ერიკ ტრაპიერი Dassault Aviation-ს 2013 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს. დაიბადა 1960 წლის 1 ივნისს, ჯგუფს 24 წლის ასაკში შეუერთდა და კარიერის უმეტესი ნაწილი ექსპორტისთვის გამანადგურებლების გაყიდვით გაატარა, სანამ სათავეში ჩაუდგებოდა. მისი ხელმძღვანელობით, flurryდიდი ხნის განმავლობაში საფრანგეთის ფარგლებს გარეთ გაყიდვადი კომპანიისთვის მიუწვდომელ ტიტულად ითვლებოდა, თუმცა, ის გლობალურ კომერციულ წარმატებად იქცა. 2025 წლის იანვარში მან ასევე დაიკავა მარსელ დასოს სამრეწველო ჯგუფის (GIMD) თავმჯდომარეობა. ეს არის ფრთხილი ლიდერის პორტრეტი, რომლის გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვინც იცავს თავდაცვის ღირებულებებს.
ტრენინგი და დასაწყისი
ერიკ ტრაპიე Télécom SudParis-ის კურსდამთავრებული ინჟინერია. მან სამხედრო სამსახური საფრანგეთის საზღვაო ფლოტში ოფიცრად 1983 და 1984 წლებში დაასრულა, შემდეგ კი... Dassault Aviation 1984 წელს. ამჟამად ის სარეზერვო საზღვაო კაპიტანია. დაქორწინდა 1983 წელს და სამი შვილის მამაა.
ოცდაათი წელი ექსპორტის სამსახურში
მისი კარიერა Dassault Aviation-ში თითქმის მთლიანად საერთაშორისო ურთიერთობებზე იყო ორიენტირებული:
- 1984-1987 : დიზაინის ოფისი და იარაღის სისტემების მართვა.
- 1987-1991 : საერთაშორისო ტექნიკური მენეჯმენტი, პასუხისმგებელი სამხრეთ კორეასთან, სინგაპურთან, საუდის არაბეთთან, ჩილესა და გერმანიასთან მოლაპარაკებებზე. ის მონაწილეობს ატლანტიკური საზღვაო საპატრულო თვითმფრინავების გაყიდვაში.
- 1991-1995 პასუხისმგებელია აზიაში გაყიდვებზე, მათ შორის ინდოეთთან Mirage-ის კონტრაქტზე.
- 1995-2000 პასუხისმგებელია გაყიდვებზე არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, სადაც ის მართავს Mirage 2000-9-ის კონტრაქტს.
- 2000-2005 : ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის რეგიონების დირექტორი, შემდეგ სამხედრო ექსპორტის დირექტორი.
- 2006 : საერთაშორისო გენერალური მენეჯერი.
ის ასევე აწარმოებს მოლაპარაკებებს საბრძოლო დრონის დემონსტრაციის სამრეწველო შეთანხმებებზე. nEUROnDassault Aviation-ის ხელმძღვანელობით Saab-თან (შვედეთი), Alenia-სთან (იტალია), RUAG-თან (შვეიცარია), HAI-სთან (საბერძნეთი) და EADS-თან (ესპანეთი) ერთად. ეს ევროპული პროგრამა სტელსისა და ავტონომიური პილოტირების ტექნოლოგიების ლაბორატორიას წარმოადგენდა.
2013: Dassault Aviation-ის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორი
ერიკ ტრაპიე, რომელიც დირექტორად 2012 წლის 18 დეკემბერს აირჩიეს, პრეზიდენტად და აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა. იანვარი 8 2013ჩარლზ ედელშტენის შემდეგ. 52 წლის ასაკში ის კომპანიის მეხუთე აღმასრულებელი დირექტორი ხდება 1929 წელს მისი შექმნის შემდეგ და ყველაზე ახალგაზრდა, ვინც ეს თანამდებობა დაიკავა.
მან პარადოქსული სიტუაცია მემკვიდრეობით მიიღო: Rafale ტექნიკურად აღიარებული იყო, მაგრამ ჯერ არცერთ უცხოელ მომხმარებელს არ ჰქონდა შეძენილი და თვითმფრინავს მხოლოდ საფრანგეთის მთავრობის შეკვეთები უჭერდა მხარს. ამიტომ, ათწლეულის გამოწვევა ეროვნული პროგრამის ექსპორტის წარმატებად გარდაქმნა იყო.
