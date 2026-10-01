ჟან-ლუი ბეფა ის Saint-Goben-ს ორ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, 1986 წლიდან 2007 წლამდე, ხელმძღვანელობდა, სანამ 2010 წლამდე საბჭოს თავმჯდომარედ დაიკავებდა თანამდებობას. დაიბადა 1941 წლის 11 აგვისტოს, ნიცაში, Corps des Mines-ის საინჟინრო სკოლის კურსდამთავრებული. ის განასახიერებს წამყვანი ფრანგი ბიზნესმენების თაობას, რომლებიც საჯარო სამსახურის ზედა ეშელონებში იყვნენ გაწვრთნილნი და დარწმუნებულნი იყვნენ ინდუსტრიის სტრატეგიულ როლში. Saint-Goben-ის გარდა, მან გავლენა მოახდინა საზოგადოებრივ დებატებზე თავისი ანგარიშებითა და ინდუსტრიული პოლიტიკის შესახებ წიგნებით. მიმოხილვა კარიერაზე, რომელიც კვლავაც გავლენას ახდენს CAC 40 ინდუსტრიული ჯგუფების არჩევანზე.
განათლება: პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მაღაროები და მეცნიერებები
ინჟინრისა და მასწავლებლის ვაჟი, ჟან-ლუი ბეფა, ნიცის მასენას ლიცეუმში საკონკურსო გამოცდებისთვის მოემზადა და უნივერსიტეტში მიიღეს...Olecole პოლიტექნიკა 1960 წელს. ის ინჟინერი გახდა მაღაროელთა კორპუსი 1963 წელს ის ასევე სწავლობდა École nationale supérieure du pétrole et des moteurs და მიიღო დიპლომი Institut d'études politiques de Paris (1966, ეკონომიკა-ფინანსების განყოფილება).
ენერგიის ადმინისტრირების დასაწყისი
მან კარიერა კლერმონ-ფერანში სამთო ინჟინრად დაიწყო, შემდეგ 1967 წლიდან 1974 წლამდე ინდუსტრიის სამინისტროს საწვავის დეპარტამენტში დაიწყო მუშაობა, სადაც „გადამუშავებისა და გამოყენების“ სამსახურის უფროსი და შემდეგ დირექტორის მოადგილე გახდა. ამ გამოცდილებამ მას ენერგეტიკისა და სახელმწიფოსა და მრეწველობას შორის ურთიერთობის შესახებ სიღრმისეული ცოდნა მისცა, ორი თემა, რომელიც მთელი მისი კარიერის განმავლობაში გაჰყვებოდა.
1974-1986: აღმავლობა სენ-გობენში
1974 წელს ჟან-ლუი ბეფა შეუერთდა Saint-Gobain დაგეგმვის დირექტორად. შემდეგ მან გენერალური დირექტორის, შემდეგ კი პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა. პონტ-ა-მუსონი, შვილობილი კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებული იყო თუჯის მილებზე, ამავდროულად 1979 წლიდან 1982 წლამდე მართავდა ჯგუფის „მილებისა და მექანიკის“ ფილიალს. 1982 წლის მარტში, Saint-Goben-ის ნაციონალიზაციის წელს, იგი მისი მმართველი დირექტორი გახდა.
1986 წლის იანვარში მან როჯერ ფორუ შეცვალა. პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორიფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობის დროს დანიშნული და იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრის, ჟაკ შირაკის მიერ დამტკიცებული, იგი 1986 წლის ბოლოს ხელმძღვანელობდა Saint-Goben-ის პრივატიზაციას, რაც კოჰაბიტაციის მთავრობის პირველი მასშტაბური პრივატიზაცია იყო.
1986-2007: ოცი წელი Saint-Goben-ის სათავეში
მისი ხელმძღვანელობით Saint-Goben-მა ღრმა ტრანსფორმაცია განიცადა. ჯგუფმა, რომელიც ისტორიულად მინაზე იყო ორიენტირებული, გააფართოვა თავისი ყოფნა სამშენებლო მასალებისა და მასალების დისტრიბუციის სფეროში და მნიშვნელოვნად ინტერნაციონალიზდა. ამ პერიოდის ძირითადი ეტაპები იყო ამერიკული კომპანია Norton-ის შეძენა 1990 წელს, რამაც ჯგუფი აბრაზივების მსოფლიო ლიდერად აქცია, რასაც მოჰყვა ბრიტანული კომპანია BPB-ის შეძენა, რომელიც თაბაშირ-მუყაოს სპეციალიზაციას წარმოადგენს, 2005 წელს.
