ჟან-სირილ სპინეტა ის ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან ფრანგ მაღალჩინოსანთაგან, რომლებმაც წარმატებით დაიწყეს მეორე კარიერა მსხვილი კორპორაციების სათავეში. დაიბადა 1943 წლის 4 ოქტომბერს, პარიზის მე-15 ოლქში, თერთმეტ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა Air Inter-ს, შემდეგ Air France-ს, ხელმძღვანელობდა კომპანიის ნაწილობრივ პრივატიზაციას და 2004 წელს KLM-თან შერწყმას, სანამ Areva-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდებოდა. 2018 წელს მისი სახელი კვლავ გამოჩნდა ახალ ამბებში რკინიგზის ტრანსპორტის მომავლის შესახებ „Spinetta Report“-ის გამოქვეყნებით. წარმოგიდგენთ მის კარიერულ გზას, მის ძირითად გადაწყვეტილებებს და იმას, თუ რას ნიშნავენ ისინი ავიაციის სექტორში მომუშავე ინვესტორებისთვის.
წარმოშობა და ფორმირება
ჟან-სირილ სპინეტა სოციალიზმისადმი ღრმად ერთგულ ოჯახში გაიზარდა. მისი ბაბუა, სირილ სპინეტა, ხელოვნებისა და ხელობის სკოლის ინჟინერი, 1911 წლიდან ალბის მუშათა მინის ქარხანას ხელმძღვანელობდა და ჟან ჟორესთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. მისი დედა, ანტუანეტ ბრინიოლი, სკოლის მასწავლებელი წარმოშობით კორსიკიდან, და მამა, ადრიენ სპინეტა, სამოქალაქო ინჟინერი, პარიზში დასახლდნენ, სადაც ჟან-სირილი დაიბადა.
ვერსალის ლიცე ჰოშის სტუდენტმა პარიზის იურიდიულ ფაკულტეტზე საჯარო სამართლის ასპირანტურა მიიღო, შემდეგ კი „საიენს პო პარიზი“ დაამთავრა და შემდეგ შარლ დე გოლის კლასში ENA-ში (ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა) ჩაირიცხა. 1977 წლამდე სოციალისტური პარტიის წევრი იყო.
უფროსი საჯარო მოხელის კარიერა (1969-1990)
მისი ადმინისტრაციული კარიერა ვრცელი და მრავალფეროვანია. ასისტენტ-მასწავლებლის თანამდებობაზე მუშაობის შემდეგ, იგი თანმიმდევრულად მუშაობდა თანამდებობებზე ეროვნული განათლების სამინისტროში (ინვესტიციებისა და დაგეგმვის ოფისის ხელმძღვანელი, შემდეგ კოლეჯების დირექტორი), სახელმწიფო საბჭოში აუდიტორად, მთავრობის გენერალურ სამდივნოში და პრემიერ-მინისტრის საინფორმაციო სამსახურში.
შემდეგ ის ტრანსპორტის სექტორს დაუახლოვდა და ორჯერ გახდა მიშელ დელებარის ადმინისტრაციის უფროსი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს უკანასკნელი ტრანსპორტისა და საზღვაო საქმეთა მინისტრი, ხოლო მოგვიანებით ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო. ამ გამოცდილებამ მას სამოქალაქო ავიაციისა და მისი მარეგულირებელი გამოწვევების ღრმა ცოდნა მისცა.
Air Inter, შემდეგ Air France: რესტრუქტურიზაცია და კაპიტალის გახსნა
1990 წლიდან 1993 წლამდე ის იყო კომპანიის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი.Air Inter, ფრანგული შიდა ავიაკომპანია, იმ დროს, როდესაც ევროპის საჰაერო სივრცის კონკურენციისთვის გახსნისთვის მზადება მიმდინარეობდა. პრეზიდენტ ფრანსუა მიტერანთან მისიისა და ევროკომისიაში მუშაობის შემდეგ, იგი დაინიშნა ხელმძღვანელად.Air France 22 სექტემბერი 1997.
მისი გეგმა ორმაგი იყო: წლების განმავლობაში დანაკარგების შემდეგ გამოსული კომპანიის აღდგენის გაგრძელება და ბაზარზე გასასვლელად მისი მომზადება. 1999 წელს ის ხელმძღვანელობდა... Air France-ის ნაწილობრივი პრივატიზაცია, კომპანიის აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებით. ამ პერიოდში Air France ასევე შეუერთდა SkyTeam-ის ალიანსს, რომელიც 2000 წელს დაარსდა Delta-სთან, Aeromexico-სთან და Korean Air-თან ერთად.
