ketua dewan Vallourec; direktur EDF
|2012
|Mandat dianyari sajrone patang taun
|2016
|Peningkatan modal karo Nippon Steel lan Bpifrance
|2020
|Dheweke ninggalake jabatan ketua dewan
Pitakonan Umum
Kapan Philippe Crouzet ngatur Vallourec?
Dhèwèké mimpin dewan manajemen Vallourec wiwit taun 2009 nganti 2020, sawisé njabat ing dewan pengawas wiwit April 2008.
Yèn Vallourec dadi presiden, kenapa rega sahamé mudhun?
Utamane amarga ambruké rega lenga wiwit taun 2014, sing nyuda panjaluk kanggo pipa pengeboran, dene grup kasebut duwe utang akeh sawise investasi pertumbuhane.
Kepriye perjalanan karir Philippe Crouzet sadurunge Vallourec?
Lulus dadi sing paling apik ing kelase saka ENA ing taun 1981, dheweke miwiti kerja ing Dewan Negara sadurunge ngentekake luwih saka rong puluh taun ing Saint-Gobain, lan pungkasane dadi wakil direktur pelaksana.