에듀부스 » 에듀버스 뉴스 » 생고뱅에서 발루렉 회장직에 이르기까지 필립 크루제의 전기

필립 크루제 이사회 의장을 맡았다 발로레크2009년부터 2020년까지 프랑스의 이음매 없는 튜브 전문 기업을 이끌었습니다. 1956년 10월 18일 뇌이쉬르센에서 태어난 그는 국립행정학교(ENA)를 수석으로 졸업하고 국무원에서 근무한 후 생고뱅에서 20년 이상 재직했습니다. 유가 호황기에 발루렉의 CEO를 맡은 그는 그룹 역사상 최악의 위기 중 하나를 성공적으로 헤쳐나갔습니다. 그의 경력은 경기 순환주 투자와 부채 관련 위험을 이해하는 데 있어 교과서적인 사례입니다.

교육: 시앙스포(Sciences Po), 유럽국립대학교(ENA), 국무원

뇌이쉬르센의 리세 파스퇴르(Lycée Pasteur) 학생이었던 필립 크루제는 파리 정치대학(Sciences Po Paris, 1976년, 공공 서비스 부문)을 졸업했습니다. 그 후 그는 공직에 입문했습니다.국립행정대학원그가 나타나는 곳 반에서 1등 1981년에 그는 직장 생활을 시작했습니다. 국가위원회감사관으로 일하다가 나중에는 요청 관리 담당자가 되었습니다.

1983년 그는 고위 공무원이었던 실비 위박과 결혼했는데, 그녀는 2012년부터 2015년까지 프랑수아 올랑드 대통령의 비서실장을 역임한 것으로 유명하다.

생고뱅에서 22년간 근무 (1986-2008)

1986년, 필립 크루제는 합류했습니다. 생 고바인당시 장루이 베파가 책임자로 있던 계획에서 그는 운영 및 재정 분야를 아우르는 다양한 직책을 맡았습니다.

1989-1992 : 콘닷 제지 공장의 총괄 관리자;

: 콘닷 제지 공장의 총괄 관리자; 1992-1996 스페인 및 포르투갈 담당 총괄 대표;

스페인 및 포르투갈 담당 총괄 대표; 1996에서 산업용 세라믹 부문 책임자;

산업용 세라믹 부문 책임자; 2000에서 재무, 구매 및 IT 담당 부사장, 이후 건축 자재 유통 부문 부사장을 역임했습니다.

그는 이러한 경력을 통해 글로벌 산업 그룹에서 공장 관리, 재무 감독 및 유통에 대한 폭넓은 경험을 쌓았습니다. 그를 양성한 회사를 더 자세히 알아보려면 다음 분석 자료를 참조하십시오.생고뱅 주식.

2009년: Vallourec에 입사

2008년 4월, 필립 크루제는 발루렉의 감독위원회에 합류했고, 1년 후인 2008년 4월에는... 2009그는 이사회 의장으로 임명되었으며, 2012년 3월에 4년 임기로 갱신되었습니다. 또한 2009년부터 5년간 EDF 이사로 재직하면서 원자력 관련 의무 이행을 감독하는 위원회의 위원장을 맡기도 했습니다.

당시 발루렉(Vallourec)은 전성기를 누리고 있었습니다. 이 그룹은 주로 석유 및 가스 시추에 사용되는 이음매 없는 강관(소위 OCTG 튜브)을 생산했지만, 발전소와 산업용으로도 사용했습니다. 유가가 꾸준히 높은 수준을 유지하면서 수요가 강세를 보였고, 발루렉 주식은 파리 증권 거래소에서 선두주자 중 하나였습니다.

2009-2014: 성장을 위한 투자

이 기간 동안의 전략은 탄화수소 생산 증가세가 강한 지역, 즉 브라질(일본 스미토모와 공동으로 건설하는 신규 제철소 및 압연 공장), 미국(셰일가스와 석유 붐으로 수요가 증가하고 있음), 그리고 중동 지역에서 발루렉의 입지를 강화하는 것입니다. 이러한 투자는 수요가 지속적으로 강세를 보일 것이라는 가정 하에 그룹의 생산 능력과 부채를 증가시키고 있습니다.

2010년 그의 보수는 2,73만 유로로 추산되었는데, 당시 언론에 따르면 일부 주주들은 그의 전략이 지나치게 야심적이라고 여겨 이 금액을 비판했다.

