Андре Ситроен (1878-1935) - француз өнеркәсібіндегі ең танымал есімдердің бірі. Политехникалық мектепті бітірген ол автомобиль ойлап тапқан жоқ, бірақ Еуропада оны жаппай шығарған, жаппай нарық өнімі ретінде сатқан және маркетинг құралы ретінде қолданған алғашқылардың бірі болды. Оның өмірі экономикада да сабақ болып табылады: банкроттыққа және компанияның Michelin компаниясына сатылуына әкеп соққан қарыздың өсуімен қаржыландырылған керемет өнеркәсіптік табыс. 2026 жылы оның есімі Пантеонға жерлеу науқанымен жаңалықтарда қайта пайда болды.
Балалық шағы: технологияға құмар иммигранттардың ұлы
Андре Ситроен 1878 жылы 5 ақпанда Парижде, 9-шы аудандағы Лаффит көшесі, 44-ші үйде дүниеге келген. Ол 1873 жылы Парижге қоныстанған голландиялық еврей гауһар саудагері Леви Ситроен мен Варшавадан шыққан Амалия Клейнманның бесінші және соңғы баласы болды. Отбасылық тегі Нидерландыда цитрус саудагері болған ата-бабадан шыққан («citroen» голланд тілінде лимон дегенді білдіреді); Андре «e» әрпіндегі диэрезисті қабылдаған.
Оның балалық шағы қайғылы оқиғалармен есте қалды: 1884 жылы әкесі Оңтүстік Африкадағы гауһар кенішіне салынған апатты инвестициядан кейін өзіне-өзі қол жұмсады. Кондорсе лицейінде Жюль Верн мен Эйфель мұнарасының құрылысына қызығушылық танытқан Андре оқуға түсті.École политехникасы 1898 EN.
Herringbone Gears: логотиптің пайда болуы
1900 жылы Польшаға сапары кезінде ол V-тәрізді ойық тәрізді берілістерді өндіру процесін ашты. Бұл берілістер тынышырақ және жоғары қуатты бере алатындықтан, жоғары өңдеу дәлдігін талап етті. Андре Ситроен лицензияны сатып алып, болатты пайдаланып өнеркәсіптік өндіріс процесін жасады. 1901 жылы ол және екі мектеп досы Париждің Фобур Сен-Дени ауданында беріліс шығаратын компания құрды.
Бұл қос шеврон кейінірек автомобиль брендінің эмблемасына айналды: әлемдік индустриядағы ең танымал логотиптердің бірі механикалық бөлшектен шыққан.
Морс, Америка және жаппай өндірістің ашылуы
1906 жылдан бастап ол автомобиль өндірушісіне көмектесуге шақырылды. MorseОл сол кезде қиындыққа тап болды. Ол басқаруды және өнім түрлерін қайта құрды: өндіріс 1908 жылы 300 көліктен 1913 жылы 800-ге дейін өсті. 1912 жылы Америка Құрама Штаттарына сапар оған қатты әсер етті: ол Форд зауытына барып, конвейерлік өндірісті ашты. Оның мақсаты «еуропалық Генри Форд» болу болды.
1915-1918: Жавел жағалауындағы қабық зауыты
1914 жылы артиллерия офицері ретінде мобилизацияланған ол оқ-дәрі тапшылығын байқады. 1915 жылдың қаңтарында ол Соғыс министрлігіне бірнеше айдың ішінде 75 мм снарядтарды бұрын-соңды болмаған жылдамдықпен шығара алатын зауыт салуды ұсынды. Найза докПарижде ол 13 000 әйелге дейін жұмыс істейтін ультразаманауи зауыт салды. Ол барлығы шамамен 23 миллион снаряд шығарды. Зауыт сонымен қатар сол кезде сирек кездесетін әлеуметтік қызметтерімен танымал: асхана, аурухана және балалар бөлмесі.
1919: А типті және алғашқы жаппай өндірілген еуропалық автомобиль
Атыс біткеннен кейін бірден зауыт әскери бұйрықтарынан айырылды. Андре Ситроен мұны болжады: ол бірнеше айдың ішінде учаскені автомобиль зауытына айналдырды. 1919 жылдың қаңтарында ол баспасөзге нарықтағы ең арзан көліктің шамамен екі есе арзан, 7250 франк тұратын көлікті жариялады. Науқан екі апта ішінде 16 000-нан астам сұраныс тудырды.
La Citroën A типтіИнженер Жюль Саломон жасаған Citroën 2CV сол жылы шығарылды. Ол күніне 30 көлік шығару мақсатымен ірі сериямен шығарылған алғашқы еуропалық көлік ретінде ұсынылды. 1929 жылы Citroën 102 891 автомобиль шығарды, бұл француз өндірісінің үштен біріне жуығы және Джавел, Сюрен, Клиши, Сен-Уэн және Гренельдегі зауыттарында шамамен 32 000 жұмысшыны жұмыспен қамтыды.
Өз заманынан озық маркетинг данышпаны
Андре Ситроен жарнаманың сатылатынын басқалардан бұрын түсінді:
- 1922 жылы 4 қазанда автосалон кезінде ұшақта Триумфаль аркасының үстінде түтін әріптерімен «Citroën» деп жазылған;
- 1925 жылдан 1933 жылға дейін жасалған алып жарықтандырылған белгі Эйфельге саяхат үлкен жарнамалық билборд;
- Кегрессенің жартылай жолды экспедициялары қоғамдық пікірге қатты әсер етті: Сахараны кесіп өту (1922-1923), Қара круиз Африкада (1924), Сары круиз Азияда (1931);
- Сондай-ақ, ол сатудан кейінгі қызмет көрсету саласында да жаңалықтар енгізеді: жүргізуші нұсқаулығы, дилерлік желі, кепілдендірілген түпнұсқа қосалқы бөлшектер.
«Тракцион авансы» және 1934 жылғы банкроттық
1933 жылы Луи Реномен бәсекелес болу үшін Андре Ситроен Javel зауытын бірнеше айдың ішінде қайта салып, оны Еуропадағы ең заманауи зауыттардың біріне айналдырды. Ол инженер Андре Лефеврді жалдады, ол... бір жыл ішінде жобалады. Алдыңғы доңғалақты жетек, 1934 жылы 24 наурызда ұсынылған. Көлік революциялық, бірақ компания қаржылық жағынан шаршаған: Франция банкінің 1934 жылдың мамыр айында жарияланған есебінде 200 миллион франк шығын туралы айтылған.
Банктер оны қолдауды жалғастырудан бас тартады, ал үкімет араласқысы келмейді. Желтоқсан 21 1934Citroën компаниясы сот арқылы таратылды. Негізгі кредитор, МишленОл компанияны өз қолына алды. 1935 жылдың қаңтарында Андре Ситроен өз акцияларын сатты; шілдеде оның орнына Пьер Мишлен президент болды. Андре Ситроен 1935 жылы 3 шілдеде Парижде 57 жасында қайтыс болды.
Мұра: Мишленнен Стеллантиске дейін
Бренд Michelin компаниясының меншігінде 2CV (1948) және DS (1955) сияқты танымал модельдерімен өмір сүріп, өркендеді. 1976 жылы Peugeot Citroën компаниясын сатып алып, топтың негізін қалады. PSA Peugeot Citroen2021 жылдың қаңтарында PSA және Fiat Chrysler компанияларының бірігуі нәтижесінде ... құрылды Стеллантисоның ішінде Citroën он төрт брендтің бірі болып табылады.
Парижде Quai de Javel 1958 жылы Quai André-Citroën деп өзгертілді, ал бұрынғы зауыттың орнына Parc André-Citroën келді. Бірнеше жыл бойы отбасы, әсіресе немересі Анри-Жак Ситроен, оның Пантеонға жерленуін қолдап келді. 2026 жылдың 26 тамызында Medef (Француз бизнес конфедерациясы) президенті Патрик Мартин ұйымның жазғы мектебінде бұл кандидатураны жария түрде қолдады.
Андре Ситроеннің оқиғасы инвесторға не үйретеді
Citroën компаниясының бағыты тізімделген автомобиль өндірушілерін талдау үшін әлі де өзекті сабақтарды ұсынады:
- Көлемі жеткіліксіз. Citroën нарықты жаулап алу үшін өте төмен бағамен көп сатты. Жеткілікті пайда болмағандықтан, қарызбен қаржыландырылған өсім әлсіз болды. Қор нарығында сіз тек сату көлеміне ғана емес, операциялық пайда мен ақша ағынына да қарайсыз.
- Автокөлік өнеркәсібі өте көп капиталды қажет етеді. Зауытты қайта құру немесе революциялық үлгіні іске қосу айтарлықтай қаражатты қажет етеді. Бұл 2026 жылы электромобильдерге көшу кезінде барлық өндірушілердің қаржысына ауыртпалық түсіретіндіктен орын алады.
- Қаржылық серіктес маңызды. Кредитор Michelin иесі болды. Өндірушілер мен жеткізушілер арасындағы байланыс тығыз болып қала береді; біздің талдауымызMichelin акциясы шина өндірушісінің содан бері қалай әртараптандырылғанын көрсетеді.
Шеврон брендінің қазіргі мұрагерін бақылау үшін біздің профилімізді қараңызStellantis акциясыжәне Ситроеннің ұлы тарихи қарсыласымен, үстіндегімен салыстыру үшінRenault акциясыБұл талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және инвестициялық кеңес болып табылмайды.
Андре Ситроен маңызды күндерде
|жыл
|оқиға
|1878
|Парижде дүниеге келген (5 ақпан)
|1898
|École Polytechnique университетіне кіру
|1901
|Балық майшабақ тісті компаниясын құру
|1906
|Морстың қалпына келуінде жетекшілік етеді
|1915
|Джавел айлағындағы қабық зауытының құрылысы
|1919
|Citroën Type A көлігінің тұсаукесері
|1924
|Қара круиз
|1934
|Traction Avant (наурыз), сот арқылы тарату (21 желтоқсан)
|1935
|Мишленнің қолына өтті; 3 шілдеде қайтыс болды
|1976
|PSA Peugeot Citroën компаниясының дүниеге келуі
|2021
|Citroën Stellantis брендіне айналды
FAQ
Неліктен Citroën логотипінде екі шеврон бар?
Бұл Андре Ситроен автомобиль өнеркәсібіне кіріспес бұрын мансабының басында шығарған V-тәрізді (балық сүйегі) берілістерді еске түсіреді.
Неліктен Citroën 1934 жылы банкротқа ұшырады?
Компания өзінің өсуін, Javel зауытын қайта құруды және Traction Avant компаниясын дамытуды қаржыландыру үшін айтарлықтай қарыз алды, ал оның төмен сату бағалары оның пайда маржасын шектеді. Банктер оны қолдаудан бас тартты, сондықтан ол 1934 жылы 21 желтоқсанда басқаруға берілді.
Бүгінде Citroën компаниясының иесі кім?
Citroën - 2021 жылы PSA және Fiat Chrysler Automobiles компанияларының бірігуі нәтижесінде құрылған Stellantis тобының бренді.