2004: Air France-KLM-ის შექმნა
მისი კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპერაცია ჰოლანდიურ კომპანიასთან შერწყმა იყო. KLM2004 წელს დასრულებული შერწყმა ევროპულ საჰაერო ტრანსპორტში პირველი მასშტაბური საზღვრისპირა შერწყმა იყო. არჩეულმა სტრუქტურამ ორი ავიაკომპანია და ორი ბრენდი, ორი ჰაბით (პარიზი-შარლ-დე-გოლი და ამსტერდამ-სხიპჰოლი), ერთობლივად საკუთრებაში არსებული, საჯაროდ ვაჭრობადი კომპანიის ფარგლებში შეინარჩუნა. ოპერაციამ ასევე გამოიწვია Air France-ის პრივატიზაცია, სადაც საფრანგეთის სახელმწიფოს წილი უმრავლესობის ზღვარს ქვემოთ დაეცა.
ჟან-სირილ სპინეტა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 2008 წლის 31 დეკემბრამდე დარჩა, შემდეგ კი 2009 წლის 1 იანვრიდან Air France-KLM-ისა და Air France-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახდა, ხოლო აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა პიერ-ანრი გურჟონმა დაიკავა. გურჟონის წასვლის შემდეგ, 2011 წლის 17 ოქტომბერს, სპინეტა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას 2013 წლამდე იკავებდა, სანამ ალექსანდრე დე ჟუნიაკმა არ შეცვალა.
2004 წელს ჩაფიქრებული ორთავიანი მოდელი ხშირად განიხილებოდა, განსაკუთრებით 2019 წელს პარიზსა და ჰააგას შორის დაძაბულობის დროს, როდესაც ნიდერლანდების სახელმწიფომ კომპანიის წილი შეიძინა. იმის გასაგებად, თუ როგორ მოქმედებს ეს მემკვიდრეობა კვლავ ჯგუფის შეფასებაზე, ჩვენი ანალიზი...Air France-KLM-ის აქციები განიხილავს კაპიტალის სტრუქტურასა და ავტოპარკის საკითხებს.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Goben: ადმინისტრატორის აყვანაა საჭირო
პარალელურად, ჟან-სირილ სპინეტა მრავალი საბჭოს წევრია. ის თავმჯდომარეობს Areva-ს სამეთვალყურეო საბჭო 2009 წლის აპრილიდან 2013 წლის ივნისამდე, პერიოდი, რომელიც აღინიშნა EPR რეაქტორთან დაკავშირებული სირთულეებით და ბირთვული ჯგუფის სტრატეგიის (რომელიც საწვავის ციკლისთვის Orano გახდა) კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებით. ის ასევე Alcatel-Lucent-ის, Alitalia-ს, La Poste-ს, Saint-Gobain-ის (2005 წლიდან), Unilever-ისა და GDF Suez-ის დირექტორის თანამდებობას იკავებს.
Saint-Goben-ის საბჭოში მისი ყოფნა მას ისეთ ფიგურებთან ერთად ათავსებდა, როგორიც ჟან-ლუი ბეფაა; მასალების ჯგუფით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ჩვენი პროფილის ნახვა შემდეგ ბმულზე:Saint-Gobain-ის აქციები.
სასამართლო საქმე სისხლისსამართლებრივი დევნის გარეშე დასრულდა.
2006 წლის ივლისში, ჟან-სირილ სპინეტა სასამართლომ დაიბარა Air France-ის ყოფილი სუბკონტრაქტორის წინააღმდეგ მიმართული გამოძიების ფარგლებში, რომელიც საავიაციო უსაფრთხოების სფეროში სპეციალიზირებული იყო. საბოლოოდ, იგი მოწმის სახით დაიკითხა და ოფიციალურად ბრალი არ წაუყენეს. ის ამ საქმეში ყოველთვის ამტკიცებდა თავის უდანაშაულობას.
2018: სპინეტას ანგარიში რკინიგზის მომავალზე
2018 წლის 15 თებერვალს მან პრემიერ-მინისტრ ედუარ ფილიპს წარუდგინა ანგარიში „რკინიგზის ტრანსპორტის მომავლის“ შესახებ. მისი ყველაზე განხილული რეკომენდაციები ეხებოდა რკინიგზის მუშაკის სტატუსით ახალი თანამშრომლების დაქირავების პრაქტიკის დასრულებას, SNCF-ის სააქციო საზოგადოებად გარდაქმნას, რკინიგზის ქსელის კონკურენციისთვის გახსნისთვის მომზადებას და განშტოებული ხაზების რაოდენობის შემცირებას. ამ წინადადებების ნაწილი 2018 წელს ხანგრძლივი გაფიცვის შემდეგ მიღებული ახალი რკინიგზის პაქტის კანონში იქნა გათვალისწინებული.
