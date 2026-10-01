ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂಧನ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1949 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಕಂಪ್ಯಾಗ್ನಿ ಡಿ ಸೂಯೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು, 2008 ರಲ್ಲಿ ಗಾಜ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ GDF ಸೂಯೆಜ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್
ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಡಳಿತ ಗಣ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು, ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಕೋಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (1968 ರ ತರಗತಿ) ನ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಕೋಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಎಲ್'ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ (1971), ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿ'ಎಟುಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಟೌಲೌಸ್ (1973) ಮತ್ತು ನಂತರ ENA ಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ "ಪಿಯರೆ ಮೆಂಡೆಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್" ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ENA (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್) ನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1982 ರಿಂದ ಜುಲೈ 1984 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಡೆಲೋರ್ಸ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬರ್ಸಿ (ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ) ದಲ್ಲಿನ ಈ ಅನುಭವವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿಗಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿತು, ಇದು ಅವರ ನಂತರದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಯೆಜ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಜನರಲ್ ಸೊಸೈಟಿವರೆಗೆ
೧೯೮೪ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂಯೆಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏರಿದರು: ೧೯೮೬ ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ಜನರಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ (ಸೂಯೆಜ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಂತರ ೧೯೯೧ ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ. ತರುವಾಯ, ಅವರು ಕ್ರಿ.ಶ. ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಡಿ ಬೆಲ್ಜಿಕ್, ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಿಡುವಳಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನುಭವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು: ಸೂಯೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಬೆಲ್), ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಇಂದಿಗೂ ಗುಂಪಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಎಂಜಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
೧೯೯೫-೨೦೦೮: ಸೂಯೆಜ್ ಅನ್ನು ಸೇವಾ ಗುಂಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.
೧೯೯೫ ರಲ್ಲಿ, ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಡಿ ಸೂಯೆಜ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತಂತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು: ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮರುಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಶಕ್ತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅವರು ಲಿಯೊನೈಸ್ ಡೆಸ್ ಇಯಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಸೂಯೆಜ್ ಲಿಯೊನೈಸ್ ಡೆಸ್ ಇಯಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಲಿಯೊನೈಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆರೋಮ್ ಮೊನೊಡ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಗುಂಪು ಸೂಯೆಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಮರಳಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಯೆಜ್ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ (ವಿದ್ಯುತ್, ಅನಿಲ, ನೀರು, ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
೨೦೦೮: ಜಿಡಿಎಫ್ ಸೂಯೆಜ್ ವಿಲೀನ, ರಾಜ್ಯ ವಿವಾಹ
ಜುಲೈ 2008 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಗಾಜ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಯೆಜ್ ನಡುವಿನ ವಿಲೀನವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2006 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯವು ಗಾಜ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಗತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಹೊಸ ಗುಂಪು, GDF ಸೂಯೆಜ್, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಜುಲೈ 2008 ರಿಂದ ಮೇ 2016 ರವರೆಗೆ ಅದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯಾದ ಸೂಯೆಜ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ವಿಲೀನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ... ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡ ಇದು.ಇಂಜಿನ್ ಕ್ರಿಯೆಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
2015: ಜಿಡಿಎಫ್ ಸೂಯೆಜ್ ಎಂಜಿ ಆಯಿತು
೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ, ಜಿಡಿಎಫ್ ಸೂಯೆಜ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಎಂಗೀಮರುಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಗುಂಪು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇಂಧನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಗುಂಪಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೋಷಗಳನ್ನು" ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, "ಹಸಿರು" ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಮೇ 3, 2016 ರಂದು, ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇಸಾಬೆಲ್ ಕೊಚರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೀನ್-ಪಿಯರ್ ಕ್ಲಾಮಾಡಿಯು2021 ರಿಂದ, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಎಂಜಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಗಳು: ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅನೇಕ CAC 40 CEO ಗಳಂತೆ, ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಹಾರದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ:
- 2012 : ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ €3,005,079 ತಲುಪಿದೆ, 2011 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ (-2,7%), ಇದು ಅವರನ್ನು CAC 40 ರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತು (ಆರ್ಥಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು).
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 2013 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, CGT ಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಫೆಪ್-ಮೆಡೆಫ್ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ; ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಮಾಯ್ 2016 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಂಗೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳವನ್ನು (ವರ್ಷಕ್ಕೆ €350,000) ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರುದಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ("ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ," 2016 ರ ಸ್ಯಾಪಿನ್ 2 ಕಾನೂನು), ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು. ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಯ "ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ" ವಿಭಾಗವನ್ನು ಓದುವುದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಂಭೀರ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯುರೋಪ್ಲೇಸ್, FACE ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ
ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯುರೋಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂಘ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (FACE) 2007 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು "ಕಲಿಕೆಯ ರಾಯಭಾರಿ" ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು; ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಗೋಲೀನ್ ರಾಯಲ್ ಅವರಿಗೆ COP21 ರ ನಂತರ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಎಂಜಿ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರುಅಲ್ ಉಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಫಲುಲಾ), ಈ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಸುತ್ತ ಫ್ರಾಂಕೋ-ಸೌದಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಭಾರತ–ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ–ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ (IMEC). ಅವರು ಹಲವಾರು ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಸೊಸೈಟೆ ಜನರೇಲ್, ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳು.
ಅವರು ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್ (2016) ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮೂರು ವಾಸ್ತವಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ:
- ದೊಡ್ಡ ವಿಲೀನಗಳು ಷೇರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಸೂಯೆಜ್ ಷೇರುದಾರರು ಹಣಕಾಸು ಹಿಡುವಳಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು; 2008 ರ ಷೇರುದಾರರು, ಸಂಯೋಜಿತ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ; ಮತ್ತು 2026 ರ ಷೇರುದಾರರು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದ ಸೂಯೆಜ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, 2020-2022 ರಲ್ಲಿ ವಿಯೋಲಿಯಾ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಿಡ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಮೊದಲು 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅನುಸರಿಸುವವರುವೆಯೋಲಿಯಾ ಕ್ರಿಯೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
- ಆಡಳಿತವು ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಗಳು ಎಂಜಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಥವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದವು.
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ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್
|ವರ್ಷ
|ಹಂತ
|1949
|ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು (ಏಪ್ರಿಲ್ 1)
|1978
|ENA ಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದರು.
|1982-1984
|ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಡೆಲೋರ್ಸ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ
|1984
|ಸೂಯೆಜ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವುದು
|1995
|ಸೂಯೆಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ
|1997
|ಸೂಯೆಜ್ ಲಿಯೊನೈಸ್ ಡೆಸ್ ಯೂಕ್ಸ್ ಜನನ
|2008
|GDF ಸೂಯೆಜ್ ವಿಲೀನ, ಹೊಸ ಗುಂಪಿನ CEO
|2015
|GDF ಸೂಯೆಜ್ ಎಂಜಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
|2016
|ಇಸಾಬೆಲ್ ಕೊಚರ್ ಸಿಇಒ ಆದರು; ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು
|2018
|ಜೀನ್-ಪಿಯರೆ ಕ್ಲಾಮಾಡಿಯು ಅವರ ನಂತರ ಎಂಜಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.
|2024
|IMEC ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
FAQ
ಎಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ಗಾಜ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಯೆಜ್ ನಡುವಿನ ವಿಲೀನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ 2016 ರವರೆಗೆ GDF ಸೂಯೆಜ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು 2015 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಎಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಟ್ ನಂತರ ಯಾರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು?
ಮೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲೆ ಕೊಚರ್ ಅವರ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಜೀನ್-ಪಿಯರೆ ಕ್ಲಾಮಾಡಿಯು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ, GDF ಸೂಯೆಜ್ ದಾಖಲೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು (€21 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಫೆಪ್-ಮೆಡೆಫ್ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.