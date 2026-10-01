장시릴 스피네타 그는 프랑스 고위 공직자 출신으로 주요 기업의 수장으로서 제2의 커리어를 성공적으로 시작한 몇 안 되는 인물 중 한 명입니다. 1943년 10월 4일 파리 15구에서 태어난 그는 에어 인터(Air Inter)와 에어 프랑스(Air France)의 회장을 11년 이상 역임했으며, 회사의 부분 민영화와 2004년 KLM과의 합병을 주도한 후 아레바(Areva)의 이사회 의장을 맡았습니다. 2018년에는 철도 운송의 미래에 대한 "스피네타 보고서"로 다시 한번 언론의 주목을 받았습니다. 그의 경력, 주요 결정, 그리고 이러한 결정들이 항공 부문 투자자들에게 여전히 어떤 의미를 갖는지 살펴보겠습니다.

기원과 훈련

장-시릴 스피네타는 사회주의에 깊이 헌신한 가정에서 자랐습니다. 그의 할아버지 시릴 스피네타는 예술공예학교 출신의 엔지니어로, 1911년부터 알비 노동자 유리 공장을 운영했으며 장 자우레스와도 가까운 사이였습니다. 그의 어머니 앙투아네트 브리뇰리는 코르시카 출신의 교사였고, 아버지 아드리앙 스피네타는 토목 엔지니어로 파리에 정착했으며, 장-시릴은 그곳에서 태어났습니다.

베르사유의 리세 오슈(Lycée Hoche)에서 공부한 그는 파리 법학대학원에서 공법 석사 학위를 취득했고, 파리 정치대학(Sciences Po Paris)을 졸업한 후 샤를 드골 기수로 국립행정학교(ENA)에 입학했습니다. 그는 1977년까지 사회당 당원이었습니다.

고위 공무원 경력 (1969-1990)

그의 행정 경력은 폭넓고 다채롭습니다. 교육 조교로 근무한 후, 그는 교육부(투자 및 기획실장, 대학원장), 국무원 감사관, 정부 사무총장실, 총리 정보실 등에서 차례로 직책을 맡았습니다.

그 후 그는 교통 부문으로 자리를 옮겨 미셸 들레바르의 비서실장을 두 차례 역임했는데, 특히 들레바르가 교통해양부 장관과 이후 인프라부 장관을 지낼 때 그러했습니다. 이러한 경험을 통해 그는 민간 항공 및 관련 규제 문제에 대한 깊이 있는 지식을 쌓았습니다.

에어 인터, 그리고 에어 프랑스: 구조조정과 수도 개방

그는 1990년부터 1993년까지 사장 겸 최고경영자(CEO)를 역임했습니다.에어 인터그는 유럽 영공의 경쟁 개방을 위한 준비가 한창이던 시기에 프랑스 국내 항공사에서 근무했습니다. 프랑수아 미테랑 대통령과의 임무 수행과 유럽 위원회 근무를 거쳐 그는 프랑스 국영 항공사 사령관으로 임명되었습니다.에어 프랑스 22 9 월 1997

그의 로드맵은 두 가지였다. 수년간의 손실에서 벗어나고 있는 회사의 회복세를 이어가는 것과 시장 진출을 준비하는 것이었다. 1999년, 그는 회사를 이끌었다. 에어 프랑스의 부분 민영화이 시기에 에어 프랑스는 기업공개(IPO)를 실시했습니다. 또한, 이 기간 동안 에어 프랑스는 델타항공, 아에로멕시코, 대한항공과 함께 2000년에 설립된 스카이팀 항공 동맹에도 가입했습니다.

2004년: 에어 프랑스-KLM 설립

그의 경력에서 가장 중요한 사업은 네덜란드 회사와의 합병이었다. KLM2004년에 완료된 이 합병은 유럽 항공 운송 역사상 최초의 대규모 국경 간 합병이었습니다. 선택된 구조는 두 개의 항공사와 두 개의 브랜드를 유지하고, 두 개의 허브 공항(파리 샤를 드골 공항과 암스테르담 스히폴 공항)을 공동 소유의 상장 회사 아래에 두는 것이었습니다. 또한 이 합병으로 에어 프랑스는 민영화되었고, 프랑스 정부의 지분은 과반수 미만으로 떨어졌습니다.

장-시릴 스피네타는 2008년 17월 31일까지 그룹 CEO를 역임했으며, 2009년 1월 2011일부터는 에어 프랑스-KLM과 에어 프랑스의 이사회 의장을 맡았고, 피에르-앙리 구르종이 CEO 자리를 이어받았습니다. 구르종이 사임한 후, 스피네타는 2013년까지 CEO 직을 다시 맡았고, 이후 알렉상드르 드 주니악이 그의 뒤를 이었습니다.

2004년에 구상된 양방향 모델은 특히 2019년 네덜란드 정부가 회사 지분을 인수하면서 파리와 헤이그 간의 긴장 관계가 고조되었을 때 자주 논의되었습니다. 이러한 유산이 그룹의 가치 평가에 여전히 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해, 본 분석에서는 다음과 같은 내용을 다룹니다.에어 프랑스-KLM 주식 자본 구조 및 선대 문제를 검토합니다.