ამ სტრატეგიამ Saint-Goben-ი საბინაო და სამშენებლო სფეროს მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად აქცია, პოზიცია, რომელიც მისმა მემკვიდრეებმა განაგრძეს და გაამყარეს. ჟან-ლუი ბეფა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას 2007 წლის ივნისამდე იკავებდა, შემდეგ კი - საბჭოს თავმჯდომარეს 2010 წლამდე; აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მას პიერ-ანდრე დე შალენდარი ცვლის. 2021 წლის ივლისიდან ჯგუფს ბენუა ბაზენი ხელმძღვანელობს.
ინვესტორებისთვის, Saint-Goben-ის ისტორია Beffa-ს ხელმძღვანელობით აჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია საუკუნოვან სამრეწველო კომპანიას საკუთარი თავის ხელახლა შექმნა თანმიმდევრული შესყიდვების გზით. ჩვენი ანალიზიSaint-Gobain-ის აქციები დეტალურად აღწერს მის ამჟამინდელ პროფილს, რომელიც ორიენტირებულია მდგრად მშენებლობასა და ენერგოეფექტურ რემონტზე.
დებატები ანაზღაურებასა და აზბესტზე
თავისი თაობის სხვა აღმასრულებლების მსგავსად, ჟან-ლუი ბეფაც რამდენიმე ფრონტზე კრიტიკის ობიექტი გახდა. 2007 წელს, პრესის რეიტინგების მიხედვით, ის ყველაზე მაღალანაზღაურებად ფრანგ აღმასრულებელ დირექტორთა სიაში იყო, რომლის ანაზღაურებაც, სავარაუდოდ, 10,2 მილიონი ევრო იყო. გარდა ამისა, პონტ-ა-მუსონის ხელმძღვანელობით მუშაობის დროს, იგი აზბესტის გამოყენების მოწინააღმდეგეების სამიზნე გახდა, რაც მთელი მასალების ინდუსტრიის წინაშე მდგარი დავის ფონზე მიმდინარეობდა. აზბესტის საკითხმა ხანგრძლივი უარყოფითი გავლენა მოახდინა ჯგუფის იმიჯსა და იურიდიულ სტატუსზე, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში.
ინდუსტრიული პოლიტიკის მოაზროვნე
ჟან-ლუი ბეფამ თავი დაიმკვიდრა, როგორც გავლენიანმა ხმამ ფრანგული ინდუსტრიის მომავალთან დაკავშირებით:
- 2004 წელს ჟაკ შირაკმა მას ინდუსტრიული პოლიტიკის აღორძინების მისია დაავალა. მისი 2005 წლის იანვრის ანგარიში, ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკისკენ, რამაც გამოიწვია -ის შექმნასამრეწველო ინოვაციების სააგენტო, რომლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეც 2005 წლის სექტემბრიდან არის;
- 2002 წელს მან ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატ რობერტ სოლოუსთან ერთად დააარსა ეკონომიკის კვლევითი ცენტრი სენ-გობენი, რომელიც მოგვიანებით კურნოს ცენტრად, შემდეგ კი კურნოს ფონდად (2010) დასახელდა, რომლის თანათავმჯდომარეებიც არიან;
- მან სეილთან ერთად რამდენიმე ესე გამოაქვეყნა: საფრანგეთმა უნდა აირჩიოს (2012) საფრანგეთმა უნდა იმოქმედოს (2013) ძალაუფლების გასაღებები (2015) და ტრანსფორმაცია ან სიკვდილი: დიდი კორპორაციები სტარტაპების წინააღმდეგ (2017).
მისი ცენტრალური თეზისი: აშშ-ჩინეთის დუეტის წინაშე ქვეყნის ძალაუფლება მის საექსპორტო ინდუსტრიაზე, ტექნოლოგიებზე, ენერგიასა და სამხედრო შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული. ის სახელმწიფოს მიერ წარმართული თანმიმდევრული ინდუსტრიული სტრატეგიის მომხრეა და საფრანგეთის დეინდუსტრიალიზაციას აკრიტიკებს. ამ იდეებიდან ზოგიერთმა ფართო გამოხმაურება ჰპოვა ჯანდაცვის კრიზისის შემდეგ, ინდუსტრიული სუვერენიტეტისა და რეშორინგის შესახებ დებატების ფონზე.
