ហ្សង់-ស៊ីរីល ស្ពីណេតា លោកគឺជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ជនជាតិបារាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនតូចដែលបានចាប់ផ្តើមអាជីពទីពីរដោយជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំសាជីវកម្មធំៗ។ កើតនៅថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 1943 នៅក្នុងសង្កាត់ទី 15 នៃទីក្រុងប៉ារីស លោកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Air Inter បន្ទាប់មក Air France អស់រយៈពេលជាង 11 ឆ្នាំ បានដឹកនាំការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មដោយផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុន និងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ KLM ក្នុងឆ្នាំ 2004 មុនពេលធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ Areva។ នៅឆ្នាំ 2018 ឈ្មោះរបស់លោកបានលេចចេញជាថ្មីនៅក្នុងព័ត៌មានជាមួយនឹង "Spinetta Report" ស្តីពីអនាគតនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក។ នេះគឺជាផ្លូវអាជីពរបស់លោក ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗរបស់លោក និងអ្វីដែលពួកគេនៅតែមានន័យសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍។
ប្រភពដើមនិងការបង្កើត
លោក Jean-Cyril Spinetta ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធិសង្គមនិយម។ ជីតារបស់គាត់ គឺលោកស្រី Cyrille Spinetta ដែលជាវិស្វករមកពីសាលា Arts et Métiers បានគ្រប់គ្រងរោងចក្រកញ្ចក់ Albi Workers' Glassworks តាំងពីឆ្នាំ 1911 ហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Jean Jaurès។ ម្តាយរបស់គាត់ គឺលោក Antoinette Brignoli ដែលជាគ្រូបង្រៀនមកពី Corsica និងឪពុករបស់គាត់ គឺលោក Adrien Spinetta ដែលជាវិស្វករសំណង់ស៊ីវិល បានតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុងប៉ារីស ជាកន្លែងដែលលោក Jean-Cyril បានកើត។
ជានិស្សិតនៅ Lycée Hoche ក្នុងទីក្រុង Versailles លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់សាធារណៈពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅទីក្រុងប៉ារីស បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី Sciences Po ទីក្រុងប៉ារីស ហើយបន្ទាប់មកបានចូលរៀននៅ ENA (សាលាជាតិរដ្ឋបាល) ក្នុងថ្នាក់ Charles de Gaulle។ លោកជាសមាជិកនៃគណបក្សសង្គមនិយមរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៧។
អាជីពជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ (១៩៦៩-១៩៩០)
អាជីពរដ្ឋបាលរបស់លោកមានភាពទូលំទូលាយ និងចម្រុះ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការជាជំនួយការបង្រៀន លោកបានកាន់តំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រសួងអប់រំជាតិ (ប្រធានការិយាល័យវិនិយោគ និងផែនការ ដែលពេលនោះជានាយកមហាវិទ្យាល័យ) នៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ជាអ្នកសវនករ នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល និងនៅសេវាព័ត៌មានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។
បន្ទាប់មក លោកបានខិតទៅជិតវិស័យដឹកជញ្ជូន ដោយបានក្លាយជាប្រធានបុគ្គលិករបស់លោក Michel Delebarre ពីរដង ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកចុងក្រោយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូន និងកិច្ចការសមុទ្រ និងក្រោយមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ បទពិសោធន៍នេះបានផ្តល់ឱ្យលោកនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល និងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបទប្បញ្ញត្តិរបស់វា។
Air Inter បន្ទាប់មក Air France៖ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និងការបើករដ្ឋធានី
ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ លោកជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអ៊ែរ អ៊ីនធើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុករបស់បារាំង នៅពេលដែលការរៀបចំកំពុងដំណើរការសម្រាប់ការបើកដែនអាកាសអឺរ៉ុបសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង។ បន្ទាប់ពីបេសកកម្មជាមួយប្រធានាធិបតី François Mitterrand និងការងារនៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Air France 22 ខែកញ្ញា 1997 ។
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់លោកមានពីរយ៉ាង៖ ដើម្បីបន្តការងើបឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងងើបចេញពីការខាតបង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ និងដើម្បីរៀបចំការបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួន។ នៅឆ្នាំ 1999 លោកបានដឹកនាំ... ការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មដោយផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Air Franceជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនភាគហ៊ុនជាសាធារណៈដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Air France ក៏បានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាព SkyTeam ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 ជាមួយក្រុមហ៊ុន Delta, Aeromexico និង Korean Air។
ឆ្នាំ ២០០៤៖ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air France-KLM
ប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់បំផុតនៃអាជីពរបស់គាត់គឺការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនហូឡង់។ KLMការរួមបញ្ចូលគ្នានេះ ដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០០៤ គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាឆ្លងដែនដ៏សំខាន់លើកដំបូងក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរបស់អឺរ៉ុប។ រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានជ្រើសរើសបានរក្សាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ពីរ និងម៉ាកយីហោពីរ ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលពីរ (ប៉ារីស-ឆាល-ដឺ-ហ្គោល និង អាំស្ទែរដាំ-ស្ពីផូល) ក្រោមក្រុមហ៊ុនជួញដូរសាធារណៈដែលកាន់កាប់រួមគ្នា។ ប្រតិបត្តិការនេះក៏បាននាំឱ្យមានការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air France ដោយភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋបារាំងធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតភាគច្រើន។
លោក Jean-Cyril Spinetta នៅតែជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2008 បន្ទាប់មកបានក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Air France-KLM និង Air France ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2009 ដោយលោក Pierre-Henri Gourgeon បានចូលកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិ។ នៅថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2011 បន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់លោក Gourgeon លោក Spinetta បានបន្តតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ 2013 នៅពេលដែលលោក Alexandre de Juniac បានឡើងជំនួសលោក។
គំរូក្បាលពីរដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2004 ត្រូវបានពិភាក្សាជាញឹកញាប់ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងប៉ារីស និងទីក្រុងឡាអេ ក្នុងឆ្នាំ 2019 នៅពេលដែលរដ្ឋហូឡង់បានទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលមរតកនេះនៅតែមានទម្ងន់លើការវាយតម្លៃរបស់ក្រុម យើងបានវិភាគអំពី...ភាគហ៊ុន Air France-KLM ពិនិត្យឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន និងបញ្ហាកងនាវា។
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain៖ ត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោក Jean-Cyril Spinetta អង្គុយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្រើន។ លោកជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យ Areva ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ គឺជារយៈពេលដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយការលំបាកជាមួយរ៉េអាក់ទ័រ EPR និងការសួរដេញដោលអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមនុយក្លេអ៊ែរ (ដែលបានក្លាយជា Orano សម្រាប់វដ្តឥន្ធនៈ)។ លោកក៏បម្រើការជានាយកនៃ Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥), Unilever និង GDF Suez ផងដែរ។
វត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Saint-Gobain បានដាក់គាត់ឱ្យនៅជាមួយឥស្សរជនដូចជា Jean-Louis Beffa; អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើក្រុមសម្ភារៈអាចពិគ្រោះជាមួយប្រវត្តិរូបរបស់យើងនៅលើភាគហ៊ុន Saint-Gobain.
ករណីផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានបិទដោយគ្មានការចោទប្រកាន់។
នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦ លោក Jean-Cyril Spinetta ត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលផ្តោតលើអតីតអ្នកម៉ៅការរងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air France ដែលមានជំនាញខាងសន្តិសុខអាកាសចរណ៍។ នៅទីបំផុតគាត់ត្រូវបានសួរចម្លើយក្នុងនាមជាសាក្សីដែលមានជំនួយ ហើយមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទេ។ គាត់តែងតែរក្សាភាពគ្មានទោសពៃរ៍របស់គាត់នៅក្នុងករណីនេះ។
ឆ្នាំ២០១៨៖ របាយការណ៍ Spinetta ស្តីពីអនាគតនៃផ្លូវដែក
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកបានដាក់របាយការណ៍ស្តីពី «អនាគតនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក» ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី អេឌូអាដ ហ្វីលីព។ អនុសាសន៍ដែលត្រូវបានពិភាក្សាច្រើនបំផុតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការអនុវត្តការជួលបុគ្គលិកថ្មីក្រោមឋានៈជាកម្មករផ្លូវដែក ការផ្លាស់ប្តូរ SNCF ទៅជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមានកម្រិត ការរៀបចំសម្រាប់ការបើកបណ្តាញផ្លូវដែកសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង និងការកាត់បន្ថយចំនួនខ្សែរថភ្លើងសាខា។ សំណើមួយចំនួនទាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់សម្រាប់កតិកាសញ្ញាផ្លូវដែកថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីចលនាកូដកម្មដ៏វែងមួយ។
ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ លោកក៏បានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំ-សេដ្ឋកិច្ច ដែលមានភារកិច្ចនាំសាលារៀន និងពិភពជំនួញឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នា។
ខុសដាច់ពីគ្នា
លោក Jean-Cyril Spinetta គឺជាមេបញ្ជាការនៃ Legion of Honour និង National Order of Merit ព្រមទាំងជាមន្ត្រីនៃ Academic Palms។ លោកត្រូវបានជ្រើសរើសជា "អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ" ដោយ អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថ្មី ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ និងបានទទួលរង្វាន់ Icare ពីសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអាកាសចរណ៍ និងអវកាសអាជីពក្នុងឆ្នាំ ២០០៤។
អ្វីដែលដំណើររបស់គាត់បង្រៀនអ្នកវិនិយោគ
វិស័យអាកាសចរណ៍គឺជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យដែលមានវដ្តប្រែប្រួលខ្លាំងបំផុតនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន។ អាជីពរបស់លោក Jean-Cyril Spinetta បង្ហាញពីកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
- ការបង្រួបបង្រួមគឺជាប្រភពចម្បងនៃការបង្កើតតម្លៃ។ ក្រុមហ៊ុន Air France-KLM បន្ទាប់មក IAG (British Airways-Iberia) និងក្រុមហ៊ុន Lufthansa Group ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នា។ ក្រុមតម្លៃទីផ្សារដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យបណ្តាញរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើង។
- វត្តមានរបស់រដ្ឋផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗទាំងអស់។ រដ្ឋបារាំង និងហូឡង់នៅតែជាភាគទុនិករបស់ Air France-KLM។ នេះផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ ដូចជានៅឆ្នាំ ២០២០ ប៉ុន្តែក៏កំណត់សេរីភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងអាចនាំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើមូលធនឡើងវិញ។
- ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនផលិត។ ការពន្យារពេលនៃការដឹកជញ្ជូន និងភាពអាចរកបាននៃម៉ាស៊ីនកំពុងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាព។ វិនិយោគិនជាច្រើនចូលចិត្តទទួលបានការប៉ះពាល់ទៅនឹងវិស័យនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផលិត ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការវិភាគរបស់យើងអំពី...សកម្មភាពរបស់ Airbus.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre ពិនិត្យលើ Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Jean-Cyril Spinetta ក្នុងកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ
|ឆ្នាំ
|ជំហាន
|1943
|កើតនៅទីក្រុងប៉ារីស (ថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា)
|1990-1993
|នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Air Inter
|1997
|ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Air France (ថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា)
|1999
|ការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មដោយផ្នែក និងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Air France
|2004
|ចំណងមិត្តភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយ KLM ដែលជាកំណើតនៃ Air France-KLM
|2009
|ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Air France-KLM និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុន Areva
|2011-2013
|លោកបានបន្តភារកិច្ចជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Air France-KLM ឡើងវិញ។
|2018
|របាយការណ៍ស្តីពីអនាគតនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
តើ Jean-Cyril Spinetta បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅ Air France?
លោកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Air France ពីឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 2008 បានធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មដោយផ្នែកនៅឆ្នាំ 1999 និងបានរៀបចំការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ KLM ក្នុងឆ្នាំ 2004 ដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Air France-KLM។
តើរបាយការណ៍ Spinetta ជាអ្វី?
របាយការណ៍មួយដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីអនាគតនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក ដែលបានជម្រុញឲ្យមានការកែទម្រង់ SNCF ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំដដែល។
តើ Jean-Cyril Spinetta ជាប្រធាន Areva មែនទេ?
មែនហើយ គាត់បានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ Areva ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣។