에릭 트래피어 그는 2013년 1월부터 다쏘 항공을 이끌어 왔습니다. 1960년 6월 1일생인 그는 24세에 그룹에 입사하여 최고 경영자가 되기 전까지 대부분의 경력을 수출용 전투기 판매 분야에서 보냈습니다. 그의 리더십 아래, 단말마오랫동안 프랑스 밖에서는 판매가 불가능하다고 여겨졌던 이 제품은 이제 전 세계적인 상업적 성공을 거두었습니다. 2025년 1월에는 마르셀 다소 산업 그룹(GIMD)의 회장직도 맡았습니다. 국방 가치를 중시하는 모든 이들에게 중요한 결정을 내리는 신중한 지도자의 모습입니다.

훈련과 시작

에릭 트라피에는 텔레콤 쉬드파리(Télécom SudParis)의 졸업 엔지니어입니다. 그는 1983년과 1984년에 프랑스 해군 장교로 군 복무를 마친 후 입대했습니다. 다쏘 항공 1984년에 해군에 입대했습니다. 현재는 예비역 해군 대령입니다. 1983년에 결혼하여 세 자녀를 두고 있습니다.

수출업계에서 30년간 근무

다쏘항공에서의 그의 경력은 거의 전적으로 국제 업무에 집중되어 있었습니다.

1984-1987 : 설계 사무소 및 무기 시스템 관리.

: 설계 사무소 및 무기 시스템 관리. 1987-1991 국제 기술 관리 담당으로 한국, 싱가포르, 사우디아라비아, 칠레, 독일과의 협상을 책임지고 있습니다. 대서양 해상 초계기 판매에도 관여하고 있습니다.

국제 기술 관리 담당으로 한국, 싱가포르, 사우디아라비아, 칠레, 독일과의 협상을 책임지고 있습니다. 대서양 해상 초계기 판매에도 관여하고 있습니다. 1991-1995 아시아 지역 판매, 특히 인도와의 미라지 계약 담당.

아시아 지역 판매, 특히 인도와의 미라지 계약 담당. 1995-2000 아랍에미리트에서의 판매를 담당하며, 미라지 2000-9 계약을 관리합니다.

아랍에미리트에서의 판매를 담당하며, 미라지 2000-9 계약을 관리합니다. 2000-2005 중동 및 아프리카 지역 담당 이사, 그 후 군수품 수출 담당 이사를 역임했습니다.

중동 및 아프리카 지역 담당 이사, 그 후 군수품 수출 담당 이사를 역임했습니다. 2006 : 국제 총괄 매니저.

그는 또한 전투 드론 시연기에 대한 산업 협약을 협상합니다. 새다쏘항공이 주도하고 사브(스웨덴), 알레니아(이탈리아), RUAG(스위스), HAI(그리스), EADS(스페인)가 참여한 이 유럽 프로그램은 스텔스 및 자율 조종 기술의 실험실 역할을 했습니다.

2013년: 다쏘항공 역사상 최연소 CEO

2012년 12월 18일 이사로 선임된 에릭 트라피에는 사장 겸 최고경영자(CEO)로 임명되었습니다. 8 1월 2013일샤를 에델스텐의 뒤를 이어 CEO가 된 그는 52세의 나이로 1929년 회사 설립 이후 다섯 번째 CEO이자 최연소 CEO가 되었습니다.

그는 역설적인 상황을 물려받았습니다. 라팔 전투기는 기술적으로는 인정받았지만, 아직 해외 고객사 중 어느 곳도 구매하지 않았고, 프랑스 정부의 주문에만 의존하고 있었습니다. 따라서 그 시대의 과제는 국내 개발 프로그램을 수출 성공으로 전환하는 것이었습니다.

그의 지도력 아래 라팔 전투기의 주요 판매 실적

이후 10년 동안 그의 말이 옳았음이 입증되었습니다. 2015년 이후 체결된 주요 계약은 다음과 같습니다.

년 국가 주문 2015 이집트 24대의 라팔 전투기(첫 번째 수출 고객)를 주문했으며, 2021년에 두 번째 주문을 추가했습니다. 2015 카타르 24대의 라팔 전투기가 이후 36대로 증량되었습니다. 2016 인도 프랑스 공군에 라팔 전투기 36대 도입 2021 그리스 신형 및 중고 라팔 항공기 2021 Croatie 12대의 중고 라팔 2021 아랍 에미리트 라팔 전투기 80대, 이 프로그램 역사상 최대 규모의 수출 주문 2022 인도네시아 라팔 항공기 42대, 여러 차례에 걸쳐 인도될 예정 2024 세르비아 12 라팔 2025 인도 인도 해군에 라팔 마린 전투기 26대 도입

이러한 성공은 다쏘 항공의 모습을 근본적으로 바꿔놓았습니다. 수년간의 수주 잔고, 생산량 증대, 그리고 군사 부문에서의 전례 없는 인지도 상승 등이 그 예입니다. 또한, 전자 장비 공급업체인 탈레스와 M88 엔진 공급업체인 사프란 등 주요 파트너사에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 가치 사슬에 관심 있는 투자자는 당사의 분석 자료를 참고하시기 바랍니다.다쏘항공 주식의 '탈레스 액션 그리고사프란 주식.

중요 파일: SCAF 및 Falcon

그렇게 간단한 문제는 아닙니다. 유럽 프로그램은... 미래 전투 항공 시스템(FCAS)독일, 스페인과 함께 시작된 이 프로젝트는 다쏘 항공과 에어버스 간의 업무 분담을 둘러싼 반복적인 노사 갈등으로 얼룩졌습니다. 에릭 트라피에는 전투기 개발을 위한 명확한 주 계약업체가 필요하다고 공개적으로 주장했는데, 이는 파트너사들과의 긴장을 고조시키는 요인이 되었습니다.

민간 부문에서는 비즈니스 제트기의 종류가 다양합니다. 매 팰컨 6X는 특히 엔진 관련 문제로 실전 배치가 지연되었고, 그 결과 팰컨 10X가 개발되었습니다. 팰컨 사업은 군수 사업보다 경제 상황에 더 민감합니다.

GIMD 회장이자 산업 고용주 분야의 주요 인물

2025년 1월 9일, 에릭 트라피에가 샤를 에델스텐의 뒤를 이어 회장직에 올랐습니다. 마르셀 다소 산업 그룹(GIMD)다소 가문의 지주회사인 다소 항공은 물론 다소 시스템의 상당한 지분을 보유하고 있으며, 탈레스의 최대 주주이기도 하다. 그는 여전히 다소 항공의 CEO를 맡고 있다.

그는 또한 여러 대표직을 맡고 있습니다.

유럽 ​​항공우주 및 방위산업협회(ASD) 회장 (2017년 5월 선출)

2017년 6월 8일 프랑스 항공우주산업협회(GIFAS) 회장으로 선출됨;

2021년 3월부터 2023년 1월까지 프랑스 방위산업협의회(CIDEF) 회장 역임;

UIMM(야금산업노조) 회장으로 2021년 4월 15일에 선출되었습니다.

그는 2025년 1월부터 레지옹 도뇌르 훈장 사령관이며, 항공 훈장(2023년)을 수상했습니다.

2026년 유럽 방위산업: 투자자에게 중요한 이유

2022년 이후 유럽의 군사 예산 증가로 인해 방산 관련 주식은 주식 시장에서 가장 주목받는 테마 중 하나가 되었습니다. 이러한 맥락에서 몇 가지 사항에 주목할 필요가 있습니다.

주문서 이는 수년간의 가시성을 제공하지만, 수익성은 납기 준수 능력, 즉 하청업체 네트워크에 달려 있습니다.

이는 수년간의 가시성을 제공하지만, 수익성은 납기 준수 능력, 즉 하청업체 네트워크에 달려 있습니다. 제어 구조 다쏘항공은 GIMD가 대주주이며, 에어버스가 상당한 소수 지분을 보유하고 있습니다. 따라서 유통 주식 수가 제한적이어서 주가 변동폭이 클 수 있습니다.

다쏘항공은 GIMD가 대주주이며, 에어버스가 상당한 소수 지분을 보유하고 있습니다. 따라서 유통 주식 수가 제한적이어서 주가 변동폭이 클 수 있습니다. 수출 계약 이러한 사업들은 정치적 결정, 자금 지원, 그리고 때로는 기술 이전에 의존하며, 실행 일정이 불확실한 경우가 많습니다.

이러한 사업들은 정치적 결정, 자금 지원, 그리고 때로는 기술 이전에 의존하며, 실행 일정이 불확실한 경우가 많습니다. ESG 기준 일부 펀드는 무기를 투자 대상에서 제외하지만, 다른 펀드들은 2022년 이후 무기 투자를 다시 포함시켰습니다. 이러한 차이가 해당 증권에 대한 수요에 영향을 미칩니다.

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FAQ

에릭 트라피에가 언제부터 다쏘 항공의 사장을 맡게 되었나요?

그는 2013년 1월 8일부터 다쏘항공의 회장 겸 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.

에릭 트라피에는 라팔 전투기 판매에 어떤 역할을 했습니까?

전 국제 담당 이사였던 그는 수출 전략을 주도하여 첫 계약(2015년 이집트 및 카타르, 2016년 인도)을 성사시켰고, 이후 2021년 아랍에미리트의 라팔 전투기 80대 주문이라는 기록적인 계약을 이끌어냈습니다.

에릭 트라피에가 의장을 맡고 있는 GIMD는 무엇인가요?

마르셀 다소 산업 그룹은 다소 항공을 소유한 가족 지주 회사입니다. 에릭 트라피에는 2025년 1월 9일에 회장으로 취임했습니다.

에릭 트라피에가 UIMM의 회장인가요?

네, 그는 2021년 4월 15일에 금속산업노조의 회장으로 선출되었습니다.