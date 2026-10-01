ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು? ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಡ್ಯಾನೋನ್ ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಗುಂಪಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ CAC 40 ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು: ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಡಿತ. ಈ ಪುಟವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರನು ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಯಾರು?
ಜನವರಿ 22, 1964 ರಂದು ಗ್ರೆನೋಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ HEC ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ (1986) ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಬೈನ್ & ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು, ನಂತರ 1993 ರಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ರಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು, ನಂತರ 1996 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು.
ಅವರು 1997 ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡ್ಯಾನೋನ್ ಸೇರಿದರು, 2000 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು, ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. 2008 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಿಬೌಡ್ ಅವರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಹು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ: ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ (2006) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡ್ಯಾನೋನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಡ್ಯಾನೋನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನೋನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದರು.ಉದ್ಯಮ ಧ್ಯೇಯ99% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಅವರ ಸಂಬಳ: ವರ್ಷವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾನೋನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ (ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಂಬಳ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಷೇರುಗಳು), ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನೋನ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.
|ವ್ಯಾಯಾಮ
|ಕಾರ್ಯ
|ವರದಿಯಾದ ಸಂಭಾವನೆ
|ಮೂಲ
|2016
|ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
|€4,82 ಮಿಲಿಯನ್ (ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 170 ಪಟ್ಟು)
|ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು
|2018
|ಸಿಇಒ
|€2,8 ಮಿಲಿಯನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2019 ರಂದು ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ 98% ರಷ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ
|ಡ್ಯಾನೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ 2019
|2020
|ಸಿಇಒ
|ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ದರವನ್ನು 30% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
|ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಮೇ 2020
ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ವೇರಿಯಬಲ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 2016 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ತ್ಯಾಗಗಳು
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೇತನ (2019)
ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2019 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಲವಂತದ ನಿರ್ಗಮನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿವರ್ಷಕ್ಕೆ €1,2 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಈ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ CAC 40 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ವಿವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (2020) ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ 30% ಕಡಿತ
ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನೋನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ನಿಗದಿತ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 30% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ನಿರ್ಗಮನ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ
2020 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಧಿ ಬ್ಲೂಬೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ "ನಿರಾಶಾದಾಯಕ" ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಪಾಲುದಾರರುಬಂಡವಾಳದ ಸರಿಸುಮಾರು 3% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಸಹ CEO ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2017 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2020 ರ ನಡುವೆ, ಡ್ಯಾನೋನ್ನ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 23% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, CAC 40 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4,5% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಷೇರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು CEO ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ 58% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 1, 2021 ರಂದು, ಮಂಡಳಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು CEO ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 14, 2021 ರಂದು, ಅದು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಲೆಗ್ರಾಂಡ್ನ ಮಾಜಿ CEO ಗಿಲ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ನೆಪ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು; ಆಂಟೊಯಿನ್ ಡಿ ಸೇಂಟ್-ಆಫ್ರಿಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ CEO ಆದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೇತನವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್" ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ವ್ಯಾಪಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ: ನೆಸ್ಲೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಲಿವರ್ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಾಗ, ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಥಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು...ಡ್ಯಾನೋನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆನೆಸ್ಲೆ ಸ್ಟಾಕ್.
ಡ್ಯಾನೋನ್ ನಂತರ: ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾನದಂಡಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾದರುಅಸ್ತನೋರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತುISSB ಜಾಗತಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು IFRS ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಚಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಂಡಳಿ (ISSB), ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಾನದಂಡಗಳಾದ IFRS S1 ಮತ್ತು IFRS S2 (ಹವಾಮಾನ) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿವರವಲ್ಲ: ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ESG ಡೇಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಷೇರುದಾರರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಫೇಬರ್ ಪ್ರಕರಣವು ಯಾವುದೇ CAC 40 ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
- ಸ್ಥಿರ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಮಂಡಳಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಂಚು, ನಗದು ಹರಿವು, ESG ಮಾನದಂಡಗಳು).
- ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೋಡಿ. 2019 ರ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
- ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 80% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ "ಸಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆ" ಮತವು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 98% ಜನರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು, ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ: ಸಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಒಮ್ಮತವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಷರತ್ತುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
ಡ್ಯಾನೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಅವರ ಒಟ್ಟು ವರದಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವು 2016 ಕ್ಕೆ €4,82 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2018 ಕ್ಕೆ €2,8 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ 98% ಷೇರುದಾರರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ). ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ಸ್ಥಿರ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲವಂತದ ನಿರ್ಗಮನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ €1,2 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಡ್ಯಾನೋನ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ತೊರೆದರು?
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ (ಬ್ಲೂಬೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್) ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 14, 2021 ರಂದು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫೇಬರ್ ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಡ್ಯಾನೋನ್ ನಂತರ, ಅವರು ಅಸ್ತಾನೋರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಫಂಡ್ (2021) ಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವರದಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ISSB ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.