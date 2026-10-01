Andre Citroen (១៨៧៨-១៩៣៥) គឺជាឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យមួយរូបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបារាំង។ ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី École Polytechnique លោកមិនបានបង្កើតរថយន្តទេ ប៉ុន្តែលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដំបូងគេនៅអឺរ៉ុបដែលផលិតវាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ លក់វាជាផលិតផលទីផ្សារទ្រង់ទ្រាយធំ និងប្រើប្រាស់វាជាឧបករណ៍ទីផ្សារ។ ជីវិតរបស់លោកក៏ជាមេរៀនមួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ៖ ភាពជោគជ័យឧស្សាហកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយ ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីបំណុលកើនឡើង ដែលបានបញ្ចប់ដោយការក្ស័យធន និងការទិញយកក្រុមហ៊ុនដោយ Michelin។ នៅឆ្នាំ ២០២៦ ឈ្មោះរបស់លោកបានលេចចេញជាថ្មីនៅក្នុងព័ត៌មានជាមួយនឹងយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបញ្ចុះសពរបស់លោកនៅក្នុង Panthéon។
ជីវិតដំបូង៖ កូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះបច្ចេកវិទ្យា
លោក André Citroën កើតនៅថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1878 នៅទីក្រុងប៉ារីស នៅអាសយដ្ឋាន 44 rue Laffitte ក្នុងសង្កាត់ទី 9។ លោកជាកូនទីប្រាំ និងជាកូនចុងក្រោយរបស់លោក Levie Citroen ដែលជាពាណិជ្ជករពេជ្រជនជាតិហូឡង់ជ្វីហ្វ ដែលបានតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ 1873 និងលោកស្រី Amalia Kleinmann ដែលមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុងវ៉ារស្សាវ៉ា។ នាមត្រកូលនេះបានមកពីបុព្វបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកជួញដូរផ្លែក្រូចនៅប្រទេសហូឡង់ ("citroen" មានន័យថាក្រូចឆ្មាជាភាសាហូឡង់); វាគឺជាលោក André ដែលបានទទួលយក diaeresis នៅលើអក្សរ "e"។
កុមារភាពរបស់គាត់ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយសោកនាដកម្ម៖ នៅឆ្នាំ 1884 ឪពុករបស់គាត់បានធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីការវិនិយោគដ៏មហន្តរាយមួយនៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែពេជ្រមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ ជាសិស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅ Lycée Condorcet ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះ Jules Verne និងការសាងសង់ប៉ម Eiffel លោក André បានចូលប្រឡូកក្នុង...Polytechnique École ក្នុង 1898 ។
ហ្គែរ Herringbone៖ កំណើតនៃឡូហ្គោ
នៅឆ្នាំ 1900 ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញ គាត់បានរកឃើញដំណើរការផលិតសម្រាប់ហ្គែររាងអក្សរ V។ ហ្គែរទាំងនេះ ដែលស្ងាត់ជាង និងមានសមត្ថភាពបញ្ជូនថាមពលខ្ពស់ ទាមទារភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ក្នុងការកែច្នៃ។ លោក André Citroën បានទិញអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយបានបង្កើតដំណើរការផលិតឧស្សាហកម្មដោយប្រើដែកថែប។ នៅឆ្នាំ 1901 គាត់ និងមិត្តភក្តិវិទ្យាល័យពីរនាក់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គែរមួយនៅក្នុងស្រុក Faubourg Saint-Denis នៃទីក្រុងប៉ារីស។
សញ្ញាឆេវរ៉ុនពីរជាន់នេះក្រោយមកបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញារបស់ម៉ាករថយន្ត៖ ឡូហ្គោមួយក្នុងចំណោមឡូហ្គោដែលអាចសម្គាល់បានបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពិភពលោកមានប្រភពមកពីគ្រឿងបន្លាស់មេកានិច។
Mors, អាមេរិក និងការរកឃើញផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ
ចាប់ពីឆ្នាំ 1906 តទៅ គាត់ត្រូវបានហៅឱ្យមកជួយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Morseដែលពេលនោះកំពុងជួបការលំបាក។ គាត់បានរៀបចំឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រង និងផលិតផលរបស់ខ្លួន៖ ការផលិតបានកើនឡើងពីរថយន្តចំនួន ៣០០ គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ ១៩០៨ ដល់ ៨០០ គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ ១៩១៣។ នៅឆ្នាំ ១៩១២ ដំណើរកម្សាន្តមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងខ្លាំង៖ គាត់បានទៅទស្សនារោងចក្រ Ford ហើយបានរកឃើញការផលិតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម។ មហិច្ឆតារបស់គាត់បានក្លាយជា "Henry Ford ជនជាតិអឺរ៉ុប"។
១៩១៥-១៩១៨៖ រោងចក្រផលិតសំបកនៅលើដងទន្លេ Quai de Javel
ដោយបានចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីកាំភ្លើងធំនៅឆ្នាំ 1914 លោកបានសង្កេតឃើញពីការខ្វះខាតគ្រាប់រំសេវ។ នៅខែមករា ឆ្នាំ 1915 លោកបានស្នើទៅក្រសួងសង្គ្រាមឱ្យសាងសង់រោងចក្រមួយដែលមានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់កាំភ្លើងទំហំ 75 មីលីម៉ែត្រក្នុងអត្រាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលពីរបីខែ។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃ កំពង់ផែ Javelនៅទីក្រុងប៉ារីស លោកបានសាងសង់រោងចក្រទំនើបមួយ ដែលផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីរហូតដល់ ១៣.០០០ នាក់។ រោងចក្រនេះបានផលិតសំបកគ្រាប់សរុបប្រមាណ ២៣ លានគ្រាប់។ រោងចក្រនេះក៏ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ផងដែរសម្រាប់សេវាកម្មសង្គមរបស់ខ្លួន ដែលកម្រមាននៅពេលនោះ៖ អាហារដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ និងថ្នាលបណ្តុះកូន។
ឆ្នាំ 1919: រថយន្ត Type A និងជារថយន្តអឺរ៉ុបដែលផលិតបានច្រើនដំបូងគេ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ រោងចក្រនេះបានបាត់បង់បញ្ជាយោធារបស់ខ្លួន។ លោក André Citroën បានរំពឹងទុករឿងនេះ៖ គាត់បានប្រែក្លាយទីតាំងនេះទៅជារោងចក្រផលិតរថយន្តក្នុងរយៈពេលពីរបីខែ។ នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 1919 គាត់បានប្រកាសទៅកាន់សារព័ត៌មានអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ 7,250 ហ្វ្រង់ ដែលប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃថោកបំផុតនៅលើទីផ្សារ។ យុទ្ធនាការនេះបានបង្កើតការសាកសួរជាង 16,000 ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។
La ស៊ីត្រូអេន ប្រភេទ អេរថយន្ត Citroën 2CV ដែលរចនាដោយវិស្វករ Jules Salomon ត្រូវបានចេញលក់នៅឆ្នាំដដែល។ វាត្រូវបានបង្ហាញជារថយន្តអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលផលិតជាស៊េរីធំៗ ដោយមានគោលដៅផលិតរថយន្តចំនួន 30 គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅឆ្នាំ 1929 ក្រុមហ៊ុន Citroën បានផលិតរថយន្តចំនួន 102,891 គ្រឿង ដែលជិតមួយភាគបីនៃផលិតកម្មរបស់បារាំង និងមានកម្មករប្រហែល 32,000 នាក់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅ Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen និង Grenelle។
ជាមនុស្សពូកែខាងទីផ្សារឈានមុខគេក្នុងសម័យកាលរបស់គាត់
លោក André Citroën បានយល់មុនអ្នកដទៃថា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់បាន៖
- នៅថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 1922 យន្តហោះមួយគ្រឿងបានសរសេរពាក្យថា "Citroën" ជាអក្សរផ្សែងពីលើ Arc de Triomphe ក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍រថយន្ត។
- ចាប់ពីឆ្នាំ 1925 ដល់ឆ្នាំ 1933 ផ្លាកសញ្ញាបំភ្លឺដ៏ធំមួយធ្វើពី ប៉មអេហ្វែល ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយ;
- បេសកកម្មពាក់កណ្តាលផ្លូវរបស់ Kégresse បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើមតិសាធារណៈ៖ ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ា (១៩២២-១៩២៣) នាវាទេសចរណ៍ខ្មៅ នៅអាហ្វ្រិក (១៩២៤) នាវាទេសចរណ៍ពណ៌លឿង នៅអាស៊ី (១៩៣១);
- វាក៏មានការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងផ្នែកក្រោយពេលលក់ផងដែរ៖ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកបើកបរ បណ្តាញអ្នកចែកចាយ និងគ្រឿងបន្លាស់ដើមដែលមានការធានា។
សម័យកាល Traction Avant និងការក្ស័យធនឆ្នាំ 1934
នៅឆ្នាំ 1933 ដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Louis Renault លោក André Citroën បានសាងសង់រោងចក្រ Javel ឡើងវិញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះ ដោយបានប្រែក្លាយវាទៅជារោងចក្រទំនើបបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុប។ គាត់បានជួលវិស្វករ André Lefebvre ដែលបានរចនា... ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ដ្រាយកង់ខាងមុខបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនា ឆ្នាំ 1934។ រថយន្តនេះមានលក្ខណៈបដិវត្តន៍ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនកំពុងអស់កម្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ របាយការណ៍មួយពីធនាគារបារាំងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 1934 រាយការណ៍ពីការខាតបង់ចំនួន 200 លានហ្វ្រង់។
ធនាគារបដិសេធមិនបន្តគាំទ្រគាត់ទេ ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនចង់ធ្វើអន្តរាគមន៍ដែរ។ 21 décembre 1934ក្រុមហ៊ុន Citroën ត្រូវបានតុលាការសម្រេចរំលាយចោល។ ម្ចាស់បំណុលសំខាន់គឺ : Michelinគាត់បានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន។ នៅខែមករា ឆ្នាំ១៩៣៥ លោក André Citroën បានលក់ភាគហ៊ុនរបស់គាត់ ហើយលោក Pierre Michelin បានជំនួសគាត់ជាប្រធាននៅក្នុងខែកក្កដា។ ដោយមានជំងឺ លោក André Citroën បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៣៥ នៅទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងជន្មាយុ ៥៧ឆ្នាំ។
មរតក៖ ពី Michelin ដល់ Stellantis
ម៉ាកយីហោនេះបានរស់រានមានជីវិត និងរីកចម្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Michelin ជាមួយនឹងម៉ូដែលល្បីៗដូចជា 2CV (1948) និង DS (1955)។ នៅឆ្នាំ 1976 Peugeot បានទិញយក Citroën ដែលបានបង្កើតក្រុមនេះ។ ភីអេសអេភីពៅតូតូស៊ីតនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង PSA និង Fiat Chrysler បានបង្កើត ស្តាលីនទីសដែលក្នុងនោះ Citroën គឺជាម៉ាកមួយក្នុងចំណោមម៉ាកទាំងដប់បួន។
នៅទីក្រុងប៉ារីស កំពង់ផែ Quai de Javel ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Quai André-Citroën ក្នុងឆ្នាំ 1958 ហើយរោងចក្រមុននេះត្រូវបានជំនួសដោយ Parc André-Citroën។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសចៅប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Henri-Jacques Citroën បានតស៊ូមតិឱ្យមានការបញ្ចុះសពរបស់គាត់នៅក្នុង Panthéon។ នៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2026 ប្រធាន Medef (សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មបារាំង) លោក Patrick Martin បានគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះបេក្ខភាពនេះនៅឯសាលារដូវក្តៅរបស់អង្គការ។
អ្វីដែលរឿងរ៉ាវរបស់ André Citroën បង្រៀនអ្នកវិនិយោគ
គន្លងរបស់ Citroën ផ្តល់នូវមេរៀនដែលនៅតែពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការវិភាគក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជី៖
- បរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ក្រុមហ៊ុន Citroën លក់បានច្រើន ប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃទាបខ្លាំង ដើម្បីដណ្តើមយកទីផ្សារ។ បើគ្មានប្រាក់ចំណេញគ្រប់គ្រាន់ទេ កំណើនដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយបំណុលបានក្លាយជាផុយស្រួយ។ នៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន អ្នកពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ មិនមែនគ្រាន់តែការលក់នោះទេ។
- ឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវការដើមទុនច្រើន។ ការសាងសង់រោងចក្រឡើងវិញ ឬការដាក់ឱ្យដំណើរការម៉ូដែលបដិវត្តន៍មួយត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើន។ នេះជាការពិតនៅឆ្នាំ 2026 ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនី ដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងអស់។
- ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់។ Michelin ដែលជាម្ចាស់បំណុល បានក្លាយជាម្ចាស់។ ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅតែជិតស្និទ្ធ។ ការវិភាគរបស់យើងអំពីស្តុក Michelin បង្ហាញពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនផលិតសំបកកង់បានធ្វើពិពិធកម្មចាប់តាំងពីពេលនោះមក។
ដើម្បីតាមដានអ្នកស្នងមរតកបច្ចុប្បន្នរបស់ម៉ាកយីហោ chevron សូមពិគ្រោះជាមួយប្រវត្តិរូបរបស់យើងនៅលើភាគហ៊ុន Stellantisហើយដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រជែងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ Citroën គឺម្នាក់នៅលើភាគហ៊ុន Renaultការវិភាគទាំងនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។
André Citroën ក្នុងកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ
|ឆ្នាំ
|ព្រឹត្តិការណ៍
|1878
|កើតនៅទីក្រុងប៉ារីស (ថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ)
|1898
|ការចូលទៅកាន់ École Polytechnique
|1901
|ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ herringbone
|1906
|នាំមុខគេក្នុងការស្តារឡើងវិញរបស់ Mors
|1915
|ការសាងសង់រោងចក្រសំបកខ្យង Javel Quay
|1919
|ការចេញលក់រថយន្ត Citroën Type A
|1924
|នាវាទេសចរណ៍ខ្មៅ
|1934
|Traction Avant (ខែមីនា) ការរំលាយតុលាការ (ថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ)
|1935
|ត្រូវបាន Michelin កាន់កាប់; បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដា
|1976
|កំណើតនៃ PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën ក្លាយជាម៉ាក Stellantis
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
ហេតុអ្វីបានជាឡូហ្គោ Citroën មានសញ្ញាឆេវរ៉ុនពីរ?
វារំលឹកដល់ប្រអប់លេខរាងអក្សរ V (herringbone) ដែលលោក André Citroën បានផលិតនៅដើមអាជីពរបស់គាត់ មុនពេលចូលប្រឡូកក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត។
ហេតុអ្វីបានជា Citroën ក្ស័យធននៅឆ្នាំ 1934?
ក្រុមហ៊ុននេះបានជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួន ការកសាងឡើងវិញនូវរោងចក្រ Javel និងការអភិវឌ្ឍ Traction Avant ខណៈពេលដែលតម្លៃលក់ទាបរបស់ខ្លួនបានកំណត់កម្រិតប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន។ ធនាគារបានបដិសេធមិនគាំទ្រវា ហើយវាត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1934។
តើអ្នកណាជាម្ចាស់រថយន្ត Citroën សព្វថ្ងៃនេះ?
Citroën គឺជាម៉ាកយីហោមួយរបស់ក្រុម Stellantis ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង PSA និង Fiat Chrysler Automobiles។