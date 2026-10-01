Eric Trappier ji Çileya 2013an vir ve serokatiya Dassault Aviation dike. Di 1ê Hezîrana 1960an de ji dayik bûye, di 24 saliya xwe de tevlî komê bûye û berî ku dest bi kar bike, piraniya kariyera xwe bi firotina balafirên şer ji bo hinardekirinê derbas kiriye. Di bin serokatiya wî de, heyecanekeEv berhem demek dirêj e li derveyî Fransayê nayê firotin, lê ew bûye serkeftinek bazirganî ya cîhanî. Di Çileya 2025an de, wî serokatiya Koma Pîşesaziyê ya Marcel Dassault (GIMD) jî kir. Wêneyek rêberekî nepenî ku biryarên wî ji bo hemû kesên ku nirxên parastinê diparêzin girîng in.
Perwerde û destpêk
Éric Trappier endezyarekî mezûn ji Télécom SudParis e. Wî di salên 1983 û 1984an de xizmeta xwe ya leşkerî wekî efser li Hêza Deryayî ya Fransayê temam kir, dû re tevlî ... bû. Aviation di sala 1984an de. Niha ew kaptanê yedek ê hêzên deryayî ye. Di sala 1983an de zewicî ye û bavê sê zarokan e.
Sî sal di xizmeta hinardekirinê de
Kariyera wî li Dassault Aviation hema bêje bi tevahî li ser karûbarên navneteweyî bû:
- 1984-1987 : nivîsgeha sêwirandinê û rêveberiya pergalên çekan.
- 1987-1991 : rêveberiya teknîkî ya navneteweyî, berpirsiyarê danûstandinên bi Koreya Başûr, Sîngapûr, Erebistana Siûdî, Şîlî û Almanya re ye. Ew di firotina balafirên dewriyeya deryayî ya Atlantîkê de beşdar e.
- 1991-1995 Berpirsê firotanê li Asyayê ye, di nav de peymana Mirage bi Hindistanê re.
- 1995-2000 Berpirsê firotanê li Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî ye, li wir peymana Mirage 2000-9 birêve dibe.
- 2000-2005 : rêveberê herêmên Rojhilata Navîn û Afrîkayê, dû re rêveberê îxracata leşkerî.
- 2006 : Gerînendeyê Giştî yê Navneteweyî.
Ew her wiha peymanên pîşesaziyê ji bo xwenîşandanek drona şer danûstandinan dike. nEUROnji aliyê Dassault Aviation ve bi Saab (Swêd), Alenia (Îtalya), RUAG (Swîsre), HAI (Yewnanistan) û EADS (Spanya) ve tê rêvebirin. Ev bernameya Ewropî wekî laboratuwarek ji bo teknolojiyên pîlotiya nepen û xweser xizmet kir.
2013: CEOyê herî ciwan di dîroka Dassault Aviation de
Éric Trappier di 18ê Kanûna Pêşîn a 2012an de wek rêveber hat hilbijartin, û di roja ... de wek serok û CEO hat tayînkirin. January 8 2013piştî Charles Edelstenne dest bi kar kir. Di 52 saliya xwe de, ew dibe pêncemîn CEOyê şîrketê ji damezrandina wê di sala 1929an de, û ciwantirînê ku vê pozîsyonê digire.
Rewşek paradoksal mîras girt: Rafale ji hêla teknîkî ve hatibû naskirin, lê hîn tu xerîdarek biyanî ew nekirîbû, û balafir tenê bi fermanên hikûmeta Fransayê dihat piştgirîkirin. Ji ber vê yekê, zehmetiya dehsalê ew bû ku bernameyek neteweyî veguherîne serkeftinek hinardekirinê.
Firotina sereke ya Rafale di bin serokatiya wî de
Deh salên piştre ew rast derxist. Ji sala 2015an vir ve peymanên sereke yên ku hatine îmzekirin:
|Sal
|Pays
|emir
|2015
|Misrê
|24 Rafale (yekemîn xerîdarê hinardekirinê), di sala 2021an de bi siparîşa duyemîn hate temamkirin
|2015
|Qatar
|24 Rafale, paşê zêde bû 36
|2016
|Inde
|36 balafirên Rafale ji bo Hêza Hewayî ya Fransayê
|2021
|grèce
|Balafirên Rafale yên nû û bikarhatî
|2021
|croatie
|12 Rafale yên bikarhatî
|2021
|Emerîka Ereb
|80 balafirên Rafale, mezintirîn fermana hinardekirinê di dîroka bernameyê de
|2022
|Indonesia
|42 balafirên Rafale, di çend koman de
|2024
|Serbia
|12 Rafale
|2025
|Inde
|26 balafirên Rafale Marine ji bo Hêza Deryayî ya Hindistanê
Van serkeftinan rûyê Dassault Aviation bi awayekî kûr guhertiye: pirtûka fermanên pir-salî, zêdekirina hilberînê, û xuyabûnek bêhempa di sektora leşkerî de. Ew di heman demê de sûdê didin hevkarên sereke yên bernameyê, Thales ji bo elektronîkê û Safran ji bo motorên M88. Veberhênerên ku bi vê zincîra nirxê re eleqedar dibin dikarin analîzên me yên...Stoka Dassault Aviation, jiÇalakiya Thales et de l 'Stoka Safran.