2014-2020: 석유 위기와 주식 시장의 나락으로의 추락

2014년 하반기부터 시작된 유가 급락은 모든 것을 바꿔놓았습니다. 석유 회사들은 시추 투자를 대폭 줄였고, 파이프라인 물량과 가격은 폭락했으며, 고정 비용과 부채에 시달리던 발루렉(Vallourec)은 연이은 손실을 입었습니다. 이에 그룹은 특히 유럽에서 비용 절감 및 생산 능력 감축 계획을 시작했습니다.

2016년, 발루렉은 일본제철 스미토모금속의 참여와 공공 주주인 Bpifrance의 지원을 받아 약 10억 유로 규모의 증자를 단행했습니다. 이 증자를 통해 회사는 어려움을 극복할 수 있었지만, 기존 주주들의 지분 희석이라는 상당한 대가를 치러야 했습니다.

이 시기는 제철소 사건으로도 특징지어졌습니다.아스코발생솔브(노르)에 위치한 이 공장은 발루렉이 주주이자 고객이었던 곳입니다. 이 그룹이 공장 인수를 시도한 역할은 특히 다큐멘터리에서 집중적으로 비판받았습니다. 아스코발, 철강을 둘러싼 전쟁 에릭 게레 지음.

필립 크루제는 이사회에서 물러납니다. 2020에두아르 기노트가 그의 뒤를 이었다.

크루제 이후: 구조조정과 새로운 시작

2021년, 발루렉은 대대적인 재무 구조조정을 단행했습니다. 부채의 상당 부분이 자기자본으로 전환되었고, 아폴로 펀드를 포함한 채권자들이 최대 주주가 되었습니다. 기존 주주들의 지분은 크게 희석되었습니다. 2022년 필립 기예모 CEO의 지휘 아래, 그룹은 독일 공장을 폐쇄하고 수익성이 가장 높은 사업장(브라질, 미국)에 집중했으며, 부채를 대폭 감축했습니다. 2025년, 아르셀로미탈은 아폴로가 보유한 약 28%의 지분을 인수한다고 발표했습니다.

그룹의 현재 상황, 실적 및 전망에 대한 자세한 내용은 당사의 분석 자료를 참조하십시오.발루렉 주식.

투자자를 위한 교훈

필립 크루제 재임 기간 동안 발루렉의 실적은 파리 증권 거래소에서 가장 많이 연구된 사례 중 하나입니다. 네 가지 핵심 시사점은 다음과 같습니다.

경기순환주는 전체 경기순환 주기를 기준으로 평가됩니다. 경기 호황기에 기록적인 수익을 내는 것은 지속 가능하지 않습니다. 2008년이나 2013년 실적을 기준으로 발루렉(Vallourec)과 같은 기업의 가치를 평가하는 것은 유가가 하락할 가능성을 간과한 것입니다. 빚은 모든 것을 증폭시킨다. 호황기에는 성장을 촉진하지만, 불황기에는 생존을 위협합니다. 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA) 대비 순부채 비율은 모니터링해야 할 핵심 지표입니다. 자본 증자 및 부채 전환은 지분 희석을 초래합니다. 구조조정 과정에서 주식을 보유한 주주는 회사가 존속하더라도 투자금의 대부분을 잃을 수 있습니다. 지배구조는 중요합니다. 자본에 공공 주주가 있는 감독위원회의 통제를 받는 경영 이사회는 전략적 오류로부터 경영진을 보호하지 못합니다.

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년 단계 1956 10월 18일 뇌이쉬르센에서 출생 1981 ENA를 수석으로 졸업하고 국무위원회에 합류했습니다. 1986 생고뱅에 합류 2000 생고뱅 부사장 2008 발루렉 감독위원회 위원 2009 발루렉 이사회 회장; EDF 이사 2012 임기가 4년 연장되었습니다. 2016 일본제철 및 Bpifrance와의 자본 증자 2020 그는 이사회 의장직에서 물러난다.

FAQ

필립 크루제는 언제 발루렉 감독을 맡았나요?

그는 2008년 4월부터 Vallourec의 감독위원회 위원으로 활동한 후, 2009년부터 2020년까지 Vallourec의 경영이사회 의장을 역임했습니다.

발루렉의 주가는 그의 재임 기간 동안 왜 하락했을까요?

주된 이유는 2014년 이후 유가 폭락으로 시추 튜브 수요가 감소한 데다, 그룹이 성장 투자로 인해 막대한 부채를 안고 있었기 때문입니다.

발루렉 이전에 필립 크루제는 어떤 경력을 쌓았습니까?

1981년 ENA를 수석으로 졸업한 그는 국무원에서 경력을 시작한 후 20년 이상 생고뱅에서 근무하며 결국 부사장 자리에 올랐습니다.