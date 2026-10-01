លោក Eric Trappier បានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣។ កើតនៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦០ លោកបានចូលរួមជាមួយក្រុមនេះនៅអាយុ២៤ឆ្នាំ ហើយបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃអាជីពរបស់លោកលក់យន្តហោះចម្បាំងសម្រាប់នាំចេញមុនពេលឡើងកាន់តំណែង។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក flurryយូរមកហើយ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចលក់បាននៅខាងក្រៅប្រទេសបារាំង វាបានក្លាយជាជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសកល។ នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៥ លោកក៏បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) ផងដែរ។ រូបគំនូររបស់មេដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃម្នាក់ដែលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលគាំទ្រតម្លៃការពារជាតិ។
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការចាប់ផ្តើម
លោក Éric Trappier គឺជាវិស្វករបញ្ចប់ការសិក្សាពី Télécom SudParis។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាមន្ត្រីយោធានៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកបារាំងក្នុងឆ្នាំ 1983 និង 1984 បន្ទាប់មកបានចូលរួមជាមួយ... អាកាសចរណ៍ Dassault នៅឆ្នាំ ១៩៨៤។ ឥឡូវនេះលោកជាប្រធានក្រុមកងទ័ពជើងទឹកបម្រុង។ បានរៀបការនៅឆ្នាំ ១៩៨៣ លោកជាឪពុករបស់កូនបីនាក់។
សាមសិបឆ្នាំក្នុងការបម្រើការនាំចេញ
អាជីពរបស់គាត់នៅ Dassault Aviation ស្ទើរតែទាំងស្រុងផ្តោតលើកិច្ចការអន្តរជាតិ៖
- 1984-1987 : ការិយាល័យរចនា និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអាវុធ។
- 1987-1991 : ការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង សិង្ហបុរី អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ឈីលី និងអាល្លឺម៉ង់។ លោកចូលរួមក្នុងការលក់យន្តហោះល្បាតសមុទ្រអាត្លង់ទិក។
- 1991-1995 ទទួលខុសត្រូវលើការលក់នៅអាស៊ី រួមទាំងកិច្ចសន្យា Mirage ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌា។
- 1995-2000 ទទួលខុសត្រូវលើការលក់នៅអារ៉ាប់រួម ជាកន្លែងដែលគាត់គ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា Mirage 2000-9។
- 2000-2005 : នាយកតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក បន្ទាប់មកជានាយកនាំចេញយោធា។
- 2006 ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអន្តរជាតិ។
លោកក៏ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្សាហកម្មសម្រាប់អ្នកបង្ហាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រយុទ្ធផងដែរ។ nEUROnដឹកនាំដោយ Dassault Aviation ជាមួយ Saab (ស៊ុយអែត) Alenia (អ៊ីតាលី) RUAG (ស្វីស) HAI (ក្រិក) និង EADS (អេស្ប៉ាញ)។ កម្មវិធីអឺរ៉ុបនេះបានបម្រើជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយ និងបើកបរយន្តហោះស្វ័យប្រវត្តិ។
ឆ្នាំ ២០១៣៖ នាយកប្រតិបត្តិវ័យក្មេងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation
ដោយត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយកនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2012 លោក Éric Trappier ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃទី ខែមករា 8 2013ឡើងជំនួសលោក Charles Edelstenne។ ក្នុងវ័យ 52 ឆ្នាំ លោកបានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិទីប្រាំរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1929 និងជានាយកប្រតិបត្តិក្មេងបំផុតដែលកាន់តំណែងនេះ។
គាត់បានទទួលមរតកស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាមួយ៖ យន្តហោះ Rafale ត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអតិថិជនបរទេសណាម្នាក់បានទិញវានៅឡើយទេ ហើយយន្តហោះនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយការបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៃទសវត្សរ៍នេះគឺការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីជាតិទៅជាភាពជោគជ័យនៃការនាំចេញ។
ការលក់យន្តហោះ Rafale ដ៏សំខាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់
ទសវត្សរ៍បន្ទាប់បានបង្ហាញថាគាត់ត្រឹមត្រូវ។ កិច្ចសន្យាសំខាន់ៗដែលបានចុះហត្ថលេខាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥៖
|ឆ្នាំ
|ប្រទេស
|ការបញ្ជាទិញ
|2015
|ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ២៤ គ្រឿង (អតិថិជននាំចេញដំបូង) បន្ថែមដោយការបញ្ជាទិញលើកទីពីរនៅឆ្នាំ ២០២១
|2015
|កាតា
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ២៤ គ្រឿង ក្រោយមកបានកើនឡើងដល់ ៣៦ គ្រឿង
|2016
|ឥណ្ឌា
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ៣៦ គ្រឿងសម្រាប់កងទ័ពអាកាសបារាំង
|2021
|ប្រទេសក្រិក
|យន្តហោះ Rafale ថ្មី និងប្រើរួច
|2021
|ក្រូអាស៊ី
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ១២ គ្រឿង ដែលប្រើរួច
|2021
|អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ៨០ គ្រឿង ដែលជាការបញ្ជាទិញនាំចេញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធី
|2022
|ឥណ្ឌូនេស៊ី
|យន្តហោះ Rafale ចំនួន ៤២ គ្រឿង ក្នុងចំនួនច្រើនលើកច្រើនសារ
|2024
|ស៊ែប៊ី
|រ៉ាហ្វាល ១២
|2025
|ឥណ្ឌា
|យន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន ២៦ គ្រឿង សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌា
ភាពជោគជ័យទាំងនេះបានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ៖ សៀវភៅបញ្ជាទិញច្រើនឆ្នាំ ការបង្កើនផលិតកម្ម និងភាពមើលឃើញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងវិស័យយោធា។ ភាពជោគជ័យទាំងនេះក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ដៃគូសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីនេះផងដែរ គឺ Thales សម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និង Safran សម្រាប់ម៉ាស៊ីន M88។ វិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែសង្វាក់តម្លៃនេះអាចពិគ្រោះជាមួយការវិភាគរបស់យើងអំពី...ភាគហ៊ុន Dassault Aviation, នៃ'សកម្មភាពថាឡេស និងភាគហ៊ុនសាហ្វ្រង់.
ឯកសាររសើប៖ SCAF និង Falcon
វាមិនសាមញ្ញទាំងអស់នោះទេ។ កម្មវិធីអឺរ៉ុបនៃ ប្រព័ន្ធអាកាសប្រយុទ្ធអនាគត (FCAS)គម្រោងនេះ ដែលបានចាប់ផ្តើមជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងអេស្ប៉ាញ ត្រូវបានសម្គាល់ដោយការមិនចុះសម្រុងគ្នាម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មលើការបែងចែកភារកិច្ចរវាងក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation និង Airbus។ លោក Éric Trappier បានការពារជាសាធារណៈអំពីតម្រូវការសម្រាប់អ្នកម៉ៅការសំខាន់ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង ដែលជាតំណែងមួយដែលតែងតែបង្កឱ្យមានភាពតានតឹងជាមួយដៃគូ។
នៅផ្នែកស៊ីវិល ជួរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនគ្រឿង Falcon យន្តហោះ Falcon 6X បានជួបប្រទះនឹងការពន្យារពេល ជាពិសេសទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីន មុនពេលចូលបម្រើការងារ ហើយយន្តហោះ Falcon 10X ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ អាជីវកម្មរបស់ Falcon នៅតែងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាងអាជីវកម្មយោធា។
ប្រធាន GIMD និងជាឥស្សរជនឈានមុខគេម្នាក់នៅក្នុងនិយោជកឧស្សាហកម្ម
នៅថ្ងៃទី 9 ខែមករា ឆ្នាំ 2025 លោក Éric Trappier បានឡើងជំនួសលោក Charles Edelstenne ជាប្រធាននៃ ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Marcel Dassault (GIMD)ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារ Dassault ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation ជាពិសេស និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង Dassault Systèmes ខ្លួនវាផ្ទាល់គឺជាភាគទុនិកភាគច្រើនរបស់ Thales។ លោកនៅតែជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Dassault Aviation។
លោកក៏កាន់តំណែងតំណាងជាច្រើនផងដែរ៖
- ប្រធានសមាគមឧស្សាហកម្មអវកាស និងការពារជាតិអឺរ៉ុប (ASD) ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧;
- ប្រធាន GIFAS (សមាគមឧស្សាហកម្មអវកាសបារាំង) ត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017;
- ប្រធាន CIDEF (ក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មការពារជាតិបារាំង) ពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣;
- ប្រធាន UIMM (សហភាពឧស្សាហកម្មលោហធាតុ និងពាណិជ្ជកម្ម) ត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។
លោកជាមេបញ្ជាការនៃកងពលកិត្តិយសចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៥ និងជាអ្នកទទួលមេដាយអាកាសចរណ៍ (២០២៣)។
ការការពារអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ ២០២៦៖ ហេតុអ្វីបានជាតួនាទីរបស់វាមានសារៈសំខាន់ចំពោះវិនិយោគិន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២២ ការកើនឡើងនៃថវិកាយោធានៅអឺរ៉ុបបានធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនការពារជាតិក្លាយជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់បំផុតនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន។ នៅក្នុងបរិបទនេះ ចំណុចមួយចំនួនសមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់៖
- សៀវភៅបញ្ជាទិញ វាផ្តល់នូវភាពមើលឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញអាស្រ័យលើសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលា ដូច្នេះហើយវាអាស្រ័យលើខ្សែសង្វាក់ម៉ៅការរង។
- រចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation មានភាគហ៊ុនភាគច្រើនដោយ GIMD ដោយមាន Airbus ជាភាគទុនិកភាគតិចដ៏សំខាន់មួយ។ ដូច្នេះ ចលនាសេរីមានកម្រិត ដែលអាចបង្កើនការប្រែប្រួលតម្លៃភាគហ៊ុន។
- កិច្ចសន្យានាំចេញ ពួកគេពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយ ការផ្តល់មូលនិធិ និងជួនកាលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ជាមួយនឹងកាលវិភាគអនុវត្តដែលជារឿយៗមិនប្រាកដប្រជា។
- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ESG មូលនិធិមួយចំនួនមិនរាប់បញ្ចូលអាវុធទេ មូលនិធិផ្សេងទៀតបានធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2022។ នេះជះឥទ្ធិពលដល់តម្រូវការមូលបត្រទាំងនេះ។
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre ពិនិត្យលើ Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
តើលោក Eric Trappier ទទួលបន្ទុក Dassault Aviation តាំងពីពេលណាមក?
លោកបានធ្វើជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 8 ខែមករា ឆ្នាំ 2013។
តើតួនាទីរបស់ Eric Trappier ក្នុងការលក់យន្តហោះ Rafale ជាអ្វី?
អតីតនាយកគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ លោកបានដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញ ដែលធ្វើឱ្យកិច្ចសន្យាដំបូងៗ (អេហ្ស៊ីប និងកាតា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ឥណ្ឌា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦) បន្ទាប់មកការបញ្ជាទិញយន្តហោះ Rafale ចំនួន ៨០ គ្រឿងដោយអារ៉ាប់រួម ក្នុងឆ្នាំ ២០២១។
តើ GIMD ដែលដឹកនាំដោយលោក Éric Trappier ជាអ្វី?
ក្រុមហ៊ុន Marcel Dassault Industrial Group គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation។ លោក Éric Trappier បានក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី 9 ខែមករា ឆ្នាំ 2025។
តើលោក Eric Trappier ជាប្រធាន UIMM មែនទេ?
មែនហើយ លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសហភាពឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មលោហធាតុនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។