2013 წლის ოქტომბრიდან იგი ასევე თავმჯდომარეობდა ეროვნულ განათლება-ეკონომიკის საბჭოს, რომლის ამოცანაც სკოლებისა და ბიზნეს სამყაროს დაახლოება იყო.
განსხვავებები
ჟან-სირილ სპინეტა საპატიო ლეგიონისა და ეროვნული დამსახურების ორდენის მეთაურია, ასევე აკადემიური პალმების ოფიცერი. იგი „წლის მენეჯერად“ აირჩიეს „ახალი ეკონომისტი“ 2003 წელს და 2004 წელს მიიღო Icare-ის პრემია პროფესიონალი აერონავტიკისა და კოსმოსური ჟურნალისტების ასოციაციისგან.
რას ასწავლის მისი მოგზაურობა ინვესტორს
ავიახაზების სექტორი საფონდო ბირჟაზე ერთ-ერთი ყველაზე ციკლურია. ჟან-სირილ სპინეტას კარიერა ამ ფაქტორებიდან რამდენიმეს ასახავს:
- კონსოლიდაცია ღირებულების შექმნის მთავარი წყაროა. შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა Air France-KLM, შემდეგ IAG (British Airways-Iberia) და Lufthansa Group. ბაზარი აფასებს ჯგუფებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი ქსელების ოპტიმიზაცია.
- სახელმწიფოს არსებობა ყველაფერს ცვლის. საფრანგეთის და ნიდერლანდების შტატები Air France-KLM-ის აქციონერებად რჩებიან; ეს მხარდაჭერას უზრუნველყოფს კრიზისის დროს, როგორიცაა 2020 წელი, მაგრამ ასევე ზღუდავს სტრატეგიულ თავისუფლებას და შეიძლება გამოიწვიოს განზავება რეკაპიტალიზაციის დროს.
- კომპანიები მწარმოებლებზე არიან დამოკიდებულნი. მიწოდების შეფერხებები და ძრავის ხელმისაწვდომობა გავლენას ახდენს გამტარუნარიანობაზე. ბევრი ინვესტორი უპირატესობას ანიჭებს სექტორში ინფორმაციის მოპოვებას მწარმოებლების მეშვეობით, როგორც ეს ნაჩვენებია ჩვენს ანალიზში...Airbus-ის აქციები.
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ჟან-სირილ სპინეტა მნიშვნელოვან თარიღებში
|წელი
|ნაბიჯი
|1943
|დაიბადა პარიზში (4 ოქტომბერი)
|1990-1993
|Air Inter-ის აღმასრულებელი დირექტორი
|1997
|Air France-ის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა (22 სექტემბერი)
|1999
|Air France-ის ნაწილობრივი პრივატიზაცია და ლისტინგში გატანა
|2004
|KLM-თან უფრო მჭიდრო კავშირები, Air France-KLM-ის დაბადება
|2009
|Air France-KLM-ის სამეთვალყურეო საბჭოსა და Areva-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
|2011-2013
|ის Air France-KLM-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას დაუბრუნდა.
|2018
|ანგარიში რკინიგზის ტრანსპორტის მომავლის შესახებ
კითხვა-პასუხი
რას აკეთებდა ჟან-სირილ სპინეტა Air France-ში?
ის Air France-ს 1997 წლიდან 2008 წლამდე ხელმძღვანელობდა, 1999 წელს მისი ნაწილობრივი პრივატიზაცია განახორციელა და 2004 წელს KLM-თან შერწყმას უხელმძღვანელა, რამაც Air France-KLM ჯგუფი წარმოშვა.
რა არის სპინეტას ანგარიში?
2018 წლის თებერვალში მთავრობისთვის წარდგენილი ანგარიში რკინიგზის ტრანსპორტის მომავლის შესახებ, რამაც იმავე წელს SNCF-ის რეფორმა მიიღო.
ჟან-სირილ სპინეტა „არევას“ თავმჯდომარე იყო?
დიახ, ის Areva-ს სამეთვალყურეო საბჭოს 2009 წლის აპრილიდან 2013 წლის ივნისამდე თავმჯდომარეობდა.