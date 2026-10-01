ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ (1878-1935) ಫ್ರೆಂಚ್ ಉದ್ಯಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಕೋಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಿಂದ ಪದವೀಧರರಾದ ಅವರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ, ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಯುರೋಪಿನ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಶಸ್ಸು, ಇದು ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲಿನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಂಥಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಸಿಗರ ಮಗ.
ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1878 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ 9 ನೇ ಅರೋಂಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 44 ರೂ ಲಾಫಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1873 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಡಚ್ ಯಹೂದಿ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೆವಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ವಾರ್ಸಾದ ಅಮಾಲಿಯಾ ಕ್ಲೈನ್ಮನ್ ಅವರ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ("ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್" ಎಂದರೆ ಡಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ); "ಇ" ನಲ್ಲಿ ಡಯಾರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆಂಡ್ರೆ.
ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ದುರಂತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು: 1884 ರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಜ್ರದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಲೈಸಿ ಕಾಂಡೋರ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಂಡ್ರೆ, ಜೂಲ್ಸ್ ವರ್ನ್ ಮತ್ತು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ,ಎಕೋಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 1898 ರಲ್ಲಿ.
ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ ಗೇರುಗಳು: ಲೋಗೋದ ಜನನ
೧೯೦೦ ರಲ್ಲಿ, ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿ-ಗ್ರೂವ್ ಗೇರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಗೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ೧೯೦೧ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಫೌಬರ್ಗ್ ಸೇಂಟ್-ಡೆನಿಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಈ ಡಬಲ್ ಚೆವ್ರಾನ್ ನಂತರ ಕಾರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಲಾಂಛನವಾಯಿತು: ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಲೋಗೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೋರ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ
೧೯೦೬ ರಿಂದ, ಕಾರು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಮೋರ್ಸ್ಆಗ ಅದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಿದರು: ಉತ್ಪಾದನೆಯು 1908 ರಲ್ಲಿ 300 ಕಾರುಗಳಿಂದ 1913 ರಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 1912 ರಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು: ಅವರು ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. "ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್" ಆಗುವುದು ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಯಿತು.
1915-1918: ಕ್ವಾಯ್ ಡಿ ಜಾವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ
೧೯೧೪ ರಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಅವರು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಜನವರಿ ೧೯೧೫ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯುದ್ಧ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ೭೫ ಎಂಎಂ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಜಾವೆಲ್ ಡಾಕ್ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 13,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ.
೧೯೧೯: ಟೈಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು
ಕದನವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು: ಅವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 1919 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 7,250 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
La ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಟೈಪ್ ಎಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಸಾಲೋಮನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ 2CV ಅನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಾರುಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1929 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ 102,891 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು, ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಾವೆಲ್, ಸುರೆಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಲಿಚಿ, ಸೇಂಟ್-ಔಯೆನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32,000 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ
ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೋಯಿನ್ ಇತರರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು:
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 1922 ರಂದು, ಮೋಟಾರ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಡಿ ಟ್ರಿಯೋಂಫ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು "ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್" ಎಂದು ಬರೆದಿತು;
- ೧೯೨೫ ರಿಂದ ೧೯೩೩ ರವರೆಗೆ, ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ;
- ಕೆಗ್ರೆಸ್ಸೆ ಅರ್ಧ-ಪಥದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು: ಸಹಾರಾವನ್ನು ದಾಟುವುದು (1922-1923), ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ (1924), ಹಳದಿ ಕ್ರೂಸ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ (1931);
- ಇದು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಚಾಲಕರ ಕೈಪಿಡಿ, ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು.
ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಂತ್ ಮತ್ತು 1934 ರ ದಿವಾಳಿತನ
೧೯೩೩ ರಲ್ಲಿ, ಲೂಯಿಸ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು, ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಜಾವೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ... ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಡ್ರೆ ಲೆಫೆಬ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಮಾರ್ಚ್ 24, 1934 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದೆ: ಮೇ 1934 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವರದಿಯು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 1934ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸಾಲಗಾರ, ಮೈಕೆಲಿನ್ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜನವರಿ 1935 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೋಯಿನ್ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರು; ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪಿಯರೆ ಮೈಕೆಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೋಯಿನ್ ಜುಲೈ 3, 1935 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 57 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಪರಂಪರೆ: ಮೈಕೆಲಿನ್ ನಿಂದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ವರೆಗೆ
2CV (1948) ಮತ್ತು DS (1955) ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಿಚೆಲಿನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. 1976 ರಲ್ಲಿ, ಪಿಯುಗಿಯೊ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಪಿಎಸ್ಎ ಪಿಯುಗಿಯೊ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ, PSA ಮತ್ತು ಫಿಯೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ವಿಲೀನವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಯ್ ಡಿ ಜಾವೆಲ್ ಅನ್ನು 1958 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಯ್ ಆಂಡ್ರೆ-ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ರೆ-ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕುಟುಂಬವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೆನ್ರಿ-ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್, ಪ್ಯಾಂಥಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು, ಮೆಡೆಫ್ (ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.
ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಕಥೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ನ ಪಥವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರು ತಯಾರಕರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
- ಧ್ವನಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ-ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಕೇವಲ ಮಾರಾಟವಲ್ಲ.
- ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮವು ಬಹಳ ಬಂಡವಾಳ-ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರರು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಲಗಾರ ಮೈಕೆಲಿನ್ ಮಾಲೀಕರಾದರು. ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ; ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಮೈಕೆಲಿನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ ತಯಾರಕರು ಅಂದಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೆವ್ರಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ನ ಮಹಾನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು,ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯಿನ್
|ವರ್ಷ
|ಈವೆಂಟ್
|1878
|ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು (ಫೆಬ್ರವರಿ 5)
|1898
|ಎಕೋಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ
|1901
|ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ ಗೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
|1906
|ಮೋರ್ಸ್ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ
|1915
|ಜಾವೆಲ್ ಕ್ವೇ ಶೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ
|1919
|ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಟೈಪ್ A ಬಿಡುಗಡೆ
|1924
|ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್
|1934
|ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಂತ್ (ಮಾರ್ಚ್), ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದಿವಾಳಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 21)
|1935
|ಮೈಕೆಲಿನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು; ಜುಲೈ 3 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು
|1976
|ಪಿಎಸ್ಎ ಪಿಯುಗಿಯೊ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ನ ಜನನ
|2021
|ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ
FAQ
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಲೋಗೋ ಎರಡು ಚೆವ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದೆ?
ಇದು ಆಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ V-ಆಕಾರದ (ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್) ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
1934 ರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏಕೆ ದಿವಾಳಿಯಾಯಿತು?
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜಾವೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಂತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳು ಅದರ ಲಾಭದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 1934 ರಂದು ರಿಸೀವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಯಾರದ್ದು?
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಗುಂಪಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಫಿಯೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವಿಲೀನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.