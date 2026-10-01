តើគាត់រកបានប៉ុន្មាន? អេម៉ាម៉ាញូអែលហ្វារ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Danone? សំណួរនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ ខណៈដែលអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហាររូបនេះបានសម្គាល់ខ្លួនគាត់ពីមិត្តភក្ដិ CAC 40 របស់គាត់តាមរយៈសម្បទានសាធារណៈជាច្រើន៖ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែម កញ្ចប់ប្រាក់បំណាច់ និងការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែថេរដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ Covid-19។ ទំព័រនេះចងក្រងតួលេខដែលមាន រួមទាំងឆ្នាំ និងប្រភពផងដែរ ដាក់ប្រាក់បំណាច់របស់គាត់នៅក្នុងបរិបទនៃអាជីពរបស់គាត់ និងពន្យល់ពីអ្វីដែលភាគទុនិកអាចទទួលបានពីវានៅឆ្នាំ 2026។
តើ Emmanuel Faber ជានរណា?
លោក Emmanuel Faber កើតនៅថ្ងៃទី 22 ខែមករា ឆ្នាំ 1964 នៅទីក្រុង Grenoble ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី HEC Paris (ឆ្នាំ 1986)។ លោកបានចាប់ផ្តើមការងារនៅ Bain & Company បន្ទាប់មកបានផ្លាស់ទៅធនាគារ Barings បន្ទាប់មកបានចូលរួមជាមួយ Legris Industries ក្នុងឆ្នាំ 1993 ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មុនពេលក្លាយជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 1996។
លោកបានចូលរួមជាមួយ Danone ក្នុងឆ្នាំ 1997 ក្នុងឋានៈជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ យុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន បានក្លាយជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ 2000 បន្ទាប់មកជាអនុប្រធានតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងឆ្នាំ 2005។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2008 ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2014 លោកជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ បន្ទាប់មកបានជំនួសលោក Franck Riboud ជា អគ្គនាយក នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។ នៅឆ្នាំ២០១៧ លោកបានកាន់តំណែងច្រើន ហើយបានក្លាយជា ប្រធាន និង នាយកប្រតិបត្តិគាត់បានចាកចេញពីក្រុមនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។
អាជីពរបស់លោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ លោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Grameen Danone Foods រួមគ្នានៅប្រទេសបង់ក្លាដែសជាមួយលោក Muhammad Yunus (ឆ្នាំ ២០០៦) បានត្រួតពិនិត្យការបង្កើតមូលនិធិវិនិយោគ Danone Communities ហើយនៅឆ្នាំ ២០២០ លោកបានដឹកនាំការអនុម័តឋានៈជាសហគ្រាសសង្គមរបស់ Danone។ក្រុមហ៊ុនដែលជំរុញដោយបេសកកម្មទទួលបានការយល់ព្រមពីភាគទុនិកជាង 99%។
ប្រាក់ខែរបស់ Emmanuel Faber៖ តួលេខតាមឆ្នាំ
តួលេខខាងក្រោមនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ Danone និងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម និង Wikipedia។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាផ្លូវការ (ប្រាក់ខែថេរ ប្រាក់ខែអថេរប្រចាំឆ្នាំ ភាគហ៊ុនប្រតិបត្តិការ) សូមមើលឯកសារចុះបញ្ជីជាសកលរបស់ Danone សម្រាប់ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ។
|លំហាត់ប្រាណ
|មុខងារ
|ប្រាក់បំណាច់ដែលបានរាយការណ៍
|ប្រភព
|2016
|អគ្គនាយក
|៤,៨២ លានអឺរ៉ូ (ប្រហែល ១៧០ ដងនៃប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់បុគ្គលិកក្រុម)
|សារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ដកស្រង់ដោយវិគីភីឌា
|2018
|នាយកប្រតិបត្តិ
|២,៨ លានអឺរ៉ូ ត្រូវបានអនុម័តដោយ ៩៨% នៃ AGM នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩
|មហាសន្និបាត Danone ឆ្នាំ ២០១៩
|2020
|នាយកប្រតិបត្តិ
|អត្រាការប្រាក់ថេរត្រូវបានកាត់បន្ថយ 30% សម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំនេះ តាមការស្នើសុំរបស់គាត់។
|ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
គួរកត់សម្គាល់ចំណុចពីរ។ ទីមួយ ចំនួនទឹកប្រាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនអាចប្រៀបធៀបដោយផ្ទាល់បានទេ៖ សមាសធាតុអថេរ និងការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនប្រតិបត្តិការអាស្រ័យលើលទ្ធផល និងទីផ្សារភាគហ៊ុន។ ទីពីរ ការថយចុះរវាងឆ្នាំ ២០១៦ និង ២០១៨ មិនមានន័យថាមានការថយចុះនៃប្រាក់ខែគោលនោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការផ្លាស់ប្តូរធាតុផ្សំអថេរ និងរយៈពេលវែង។
