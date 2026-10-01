Jean-Cyril Spinetta Ew yek ji wan çend karmendên payebilind ên Fransî ye ku bi serkeftî kariyera xwe ya duyemîn li ser serê şîrketên mezin dest pê kiriye. Di 4ê Cotmeha 1943an de, li navçeya 15emîn a Parîsê ji dayik bû, wî ji bo zêdetirî yanzdeh salan serokatiya Air Inter, dûv re Air France kir, di sala 2004an de serokatiya taybetkirina qismî ya şîrketê û yekbûna wê bi KLM re kir, berî ku serokatiya desteya çavdêriyê ya Areva bike. Di sala 2018an de, navê wî bi "Rapora Spinetta" ya li ser pêşeroja veguhastina rêhesinê di nûçeyan de ji nû ve derket holê. Li vir rêya kariyera wî, biryarên wî yên sereke, û ew hîn jî ji bo veberhênerên di sektora hewavaniyê de çi wateyê didin hene.
Origins û pêkhatin
Jean-Cyril Spinetta di malbateke ku bi kûrahî dilsozê sosyalîzmê bû de mezin bû. Kalikê wî, Cyrille Spinetta, endezyarek ji dibistana Arts et Métiers, ji sala 1911an vir ve Kargeha Cam a Karkerên Albi birêve dibir û nêzîkî Jean Jaurès bû. Diya wî, Antoinette Brignoli, mamosteyek dibistanê bi eslê xwe ji Korsîkayê, û bavê wî, Adrien Spinetta, endezyarek sivîl, li Parîsê bi cih bûn, ku Jean-Cyril li wir ji dayik bû.
Xwendekarekî Lîseya Hoche ya li Versaillesê bû, ji Fakulteya Hiqûqê ya Parîsê lîsansa bilind di warê hiqûqa giştî de wergirt, ji Sciences Po Paris mezûn bû, û dû re di pola Charles de Gaulle de ket ENA (Dibistana Neteweyî ya Rêveberiyê). Heta sala 1977an endamê Partiya Sosyalîst bû.
Kariyera wî wek karmendekî sivîl ê payebilind (1969-1990)
Kariyera wî ya îdarî berfireh û cûrbecûr e. Piştî ku wekî alîkarê mamoste xebitî, wî li pey hev li Wezareta Perwerdehiya Neteweyî (serokê nivîsgeha veberhênan û plansaziyê, dû re rêveberê zanîngehan), li Şûraya Dewletê wekî mufetîş, li Sekreteriya Giştî ya Hikûmetê û li servîsa agahdariyê ya Serokwezîr wezîfe girt.
Piştre ew nêzîkî sektora veguhastinê bû, du caran bû serokê karmendên Michel Delebarre, bi taybetî dema ku ew Wezîrê Veguhastin û Karûbarên Deryavanî bû, û paşê jî Wezîrê Binesaziyê bû. Vê ezmûnê zanînek kûr da wî li ser hewavaniya sivîl û dijwarîyên wê yên rêziknameyî.
Air Inter paşê Air France: ji nû ve avakirin û vekirina paytextê
Ji sala 1990 heta 1993, ew serok û CEO yêHewayî Inter, balafirgeha navxweyî ya Fransî, di demekê de ku amadekariyên vekirina qada hewayî ya Ewropayê ji bo pêşbaziyê didomin. Piştî mîsyonek bi Serok François Mitterrand re û demekê li Komîsyona Ewropayê, ew wekî serokêAir France Septemberlonê 22 1997.
Nexşerêya wî du alî bû: berdewamkirina başbûna şîrketekê ku ji salên windahiyan derketibû, û amadekirina vekirina wê bo bazarê. Di sala 1999an de, wî serokatiya taybetkirina qismî ya Air France, bi pêşkêşkirina giştî ya destpêkê ya şîrketê. Di vê heyamê de, Air France tevlî hevpeymaniya SkyTeam bû, ku di sala 2000an de bi Delta, Aeromexico û Korean Air re hate damezrandin.
2004: damezrandina Air France-KLM
Operasyona herî girîng a kariyera wî yekbûna bi şîrketa Hollandî re bû. KLMEv yekbûn, ku di sala 2004an de qediya, yekem yekbûna mezin a sînor-derbasbûyî di veguhestina hewayî ya Ewropî de bû. Avahiya bijartî du balafirgeh û du marqe, bi du navendên (Parîs-Charles-de-Gaulle û Amsterdam-Schiphol), di bin pargîdaniyek hevbeş a bazirganîkirî ya giştî de parast. Operasyon her wiha bû sedema taybetkirina Air France, ku pişka dewleta Fransî ket bin sînorê piraniyê.
Jean-Cyril Spinetta heta 31ê Kanûna Pêşîn a 2008an wek CEOyê komê ma, dû re ji 1ê Çileya 2009an ve bû Serokê Lijneya Rêvebirên Air France-KLM û Air France, û Pierre-Henri Gourgeon wek CEO dest bi kar kir. Di 17ê Cotmeha 2011an de, piştî çûyîna Gourgeon, Spinetta heta sala 2013an wek CEOyê komê berdewam kir, heta ku Alexandre de Juniac şûna wî girt.
Modela du-serî ya ku di sala 2004an de hatiye fikirîn, gelek caran hatiye nîqaşkirin, nemaze di dema aloziyên di navbera Parîs û Den Haagê de di sala 2019an de, dema ku dewleta Hollandayê pişkek di şîrketê de bi dest xist. Ji bo fêmkirina ka ev mîrat hîn jî çawa li ser nirxandina komê giraniyê dide, analîza me ya li ser...Stokên Air France-KLM Pirsgirêkên avahiya sermayeyê û filo dinirxîne.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: rêveberek tê xwestin
Di heman demê de, Jean-Cyril Spinetta di gelek desteyan de cih digire. Ew serokatiya Lijneya çavdêriyê ya Areva Ji Nîsana 2009an heta Hezîrana 2013an, serdemek ku bi zehmetiyên reaktora EPR û pirsyarkirina stratejiya koma nukleerî (ku ji bo çerxa sotemeniyê bû Orano) ve hate nîşankirin. Ew her wiha wekî rêveberê Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ji 2005an pê ve), Unilever, û GDF Suez kar dike.
Hebûna wî di rêveberiya Saint-Gobain de wî li kêleka kesayetiyên mîna Jean-Louis Beffa danî; kesên ku bi koma materyalan re eleqedar dibin dikarin profîla me li ser bibînin.Stoka Saint-Gobain.
Dozek qanûnî bêyî darizandinê bi dawî bû.
Di Tîrmeha 2006an de, Jean-Cyril Spinetta wekî beşek ji lêpirsînek li dijî peymankarekî berê yê Air France ku pisporê ewlehiya firînê ye, ji aliyê dadgehê ve hate gazîkirin. Di dawiyê de ew wekî şahidê alîkar hate lêpirsîn û bi fermî nehat tawanbarkirin. Wî di vê dozê de her tim bêgunehiya xwe îdia kiriye.
2018: Rapora Spinetta li ser pêşeroja rêhesinê
Di 15ê Sibata 2018an de, wî raporek li ser "paşeroja veguhastina rêhesinê" pêşkêşî Serokwezîr Édouard Philippe kir. Pêşniyarên wî yên herî zêde hatine nîqaşkirin, bidawîkirina pratîka girtina karmendên nû di bin statuya karkerê rêhesinê de, veguherandina SNCF bo şîrketeke bi sînor a giştî, amadekirina vekirina tora rêhesinê ji bo pêşbaziyê, û kêmkirina hejmara şaxên xetên rêhesinê bûn. Hin ji van pêşniyaran di qanûna peymana rêhesinê ya nû de hatin bicîhkirin ku di sala 2018an de, piştî greveke dirêj, hate pejirandin.
Wî her wiha, ji Cotmeha 2013an vir ve, serokatiya Konseya Perwerde-Aboriya Neteweyî kir, ku erkê wê nêzîktirî hev kirina dibistanan û cîhana karsaziyê bû.
cudahiyên di
Jean-Cyril Spinetta Fermandarê Lejyonê Rûmetê û Order of National Merit e, û Efserê Akademîk Palms e. Ew ji aliyê ... ve wekî "Rêvebirê Salê" hate hilbijartin. Economistê Nû di sala 2003an de û di sala 2004an de Xelata Icare ji Komeleya Rojnamevanên Pîşeyî yên Hewayî û Fezayî wergirt.
Rêwîtiya wî çi fêrî veberhêner dike
Sektora balafirgehan yek ji sektorên herî çerxî yên li ser bazara borsayê ye. Kariyera Jean-Cyril Spinetta çend ji van faktoran nîşan dide:
- Yekkirin çavkaniya sereke ya afirandina nirxê ye. Air France-KLM, dû re IAG (British Airways-Iberia) û Koma Lufthansa bi rêya yekbûnê hatin avakirin. Bazara komên ku dikarin torên xwe hêsan bikin nirxand.
- Hebûna dewletê her tiştî diguherîne. Dewletên Fransa û Hollanda hîn jî hissedarên Air France-KLM in; ev di demên krîzê de, wekî di sala 2020an de, piştgirî peyda dike, lê di heman demê de azadiya stratejîk jî sînordar dike û dikare di dema ji nû ve sermayekirinê de bibe sedema qelsbûnê.
- Şirket bi hilberîneran ve girêdayî ne. Derengmayînên radestkirinê û hebûna motorê bandorê li kapasîteyê dikin. Gelek veberhêner tercîh dikin ku bi rêya hilberîneran xwe bigihînin sektorê, wekî ku di analîza me ya... de tê xuyang kirin.çalakiya Airbus.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre nirxandinên li ser Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Jean-Cyril Spinetta di tarîxên girîng de
|Sal
|Gav
|1943
|Li Parîsê ji dayik bûye (4ê Cotmehê)
|1990-1993
|CEOyê Air Inter
|1997
|CEOyê Air France hat tayînkirin (22ê Îlonê)
|1999
|Taybetîkirin û navnîşkirina qismî ya Air France
|2004
|Têkiliyên nêzîktir bi KLM re, jidayikbûna Air France-KLM
|2009
|Serokê lijneya rêveberiya Air France-KLM û serokê lijneya çavdêriyê ya Areva
|2011-2013
|Ew ji nû ve wek CEOyê Air France-KLM dest bi erkên xwe dike.
|2018
|Rapor li ser pêşeroja veguhastina rêhesinê
Pirs û Bersîv
Jean-Cyril Spinetta li Air France çi dikir?
Wî ji sala 1997an heta 2008an serokatiya Air France kir, di sala 1999an de qismî taybetkirina wê pêk anî û di sala 2004an de yekbûna bi KLM re organîze kir, ku bû sedema çêbûna koma Air France-KLM.
Rapora Spinetta çi ye?
Raporek ku di Sibata 2018an de li ser pêşeroja veguhastina rêhesinê pêşkêşî hikûmetê hat kirin, ku îlhama reforma SNCFê ya ku di heman salê de hat qebûlkirin da.
Ma Jean-Cyril Spinetta serokê Areva bû?
Belê, wî ji Nîsana 2009an heta Hezîrana 2013an serokatiya desteya çavdêriyê ya Areva kir.