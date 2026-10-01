რამდენი გამოიმუშავა მან? ემანუელ ფაბერი Danone-ის სათავეში? ეს კითხვა ხშირად ჩნდება, რადგან კვების პროდუქტების ჯგუფის ყოფილმა ხელმძღვანელმა თავი CAC 40-ის კოლეგებისგან რამდენიმე საჯარო დათმობით გამოირჩეოდა: დამატებითი პენსია, კომპენსაციის პაკეტი და Covid-19 კრიზისის დროს ფიქსირებული ხელფასის ნებაყოფლობითი შემცირება. ეს გვერდი აერთიანებს ხელმისაწვდომ ციფრებს, ყოველთვის წლისა და წყაროს მითითებით, მის ანაზღაურებას მისი კარიერის კონტექსტში ათავსებს და განმარტავს, თუ რა შეუძლია წაართვას აქციონერს ამისგან 2026 წელს.
ვინ არის ემანუელ ფაბერი?
ემანუელ ფაბერი, რომელიც 1964 წლის 22 იანვარს გრენობლში დაიბადა, 1986 წელს HEC Paris-ში დაამთავრა. მან მუშაობა Bain & Company-ში დაიწყო, შემდეგ Barings ბანკში გადავიდა, შემდეგ კი 1993 წელს Legris Industries-ში ადმინისტრაციული და ფინანსური დირექტორის თანამდებობა დაიკავა, ხოლო 1996 წელს მმართველი დირექტორი გახდა.
ის Danone-ს 1997 წელს შეუერთდა ფინანსების, სტრატეგიისა და საინფორმაციო სისტემების დირექტორის თანამდებობაზე, 2000 წელს გახდა ფინანსური დირექტორი და აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი, შემდეგ კი 2005 წელს აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტი. 2008 წლიდან 2014 წლის სექტემბრამდე ის იყო აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, შემდეგ კი ფრანკ რიბუ შეცვალა ამ თანამდებობაზე. Მთავარი მენეჯერი 2014 წლის ოქტომბერში. 2017 წელს მან რამდენიმე თანამდებობა დაიკავა და გახდა პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორიმან ჯგუფი 2021 წლის მარტში დატოვა.
მისი კარიერა განუყოფლად არის დაკავშირებული სოციალურ ეკონომიკასთან: მან მუჰამედ იუნუსთან ერთად ბანგლადეშში დააარსა Grameen Danone Foods-ის ერთობლივი საწარმო (2006), ხელმძღვანელობდა Danone Communities საინვესტიციო ფონდის შექმნას და 2020 წელს ხელმძღვანელობდა Danone-ის მიერ სოციალური საწარმოს სტატუსის მიღებას.მისიით ორიენტირებული კომპანიააქციონერთა 99%-ზე მეტმა დაამტკიცა.
ემანუელ ფაბერის ხელფასი: ციფრები წლების მიხედვით
ქვემოთ მოცემული ციფრები აღებულია Danone-ის საერთო კრებებზე გამოქვეყნებული და ბიზნეს პრესისა და ვიკიპედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან. ოფიციალური დეტალებისთვის (ფიქსირებული ხელფასი, წლიური ცვლადი ხელფასი, შესრულების წილი), გთხოვთ, იხილოთ Danone-ის შესაბამისი წლის უნივერსალური რეგისტრაციის დოკუმენტი.
|exercise
|fonction
|ანგარიშგებული ანაზღაურება
|წყარო
|2016
|Მთავარი მენეჯერი
|4,82 მილიონი ევრო (დაახლოებით 170-ჯერ მეტი ჯგუფის თანამშრომლების საშუალო ხელფასი)
|ეკონომიკური პრესა, ციტირებული ვიკიპედიის მიერ
|2018
|CEO
|2,8 მილიონი ევრო, დამტკიცებული 2019 წლის 25 აპრილს გამართულ ყოველწლიურ საერთო კრებაზე დამსწრეთა 98%-ის მიერ
|Danone-ის გენერალური ასამბლეა 2019
|2020
|CEO
|მისი მოთხოვნით, ფიქსირებული განაკვეთი წლის დარჩენილი პერიოდისთვის 30%-ით შემცირდა.
|დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილება, 2020 წლის მაისი
უნდა აღინიშნოს ორი საკითხი. პირველი, ერთი წლიდან მეორემდე თანხები პირდაპირ შედარებადი არ არის: ცვლადი კომპონენტი და შესრულების აქციების შეფასება დამოკიდებულია შედეგებსა და საფონდო ბირჟაზე. მეორე, 2016-დან 2018 წლამდე შემცირება არ ნიშნავს საბაზისო ხელფასის შემცირებას, არამედ ცვლადი და გრძელვადიანი ელემენტების ცვლილებას.