ការលះបង់ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរំជើបរំជួល
ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែម និងប្រាក់បំណាច់ (២០១៩)
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ លោក Emmanuel Faber បានប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងពី... សំណងសម្រាប់ការចាកចេញដោយបង្ខំ និងទៅរបស់គាត់។ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានកំណត់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែមនេះ ដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន 1,2 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយ។ លោកបានបង្ហាញថា លោកមានបំណងទទួលបានតែផែនការសោធននិវត្តន៍ស្តង់ដារសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមប៉ុណ្ណោះ។ ចលនានេះផ្ទុយស្រឡះពីភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញនាយកប្រតិបត្តិ CAC 40 ផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយ។
ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមថេរ ៣០% ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសុខភាព (២០២០)
នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានទទួលយកសំណើរបស់គាត់ ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់បំណាច់ថេររបស់គាត់ចំនួន ៣០% សម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំនេះ ដើម្បីសាមគ្គីភាពជាមួយបុគ្គលិក និងក្នុងបរិបទដែលក្រុមហ៊ុន Danone កំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃការបិទខ្ទប់ ជាពិសេសលើទឹករ៉ែរបស់ខ្លួនដែលលក់នៅខាងក្រៅផ្ទះ។
ការចាកចេញនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖ នៅពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនតាមទាន់បេសកកម្ម
នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ មូលនិធិសកម្មជន ប៊្លូប៊ែល ខាភីថល ទិញយកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ហើយរិះគន់ដំណើរការទីផ្សារភាគហ៊ុន "ដ៏ខកចិត្ត" របស់ក្រុមហ៊ុន។ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ដៃគូសិប្បករភាគទុនិកធំទីបី ដែលមានភាគហ៊ុនប្រហែល 3% នៃដើមទុន ក៏កំពុងអំពាវនាវឱ្យនាយកប្រតិបត្តិលាលែងពីតំណែងផងដែរ។ តួលេខទាំងនេះកំពុងជំរុញឱ្យមានការជជែកវែកញែក៖ ចន្លោះថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 និងថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Danone បានធ្លាក់ចុះជិត 23% ខណៈដែលសន្ទស្សន៍ CAC 40 បានកើនឡើង 4,5% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកគាំទ្ររបស់គាត់បានចង្អុលបង្ហាញថា ភាគហ៊ុនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគ្រប់ពេលនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 កើនឡើង 58% ចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ 2014។
នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានសម្រេចបំបែកតួនាទីជាប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិ។ នៅថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបញ្ចប់ការងាររបស់លោក Emmanuel Faber ដោយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។ លោក Gilles Schnepp អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Legrand បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ លោក Antoine de Saint-Affrique បានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021។ បន្ទាប់ពីបានលះបង់ប្រាក់បំណាច់ការងាររបស់គាត់កាលពីពីរឆ្នាំមុន លោក Emmanuel Faber មិនបានទទួល "ឆ័ត្រយោងមាស" នៅពេលគាត់ចាកចេញនោះទេ។
ករណីនេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍ដែលបានសិក្សានៅក្នុងសាលាពាណិជ្ជកម្ម៖ វាបង្ហាញថា អ្នកដឹកនាំម្នាក់អាចត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះចក្ខុវិស័យសង្គម និងបរិស្ថានរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលនៅតែត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មពីភាគទុនិកដែលចាត់ទុកថាការបង្កើតតម្លៃមិនគ្រប់គ្រាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងដូចជា Nestlé ឬ Unilever។ ដើម្បីប្រៀបធៀបគន្លងទាំងនេះ អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយសន្លឹកព័ត៌មានរបស់យើងនៅលើ...សកម្មភាព Danone និងនៅលើភាគហ៊ុនរបស់ Nestlé.
