Jean-Louis Beffa Wî ji bo zêdetirî du dehsalan, ji sala 1986an heta 2007an, rêberiya Saint-Gobain kir, berî ku heta sala 2010an wek Serokê Lijneyê xizmet bike. Di 11ê Tebaxa 1941an de li Nice ji dayik bû, mezûnê dibistana endezyariyê ya Corps des Mines bû, ew nifşek ji rêveberên karsaziyên pêşeng ên Fransî temsîl dike ku di astên jorîn ên karûbarê sivîl de hatine perwerdekirin û ji rola stratejîk a pîşesaziyê bawer in. Ji bilî Saint-Gobain, wî bi rapor û pirtûkên xwe yên li ser siyaseta pîşesaziyê bandor li nîqaşa giştî kir. Nirxandinek li kariyerek ku hîn jî bandorê li hilbijartinên komên pîşesaziyê yên CAC 40 dike.
Perwerde: Polîteknîk, Maden û Zanistên Po
Kurê endezyar û mamosteyekî, Jean-Louis Beffa li Lycée Masséna ya li Nice ji bo ezmûnên pêşbirkê amadekarî kir û di ... de hat qebûlkirin.Ytcole polytechnique di sala 1960an de. Ew bû endezyarek Korpusa Mayînan Di sala 1963-an de jî li École nationale supérieure du pétrole et des moteurs xwend û ji Institut d'études politiques de Paris (1966, beşa Aborî-Dravî) dîploma wergirt.
Destpêk di rêveberiya enerjiyê de
Wî kariyera xwe wekî endezyarekî madenê li Clermont-Ferrand dest pê kir, dû re ji 1967 heta 1974 tevlî beşa sotemeniyê ya Wezareta Pîşesaziyê bû, li wir bû serokê karûbarê "rafînerî û bikaranînê" û dû re jî cîgirê rêveberê. Vê ezmûnê zanîna kûr a enerjiyê û têkiliya di navbera Dewlet û pîşesaziyê de da wî, du mijarên ku dê di tevahiya kariyera wî de bidomin.
1974-1986: Bilindbûn li Saint-Gobain
Di sala 1974an de, Jean-Louis Beffa tevlî bû. Saint-Gobain wek rêveberê plansaziyê. Piştre wek rêveberê giştî, dû re wek serokê Pont-a-Mousson, şîrketeke girêdayî ku pisporê boriyên hesinî ye, di heman demê de ji 1979 heta 1982 şaxa "borî û mekanîk" a komê jî birêve bir. Di Adara 1982an de, sala neteweyîkirina Saint-Gobain, ew bû rêveberê wê yê rêveber.
Di Çileya 1986an de, ew li şûna Roger Fauroux wek… serok û CEODi bin serokatiya François Mitterrand de hate tayînkirin û ji aliyê Jacques Chirac, serokwezîrê wê demê ve hate pejirandin, wî di dawiya sala 1986an de serkêşiya taybetkirina Saint-Gobain, ku yekem taybetkirina mezin a hikûmeta hevjiyanê bû, kir.
1986-2007: Bîst sal li ser serokatiya Saint-Gobain
Di bin serokatiya wî de, Saint-Gobain veguherînek kûr derbas kir. Kom, ku dîrokî li ser camê disekinî, hebûna xwe di materyalên avakirinê û belavkirina materyalan de berfireh kir û pir navneteweyî bû. Qonaxên girîng ên vê serdemê kirîna şîrketa Amerîkî Norton di sala 1990-an de bûn, ku kom kir pêşengek cîhanî di warê abrazîvan de, û piştre kirîna şîrketa Brîtanî BPB, pisporek di warê plasterboardê de, di sala 2005-an de.
Ev stratejî Saint-Gobain kiriye yek ji pisporên pêşeng ên cîhanê di warê xanî û avakirinê de, pozîsyonek ku cîgirên wî berdewam kirine û xurt kirine. Jean-Louis Beffa heta Hezîrana 2007an wekî CEO ma, dû re jî heta 2010an wekî Serokê Lijneyê ma; Pierre-André de Chalendar li şûna wî wekî CEO ma. Ji Tîrmeha 2021an vir ve, kom ji hêla Benoit Bazin ve tê rêvebirin.
Ji bo veberhêneran, dîroka Saint-Gobain di bin serokatiya Beffa de nîşan dide ka çawa şîrketeke pîşesaziyê ya sed salî dikare bi kirînên li pey hev xwe ji nû ve ava bike. Analîza me yaStoka Saint-Gobain profîla xwe ya niha, ku li ser avakirina domdar û nûjenkirina enerjiyê-teserûfker disekine, bi hûrgulî rave dike.
Nîqaşa li ser mûçe û asbestê
Mîna rêvebirên din ên nifşê xwe, Jean-Louis Beffa di gelek aliyan de rastî rexneyan hat. Di sala 2007an de, ew di nav CEOyên Fransî yên herî zêde mûçe werdigirt de bû, li gorî rêzbendiya çapemeniyê ya wê salê, bi mûçeya texmînkirî ya 10,2 mîlyon euro. Wekî din, di dema serokatiya Pont-à-Mousson de, ew ji hêla dijberên karanîna asbestê ve hate hedefgirtin, di nav nakokiyên ku tevahiya pîşesaziya materyalan dorpêç dikirin. Pirsgirêka asbestê bandorek neyînî ya domdar li ser îmaj û statuya qanûnî ya komê kir, nemaze li Dewletên Yekbûyî.
Ramanwerek li ser siyaseta pîşesaziyê
Jean-Louis Beffa xwe wekî dengekî bi bandor li ser pêşeroja pîşesaziya Fransî damezrandiye:
- Di sala 2004an de, Jacques Chirac mîsyonek da wî ku siyaseta pîşesaziyê vejîne. Rapora wî ya Çileya 2005an, Ber bi siyaseteke nû ya pîşesaziyê ve, bû sedema afirandinaAjansa Nûjeniya Pîşesaziyê, ku ji Îlona 2005an vir ve serokatiya desteya çavdêriyê dike;
- Di sala 2002an de, wî bi Robert Solow, xwediyê Xelata Nobelê ya aboriyê, navenda Saint-Gobain ji bo lêkolînên aboriyê damezrand, ku bû navenda Cournot, dû re jî Weqfa Cournot (2010), ku ew hevserokatiya wê dikin;
- Wî çend gotar ligel Seuil weşandin: Divê Fransa hilbijêre (2012), Divê Fransa bikeve tevgerê (2013), Mifteyên Hêzê (2015) û Veguherîn an bimirin: şîrketên mezin li hember nûavakirinan (2017).
Teza wî ya sereke: dema ku welatek bi duoya DYA-Çînê re rû bi rû dimîne, hêza wî li ser pîşesaziya hinardekirinê, teknolojiyên wî, enerjiya wî û şiyanên wî yên leşkerî disekine. Ew stratejiyeke pîşesaziyê ya hevgirtî ya ku ji hêla dewletê ve tê rêvebirin, diparêze û rexne li bêpîşesazîkirina Fransayê digire. Hin ji van ramanan ji krîza tenduristiyê vir ve, bi nîqaşên li ser serweriya pîşesaziyê û ji nû ve bicihkirinê, bi berfirehî deng vedane.
Lazard, Engie, Le Monde: kariyera duyemîn wekî endamê desteyê
Piştî Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa bû şêwirmendê payebilind ê bankê. MichaelEw ji sala 2008an heta 2015an di desteyên rêveberiyê yên GDF Suez û dû re Engie de xebitî, li wir serokatiya komîteya namzedkirin û mûçeyan kir, di desteya çavdêriyê ya Siemens (2008-2013), di desteya rêveberiya Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), û di desteya çavdêriyê ya Caisse des Dépôts (2014-2019) de bû. Wî her wiha wekî rêveberek BNP Paribas û Gaz de France xebitî. Ji sala 1994an vir ve endamê desteya çavdêriyê ya komê ye. Le MondeEw di 5ê Cotmeha 2017an de bû serokê wê.
Rola wî li Engie wî nêzîkî pirsgirêkên sereke yên enerjiyê dike, sektorek ku em bi taybetî di belgeya me ya agahdariyê de li ser... analîz dikin.Çalakiya Engie.
cudahiyên di
Jean-Louis Beffa Efserê Mezin ê Lejyonê Rûmetê (2007), Xaça Mezin a Fermana Lîyakatê ya Neteweyî (2016), û Fermandarê Fermana Huner û Wêjeyê (2005) ye. Wî gelek xelatên biyanî wergirtiye, di nav de Fermana Rojê Hildikişe (Japonya). Ji ber ku ew hezkiriyê operayê ye, wî serokatiya komeleya pêşvebirina Operaya Neteweyî ya Parîsê kir.
Rêwîtiya wî çi fêrî veberhêner dike
- Grûpên pîşesaziyê xwe gav bi gav ji nû ve diafirînin. Saint-Gobain bêyî ku navê xwe biguherîne navenda giraniya xwe guhertiye: ji bo fêmkirina nirxa wê, divê hûn li dabeşkirina dahatê li gorî rêzikên karsaziyê binêrin.
- Kirînên mezin qumar in. Ger entegrasyon serkeftî be, ew nirxê diafirînin, lê li ser deynê kurt-dem giran dibin.
- Konteksta siyasî girîng e. Netewebûn, taybetkirin, siyaseta pîşesaziyê: biryarên giştî bandorek kûr li ser rêça Saint-Gobain kirine.
Saint-Gobain û Engie mafdar in ji bo NÎSKAmûra veberhênanê ya standard a bi avantajên bacê ji bo veberhênana demdirêj di sermayeyên Fransî de. Ev gotar tenê ji bo armancên agahdariyê ye û şîreta veberhênanê pêk nayne.
Pirs û Bersîv
Jean-Louis Beffa çiqas dirêj serokatiya Saint-Gobain kir?
Ew ji Çileya 1986an heta Hezîrana 2007an serok û CEOyê wê bû, dû re jî heta sala 2010an serokê meclîsê bû.
Jean-Louis Beffa çi pirtûk nivîsandine?
Taybeten Divê Fransa hilbijêre (2012), Divê Fransa bikeve tevgerê (2013), Mifteyên Hêzê (2015) û Veguherîne an bimire (2017), hemû ji hêla Seuil ve hatine weşandin.
Ajansa Nûjeniya Pîşesaziyê çi ye?
Dezgeheke giştî ku di sala 2005an de piştî rapora wî ya li ser siyaseta pîşesaziyê hat damezrandin, bi armanca piştgirîkirina projeyên mezin ên lêkolîn û nûjeniyê. Wî serokatiya desteya çavdêriyê kir.