ភីលីព ក្រូហ្សេត បានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Vallourecអ្នកឯកទេសជនជាតិបារាំងផ្នែកបំពង់គ្មានថ្នេរ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២០។ កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៥៦ នៅ Neuilly-sur-Seine លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់កំពូលពី ENA (សាលារដ្ឋបាលជាតិ) ធ្វើការនៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ហើយបន្ទាប់មកបានចំណាយពេលជាងម្ភៃឆ្នាំនៅ Saint-Gobain។ លោកបានកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Vallourec នៅពេលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៃប្រេងកាត មុនពេលឆ្លងកាត់វិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន។ អាជីពរបស់លោកគឺជាឧទាហរណ៍សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីភាគហ៊ុនវដ្ត និងហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងបំណុល។
ការអប់រំ៖ វិទ្យាសាស្ត្រ Po, ENA និងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
ជានិស្សិតនៅ Lycée Pasteur ក្នុង Neuilly-sur-Seine លោក Philippe Crouzet បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី Sciences Po Paris (ឆ្នាំ១៩៧៦ ផ្នែកសេវាសាធារណៈ)។ បន្ទាប់មកលោកបានចូលសិក្សានៅសាលាជាតិគ្រប់គ្រងដែលគាត់លេចចេញពី កំពូលនៃថ្នាក់របស់គាត់ នៅឆ្នាំ 1981។ គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅ ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកសវនករ ហើយបន្ទាប់មកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំណើ។
នៅឆ្នាំ ១៩៨៣ លោកបានរៀបការជាមួយលោកស្រី Sylvie Hubac ដែលជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ ដែលបានក្លាយជាប្រធានបុគ្គលិករបស់ប្រធានាធិបតី François Hollande ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥។
ម្ភៃពីរឆ្នាំនៅ Saint-Gobain (១៩៨៦-២០០៨)
នៅឆ្នាំ ១៩៨៦ លោក Philippe Crouzet បានចូលរួមជាមួយ សាំង - ហ្គោបេន។ដែលពេលនោះដឹកនាំដោយលោក Jean-Louis Beffa ជានាយកផែនការ។ លោកបានកាន់តំណែងផ្សេងៗនៅទីនោះ ទាំងផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ៖
- 1989-1992 អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងចក្រក្រដាស Condat;
- 1992-1996 ប្រតិភូទូទៅសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងព័រទុយហ្គាល់;
- ពី 1996 : នាយកផ្នែកសេរ៉ាមិចឧស្សាហកម្ម;
- ពី 2000 ៖ អនុប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការទិញ និងព័ត៌មានវិទ្យា ដែលនៅពេលនោះជាផ្នែកចែកចាយអគារ។
ផ្លូវអាជីពនេះបានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្មសកល៖ ការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ ការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងការចែកចាយ។ ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលបានបណ្តុះបណ្តាលគាត់ សូមមើលការវិភាគរបស់យើងអំពី...ភាគហ៊ុន Saint-Gobain.