បន្ទាប់ពី Danone៖ ដើមទុនបណ្តាក់ទុន និងស្តង់ដារក្រៅហិរញ្ញវត្ថុ
នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ លោក Emmanuel Faber បានក្លាយជាដៃគូសម្រាប់អឺរ៉ុបនៅក្រុមហ៊ុន Astanor Venturesដែលជាមូលនិធិវិនិយោគដែលមានជំនាញខាងកសិកម្ម និងម្ហូបអាហារ។ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃISSB ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារនិរន្តរភាពអន្តរជាតិ (ISSB) ដែលជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិ IFRS ដើម្បីកំណត់ស្តង់ដាររាយការណ៍និរន្តរភាពសកល បានបោះពុម្ពផ្សាយស្តង់ដារពីរដំបូងរបស់ខ្លួនគឺ IFRS S1 និង IFRS S2 (អាកាសធាតុ) ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ ស្តង់ដារទាំងនេះបម្រើជាស្តង់ដារសម្រាប់យុត្តាធិការជាច្រើន។
សម្រាប់វិនិយោគិន នេះមិនមែនជាព័ត៌មានលម្អិតតូចតាចទេ៖ ស្តង់ដារទាំងនេះកំណត់គុណភាពនៃទិន្នន័យ ESG ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី ហើយដូច្នេះសមត្ថភាពក្នុងការប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុនលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្រៅហិរញ្ញវត្ថុ។
របៀបបកស្រាយសំណងរបស់នាយកប្រតិបត្តិនៅពេលអ្នកជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ករណី Faber ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌវិភាគដ៏មានប្រយោជន៍ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះក្រុមហ៊ុន CAC 40 ណាមួយ៖
- ការបែងចែករវាងរយៈពេលវែង រយៈពេលអថេរ និងរយៈពេលថេរ។ ចំនួនថេរមិនបង្ហាញពីអ្វីច្រើនទេ។ វាគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអាចប្រែប្រួលបាន (កំណើន រឹម លំហូរសាច់ប្រាក់ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ESG) ដែលបង្ហាញពីអាទិភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
- សូមក្រឡេកមើលសមាមាត្រភាគហ៊ុន។ ចាប់តាំងពីច្បាប់ Pacte ឆ្នាំ 2019 មក ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីបានបោះពុម្ពផ្សាយសមាមាត្ររវាងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាមធ្យម និងមធ្យមភាគរបស់និយោជិត។
- តាមដានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភា។ ការបោះឆ្នោត "និយាយអំពីប្រាក់ខែ" ក្រោម 80% គឺជាសញ្ញានៃការមិនទុកចិត្តដែលគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។ នៅឆ្នាំ 2019 ប្រាក់បំណាច់របស់លោក Emmanuel Faber ត្រូវបានអនុម័តដោយ 98% ដែលមិនបានរារាំងការចាកចេញរបស់គាត់ពីរឆ្នាំក្រោយមកទេ៖ ការឯកភាពគ្នាលើប្រាក់ខែមិនធានានូវការឯកភាពគ្នាលើយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ។
- កំណត់អត្តសញ្ញាណការប្តេជ្ញាចិត្តដែលត្រូវបានពន្យារពេល។ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែម កញ្ចប់ប្រាក់បំណាច់ និងប្រការមិនប្រកួតប្រជែងអាចមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ។
ដើម្បីតាមដានបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងដិតដល់ និងបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅ អ្នកត្រូវកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដោយផ្ទាល់។ PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre ពិនិត្យលើ Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
តើប្រាក់ខែរបស់ Emmanuel Faber នៅ Danone ជាអ្វី?
ប្រាក់បំណាច់សរុបដែលបានរាយការណ៍របស់គាត់មានចំនួន ៤,៨២ លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ និង ២,៨ លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយភាគទុនិក ៩៨% នៅឯកិច្ចប្រជុំ AGM ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩)។ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះរួមមានសមាសធាតុថេរ អថេរ និងរយៈពេលវែង។
តើ Emmanuel Faber បានទទួលប្រាក់បំណាច់ដែរឬទេ?
ទេ។ គាត់បានលើកលែងសំណងសម្រាប់ការចាកចេញដោយបង្ខំ និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍បន្ថែមរបស់គាត់ ដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន 1,2 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2019។
ហេតុអ្វីបានជា Emmanuel Faber ចាកចេញពី Danone?
ក្រោមសម្ពាធពីមូលនិធិសកម្មជន (Bluebell Capital, Artisan Partners) ដែលចាត់ទុកថាដំណើរការទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021។
តើ Emmanuel Faber កំពុងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះ?
បន្ទាប់ពី Danone លោកបានចូលរួមជាមួយមូលនិធិ Astanor Ventures (ឆ្នាំ 2021) ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាន ISSB ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដែលជាស្ថាប័នដែលបង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីនិរន្តរភាព។