Lazard, Engie, Le Monde: მეორე კარიერა, როგორც საბჭოს წევრი
Saint-Gobena-ს შემდეგ, ჟან-ლუი ბეფა ბანკის უფროსი მრჩეველი გახდა. Lazard2008 წლიდან 2015 წლამდე ის იყო GDF Suez-ის და შემდეგ Engie-ს საბჭოების წევრი, სადაც ხელმძღვანელობდა ნომინაციებისა და ანაზღაურების კომიტეტს, Siemens-ის სამეთვალყურეო საბჭოში (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert-ის საბჭოში (2001-2013) და Caisse des Dépôts-ის სამეთვალყურეო საბჭოში (2014-2019). ასევე იყო BNP Paribas-ისა და Gaz de France-ის დირექტორი. 1994 წლიდან არის ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. Სამყაროის მისი პრეზიდენტი 2017 წლის 5 ოქტომბერს გახდა.
Engie-ში მისი როლი მას ენერგეტიკის ძირითად საკითხებთან უფრო ახლოს აახლოებს, სექტორთან, რომელსაც განსაკუთრებით ვაანალიზებთ ჩვენს ფაქტების ფურცელში...ძრავის მოქმედება.
განსხვავებები
ჟან-ლუი ბეფა არის საპატიო ლეგიონის დიდი ოფიცერი (2007), ეროვნული დამსახურების ორდენის დიდი ჯვრის კავალერი (2016) და ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის მეთაური (2005). მას მიღებული აქვს მრავალი უცხოური ჯილდო, მათ შორის ამომავალი მზის ორდენი (იაპონია). ოპერის მოყვარული, იგი ხელმძღვანელობდა პარიზის ეროვნული ოპერის პოპულარიზაციის ასოციაციას.
რას ასწავლის მისი მოგზაურობა ინვესტორს
- ინდუსტრიული ჯგუფები ეტაპობრივად ხელახლა იგონებენ საკუთარ თავს. Saint-Goben-მა სიმძიმის ცენტრი სახელის შეუცვლელად შეცვალა: მისი ღირებულების გასაგებად, თქვენ უნდა გადახედოთ შემოსავლების დაყოფას ბიზნეს ხაზების მიხედვით.
- მსხვილი შენაძენები აზარტული თამაშებია. ისინი ქმნიან ღირებულებას, თუ ინტეგრაცია წარმატებულია, მაგრამ აწვებიან მოკლევადიან ვალს.
- პოლიტიკურ კონტექსტს მნიშვნელობა აქვს. ნაციონალიზაცია, პრივატიზაცია, სამრეწველო პოლიტიკა: საჯარო გადაწყვეტილებებმა ღრმა გავლენა მოახდინა Saint-Goben-ის ტრაექტორიაზე.
Saint-Gobain-ი და Engie-ი უფლებამოსილნი არიან პეაფრანგული აქციების გრძელვადიანი ინვესტიციებისთვის განკუთვნილი სტანდარტული საგადასახადო შეღავათიანი საინვესტიციო ინსტრუმენტი. ეს სტატია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას.
კითხვა-პასუხი
რამდენ ხანს ხელმძღვანელობდა ჟან-ლუი ბეფა Saint-Goben-ს?
ის იყო მისი პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი 1986 წლის იანვრიდან 2007 წლის ივნისამდე, შემდეგ კი საბჭოს თავმჯდომარე 2010 წლამდე.
რა წიგნები დაწერა ჟან-ლუი ბეფამ?
განსაკუთრებით საფრანგეთმა უნდა აირჩიოს (2012) საფრანგეთმა უნდა იმოქმედოს (2013) ძალაუფლების გასაღებები (2015) და გარდაქმნა ან სიკვდილი (2017), ყველა გამოქვეყნებულია Seuil-ის მიერ.
რა არის სამრეწველო ინოვაციების სააგენტო?
საჯარო ორგანო, რომელიც შეიქმნა 2005 წელს ინდუსტრიული პოლიტიკის შესახებ მისი ანგარიშის შემდეგ და მიზნად ისახავდა მსხვილი კვლევითი და ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერას. იგი ხელმძღვანელობდა მის სამეთვალყურეო საბჭოს.