მისი ხელმძღვანელობით Rafale-ის ძირითადი გაყიდვები
მომდევნო ათწლეულმა მისი სიმართლე დაამტკიცა. 2015 წლიდან ხელმოწერილი ძირითადი კონტრაქტები:
|წელი
|ქვეყანა
|იმისათვის,
|2015
|ეგვიპტეში
|24 Rafale (პირველი ექსპორტის მომხმარებელი), რომელსაც მეორე შეკვეთა 2021 წელს დაემატა
|2015
|ಕತಾರ್
|24 რაფალი, მოგვიანებით 36-მდე გაიზარდა
|2016
|ინდოეთში
|36 Rafale-ის თვითმფრინავი საფრანგეთის საჰაერო ძალებისთვის
|2021
|Grèce
|ახალი და მეორადი Rafale თვითმფრინავები
|2021
|ხორვატია
|12 მეორადი რაფალი
|2021
|არაბეთის გაერთიანებული საამიროები
|80 Rafale-ის თვითმფრინავი, პროგრამის ისტორიაში ყველაზე დიდი საექსპორტო შეკვეთა
|2022
|Indonesia
|42 Rafale თვითმფრინავი, რამდენიმე პარტიაში
|2024
|სერბეთი
|12 ადიდებული
|2025
|ინდოეთში
|ინდოეთის საზღვაო ძალებისთვის 26 Rafale Marine თვითმფრინავი
ამ წარმატებებმა ღრმად შეცვალა Dassault Aviation-ის სახე: მრავალწლიანი შეკვეთების წიგნი, წარმოების ზრდა და უპრეცედენტო ხილვადობა სამხედრო სექტორში. ეს ასევე სარგებელს მოუტანს პროგრამის მთავარ პარტნიორებს, ელექტრონიკისთვის Thales-ს და M88 ძრავებისთვის Safran-ს. ამ ღირებულების ჯაჭვით დაინტერესებულ ინვესტორებს შეუძლიათ გაეცნონ ჩვენს ანალიზს...Dassault Aviation-ის აქციები, 'თალესის მოქმედება დასაფრანის მარაგი.
მგრძნობიარე ფაილები: SCAF და Falcon
ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ევროპული პროგრამა მომავლის საბრძოლო საჰაერო სისტემა (FCAS)გერმანიასა და ესპანეთთან ერთად დაწყებული პროექტი აღინიშნა Dassault Aviation-სა და Airbus-ს შორის ამოცანების განაწილებასთან დაკავშირებით არაერთი სამრეწველო უთანხმოებით. ერიკ ტრაპიე საჯაროდ იცავდა გამანადგურებელი თვითმფრინავისთვის მკაფიოდ განსაზღვრული მთავარი კონტრაქტორის საჭიროებას, პოზიცია, რომელიც რეგულარულად იწვევდა დაძაბულობას პარტნიორებთან.
სამოქალაქო მხარეს, ბიზნეს-ჯეტების დიაპაზონი Falcon Falcon 6X-ს ექსპლუატაციაში შესვლამდე და Falcon 10X-ის შემუშავებამდე, განსაკუთრებით ძრავებთან დაკავშირებული შეფერხებები შეექმნა. Falcon-ის ბიზნესი ეკონომიკური პირობების მიმართ უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე სამხედრო ბიზნესი.
GIMD-ის პრეზიდენტი და სამრეწველო დამსაქმებლების წამყვანი ფიგურა
2025 წლის 9 იანვარს, ერიკ ტრაპიემ ჩარლზ ედელსტენი შეცვალა პრეზიდენტად. მარსელ დასოს სამრეწველო ჯგუფი (GIMD)დასოს ოჯახის ჰოლდინგური კომპანია, რომელიც აკონტროლებს Dassault Aviation-ს და ფლობს Dassault Systèmes-ის მნიშვნელოვან წილს, თავად არის Thales-ის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. ის კვლავ Dassault Aviation-ის აღმასრულებელი დირექტორია.