ឆ្នាំ ២០០៩៖ ចូលកាន់តំណែងនៅ Vallourec
នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ លោក Philippe Crouzet បានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ Vallourec; មួយឆ្នាំក្រោយមក ក្នុង 2009លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ អាណត្តិរបស់លោកត្រូវបានបន្តរយៈពេលបួនឆ្នាំនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។ លោកក៏បានបម្រើការជានាយក EDF ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ និងបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការប្តេជ្ញាចិត្តនុយក្លេអ៊ែរ។
នៅពេលនោះ Vallourec ស្ថិតនៅកម្រិតកំពូលរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុននេះបានផលិតបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ ដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការខួងប្រេង និងឧស្ម័ន (ហៅថាបំពង់ OCTG) ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់រោងចក្រថាមពល និងឧស្សាហកម្មផងដែរ។ ដោយសារតម្លៃប្រេងនៅតែខ្ពស់ជាប់លាប់ តម្រូវការមានភាពរឹងមាំ ហើយភាគហ៊ុននេះស្ថិតក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនឈានមុខគេនៅលើផ្សារហ៊ុនប៉ារីស។
២០០៩-២០១៤៖ ការវិនិយោគសម្រាប់ការរីកចម្រើន
យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ Vallourec នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនផលិតកម្មអ៊ីដ្រូកាបូនខ្លាំង៖ ប្រេស៊ីល (ជាមួយនឹងរោងចក្រដែកថែបថ្មី និងរោងម៉ាស៊ីនរំកិលដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Sumitomo របស់ប្រទេសជប៉ុន) សហរដ្ឋអាមេរិក (ជាកន្លែងដែលការរីកចម្រើននៃឧស្ម័នថ្មសែល និងប្រេងកំពុងគាំទ្រដល់តម្រូវការ) និងមជ្ឈិមបូព៌ា។ ការវិនិយោគទាំងនេះកំពុងបង្កើនសមត្ថភាព និងបំណុលរបស់ក្រុម ដោយផ្អែកលើការសន្មត់ថាតម្រូវការនឹងនៅតែខ្លាំង។
នៅឆ្នាំ ២០១០ ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គាត់ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ២,៧៣ លានអឺរ៉ូ ដែលជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយភាគទុនិកមួយចំនួន នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាននៅពេលនោះ ដែលចាត់ទុកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានមហិច្ឆតាពេក។
២០១៤-២០២០៖ វិបត្តិប្រេង និងការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារភាគហ៊ុន
ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេងចាប់ពីឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2014 តទៅបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ ក្រុមហ៊ុនប្រេងបានកាត់បន្ថយការវិនិយោគខួងរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង បរិមាណបំពង់ និងតម្លៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ហើយក្រុមហ៊ុន Vallourec ដែលមានបន្ទុកថ្លៃដើមថេរ និងបំណុល បានរងការខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់។ ក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ចេញនូវផែនការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម និងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព ជាពិសេសនៅអឺរ៉ុប។
នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន Vallourec បានអនុវត្តការបង្កើនដើមទុនប្រមាណមួយពាន់លានអឺរ៉ូ ជាមួយនឹងការចូលមករបស់ក្រុមហ៊ុន Nippon Steel & Sumitomo Metal និងការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Bpifrance ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនសាធារណៈ។ ប្រតិបត្តិការនេះអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួន ដោយចំណាយលើការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមានស្រាប់។
សម័យកាលនេះក៏ត្រូវបានសម្គាល់ដោយករណីរោងចក្រដែកថែបផងដែរ។អាស្កូវ៉ាល់នៅ Saint-Saulve (Nord) ដែល Vallourec ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងជាអតិថិជន។ តួនាទីរបស់ក្រុមនេះក្នុងការប៉ុនប៉ងដណ្តើមយកទីតាំងនេះត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារ។ អាស្កូវ៉ាល់ សមរភូមិដើម្បីដែកថែប ដោយ Éric Guéret។
លោក Philippe Crouzet ចាកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 2020អេឌូអាដ ហ្គីណូត បានឡើងស្នងតំណែងពីគាត់។
បន្ទាប់ពី Crouzet៖ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និងការចាប់ផ្តើមថ្មី
នៅឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុន Vallourec បានឆ្លងកាត់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយ៖ បំណុលមួយផ្នែកធំរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្តូរទៅជាភាគហ៊ុន ហើយម្ចាស់បំណុល រួមទាំងមូលនិធិ Apollo បានក្លាយជាភាគទុនិកភាគច្រើន។ ភាគហ៊ុនរបស់ភាគទុនិកដែលមានស្រាប់ត្រូវបានពនលាយយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Philippe Guillemot ដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុននេះបានបិទរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅអាល្លឺម៉ង់ ផ្តោតលើទីតាំងដែលរកប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួន (ប្រេស៊ីល សហរដ្ឋអាមេរិក) និងបានកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង។ នៅឆ្នាំ 2025 ក្រុមហ៊ុន ArcelorMittal បានប្រកាសពីការទិញយកភាគហ៊ុនប្រហែល 28% ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Apollo។
ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុម លទ្ធផល និងទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួន សូមមើលការវិភាគរបស់យើងអំពីភាគហ៊ុន Vallourec.
មេរៀនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ
ការអនុវត្តរបស់លោក Vallourec ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់លោក Philippe Crouzet គឺជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ដែលត្រូវបានសិក្សាច្រើនបំផុតនៅលើផ្សារហ៊ុនប៉ារីស។ ចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបួន៖
- ភាគហ៊ុនដែលមានវដ្តត្រូវបានវិនិច្ឆ័យលើវដ្តពេញលេញ។ ប្រាក់ចំណេញកំណត់ត្រានៅចំណុចកំពូលនៃវដ្តមួយគឺមិនមាននិរន្តរភាពទេ។ ការវាយតម្លៃក្រុមដូចជា Vallourec ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលឆ្នាំ ២០០៨ ឬ ២០១៣ របស់ខ្លួនគឺភ្លេចថាតម្លៃប្រេងអាចធ្លាក់ចុះ។
- បំណុលធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ នៅក្នុងដំណាក់កាលរីកចម្រើន វាជំរុញកំណើន។ នៅក្នុងដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះ វាគំរាមកំហែងដល់ការរស់រានមានជីវិត។ សមាមាត្របំណុលសុទ្ធទៅនឹងប្រាក់ចំណូលមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលោះ និងការសងប្រាក់ (EBITDA) គឺជាសូចនាករសំខាន់ដែលត្រូវតាមដាន។
- ការកើនឡើងដើមទុន និងការបំប្លែងបំណុលថយចុះ។ ភាគទុនិកដែលរក្សាភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញអាចបាត់បង់ការវិនិយោគភាគច្រើនរបស់ពួកគេ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុននៅរស់រានមានជីវិតក៏ដោយ។
- អភិបាលកិច្ចមានសារៈសំខាន់។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ ដែលមានភាគទុនិកសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានី មិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងកំហុសយុទ្ធសាស្ត្របានទេ។
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre ពិនិត្យលើ Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet ក្នុងកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ
|ឆ្នាំ
|ជំហាន
|1956
|កើតនៅ Neuilly-sur-Seine (ថ្ងៃទី 18 ខែតុលា)
|1981
|បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី ENA ដោយឈរនៅលំដាប់កំពូលនៃថ្នាក់របស់គាត់; បានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
|1986
|ចូលរួមជាមួយ Saint-Gobain
|2000
|អនុប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Saint-Gobain
|2008
|សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃ Vallourec
|2009
|ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Vallourec; នាយក EDF
|2012
|អាណត្តិត្រូវបានបន្តរយៈពេលបួនឆ្នាំ
|2016
|ការបង្កើនដើមទុនជាមួយ Nippon Steel និង Bpifrance
|2020
|គាត់កំពុងចាកចេញពីតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
តើលោក Philippe Crouzet គ្រប់គ្រងក្រុម Vallourec នៅពេលណា?
លោកបានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងរបស់ Vallourec ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៨។
ហេតុអ្វីបានជាតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់លោក Vallourec ធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់លោក?
ជាចម្បងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ ដែលបានកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់បំពង់ខួង ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការវិនិយោគលើការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួន។
តើអាជីពរបស់ Philippe Crouzet មុនពេលចូលរួមជាមួយ Vallourec ជាអ្វី?
ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលពី ENA ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ គាត់បានចាប់ផ្តើមការងារនៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមុនពេលចំណាយពេលជាងម្ភៃឆ្នាំនៅ Saint-Gobain ហើយនៅទីបំផុតបានក្លាយជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រង។