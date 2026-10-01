Andre Citroen (1878-1935) yek ji navên mezin ên pîşesaziya Fransî ye. Mezûnê École Polytechnique bû, wî otomobîl îcad nekir, lê ew yek ji yên pêşîn li Ewropayê bû ku wê bi girseyî hilberand, wekî hilberek bazara girseyî firot û wekî amûrek kirrûbirrê bikar anî. Jiyana wî di heman demê de derseke aborî ye: serkeftinek pîşesaziyê ya berbiçav, ku bi deynên zêde dihat fînansekirin, ku bi îflasê û desteserkirina pargîdaniyê ji hêla Michelin ve bi dawî bû. Di sala 2026an de, navê wî bi kampanyaya veşartina wî li Panthéonê ji nû ve di nûçeyan de derket holê.
Jiyana Destpêkê: Kurê koçberan bi dilxwaziya teknolojiyê
André Citroën di 5ê Sibata 1878an de li Parîsê, li 44 rue Laffitte, li navçeya 9an ji dayik bû. Ew zarokê pêncemîn û yê dawî yê Levie Citroen, bazirganekî elmasê yê cihû yê Holandî ku di sala 1873an de li Parîsê bi cih bûbû, û Amalia Kleinmann, ku bi eslê xwe ji Varşovayê bû, bû. Navê malbatê ji bav û kalê xwe tê ku bazirganekî citrus li Holendayê bû ("citroen" bi Holendî tê wateya lîmonê); André bû ku diaeresis li ser "e" pejirand.
Zarokatiya wî bi trajediyê derbas bû: di sala 1884an de, bavê wî piştî veberhênanek karesatbar li madeneke elmasê li Afrîkaya Başûr xwe kuşt. Xwendekarekî jîr li Lycée Condorcet, matmayî mabû ji Jules Verne û avakirina Birca Eiffelê, André ket nav...Ytcole polytechnique en 1898.
Gearên Herringbone: jidayikbûna logoyekê
Di sala 1900an de, di dema sefereke xwe ya bo Polonyayê de, wî pêvajoyeke çêkirinê ji bo gerîdeyên V-groove keşf kir. Ev gerîdeyên, bêdengtir û dikarin hêza bilind veguhezînin, hewceyê rastbûneke makînekirinê ya bilind bûn. André Citroën lîsans kirî û pêvajoyeke hilberîna pîşesaziyê bi karanîna pola pêşxist. Di sala 1901an de, wî û du hevalên wî yên dibistana navîn li navçeya Faubourg Saint-Denis a Parîsê şîrketeke çêkirina gerîdeyan damezrandin.
Ev chevrona ducarî paşê dê bibe nîşana marqeya otomobîlan: yek ji logoyên herî naskirî di pîşesaziya cîhanî de ji perçeyek mekanîkî derketiye holê.
Mors, Amerîka, û Vedîtina Hilberîna Girseyî
Ji sala 1906an û pê ve, ew ji bo alîkariya hilberînerê otomobîlan hate gazîkirin. Morse, ku wê demê di tengasiyê de bû. Wî rêveberî û rêza hilberên wê ji nû ve organîze kir: hilberîn ji 300 otomobîlan di sala 1908an de zêde bû û gihîşt 800 otomobîlan di sala 1913an de. Di sala 1912an de, sefereke Dewletên Yekbûyî bandorek kûr li ser wî kir: wî serdana kargeha Ford kir û hilberîna xeta montajê kifş kir. Armanca wî ew bû ku bibe "Henry Fordekî Ewropî".
1915-1918: Kargeha guleyan li ser Quai de Javel
Di sala 1914an de wekî efserê topxaneyê hate seferber kirin, û kêmbûna cebilxaneyê dît. Di Çileya 1915an de, wî ji Wezareta Şer re pêşniyar kir ku di nav çend mehan de kargehek ava bikin ku bikaribe bi rêjeyek bêhempa guleyên 75 mm hilberîne. Li ser bingeha Doka JavelLi Parîsê, wî kargeheke ultramodern ava kir ku heta 13,000 jin tê de dixebitîn. Bi tevahî nêzîkî 23 milyon topên hawanê hilberandin. Kargeh bi xizmetên xwe yên civakî jî tê nasîn, ku di wê demê de kêm bûn: kantîn, nexweşxaneyek û kreşek.
