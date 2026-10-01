장 루이 베파 그는 1986년부터 2007년까지 20여 년 동안 생고뱅을 이끌었고, 이후 2010년까지 이사회 의장직을 역임했습니다. 1941년 8월 11일 니스에서 태어난 그는 프랑스 광산공병학교(Corps des Mines) 출신으로, 고위 공무원 출신으로 산업의 전략적 역할을 확신하는 프랑스 기업 경영인 세대를 대표하는 인물입니다. 생고뱅을 넘어, 그는 산업 정책에 관한 보고서와 저서를 통해 공공 담론에 영향을 미쳤습니다. 그의 경력은 오늘날까지 CAC 40대 기업 그룹의 경영 방향에 영향을 미치고 있습니다.

학력: 폴리테크닉, 광산 및 과학 정치학 대학

엔지니어와 교사의 아들인 장루이 베파는 니스의 마세나 고등학교에서 경쟁 시험을 준비했고, 합격했습니다...에콜 폴리 테크닉 1960년에 그는 엔지니어가 되었습니다. 광산단 1963년에 그는 또한 École nationale supérieure du pétrole et des moteurs에서 공부하고 Institut d'études politiques de Paris(1966, 경제-금융 부문)에서 졸업장을 받았습니다.

에너지 관리의 시작

그는 클레르몽페랑에서 광산 엔지니어로 경력을 시작했으며, 1967년부터 1974년까지 산업부 연료국에 재직하면서 "정제 및 활용" 부서장을 거쳐 부국장까지 역임했습니다. 이러한 경험을 통해 그는 에너지 분야와 국가와 산업 간의 관계에 대한 깊이 있는 지식을 쌓았고, 이는 그의 경력 전반에 걸쳐 중요한 주제가 되었습니다.

1974-1986: 생고뱅의 도약

1974년, 장루이 베파는 합류했습니다. 생 고바인 그는 기획 이사로 재직하다가 사무총장을 거쳐 사장으로 취임했습니다. 퐁타무송그는 1979년부터 1982년까지 주철 파이프 전문 자회사를 운영하면서 그룹의 "파이프 및 기계" 부문도 관리했습니다. 1982년 3월, 생고뱅이 국유화된 해에 그는 생고뱅의 전무이사가 되었습니다.

1986년 1월, 그는 로저 포루의 뒤를 이어 그 자리에 올랐다. 사장 겸 CEO프랑수아 미테랑 대통령 재임 시절 임명되었고, 당시 총리였던 자크 시라크의 승인을 받은 그는 1986년 말 연립정부의 첫 번째 대규모 민영화였던 생고뱅 민영화를 주도했다.

1986-2007: 생고뱅의 수장으로 20년간 재임

그의 리더십 아래 생고뱅은 심오한 변화를 겪었습니다. 역사적으로 유리 제품에 주력해 온 이 그룹은 건축 자재 및 자재 유통 분야로 사업 영역을 확장하고 국제화에 크게 기여했습니다. 이 시기의 주요 성과로는 1990년 미국 기업 노턴(Norton)을 인수하여 연마재 분야의 세계적인 선두 기업으로 발돋움한 것과, 2005년 석고보드 전문 기업인 영국 BPB를 인수한 것을 들 수 있습니다.

이러한 전략 덕분에 생고뱅은 세계적인 주택 및 건설 전문 기업으로 자리매김했으며, 후임 경영진들은 이러한 입지를 계승하고 강화해 왔습니다. 장루이 베파는 2007년 6월까지 CEO를 역임한 후 2010년까지 이사회 의장을 맡았고, 피에르앙드레 드 샬랑다가 그의 뒤를 이어 CEO가 되었습니다. 2021년 7월부터는 브누아 바쟁이 그룹을 이끌고 있습니다.

투자자들에게 있어 베파(Beffa) 체제 하의 생고뱅(Saint-Gobain)의 역사는 100년 역사의 산업 기업이 연이은 인수 합병을 통해 어떻게 스스로를 재창조할 수 있는지를 보여주는 사례입니다. 저희 분석에 따르면,생고뱅 주식 이 보고서는 지속 가능한 건설과 에너지 효율적인 리모델링에 중점을 둔 현재 사업 프로필을 자세히 설명합니다.

임금과 석면 문제에 대한 논쟁

장루이 베파는 동세대 다른 경영진들과 마찬가지로 여러 방면에서 비판에 직면했습니다. 2007년 언론 보도에 따르면 그는 프랑스 최고 연봉 CEO 중 한 명으로, 당시 추정 보수액은 10,2만 유로에 달했습니다. 더욱이, 퐁타무송의 CEO로 재임하는 동안 그는 전체 자재 산업을 휩쓴 석면 논란 속에서 석면 사용 반대자들의 표적이 되었습니다. 석면 문제는 특히 미국에서 그룹의 이미지와 법적 지위에 지속적인 부정적 영향을 미쳤습니다.

산업 정책 분야의 사상가

장루이 베파는 프랑스 산업의 미래에 대한 영향력 있는 인물로 자리매김했습니다.

2004년 자크 시라크는 그에게 산업 정책을 활성화하는 임무를 맡겼다. 2005년 1월에 발표된 그의 보고서는 다음과 같다. 새로운 산업 정책을 향하여이는 ~의 탄생으로 이어졌다 산업혁신청 그는 2005년 9월부터 해당 기관의 감독 이사회 의장을 맡아왔습니다.

그는 2005년 9월부터 해당 기관의 감독 이사회 의장을 맡아왔습니다. 2002년 그는 노벨 경제학상 수상자인 로버트 솔로우와 함께 생고뱅 경제 연구 센터를 설립했고, 이 센터는 이후 쿠르노 센터, 그리고 2010년에는 쿠르노 재단으로 발전했으며, 두 사람은 현재 재단의 공동 의장을 맡고 있습니다.

그는 Seuil 출판사에서 여러 편의 에세이를 발표했습니다. 프랑스는 선택해야 한다 (2012) 프랑스는 행동해야 한다 (2013) 권력의 열쇠 (2015) 및 변화하지 않으면 도태된다: 대기업 vs. 스타트업 (2017).

그의 핵심 주장은 미국과 중국이라는 양강 구도에 직면했을 때, 한 국가의 힘은 수출 산업, 기술, 에너지, 그리고 군사력에 달려 있다는 것이다. 그는 국가 주도의 일관된 산업 전략을 옹호하며 프랑스의 탈산업화를 비판한다. 이러한 생각들 중 일부는 코로나19 팬데믹 이후 산업 주권과 리쇼어링에 대한 논쟁과 함께 널리 공감을 얻었다.

Lazard, Engie, Le Monde: 이사회 구성원으로서의 두 번째 경력

생고뱅을 떠난 후, 장루이 베파는 은행의 수석 고문이 되었습니다. Lazard그는 2008년부터 2015년까지 GDF Suez와 Engie의 이사로 재직했으며, Engie에서는 지명 및 보상 위원회 위원장을 역임했습니다. 또한 Siemens(2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert(2001-2013), Caisse des Dépôts(2014-2019)의 감독 이사회에서도 활동했습니다. BNP Paribas와 Gaz de France의 이사도 역임했으며, 1994년부터 해당 그룹의 감독 이사회 위원으로 활동해 왔습니다. 세계그는 2017년 10월 5일에 회장으로 취임했습니다.

Engie에서의 그의 역할은 그를 주요 에너지 문제에 더욱 가까이 다가가게 해 주며, 이는 우리가 관련 자료에서 특히 분석하는 분야입니다.엔지 액션.

구분

장루이 베파는 레지옹 도뇌르 훈장 대장(2007년), 프랑스 국가공로훈장 대십자장(2016년), 프랑스 예술문화훈장 사령관(2005년)을 수여받았습니다. 그는 일본의 욱일장 등 수많은 해외 ​​훈장을 받았습니다. 오페라 애호가였던 그는 파리 국립 오페라 진흥 협회 회장을 역임했습니다.

그의 여정이 투자자에게 주는 교훈은 무엇인가?

산업 그룹들은 단계적으로 스스로를 재창조하고 있다. 생고뱅은 사명을 바꾸지 않고도 중심축을 옮겼습니다. 그 가치를 이해하려면 사업 부문별 매출 구성을 살펴봐야 합니다.

생고뱅은 사명을 바꾸지 않고도 중심축을 옮겼습니다. 그 가치를 이해하려면 사업 부문별 매출 구성을 살펴봐야 합니다. 대규모 인수합병은 도박과 같다. 통합이 성공적으로 이루어지면 가치를 창출하지만, 단기적인 부채 부담을 가중시킵니다.

통합이 성공적으로 이루어지면 가치를 창출하지만, 단기적인 부채 부담을 가중시킵니다. 정치적 맥락이 중요합니다. 국유화, 민영화, 산업 정책: 정부의 결정은 생고뱅의 발전 방향에 지대한 영향을 미쳤습니다.

생고뱅과 엥지는 다음 자격이 있습니다. 완두콩프랑스 주식에 장기 투자하기 위한 표준적인 세제 혜택 투자 수단입니다. 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.

FAQ

장루이 베파는 생고뱅을 얼마나 오랫동안 이끌었습니까?

그는 1986년 1월부터 2007년 6월까지 사장 겸 최고경영자(CEO)를 역임했고, 이후 2010년까지 이사회 의장을 맡았습니다.

장루이 베파는 어떤 책들을 썼나요?

특히 프랑스는 선택해야 한다 (2012) 프랑스는 행동해야 한다 (2013) 권력의 열쇠 (2015) 및 변화하거나 죽거나 (2017), 모두 Seuil 출판사에서 출간되었습니다.

산업혁신청이란 무엇인가요?

2005년 그의 산업 정책 보고서 이후 주요 연구 및 혁신 프로젝트를 지원하기 위해 설립된 공공 기관이며, 그는 이 기관의 감독 이사회 의장을 역임했습니다.