아레바, 알카텔-루센트, 생고뱅: 경영진을 찾습니다

한편, 장-시릴 스피네타는 여러 이사회에서 활동하고 있으며, 다음 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 아레바 감독위원회 2009년 4월부터 2013년 6월까지는 EPR 원자로 관련 어려움과 원자력 그룹 전략에 대한 의문이 제기되었던 시기였습니다(이후 핵연료 주기 분야에서는 오라노로 전환). 그는 또한 알카텔-루센트, 알리탈리아, 라 포스트, 생고뱅(2005년부터), 유니레버, GDF 수에즈의 이사로도 재직했습니다.

그가 생고뱅 이사회에 합류하면서 장루이 베파와 같은 인물들과 어깨를 나란히 하게 되었습니다. 소재 그룹에 관심 있는 분들은 저희 프로필을 참조해 주시기 바랍니다.생고뱅 주식.

기소 없이 법적 사건이 종결되었습니다.

2006년 7월, 장-시릴 스피네타는 항공 보안 전문 에어 프랑스 하청업체 출신을 대상으로 한 수사의 일환으로 법원에 소환되었습니다. 그는 결국 증인 심문을 받았을 뿐 정식으로 기소되지는 않았습니다. 그는 이 사건에서 줄곧 무죄를 주장해 왔습니다.

2018년: 스피네타 보고서 - 철도의 미래

2018년 2월 15일, 그는 에두아르 필리프 총리에게 "철도 운송의 미래"에 관한 보고서를 제출했습니다. 그의 보고서에서 가장 많이 논의된 권고 사항은 철도 노동자 신분으로 신규 직원을 채용하는 관행을 중단하고, SNCF를 공기업으로 전환하며, 철도망의 경쟁 도입을 준비하고, 지선 수를 줄이는 것이었습니다. 이러한 제안 중 일부는 장기간의 파업 끝에 2018년에 채택된 새로운 철도 협약에 반영되었습니다.

그는 또한 2013년 10월부터 학교와 기업계를 더욱 가깝게 연결하는 임무를 맡은 전국 교육경제협의회의 의장을 역임했습니다.

구분

장 시릴 스피네타는 레지옹 도뇌르 훈장 사령관과 국가공로훈장, 그리고 학술 공로 훈장 장교를 수여받았습니다. 그는 "올해의 경영자"로 선정되었습니다. 르 누벨 에코노미스트 2003년에 수상했으며, 2004년에는 전문 항공우주 기자 협회에서 수여하는 아이케어 상을 받았습니다.

그의 여정이 투자자에게 주는 교훈은 무엇인가?

항공 산업은 주식 시장에서 가장 경기 변동에 민감한 업종 중 하나입니다. 장 시릴 스피네타의 경력은 이러한 요인들을 여러 측면에서 잘 보여줍니다.

기업 합병은 가치 창출의 주요 원천입니다. 에어 프랑스-KLM, 그리고 IAG(영국항공-이베리아)와 루프트한자 그룹은 모두 합병을 통해 만들어졌습니다. 시장은 네트워크를 효율화할 수 있는 그룹을 높이 평가합니다.

에어 프랑스-KLM, 그리고 IAG(영국항공-이베리아)와 루프트한자 그룹은 모두 합병을 통해 만들어졌습니다. 시장은 네트워크를 효율화할 수 있는 그룹을 높이 평가합니다. 국가의 존재는 모든 것을 바꿔놓는다. 프랑스와 네덜란드 정부는 에어 프랑스-KLM의 주주로 남아 있습니다. 이는 2020년과 같은 위기 상황에서 지원을 제공하지만, 전략적 자유를 제한하고 자본 확충 과정에서 지분 희석으로 이어질 수 있습니다.

프랑스와 네덜란드 정부는 에어 프랑스-KLM의 주주로 남아 있습니다. 이는 2020년과 같은 위기 상황에서 지원을 제공하지만, 전략적 자유를 제한하고 자본 확충 과정에서 지분 희석으로 이어질 수 있습니다. 그 회사들은 제조업체에 의존하고 있다. 납품 지연과 엔진 수급 차질이 생산 능력에 영향을 미치고 있습니다. 많은 투자자들은 제조업체를 통해 해당 부문에 투자하는 것을 선호하며, 이는 저희 분석에서도 확인할 수 있습니다.에어버스 액션.

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년 단계 1943 파리 출생 (10월 4일) 1990-1993 에어 인터의 CEO 1997 에어프랑스 CEO로 임명됨 (9월 22일) 1999 에어 프랑스의 부분 민영화 및 상장 2004 KLM과의 긴밀한 관계, 에어 프랑스-KLM의 탄생 2009 에어 프랑스-KLM 이사회 의장 겸 아레바 감독 이사회 의장 2011-2013 그는 에어 프랑스-KLM의 CEO로서 직무에 복귀합니다. 2018 철도 운송의 미래에 대한 보고서

FAQ

장-시릴 스피네타는 에어 프랑스에서 무슨 일을 했나요?

그는 1997년부터 2008년까지 에어 프랑스를 이끌었고, 1999년에 부분 민영화를 단행했으며, 2004년에 KLM과의 합병을 주도하여 에어 프랑스-KLM 그룹을 탄생시켰습니다.

스피네타 보고서란 무엇인가요?

2018년 2월 정부에 제출된 철도 운송의 미래에 관한 보고서로, 같은 해 채택된 SNCF 개혁의 계기가 되었습니다.

장 시릴 스피네타가 아레바의 회장을 역임했습니까?

네, 그는 2009년 4월부터 2013년 6월까지 아레바의 감독 이사회 의장을 역임했습니다.