უარის თქმა, რომელმაც აჟიოტაჟი გამოიწვია
დამატებითი პენსია და ანაზღაურება სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში (2019)
2019 წლის 25 აპრილს გამართულ საერთო კრებაზე ემანუელ ფაბერმა განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებდა. იძულებითი გამგზავრების კომპენსაცია და მის განსაზღვრული სარგებლის დამატებითი პენსიაეს დამატებითი პენსია, რომლის სავარაუდო ოდენობა წელიწადში 1,2 მილიონი ევროა, მნიშვნელოვან სარგებელს წარმოადგენს. მან მიუთითა, რომ მხოლოდ ჯგუფის თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი სტანდარტული საპენსიო გეგმის მიღებას აპირებს. ეს ნაბიჯი მკვეთრად ეწინააღმდეგება იმ დავას, რომელიც ამავდროულად CAC 40-ის სხვა აღმასრულებლების ირგვლივ არსებობდა.
ჯანდაცვის კრიზისის დროს (2020) ფიქსირებული ხარჯების 30%-იანი შემცირება
2020 წლის მაისში დირექტორთა საბჭომ მიიღო მისი წინადადება, რომ წლის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში მისი ფიქსირებული ანაზღაურება 30%-ით შემცირებულიყო, რაც თანამშრომლებთან სოლიდარობის ნიშნად და იმ კონტექსტში, როდესაც Danone-ი ლოკდაუნის გავლენას განიცდიდა, განსაკუთრებით სახლის გარეთ გაყიდული მინერალური წყლების მხრივ.
2021 წლის მარტის გამგზავრება: როდესაც საფონდო ბირჟა მისიას დაეწევა
2020 წლის ბოლოს, აქტივისტების ფონდი ბლუბელ კაპიტალი იძენს კომპანიის წილს და აკრიტიკებს ჯგუფის „იმედგაცრუებულ“ საფონდო ბირჟის მაჩვენებლებს. 2021 წლის თებერვალში, ხელოსნები პარტნიორებისიდიდით მესამე აქციონერი, რომელსაც კაპიტალის დაახლოებით 3% ეკუთვნის, ასევე მოითხოვს აღმასრულებელი დირექტორის გადადგომას. ეს ციფრები დებატებს კიდევ უფრო ამძაფრებს: 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში Danone-ის აქციების ფასი თითქმის 23%-ით დაეცა, ხოლო CAC 40 ინდექსი იმავე პერიოდში 4,5%-ით გაიზარდა. პირიქით, მისი მხარდამჭერები აღნიშნავენ, რომ აქციებმა ყველა დროის მაქსიმუმს 2019 წლის სექტემბერში მიაღწია, რაც 58%-ით მეტია მისი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 2014 წელს დანიშვნის შემდეგ.
2021 წლის 1 მარტს, საბჭომ გადაწყვიტა თავმჯდომარისა და აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობების გამიჯვნა. 2021 წლის 14 მარტს, მან დაუყოვნებლივ შეწყვიტა ემანუელ ფაბერის დასაქმება. თავმჯდომარეობა დაიკავა ჟილ შნეპმა, „ლეგრანის“ ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა; ანტუან დე სენტ-აფრიკი აღმასრულებელი დირექტორი 2021 წლის სექტემბერში გახდა. ორი წლით ადრე გათავისუფლების კომპენსაციაზე უარის თქმის შემდეგ, ემანუელ ფაბერმა წასვლის შემდეგ „ოქროს პარაშუტი“ არ მიიღო.
ეს შემთხვევა ბიზნეს სკოლებში შესწავლილ მაგალითად იქცა: ის აჩვენებს, რომ ლიდერი შეიძლება დაფასდეს მისი სოციალური და გარემოსდაცვითი ხედვისთვის, თუმცა მაინც დაისაჯოს აქციონერების მიერ, რომლებიც ღირებულების შექმნას არასაკმარისად მიიჩნევენ ისეთ კონკურენტებთან შედარებით, როგორიცაა Nestlé ან Unilever. ამ ტრაექტორიების შესადარებლად, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ფაქტების ფურცლები...Danone იზიარებს და ზენესტლეს აქციები.
Danone-ის შემდეგ: ვენჩურული კაპიტალი და არაფინანსური სტანდარტები
2021 წლის ოქტომბერში, ემანუელ ფაბერი ევროპის პარტნიორი გახდა...ასტანორ ვენჩერსი, ვენჩურული კაპიტალის ფონდი, რომელიც სპეციალიზირებულია სოფლის მეურნეობასა და სურსათზე. 2021 წლის დეკემბერში იგი დაინიშნა თავმჯდომარედ.ISSB საერთაშორისო მდგრადი განვითარების სტანდარტების საბჭომ (ISSB), ორგანომ, რომელიც შეიქმნა IFRS Foundation-ის მიერ გლობალური მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტების განსაზღვრის მიზნით, თავისი პირველი ორი სტანდარტი, IFRS S1 და IFRS S2 (კლიმატი), 2023 წლის ივნისში გამოაქვეყნა. ეს სტანდარტები მრავალი იურისდიქციისთვის საორიენტაციო ნიშნულს წარმოადგენს.
ინვესტორისთვის ეს უმნიშვნელო დეტალი არ არის: ეს სტანდარტები განსაზღვრავს საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილი კომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ESG მონაცემების ხარისხს და, შესაბამისად, კომპანიების არაფინანსური კრიტერიუმებით შედარების შესაძლებლობას.
როგორ განვმარტოთ აღმასრულებელი დირექტორის ანაზღაურება, თუ თქვენ აქციონერი ხართ
ფაბერის საქმე გვთავაზობს სასარგებლო ანალიტიკურ ჩარჩოს, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი CAC 40 კომპანიისთვის:
- განასხვავებენ ფიქსირებულ, ცვლად და გრძელვადიან პერიოდს. ფიქსირებული თანხა ცოტას ამბობს; სწორედ ცვლადი კრიტერიუმები (ზრდა, მარჟა, ფულადი ნაკადები, ESG კრიტერიუმები) ავლენს საბჭოს პრიორიტეტებს.
- შეხედეთ კაპიტალის თანაფარდობას. 2019 წლის Pacte კანონის მიღებიდან მოყოლებული, საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილი კომპანიები აქვეყნებენ მენეჯერის ანაზღაურებასა და თანამშრომლების საშუალო და მედიანურ ანაზღაურებას შორის თანაფარდობას.
- თვალყური ადევნეთ კენჭისყრას ასამბლეაში. „ხელფასთან დაკავშირებით ხმის მიცემის“ 80%-ზე დაბალი მაჩვენებელი უნდობლობის ნიშანია, რომელიც სერიოზულად უნდა იქნას აღქმული. 2019 წელს ემანუელ ფაბერის ანაზღაურება 98%-მა დაამტკიცა, რამაც ორი წლის შემდეგ მისი წასვლა არ შეაჩერა: ხელფასთან დაკავშირებით კონსენსუსი სტრატეგიასთან დაკავშირებით კონსენსუსის გარანტიას არ იძლევა.
- გადავადებული ვალდებულებების იდენტიფიცირება. დამატებითი პენსიები, გათავისუფლების პაკეტები და კონკურენციის აკრძალვის პუნქტები შეიძლება უფრო მძიმე იყოს, ვიდრე წლიური ხელფასი.
ამ საკითხების ყურადღებით თვალყურის დევნებისა და საერთო კრებაზე ხმის მისაცემად, აქციები პირდაპირ უნდა გქონდეთ. პეა reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre აზრი Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
კითხვა-პასუხი
რა იყო ემანუელ ფაბერის ხელფასი Danone-ში?
მისი მთლიანი ანაზღაურება 2016 წელს 4,82 მილიონ ევროს, ხოლო 2018 წელს 2,8 მილიონ ევროს შეადგენდა (თანხა, რომელიც აქციონერთა 98%-მა 2019 წლის აპრილში გამართულ ყოველწლიურ საერთო კრებაზე დაამტკიცა). ეს თანხები მოიცავს ფიქსირებულ, ცვლად და გრძელვადიან კომპონენტებს.
მიიღო თუ არა ემანუელ ფაბერმა კომპენსაცია სამსახურიდან გათავისუფლებისთვის?
არა. მან 2019 წლის აპრილში უარი თქვა იძულებითი გამგზავრების კომპენსაციასა და დამატებით პენსიაზე, რომელიც წელიწადში 1,2 მილიონ ევროს შეადგენდა.
რატომ დატოვა ემანუელ ფაბერმა Danone?
აქტივისტური ფონდების (Bluebell Capital, Artisan Partners) ზეწოლის ქვეშ, რომლებიც საფონდო ბირჟის მაჩვენებლებს არასაკმარისად მიიჩნევდნენ, დირექტორთა საბჭომ მისი წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება 2021 წლის 14 მარტს მიიღო.
რას აკეთებს დღეს ემანუელ ფაბერი?
Danone-ის შემდეგ, ის შეუერთდა Astanor Ventures ფონდს (2021) და 2021 წლის დეკემბერში დაინიშნა ISSB-ის თავმჯდომარედ, ორგანოს, რომელიც შეიმუშავებს მდგრადი განვითარების ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს.