លោក Jean-Louis Beffa លោកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Saint-Gobain អស់រយៈពេលជាងពីរទសវត្សរ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ 1986 ដល់ឆ្នាំ 2007 មុនពេលបម្រើការជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ 2010។ កើតនៅថ្ងៃទី 11 ខែសីហា ឆ្នាំ 1941 នៅទីក្រុង Nice បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិស្វកម្ម Corps des Mines លោកតំណាងឱ្យជំនាន់នាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មឈានមុខគេរបស់បារាំង ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់នៃសេវាស៊ីវិល និងជឿជាក់លើតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឧស្សាហកម្ម។ ក្រៅពី Saint-Gobain លោកបានជះឥទ្ធិពលដល់ការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈតាមរយៈរបាយការណ៍ និងសៀវភៅរបស់លោកស្តីពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម។ ការក្រឡេកមើលអាជីពមួយដែលបន្តជូនដំណឹងដល់ជម្រើសរបស់ក្រុមឧស្សាហកម្ម CAC 40។
ការអប់រំ៖ ពហុបច្ចេកទេស រ៉ែ និងវិទ្យាសាស្ត្រ Po
ជាកូនប្រុសរបស់វិស្វករ និងជាគ្រូបង្រៀន លោក Jean-Louis Beffa បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនៅ Lycée Masséna ក្នុងទីក្រុង Nice ហើយត្រូវបានទទួលយកចូលទៅក្នុង...Polytechnique École នៅឆ្នាំ ១៩៦០។ គាត់បានក្លាយជាវិស្វករនៃ កងមីន នៅឆ្នាំ 1963 គាត់ក៏បានសិក្សានៅ École nationale supérieure du pétrole et des moteurs និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពីវិទ្យាស្ថាន d'études politiques de Paris (1966, ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ)។
ការចាប់ផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រងថាមពល
លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកជាវិស្វកររ៉ែនៅ Clermont-Ferrand បន្ទាប់មកចាប់ពីឆ្នាំ 1967 ដល់ឆ្នាំ 1974 លោកបានចូលរួមជាមួយនាយកដ្ឋានប្រេងឥន្ធនៈនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម ជាកន្លែងដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានសេវាកម្ម "ចម្រាញ់ និងប្រើប្រាស់" និងបន្ទាប់មកជាអនុប្រធាន។ បទពិសោធន៍នេះបានផ្តល់ឱ្យលោកនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីថាមពល និងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងឧស្សាហកម្ម ដែលជាប្រធានបទពីរដែលនឹងដំណើរការពេញមួយអាជីពរបស់លោក។
១៩៧៤-១៩៨៦៖ ការកើនឡើងនៅ Saint-Gobain
នៅឆ្នាំ 1974 លោក Jean-Louis Beffa បានចូលរួម សាំង - ហ្គោបេន។ ជានាយកផែនការ។ បន្ទាប់មកលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គនាយក បន្ទាប់មកជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Pont-a-Moussonដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលមានជំនាញខាងបំពង់ដែកវណ្ណះ ខណៈពេលដែលក៏គ្រប់គ្រងសាខា "បំពង់ និងមេកានិច" របស់ក្រុមពីឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 1982។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 1982 ជាឆ្នាំដែល Saint-Gobain ធ្វើជាតូបនីយកម្ម លោកបានក្លាយជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។
នៅខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៦ លោកបានឡើងជំនួសលោក Roger Fauroux ជា... ប្រធាន និង នាយកប្រតិបត្តិដោយត្រូវបានតែងតាំងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក François Mitterrand និងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោក Jacques Chirac ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះ លោកបានដឹកនាំការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មនៃ Saint-Gobain ដែលជាការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មដ៏សំខាន់លើកដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាលរួមរស់ នៅចុងឆ្នាំ 1986។
១៩៨៦-២០០៧៖ ម្ភៃឆ្នាំនៅប្រធានក្រុម Saint-Gobain
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Saint-Gobain បានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ ក្រុមហ៊ុននេះ ដែលធ្លាប់ផ្តោតលើកញ្ចក់ បានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតសម្ភារៈសំណង់ និងការចែកចាយសម្ភារៈ ហើយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិខ្ពស់។ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងអំឡុងពេលនេះរួមមានការទិញយកក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Norton ក្នុងឆ្នាំ 1990 ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើពិភពលោកក្នុងវិស័យសម្ភារៈសំណឹក បន្ទាប់មកគឺការទិញយកក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស BPB ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងបន្ទះម្នាងសិលាក្នុងឆ្នាំ 2005។
យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានធ្វើឱ្យ Saint-Gobain ក្លាយជាអ្នកឯកទេសឈានមុខគេមួយរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យលំនៅដ្ឋាន និងសំណង់ ដែលជាជំហរមួយដែលអ្នកស្នងតំណែងរបស់គាត់បានបន្ត និងពង្រឹង។ លោក Jean-Louis Beffa នៅតែជានាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ បន្ទាប់មកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ២០១០; លោក Pierre-André de Chalendar បានឡើងកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិជំនួសគាត់។ ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មក ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Benoit Bazin។
សម្រាប់វិនិយោគិន ប្រវត្តិរបស់ Saint-Gobain ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Beffa បង្ហាញពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលមានអាយុកាលមួយសតវត្សរ៍អាចបង្កើតខ្លួនឯងឡើងវិញតាមរយៈការទិញយកជាបន្តបន្ទាប់។ ការវិភាគរបស់យើងអំពីភាគហ៊ុន Saint-Gobain រៀបរាប់លម្អិតអំពីទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន ដែលផ្តោតលើការសាងសង់ប្រកបដោយចីរភាព និងការជួសជុលឡើងវិញដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពល។
ការជជែកពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួល និងអាបស្តូស
ដូចនាយកប្រតិបត្តិដទៃទៀតនៃជំនាន់របស់គាត់ដែរ លោក Jean-Louis Beffa បានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ជាច្រើនផ្នែក។ នៅឆ្នាំ ២០០៧ លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិបារាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមនាយកប្រតិបត្តិដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុត ដោយមានប្រាក់បំណាច់ប្រមាណ ១០,២ លានអឺរ៉ូ យោងតាមចំណាត់ថ្នាក់សារព័ត៌មាននៅឆ្នាំនោះ។ លើសពីនេះ ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Pont-à-Mousson លោកត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាបស្តូស ក្នុងចំណោមភាពចម្រូងចម្រាសដែលបានធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មវត្ថុធាតុដើមទាំងមូលមានបញ្ហា។ បញ្ហាអាបស្តូសមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងទៅលើរូបភាព និងជំហរផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុម ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
អ្នកគិតលើគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម
លោក Jean-Louis Beffa បានបង្កើតខ្លួនគាត់ជាសំឡេងដ៏មានឥទ្ធិពលលើអនាគតនៃឧស្សាហកម្មបារាំង៖
- នៅឆ្នាំ ២០០៤ លោក Jacques Chirac បានប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យលោកក្នុងការធ្វើឱ្យគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ។ របាយការណ៍របស់លោកនៅខែមករា ឆ្នាំ ២០០៥ ឆ្ពោះទៅរកគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មថ្មី, នាំឱ្យមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារនវានុវត្តន៍ឧស្សាហកម្មដែលលោកបានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥។
- នៅឆ្នាំ ២០០២ លោកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច Saint-Gobain ជាមួយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណូបែលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Robert Solow ដែលបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល Cournot បន្ទាប់មកមូលនិធិ Cournot (២០១០) ដែលពួកគេធ្វើជាសហប្រធាន។
- គាត់បានបោះពុម្ពអត្ថបទជាច្រើនជាមួយ Seuil៖ បារាំងត្រូវតែជ្រើសរើស (2012) បារាំងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាព (2013) គន្លឹះនៃអំណាច (2015) និង ផ្លាស់ប្តូរ ឬ ស្លាប់៖ សាជីវកម្មធំៗ ទល់នឹង ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម (2017) ។
និក្ខេបបទសំខាន់របស់លោក៖ ប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងអាមេរិក-ចិន អំណាចរបស់ប្រទេសមួយស្ថិតនៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញ បច្ចេកវិទ្យា ថាមពល និងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួន។ លោកតស៊ូមតិសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្មដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាដឹកនាំដោយរដ្ឋ និងរិះគន់ការលុបបំបាត់ឧស្សាហូបនីយកម្មរបស់ប្រទេសបារាំង។ គំនិតទាំងនេះមួយចំនួនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់តាំងពីវិបត្តិសុខភាពមក ជាមួយនឹងការជជែកដេញដោលអំពីអធិបតេយ្យភាពឧស្សាហកម្ម និងការរៀបចំឡើងវិញនូវទីតាំង។
Lazard, Engie, Le Monde: អាជីពទីពីរក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
បន្ទាប់ពី Saint-Gobain លោក Jean-Louis Beffa បានក្លាយជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ។ Lazardលោកបានបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ GDF Suez ហើយបន្ទាប់មក Engie ពីឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ជាកន្លែងដែលលោកបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃ Siemens (២០០៨-២០១៣) នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Groupe Bruxelles Lambert (២០០១-២០១៣) និងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃ Caisse des Dépôts (២០១៤-២០១៩)។ លោកក៏បានបម្រើការជានាយកនៃ BNP Paribas និង Gaz de France ផងដែរ។ លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤។ ពិភពលោកលោកបានក្លាយជាប្រធានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ 2017។
តួនាទីរបស់គាត់នៅ Engie នាំគាត់ឱ្យកាន់តែខិតជិតដល់បញ្ហាថាមពលសំខាន់ៗ ដែលជាវិស័យដែលយើងវិភាគជាពិសេសនៅក្នុងសន្លឹកព័ត៌មានរបស់យើងស្តីពី...សកម្មភាពអេនជី.
ខុសដាច់ពីគ្នា
លោក Jean-Louis Beffa គឺជា Grand Officer of the Legion of Honour (ឆ្នាំ 2007) ជា Grand Cross of the National Order of Merit (ឆ្នាំ 2016) និងជា Commander of the Order of Arts and Letters (ឆ្នាំ 2005)។ លោកបានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសជាច្រើនពីបរទេស រួមទាំង Order of the Rising Sun (ប្រទេសជប៉ុន)។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តល្ខោនអូប៉េរ៉ា លោកធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាតិប៉ារីស។
អ្វីដែលដំណើររបស់គាត់បង្រៀនអ្នកវិនិយោគ
- ក្រុមឧស្សាហកម្មកំពុងបង្កើតខ្លួនឯងឡើងវិញជាដំណាក់កាល។ ក្រុមហ៊ុន Saint-Gobain បានផ្លាស់ប្តូរចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញរបស់ខ្លួនដោយមិនបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួន៖ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលការបែងចែកប្រាក់ចំណូលតាមខ្សែអាជីវកម្មដើម្បីយល់ពីតម្លៃរបស់វា។
- ការទិញយកធំៗគឺជាការលេងល្បែងស៊ីសង។ ពួកគេបង្កើតតម្លៃប្រសិនបើការធ្វើសមាហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យ ប៉ុន្តែត្រូវថ្លឹងថ្លែងលើបំណុលរយៈពេលខ្លី។
- បរិបទនយោបាយមានសារៈសំខាន់។ ជាតិនីយកម្ម ឯកជនភាវូបនីយកម្ម គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម៖ ការសម្រេចចិត្តសាធារណៈបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគន្លងរបស់ក្រុមហ៊ុន Saint-Gobain។
Saint-Gobain និង Engie មានសិទ្ធិទទួលបាន PEAមធ្យោបាយវិនិយោគដែលមានការអនុគ្រោះពន្ធស្តង់ដារសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែងនៅក្នុងភាគហ៊ុនបារាំង។ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
តើលោក Jean-Louis Beffa បានដឹកនាំក្រុម Saint-Gobain រយៈពេលប៉ុន្មាន?
លោកជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 1986 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2007 ហើយបន្ទាប់មកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ 2010។
តើ Jean-Louis Beffa បានសរសេរសៀវភៅអ្វីខ្លះ?
ជាពិសេស បារាំងត្រូវតែជ្រើសរើស (2012) បារាំងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាព (2013) គន្លឹះនៃអំណាច (2015) និង ប្រែក្លាយ ឬ ស្លាប់ (២០១៧) ដែលបោះពុម្ពផ្សាយទាំងអស់ដោយ Seuil។
តើទីភ្នាក់ងារនវានុវត្តន៍ឧស្សាហកម្មជាអ្វី?
ស្ថាប័នសាធារណៈមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់លោកស្តីពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម ដែលមានបំណងគាំទ្រគម្រោងស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍សំខាន់ៗ។ លោកបានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។