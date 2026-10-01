Gérard Mestrallet yek ji wan rêberên e ku di sî salên dawî de herî zêde dîmena enerjiyê ya Fransayê şekil daye. Di 1ê Nîsana 1949an de li Parîsê ji dayik bû, wî veguherandina Compagnie de Suez bo komeke pîşesaziyê rêve bir, di sala 2008an de yekbûna bi Gaz de France re organîze kir, û dû re serokatiya GDF Suez kir, ku di sala 2015an de navê wê bû Engie. Ev biyografî kariyera wî, biryarên sereke yên ku wê nîşan dane, nakokiyên ku wî derxistiye holê, û mîrata wî di sala 2026an de ji bo veberhênerên ku sektora enerjiyê dişopînin çi wateyê dide, vedibêje.
Perwerdehî: endezyar û karmendê payebilind ê dewletê
Gérard Mestrallet rêyeke kariyerê ya tîpîk a elîta îdarî ya Fransî şopand, bi balkişandineke zanistî ya xurt. Ew xwendekarekî berê yê École Polytechnique (pola 1968), mezûnê École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), û dû re yê ENA ye, ku di sala 1978an de bi pola "Pierre Mendès France" ji wir mezûn bû.
Piştî mezûnbûna ji ENA (Dibistana Neteweyî ya Rêveberiyê), ew wekî rêveberekî sivîl tevlî Wezareta Xezîneyê bû. Ji Îlona 1982an heta Tîrmeha 1984an, wî wekî şêwirmendê teknîkî yê karûbarên pîşesaziyê li ofîsa Jacques Delors, ku wê demê Wezîrê Aborî û Darayî bû, xebitî. Vê ezmûna li Bercy (Wezareta Darayî) têgihîştineke kûr a têkiliya di navbera hikûmet û korporasyonên mezin de da wî, ku sermayeyek bû ku dê di tevahiya kariyera wî ya paşîn de pir biqîmet be.
Ji Şirketa Darayî ya Suweyşê heta Civaka Giştî ya Belçîkayê
Di sala 1984an de, ew wek rêveberê projeyê tevlî Şîrketa Darayî ya Suez bû. Ew zû di rêzên xwe de bilind bû: Di sala 1986an de Cîgirê Nûnerê Giştî yê Karûbarên Pîşesaziyê, di sala 1987an de Rêveberê Giştî yê Şîrketa Mafên Ewropî (şîrketeke Suezê), dû re di sala 1991an de Cîgirê Rêveberê Giştî yê şîrketê. Paşê, ew bû Rêveberê Giştî û Serokê Komîteya Rêveber a Société Générale de Belgique, yek ji kevintirîn şîrketên holdinga pîşesaziyê li Ewropayê ye, ku ew pêşengiya pêşveçûna wê dike.
Ev ezmûna Belçîkî pir girîng bû: Suez li wir di warên elektrîkê (Electrabel), darayî û pîşesaziyê de xwedî par bû. Ev yek rave dike çima Belçîka heta roja îro jî, wekî kevirê bingehîn ê çalakiyên komê dimîne, ku paşê dê bibe Engie.
1995-2008: Veguherîna Suezê bo komeke xizmetguzariyê
Di sala 1995an de, Gérard Mestrallet bû serokê Compagnie de Suez. Stratejiya wî zelal bû: ji nû ve balkişandina ser sê karsaziyên sereke yên konglomerateke darayî, enerjî, av û paqijîJi bo vê yekê, wî dest bi yekbûnê bi Lyonnaise des Eaux re kir. Di sala 1997an de, Suez Lyonnaise des Eaux hate damezrandin, ku wî serokatiya desteya rêveberiyê kir, di heman demê de Jérôme Monod, serokê dîrokî yê Lyonnaise, serokatiya desteya çavdêriyê kir.
Piştre kom vegeriya navê Suez. Di sala 2003an de, wê pergaleke rêveberiya lijneya rêveber pejirand, û Gérard Mestrallet bû serok û CEO. Di vê heyamê de, Suez hêdî hêdî çalakiyên xwe yên darayî ji dest da û xwe wekî lîstikvanekî Ewropî di karûbarên giştî de, ango di karûbarên bingehîn (elektrîk, gaz, av, bermayî) de bi cih kir.
2008: Yekbûna GDF Suez, zewaca dewletî
Yekbûna di navbera Gaz de France û Suez de, ku di Tîrmeha 2008an de bi dawî bû, operasyona herî sembolîk a kariyera wî ye. Di destpêka sala 2006an de di çarçoveya gefên kirina Suezê ji hêla biyanî ve hate ragihandin, ji bo ku dewleta Fransî bikaribe pişka xwe ya di Gaz de France de li jêr sînorê herî kêm ê ku divê biparêze kêm bike, pêdivî bi qanûnekê hebû. Koma nû, GDF Suez, dibe yek ji şîrketên enerjiyê yên pêşeng ên cîhanê. Gérard Mestrallet ji Tîrmeha 2008an heta Gulana 2016an CEOyê wê bû, di heman demê de serokê desteya rêvebirên Suez Environnement ma, şaxa av û bermayiyan ku bi awayekî cuda li borsayê hatibû navnîş kirin.
Ji bo veberhêneran, ev yekbûn xalek sereke nîşan dide: di sektorên birêkûpêk de, nirxa pargîdaniyek bi qasî stratejiya wê ya pîşesaziyê û bi têkiliya wê bi dewletê re wekî hissedar ve girêdayî ye. Ev pîvanek e ku dema analîzkirina îroyîn were hesibandin...Çalakiya Engieku dewleta Fransî hissedarê sereke yê wê dimîne.
2015: GDF Suez dibe Engie
Di sala 2015an de, GDF Suez navê xwe guherand û bû ... EngieJi bilî ji nû ve markkirinê, kom veguherînek ber bi enerjiyên nûjenkirî, karûbarên enerjiyê û dûrxistina hêdî hêdî ya komirê radigihîne. Lêbelê, li gorî çend çavdêran, ev guhertin dereng tê: di gotarek Sibata 2020an de, Le Monde Ew behsa "xeletiyên stratejîk" kir ku rê li ber veguherîna komê girtibûn, û destnîşan kir ku guhertina "kesk" bi rastî tenê di sala 2013an de dest pê kiribû.
Di 3ê Gulana 2016an de, Gérard Mestrallet rêveberiya giştî berda da Isabelle Kocher û serokatiya lijneya rêvebiran diparêze. Di sala 2018an de, ew serokatiyê radestî Jean-Pierre ClamadieuJi sala 2021an vir ve, Catherine MacGregor rêvebira giştî ya Engie ye.
Nakokî: tezmînat û planên teqawidiya zêde
Mîna gelek CEOyên CAC 40 ên nifşê xwe, Gérard Mestrallet di navenda nîqaşên li ser tezmînata rêveberan de bûye:
- 2012 : mûçeya wî ya giştî gihîşt 3,005,079 €, ku li gorî sala 2011an kêmbûnek sivik e (-2,7%), ku wê demê ew di rêza 8emîn de di CAC 40 de bi cih kir (hejmar ji Wîkîpediya li ser bingeha çapemeniya aborî hatine girtin).
- Octobre 2014 Mîqdara teqawidiya wî ya zêde, ku bi qasî 21 milyon euro tê texmînkirin û ji hêla CGT ve hatiye eşkerekirin, di demekê de ku kom ji bo sala darayî ya 2013-an windahiyên giran tomar dike, dibe sedema nakokiyan. Komîteya Bilind a Rêveberiya Pargîdaniyan vê nexşeyê wekî lihevhatî bi qanûna Afep-Medef re dibîne; Emmanuel Macron, ku wê demê Wezîrê Aboriyê bû, nîşan dide ku Dewlet dê di pêşerojê de li dijî vê celeb biryarnameyê deng bide.
- Bila 2016 Piştî ku bû serokê ne-cîbicîkar, ew radigihîne ku ew dest ji mûçeya serokê xwe (350,000 € salane) berdide, ku ji bo weqfa pargîdaniya Engie tê dayîn.
Van bûyeran di rêvebirina şîrketên Fransî yên navnîşkirî de bûne sedema guhertinan: dengên hissedaran ên girêdayî li ser tezmînata rêveberiyê ("say on pay," qanûna Sapin 2 ya 2016), û rêziknameyên hişktir li ser teqawidiyên zêde. Ji bo hissedarek takekesî, xwendina beşa "rêveberiya şîrketan" a belgeya qeydkirina gerdûnî niha beşek ji her nirxandina rêveberiya şîrketan e. analîzên bingehîn ciddî.
Parîs Europlace, FACE û dîplomasiya aborî
Ji bilî erkên xwe yên operasyonel, Gérard Mestrallet serokatiya Europlace ya Parîsê, komeleya ku Parîsê wekî navendeke darayî pêş dixe, û her weha Weqfa Çalakiyê ya Li Dijî Derxistinê (FACE) Ji sala 2007an heta 2020an. Di sala 2015an de, ew wekî "balyozê fêrbûnê" hate tayînkirin; di Nîsana 2016an de, Ségolène Royal, piştî COP21, mîsyonek li ser bihayê karbonê li Ewropayê spartin wî.
Piştî Engie, ew bû serokê rêveber êAjansa Fransî ji bo Pêşxistina AlUla (Afalula), berpirsiyarê hevkariya Fransa-Seûdî li dora vê cihê mîratî. Di Sibata 2024an de, Emmanuel Macron ew wekî nûnerê Fransayê ji bo projeyê tayîn kir. Korîdora aborî ya Hindistan-Rojhilata Navîn-Ewropayê (IMEC). Wî her wiha di gelek desteyên rêveberiyê de kar kiriye: Société Générale, desteya çavdêriyê ya Siemens, European Round Table of Pîşesazan, û çend desteyên şêwirmendiya navneteweyî li Çîn û Hong Kongê.
Ew Fermandarê Lejyonê Rûmetê (2016) û Fermandarê Order of Life of National e.
Rêwîtiya wî di sala 2026an de çi fêrî veberhêner dike
Kariyera Gérard Mestrallet ronî dide ser sê rastiyan ku ji bo her kesê ku di nirxên enerjî û xizmetguzariyên giştî de veberhênanê dike kêrhatî ne:
- Yekbûnên mezin xwezaya stokek diguherînin. Xwediyê hissedarê Suezê di sala 1995an de xwediyê şîrketeke holdingê ya darayî bû; xwediyê hissedarê sala 2008an xwediyê şîrketeke enerjiyê ya entegre bû; û xwediyê hissedarê sala 2026an jî xwediyê komeke ku balê dikişîne ser çavkaniyên nûjen û binesaziyê. Teza veberhênanê pêdivî ye ku di her qonaxê de were nirxandin.
- Dabeşkirina çalakiyan carinan nirxê diafirîne. Suez Environnement, ku demek dirêj serokatiya wê Gérard Mestrallet dikir, di sala 2008an de bû pargîdaniya giştî berî ku di navbera salên 2020-2022an de bibe navenda hewldana kirîna Veolia. Yên ku dişopîninÇalakiya Veolia Ew bi vê bûyerê baş dizanin, ku sektora av û bermayiyan li Fransayê ji nû ve şekil da.
- ڕێکاری بابەتی دەکەوت. Nakokiyên li ser mûçeyan bi tena serê xwe rêça bazara borsayê ya Engie neguherandin, lê beşdariya hissedaran di biryarên lijneyê de bileztir kirin.
Ji bo ku bigihêjin stokên enerjiyê yên sereke yên Ewropî, gelek veberhênerên takekesî hesabê ewlehiyê an PEA (plana teserûfa sermayeya Fransî) bi brokerek serhêl bikar tînin; ji bo kesên ku tercîh dikin ku tevgerên van stokan bi rêya CFD-yan bazirganî bikin, me nirxandineke berfireh li ser Vantage Ev gotar bi hûrgilî behsa xerc, rêzikname û sînorkirinên vê brokerê dike (CFD ji ber leverage xetereya windabûnê ya mezin hildigirin). Her wekî her car, ev gotar tenê ji bo armancên agahdariyê ye û şîreta veberhênanê pêk nayne.
Gérard Mestrallet di tarîxên girîng de
|Sal
|Gav
|1949
|Li Parîsê (1ê Nîsanê) ji dayik bûye
|1978
|Ji ENA mezûn bû, tevlî Wezareta Xezîneyê bû
|1982-1984
|Şêwirmendê teknîkî yê Jacques Delors, Wezîrê Aboriyê
|1984
|Tevlîbûna Şîrketa Darayî ya Suezê
|1995
|Serkêşiya Şîrketa Suweyşê dike
|1997
|Jidayikbûna Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Yekbûna GDF Suez, CEOyê koma nû
|2015
|GDF Suez dibe Engie
|2016
|Isabelle Kocher dibe CEO; ew serok dimîne
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu şûna wî digire wek serokê Engie
|2024
|Nûnerê Fransayê ji bo korîdora IMEC
Pirs û Bersîv
Rola Gérard Mestrallet di afirandina Engie de çi bû?
Wî di sala 2008an de serkêşiya yekbûna Gaz de France û Suez kir, dû re heta sala 2016an serokatiya GDF Suez kir. Komê di sala 2015an de, di bin serokatiya wî de, navê Engie girt.
Kî li şûna Gérard Mestrallet li Engie hat hilbijartin?
Isabelle Kocher di Gulana 2016an de wekî rêvebera giştî û Jean-Pierre Clamadieu jî di sala 2018an de wekî serokê desteya rêveberan li şûna wî hatin erkdarkirin.
Çima paraşûta wî ya zêrîn bû sedema nakokiyan?
Di Cotmeha 2014an de, hejmarê ku behsa wî hat kirin (21 milyon euro) di demekê de hate eşkerekirin ku GDF Suez windahiyên rekord tomar dikir û planeke kêmkirina lêçûnan amade dikir. Ev rêkeftin wekî lihevhatî bi qanûna Afep-Medef re hate hesibandin, lê nîqaşa li ser rêkxistina tezmînata rêveberan gur kir.