Pelên hesas: SCAF û Falcon
Ewqas hêsan nîne. Bernameya Ewropî ya Sîstema Hewayî ya Şer a Pêşerojê (FCAS)Projeya ku bi Almanya û Spanyayê re hate destpêkirin, bi nakokiyên pîşesaziyê yên dubare li ser dabeşkirina karan di navbera Dassault Aviation û Airbus de hate nîşankirin. Éric Trappier bi eşkereyî pêdivî bi peymankarek sereke ya bi awayekî zelal ji bo balafira şer parast, helwestek ku bi rêkûpêk aloziyan bi hevkarên xwe re gur dikir.
Li aliyê sivîl, rêjeya balafirên karsaziyê Teyrê baz Falcon 6X berî ku bikeve xizmetê û Falcon 10X pêş ket, rastî derengmayînên têkildarî motoran hat. Karsaziya Falcon ji karsaziya leşkerî bêtir hesas e li hember şert û mercên aborî.
Serokê GIMD û kesayetiyek pêşeng di nav kardêrên pîşesaziyê de
Di 9ê Çileya 2025an de, Éric Trappier li şûna Charles Edelstenne wek serokê ... Koma Pîşesaziyê ya Marcel Dassault (GIMD)Şîrketa holdîngê ya malbata Dassault, ku bi taybetî Dassault Aviation kontrol dike û xwediyê pareke girîng a Dassault Systèmes e, bi xwe xwediyê parên herî mezin ên Thales e. Ew hîn jî CEOyê Dassault Aviation e.
Ew her wiha çend postên nûnertiyê digire:
- Serokê Komeleya Pîşesaziyên Hewayî û Parastinê ya Ewropayê (ASD), di Gulana 2017an de hate hilbijartin;
- Serokê GIFAS (Komeleya Pîşesaziyên Hewayî û Hewayî ya Fransî), di 8ê Hezîrana 2017an de hate hilbijartin;
- Serokê CIDEF (Konseya Pîşesaziyên Parastinê ya Fransayê) ji Adara 2021 heta Çileya 2023;
- Serokê UIMM (Yekîtiya Pîşesazî û Bazirganên Metalurjiyê), di 15ê Nîsana 2021an de hat hilbijartin.
Ji Çileya 2025an vir ve Fermandarê Lejyonê Rûmetê ye û wergirê Madalyaya Hewayî (2023) ye.
Parastina Ewropî di sala 2026an de: çima rola wê ji bo veberhêner girîng e
Ji sala 2022an vir ve, zêdebûna budçeyên leşkerî li Ewropayê, stokên parastinê kiriye yek ji mijarên herî zêde li bazara borsayê tê temaşekirin. Di vê çarçoveyê de, çend xal hêjayî balkişandinê ne:
- Pirtûka fermanan : ew di çend salan de xuyangiyê peyda dike, lê qezenckirin bi şiyana radestkirina di wextê xwe de ve girêdayî ye, ji ber vê yekê bi zincîra taşerontiyê ve girêdayî ye.
- Struktura kontrolê Piraniya pargîdaniya Dassault Aviation ji aliyê GIMD ve tê xwedîkirin, û Airbus jî hissedarekî kêmneteweyî yê girîng e. Ji ber vê yekê, firotina azad bi sînor e, ku dikare livînên bihayê hisseyan zêde bike.
- Peymanên hinardekirinê Ew bi biryarên siyasî, fînansekirin û carinan veguheztina teknolojiyê ve girêdayî ne, û bernameyek pêkanînê pir caran ne diyar e.
- Pîvanên ESG Hin fon çekan nagirin nav xwe, yên din jî ji sala 2022an vir ve ew ji nû ve entegre kirine. Ev bandorê li daxwaza van ewlehiyan dike.
Ji bo veberhênanê di vê sektorê de, piraniya kesan PEA (ji bo stokên Fransî û Ewropî) an jî hesabê ewlehiyê bi brokerek serhêl bikar tînin; ji bo bazirganiya stokên parastinê di demek kurt de bi rêya CFD-yan, me nirxandinên li ser Vantage Ev gotar bi hûrgilî behsa xerc û rêziknameyên vê brokerê dike (berhemên bi leverage, rîska bilind). Ev gotar tenê ji bo armancên agahdariyê ye û şîreta veberhênanê pêk nayne.
Pirs û Bersîv
Ji kengî ve Eric Trappier berpirsê Dassault Aviation e?
Ji 8ê Çileya 2013an vir ve Serok û CEOyê Dassault Aviation e.
Rola Eric Trappier di firotina Rafale de çi bû?
Rêveberê rêveber ê navneteweyî yê berê, wî stratejiya hinardekirinê bi rê ve bir ku rê li ber peymanên pêşîn vekir (Misir û Qeter di 2015an de, Hindistan di 2016an de), dû re jî fermana rekord a 80 Rafale ji aliyê Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî ve di 2021an de.
GIMD-a ku Éric Trappier serokatiya wê dike çi ye?
Koma Pîşesaziyê ya Marcel Dassault şîrketa malbatî ye ku Dassault Aviation kontrol dike. Éric Trappier di 9ê Çileya 2025an de bû serokê wê.
Ma Éric Trappier serokê UIMM ye?
Belê, ew di 15ê Nîsana 2021an de wek serokê Yekîtiya Pîşesazî û Bazirganên Metalurjiyê hate hilbijartin.