მას ასევე უკავია რამდენიმე წარმომადგენლობითი თანამდებობა:
- ევროპის აერონავტიკისა და თავდაცვის მრეწველობის ასოციაციის (ASD) პრეზიდენტი, არჩეული 2017 წლის მაისში;
- GIFAS-ის (საფრანგეთის აერონავტიკის მრეწველობის ასოციაცია) პრეზიდენტი, არჩეული 2017 წლის 8 ივნისს;
- CIDEF-ის (საფრანგეთის თავდაცვის მრეწველობის საბჭო) პრეზიდენტი 2021 წლის მარტიდან 2023 წლის იანვრამდე;
- UIMM-ის (მეტალურგიული მრეწველობისა და ვაჭრობის კავშირი) პრეზიდენტი, არჩეული 2021 წლის 15 აპრილს.
ის 2025 წლის იანვრიდან საპატიო ლეგიონის მეთაურია და აერონავტიკის მედლის მფლობელი (2023).
ევროპული თავდაცვა 2026 წელს: რატომ არის მისი როლი მნიშვნელოვანი ინვესტორისთვის
2022 წლიდან ევროპაში სამხედრო ბიუჯეტების ზრდამ თავდაცვის აქციები საფონდო ბირჟაზე ერთ-ერთ ყველაზე დაკვირვებად თემად აქცია. ამ კონტექსტში, ყურადღებას იმსახურებს რამდენიმე საკითხი:
- შეკვეთების წიგნი ის უზრუნველყოფს ხილვადობას რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ მომგებიანობა დამოკიდებულია დროულად მიწოდების უნარზე და შესაბამისად, სუბკონტრაქტების ჯაჭვზე.
- კონტროლის სტრუქტურა Dassault Aviation-ის აქციების საკონტროლო პაკეტი GIMD-ს ეკუთვნის, ხოლო Airbus-ი მნიშვნელოვანი უმცირესობის აქციონერია. შესაბამისად, თავისუფალი მიმოქცევა შეზღუდულია, რამაც შეიძლება გააძლიეროს აქციების ფასების რყევები.
- ექსპორტის კონტრაქტები ისინი დამოკიდებულნი არიან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, დაფინანსებაზე და ზოგჯერ ტექნოლოგიების გადაცემაზე, ხშირად გაურკვეველი განხორციელების გრაფიკით.
- ESG კრიტერიუმები ზოგიერთი ფონდი არ მოიცავს იარაღს, ზოგმა კი ისინი 2022 წლიდან ხელახლა ინტეგრირება მოახდინა. ეს გავლენას ახდენს ამ ფასიანი ქაღალდების მოთხოვნაზე.
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კითხვა-პასუხი
როდიდან ხელმძღვანელობს ერიკ ტრაპიე Dassault Aviation-ს?
ის Dassault Aviation-ის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორია 2013 წლის 8 იანვრიდან.
რა როლი ჰქონდა ერიკ ტრაპიერს „რაფალის“ გაყიდვებში?
ყოფილი საერთაშორისო მმართველი დირექტორი, ის ხელმძღვანელობდა ექსპორტის სტრატეგიას, რამაც შესაძლებელი გახადა პირველი კონტრაქტების გაფორმება (ეგვიპტე და კატარი 2015 წელს, ინდოეთი 2016 წელს), შემდეგ კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიერ 80 Rafale-ის რეკორდული შეკვეთა 2021 წელს.
რას წარმოადგენს ერიკ ტრაპიეს თავმჯდომარეობით GIMD?
მარსელ დასოს ინდუსტრიული ჯგუფი არის ოჯახური ჰოლდინგური კომპანია, რომელიც აკონტროლებს Dassault Aviation-ს. ერიკ ტრაპიე მისი თავმჯდომარე 2025 წლის 9 იანვარს გახდა.
ერიკ ტრაპიე UIMM-ის პრეზიდენტია?
დიახ, ის მეტალურგიული მრეწველობისა და ვაჭრობის კავშირის პრეზიდენტად 2021 წლის 15 აპრილს აირჩიეს.