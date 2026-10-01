ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ವಲ್ಲೋರೆಕ್2009 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಜ್ಞ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 1956 ರಂದು ನ್ಯೂಯಿಲಿ-ಸುರ್-ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ENA (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್) ನಿಂದ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದವಿ ಪಡೆದರು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಗುಂಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು, ತೈಲ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಆವರ್ತಕ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ: ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪೊ, ಇಎನ್ಎ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ನ್ಯೂಲಿ-ಸುರ್-ಸೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೈಸಿ ಪಾಶ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್, ಸೈನ್ಸಸ್ ಪೊ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು (1976, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ). ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಲೆಅವನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ ಅವನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ 1981 ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿನಂತಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ.
1983 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕಿ ಸಿಲ್ವಿ ಹುಬಾಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರು 2012 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಹೊಲಾಂಡ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು (1986-2008)
1986 ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ಸೇರಿದರು ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್, ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜೀನ್-ಲೂಯಿಸ್ ಬೆಫಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು:
- 1989-1992 : ಕಾಂಡಾಟ್ ಪೇಪರ್ ಗಿರಣಿಗಳ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್;
- 1992-1996 : ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ;
- 1996 ನಿಂದ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ;
- 2000 ನಿಂದ : ಹಣಕಾಸು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ನಂತರ ಕಟ್ಟಡ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ.
ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ: ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ...ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್.
2009: ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು; ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2009ಅವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 2009 ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EDF ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆಗ ವ್ಯಾಲೌರೆಕ್ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗುಂಪು ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಗೆ (OCTG ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದವು.
೨೦೦೯-೨೦೧೪: ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಜಪಾನ್ನ ಸುಮಿಟೊಮೊ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಗಿರಣಿಯೊಂದಿಗೆ), ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಶೇಲ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ತೈಲ ಉತ್ಕರ್ಷವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ. ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗುಂಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 2,73 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಷೇರುದಾರರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.
೨೦೧೪-೨೦೨೦: ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆ
2014 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊರೆಯುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವು, ಪೈಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಲೂರೆಕ್ ನಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಗುಂಪು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ.
2016 ರಲ್ಲಿ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸುಮಿಟೊಮೊ ಮೆಟಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರಾದ ಬಿಪಿಐಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದುರ್ಬಲತೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ.
ಈ ಅವಧಿಯು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಅಸ್ಕೋವಲ್, ಸೇಂಟ್-ಸಾಲ್ವೆ (ನಾರ್ಡ್) ನಲ್ಲಿ, ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕೋವಲ್, ಉಕ್ಕಿನ ಯುದ್ಧ ಎರಿಕ್ ಗುರೆಟ್ ಅವರಿಂದ.
ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2020ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗಿನೋಟ್ಟೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು.
ಕ್ರೌಜೆಟ್ ನಂತರ: ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭ
2021 ರಲ್ಲಿ, ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು: ಅದರ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ ನಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರು ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುದಾರರಾದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಪಾಲನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಫಿಲಿಪ್ ಗಿಲ್ಲೆಮೊಟ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗುಂಪು ತನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ (ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) ಮತ್ತೆ ಗಮನಹರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅಪೊಲೊ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 28% ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಸ್ಟಾಕ್.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಠಗಳು
ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
- ಒಂದು ಆವರ್ತಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. 2008 ಅಥವಾ 2013 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನಂತಹ ಗುಂಪನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ.
- ಸಾಲವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯ (EBITDA) ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಸಾಲವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
- ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರುದಾರರು, ಕಂಪನಿಯು ಬದುಕುಳಿದರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೋಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್
|ವರ್ಷ
|ಹಂತ
|1956
|ನ್ಯೂಯಿಲಿ-ಸುರ್-ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಜನನ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18)
|1981
|ENA ಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು; ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
|1986
|ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ ಸೇರುವುದು
|2000
|ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ನ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
|2008
|ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು
|2009
|ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು; EDF ನಿರ್ದೇಶಕರು
|2012
|ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದೇಶ ನವೀಕರಣ
|2016
|ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಐಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಳ
|2020
|ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
FAQ
ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು?
ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ವಲ್ಲೌರೆಕ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯಿತು?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2014 ರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರೀ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ವಲ್ಲೌರೆಕ್ ಮೊದಲು ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ರೌಜೆಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
1981 ರಲ್ಲಿ ENA ಯಿಂದ ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಸೇಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು.