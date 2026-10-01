Philippe Crouzet serokatiya lijneyê kir VallourecPisporê Fransî yê di lûleyên bêderz de, ji sala 2009an heta 2020an. Di 18ê Cotmeha 1956an de li Neuilly-sur-Seine ji dayik bû, ew ji ENA (Dibistana Neteweyî ya Rêveberiyê) bi pileya herî bilind mezûn bû, li Şûraya Dewletê xebitî, û dû re zêdetirî bîst salan li Saint-Gobain derbas kir. Berî ku di yek ji krîzên herî xirab ên dîroka komê de bi rê ve biçe, wî serokatiya Vallourec kir. Kariyera wî mînakek dersê ye ji bo têgihîştina stokên sîklîk û rîskên têkildarî deynan.
Perwerde: Sciences Po, ENA û Konseya Dewletê
Philippe Crouzet xwendekarekî Lîseya Pasteur li Neuilly-sur-Seine bû, û ji Sciences Po Paris (1976, beşa Xizmeta Giştî) mezûn bû. Piştre ew ket nav...Dibistana Neteweyî ya Rêveberiyaku ew ji wir derdikeve serê çîna xwe di sala 1981an de. Wî kariyera xwe li Lijneya dewletê, wekî denetkar û dû re jî wekî serkarê daxwazan.
Di sala 1983an de, wî bi Sylvie Hubac re zewicî, ew karmendeke payebilind a sivîl bû ku dê ji 2012 heta 2015an seroka karmendên Serok François Hollande bû.
Bîst û du sal li Saint-Gobain (1986-2008)
Di sala 1986an de, Philippe Crouzet tevlî bû. Saint-Gobain, wê demê ji hêla Jean-Louis Beffa ve wekî rêveberê planê dihat birêvebirin. Wî li wir gelek postên operasyonel û darayî girtin:
- 1989-1992 : rêveberê giştî yê kargehên kaxezê yên Condat;
- 1992-1996 : nûnerê giştî yê Spanya û Portekîzê;
- ji 1996 : rêveberê beşê seramîkên pîşesaziyê;
- ji 2000 Cîgirê rêveberê giştî yê berpirsiyarê darayî, kirîn û IT-yê, paşê jî yê beşa Belavkirina Avahiyan.
Ev rêya kariyerê ezmûneke berfireh di komên pîşesaziyê yên cîhanî de daye wî: rêveberiya kargehê, çavdêriya darayî û belavkirin. Ji bo ku hûn şîrketa ku wî perwerde kiriye çêtir fam bikin, li analîza me ya... binêrin.Stoka Saint-Gobain.
2009: Li Vallourecê kar girt
Di Nîsana 2008an de, Philippe Crouzet tevlî desteya çavdêriyê ya Vallourec bû; salek şûnda, di 2009Ew wek serokê lijneyê hat tayînkirin. Peywira wî di Adara 2012an de ji bo çar salan hat nûkirin. Her wiha ji sala 2009an vir ve ji bo pênc salan wekî rêveberê EDF xebitî û serokatiya komîteya çavdêriya pabendbûnên nukleerî kir.
Vallourec wê demê di lûtkeya xwe de bû. Komê lûleyên pola yên bêdirûv çêdikir, ku bi giranî ji bo sondajên petrol û gazê (bi navê lûleyên OCTG) dihatin bikar anîn, lê di heman demê de ji bo santralên elektrîkê û pîşesaziyê jî dihatin bikar anîn. Ji ber ku bihayên petrolê bi berdewamî bilind diman, daxwazek xurt hebû û hisseya wê di nav hisseyên pêşeng ên Borsaya Parîsê de bû.
2009-2014: Veberhênan ji bo Mezinbûnê
Stratejiya vê serdemê ew e ku hebûna Vallourec li deverên ku hilberîna hîdrokarbonê lê zêde dibe xurt bibe: Brezîlya (bi kargehek pola ya nû û kargeheke gerandinê ku bi hevkariya Sumitomo ya Japonî hatiye çêkirin), Dewletên Yekbûyî (ku geşbûna gaz û petrola şîlê daxwazê piştgirî dike), û Rojhilata Navîn. Ev veberhênan kapasîte û deynê komê zêde dikin, li ser bingeha texmîna ku daxwaz dê xurt bimîne.
Di sala 2010an de, mûçeya wî bi 2,73 milyon euro hatibû texmînkirin, ev mîqdar ji aliyê hin hissedaran ve, li gorî çapemeniya wê demê, ku stratejî pir zêde ambicioz didîtin, rexne lê hatibû kirin.
2014-2020: Krîza petrolê û daketina bazara borsayê ber bi dojehê ve
Daketina tûj a bihayên petrolê ji nîvê duyemîn ê sala 2014an û pê ve her tişt guherand. Şîrketên petrolê veberhênanên xwe yên sondajê bi awayekî berbiçav kêm kirin, qebareya boriyan û biha pir daketin, û Vallourec, ku bi lêçûnên sabît û deynan bargiran bû, rêzek windahiyan kişand. Komê planên kêmkirina lêçûn û kapasîteyê dan destpêkirin, bi taybetî li Ewropayê.
Di sala 2016an de, Vallourec bi tevlêbûna Nippon Steel & Sumitomo Metal û piştgiriya Bpifrance, hissedarekî giştî, sermayeya xwe bi qasî milyarek euro zêde kir. Vê operasyonê rê da şîrketê ku bi ser dijwarîyên xwe de biçe, bi bihayê kêmbûna girîng a hissedarên heyî.
Serdem bi doza kargeha pola jî hatiye nîşankirin.Ascoval, li Saint-Saulve (Nord), ku Vallourec hissedar û xerîdarê wê bû. Rola komê di hewldanên desteserkirina malperê de bi tundî hatiye rexnekirin, bi taybetî di belgefîlmê de. Ascoval, şerê ji bo pola ji hêla Éric Guéret ve.
Philippe Crouzet ji desteya rêveber derdikeve 2020Édouard Guinotte li şûna wî hat wezîfedarkirin.
Piştî Crouzet: ji nû ve avakirin û destpêkek nû
Di sala 2021an de, Vallourec ji nû ve avadaniyeke darayî ya mezin derbas bû: beşek mezin ji deynê wê veguherî sermayeyê, û deyndar, di nav de fona Apollo, bûn hissedarên piranî. Parên hissedarên heyî bi girîngî kêm bûn. Di bin serokatiya Philippe Guillemot de, ku di sala 2022an de hat tayînkirin, komê kargehên xwe yên li Almanya girtin, balê kişand ser malperên xwe yên herî qezenckar (Brezîlya, Dewletên Yekbûyî), û deynê xwe bi awayekî berbiçav kêm kir. Di sala 2025an de, ArcelorMittal kirîna nêzîkî 28% parên ku ji hêla Apollo ve dihatin girtin ragihand.
Ji bo şopandina rewşa niha ya komê, encam û perspektîfa wê, li analîza me ya li ser binêre.Stoka Vallourec.
Dersên ji bo veberhêner
Performansa Vallourec di dema Philippe Crouzet de yek ji mînakên herî zêde lêkolînkirî li Borsaya Parîsê ye. Çar xalên sereke:
- Stokek sîklîk li ser tevahiya çerxê tê nirxandin. Qezencên rekord di lûtkeya çerxekê de nayên domandin. Nirxandina komeke wekî Vallourec li gorî encamên wê yên 2008 an 2013an ji bîrkirina wê yekê bû ku bihayê petrolê dikare dakeve.
- Deyn her tiştî mezin dike. Di qonaxeke geşbûnê de, ew mezinbûnê geş dike; di qonaxeke xitimînê de, ew jiyanê dixe xeterê. Rêjeya deynê net a li hember qezencê berî faîz, bac, amortisman û amortismanê (EBITDA) nîşaneyek sereke ye ku divê were şopandin.
- Zêdebûna sermayeyê û veguherîna deynan kêm dibe. Hissedarek ku di dema ji nû ve sazkirinê de hisseyên xwe diparêze, dibe ku piraniya veberhênana xwe winda bike, her çend pargîdanî sax bimîne jî.
- Rêveberî girîng e. Lijneyeke rêveberiyê ku ji aliyê lijneyeke çavdêriyê ve tê kontrolkirin, û xwediyê hissedarekî giştî di sermayeyê de ye, li dijî xeletiyên stratejîk naparêze.
Ji bo veberhênana li stokên çerxî, çêtirîn e ku meriv cûrbecûr bibe û ji kombûnê dûr bisekine. Kes bi gelemperî PEA (plana teserûfa sermayeya Fransî) an hesabê ewlehiyê bi brokerek serhêl bikar tînin; ew kesên ku dixwazin bi rêya CFD-yan bazirganiya çerxên ber bi jor û jêr bikin dê tiştê ku ew hewce ne di me de bibînin... nirxandinên li ser Vantage Xerc û operasyonên vê brokerê; leverage hem qezenc û hem jî windahiyan zêde dike. Ev gotar tenê ji bo armancên agahdariyê ye û şîreta veberhênanê pêk nayne.
Philippe Crouzet di tarîxên girîng de
|Sal
|Gav
|1956
|Li Neuilly-sur-Seine (18ê Cotmehê) ji dayik bûye
|1981
|Ji ENAyê mezûn bû, di asta herî jor de bû; tevlî Şêwira Dewletê bû
|1986
|Tevlîbûna Saint-Gobain
|2000
|Cîgirê Serokê Giştî yê Saint-Gobain
|2008
|Endamê Lijneya Çavdêriyê ya Vallourec
|2009
|Serokê rêveberiya Vallourec; rêveberê EDF
|2012
|Mandata Ebû Xabûr ji bo çar salan hate nûkirin
|2016
|Zêdekirina sermayeyê bi Nippon Steel û Bpifrance re
|2020
|Ewê ji serokatiya meclîsê derkeve
Pirs û Bersîv
Philippe Crouzet kengî Vallourec birêve bir?
Wî ji sala 2009an heta 2020an serokatiya lijneya rêveberiyê ya Vallourec kir, piştî ku ji Nîsana 2008an ve di lijneya çavdêriyê de xizmet kiribû.
Çima nirxa hisseyên Vallourec di dema karê wî de daket?
Bi giranî ji ber kêmbûna buhayên petrolê ji sala 2014an û pê ve, ku daxwaza boriya sondajê kêm kir, di heman demê de piştî veberhênanên xwe yên mezinbûnê kom pir deyndar bû.
Rêya kariyera Philippe Crouzet berî Vallourec çi bû?
Di sala 1981an de ji ENA bi pileya herî bilind mezûn bû, piştre li Encûmena Dewletê dest bi kar kir û piştre zêdetirî bîst salan li Saint-Gobain derbas kir û di dawiyê de bû cîgirê rêveberê rêveber.