1919: Tîpa A û yekem otomobîla Ewropî ya bi girseyî hatî hilberandin
Di cih de piştî agirbestê, kargehê fermanên xwe yên leşkerî winda kirin. André Citroën ev yek pêşbînî kiribû: wî di nav çend mehan de cih veguherand kargehek otomobîlan. Di Çileya 1919an de, wî ji çapemeniyê re ragihand ku bihayê otomobîlekê 7,250 frank bû, ku bi qasî nîvê bihayê otomobîla herî erzan a li sûkê bû. Kampanyayê di du hefteyan de zêdetirî 16,000 lêpirsîn çêkir.
La Citroën Tîpa ACitroën 2CV, ku ji hêla endezyar Jules Salomon ve hatiye sêwirandin, di heman salê de hate derxistin. Ew wekî yekem otomobîla Ewropî ya ku bi rêzefîlmek mezin hate hilberandin, bi armanca 30 otomobîlan di rojê de hate pêşkêş kirin. Di sala 1929an de, Citroën 102,891 otomobîl hilberand, nêzîkî sêyeka hilberîna Fransayê, û nêzîkî 32,000 karker di kargehên xwe yên li Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, û Grenelle de dixebitand.
Dehayekî pazarê yê li pêşiya dema xwe
André Citroën berî yên din fêm kir ku reklam difiroşe:
- Di 4ê Cotmeha 1922an de, di dema Pêşangeha Motoran de, balafirekê li ser Arc de Triomphe bi tîpên dûmanê "Citroën" nivîsand;
- Ji sala 1925an heta 1933an, tabelayek mezin a ronîkirî ji Birca Eyfelê pankarteke reklamê ya mezin;
- Seferên nîv-rê yên Kégresse bandorek mezin li ser raya giştî kirin: derbasbûna ji Sahrayê (1922-1923), Keştiya Reş li Afrîkayê (1924), Seyrana Zer li Asyayê (1931);
- Ew di warê piştî-firotanê de jî nûjeniyê dike: rêbernameya ajotinê, tora firoşkaran, parçeyên yedek ên orîjînal ên garantîkirî.
Traction Avant û îflasa 1934an
Di sala 1933an de, ji bo ku li hember Louis Renault reqabetê bike, André Citroën di nav çend mehan de kargeha Javel ji nû ve ava kir û ew veguherand yek ji yên herî modern ên Ewropayê. Wî endezyar André Lefebvre girt kar, ku di nav salekê de... sêwirand. Front-wheel Drive, di 24ê Adara 1934an de hate pêşkêşkirin. Otomobîl şoreşger e, lê şîrket ji hêla darayî ve pir westiyayî ye: raporek ji Banka Fransayê ku di Gulana 1934an de hate weşandin, zirarên 200 milyon frank radigihîne.
Bank red dikin ku piştgiriyê bidin wî, û hikûmet jî naxwaze destwerdanê bike. December 21 1934Şîrketa Citroën di bin tasfiyeya dadwerî de ye. Deyndarê sereke, MichelinWî rêveberiya şîrketê girt ser xwe. Di Çileya 1935an de, André Citroën hisseyên xwe firotin; Pierre Michelin di Tîrmehê de li şûna wî wek serok hat hilbijartin. André Citroën, ku nexweş bû, di 3ê Tîrmeha 1935an de li Parîsê, di 57 saliya xwe de mir.
Mîras: ji Michelin heta Stellantis
Marka di bin xwediyê Michelin de bi modelên îkonîk ên wekî 2CV (1948) û DS (1955) ve zindî ma û geş bû. Di sala 1976an de, Peugeot Citroën kirî, û ev yek bû sedema damezrandina komê. PSA Peugeot CitroenDi Çileya 2021an de, yekbûna PSA û Fiat Chrysler... Stellarku Citroën yek ji çardeh marqeyan e.
Li Parîsê, di sala 1958an de navê Quai de Javel bû Quai André-Citroën, û kargeha berê li şûna wê Parc André-Citroën hate guhertin. Bi salan e malbat, bi taybetî neviyê wî Henri-Jacques Citroën, ji bo veşartina wî li Panthéonê parêzvaniyê dikin. Di 26ê Tebaxa 2026an de, serokê Medef (Konfederasyona Karsaziya Fransayê), Patrick Martin, bi eşkereyî vê namzetiyê di dibistana havînê ya rêxistinê de piştgirî da.
Çîroka André Citroën çi fêrî veberhêner dike
Rêbaza Citroën dersên ku hîn jî ji bo analîzkirina hilberînerên otomobîlên navnîşkirî girîng in pêşkêş dike:
- Qebare têrê nake. Citroën gelek firot, lê bi bihayên pir kêm da ku bazarê fetih bike. Bêyî qazancên têr, mezinbûna bi deynan fînansekirî lawaz bû. Li bazara borsayê, hûn li qazanca xebitandinê û herikîna drav dinêrin, ne tenê li firotanê.
- Pîşesaziya otomobîlan pir sermayedar e. Ji nû ve avakirina kargehekê an jî destpêkirina modelek şoreşger lêçûnên girîng digire. Ev di sala 2026an de bi derbasbûna bo wesayîtên elektrîkê re rast e, ku bargiraniyek li ser darayîya hemî hilberîneran çêdike.
- Hevkarê darayî girîng e. Michelin, deyndar, bû xwediyê wê. Girêdanên di navbera hilberîner û dabînkeran de hîn jî nêzîk in; analîza me yaStoka Michelin nîşan dide ka çawa hilberînerê lastîkan ji wê demê ve cûrbecûr bûye.
Ji bo şopandina mîratgirê niha yê marqeya chevron, li ser profîla me binêrin.Stoka Stellantisû ji bo berawirdkirina bi reqîbê dîrokî yê mezin ê Citroën re, yê li serStoka RenaultEv analîz tenê ji bo armancên agahdariyê ne û şîreta veberhênanê pêk naynin.
André Citroën di tarîxên girîng de
|Sal
|Bûyer
|1878
|Li Parîsê ji dayik bûye (5ê Sibatê)
|1898
|Ketina École Polytechnique
|1901
|Damezrandina şîrketek alavên herringbone
|1906
|Di vegerandina Mors de pêşengiyê dike
|1915
|Avakirina kargeha qalikê ya Javel Quay
|1919
|Danasîna Citroën Type A
|1924
|Keştiya Reş
|1934
|Traction Avant (Adar), tasfiyeya dadwerî (21ê Kanûnê)
|1935
|Michelin girt ser xwe; di 3yê Tîrmehê de mir
|1976
|Jidayikbûna PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën dibe marqeyek Stellantis
Pirs û Bersîv
Çima du chevron li ser logoya Citroën hene?
Ew tîne bîra gerîdeyên bi şiklê V (herringbone) ku André Citroën di destpêka kariyera xwe de, berî ku bikeve pîşesaziya otomobîlan, çêkiribû.
Çima Citroën di sala 1934an de îflas kir?
Şîrket ji bo fînansekirina mezinbûna xwe, ji nû ve avakirina kargeha Javel û pêşxistina Traction Avant deynên mezin girtibû, di heman demê de bihayên firotanê yên nizm rêjeya qezenca wê sînordar dikir. Bankan red kirin ku piştgirî bidin wê, û di 21ê Kanûna 1934an de ew xistin bin çavdêriya tesfiyeyê.
Îro xwediyê Citroën kê ye?
Citroën marqeyek ji koma Stellantis e, ku di sala 2021an de ji yekbûna PSA û Fiat Chrysler Automobiles hate afirandin.