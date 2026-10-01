Ew çiqas qezenc kir? Emmanuel Faber Li ser serokatiya Danone? Ev pirs pir caran derdikeve holê, ji ber ku serokê berê yê koma xwarinê bi çend tawîzên giştî xwe ji hevpîşeyên xwe yên CAC 40 cuda kir: teqawidiyek temamker, pakêtek ji kar dûrxistinê, û kêmkirina dilxwazî ya mûçeya xwe ya sabît di dema krîza Covid-19 de. Ev rûpel hejmarên berdest berhev dike, her gav sal û çavkaniyê di nav de, tezmînata wî di çarçoveya kariyera wî de datîne, û rave dike ku hissedarek dikare di sala 2026-an de çi jê bistîne.
Emmanuel Faber kî ye?
Emmanuel Faber di 22ê Çileya 1964an de li Grenoble ji dayik bû, ji HEC Paris (1986) mezûn bû. Wî li Bain & Company dest bi kar kir, dû re çû banka Barings, dû re di sala 1993an de wekî rêveberê îdarî û darayî tevlî Legris Industries bû, berî ku di sala 1996an de bibe rêveberê wê yê rêveber.
Ew di sala 1997an de wek Rêveberê Darayî, Stratejî û Sîstemên Agahdariyê tevlî Danone bû, di sala 2000an de bû Rêveberê Darayî û endamê Komîteya Rêveber, dû re di sala 2005an de bû Cîgirê Serokê herêma Asya-Pasîfîk. Ji sala 2008an heta Îlona 2014an, ew Cîgirê Serokê Rêveber bû, dû re li şûna Franck Riboud bû. rêveberê giştî di Cotmeha 2014an de. Di sala 2017an de, wî gelek meqaman girt û bû serok û CEOEw di Adara 2021an de ji komê derket.
Kariyera wî bi awayekî neyekser bi aboriya civakî ve girêdayî ye: wî li Bangladeşê bi Muhammad Yunus re (2006) hevpariya Grameen Danone Foods damezrand, çavdêriya damezrandina fona veberhênanê ya Danone Communities kir, û di sala 2020an de, pêşengiya pejirandina statuya pargîdaniyek civakî ji hêla Danone ve kir.mîsyoneke karsaziyêji hêla zêdetirî 99% ji hissedaran ve hate pejirandin.
Meaşê Emmanuel Faber: hejmar li gorî salê
Reqemên li jêr ji agahiyên ku di civînên giştî yên Danone de hatine weşandin û ji hêla çapemeniya karsaziyê û Wîkîpediya ve hatine ragihandin hatine girtin. Ji bo hûrguliyên fermî (meaşê sabît, meaşê guherbar ê salane, parvekirinên performansê), ji kerema xwe li Belgeya Qeydkirina Gerdûnî ya Danone ya ji bo sala têkildar binêrin.
|exercise
|function
|Meaşê ragihandî
|Kanî
|2016
|Gerînendeyê giştî
|4,82 milyon euro (nêzîkî 170 qat mûçeya navînî ya karmendên komê)
|Çapemeniya aborî, ku ji hêla Wîkîpediya ve hatî vegotin
|2018
|PDG
|2,8 milyon €, ji aliyê %98ê Civata Giştî ya Salane ve di 25ê Nîsana 2019an de hatiye pejirandin.
|Civata Giştî ya Danone 2019
|2020
|PDG
|Li ser daxwaza wî, rêjeya sabît ji bo mayîna salê %30 kêm bû.
|Biryara Lijneya Rêvebir, Gulan 2020
Divê du xal bêne zanîn. Ya yekem, mîqdarên ji salekê bo salek din rasterast nayên berawirdkirin: pêkhateya guhêrbar û nirxandina parên performansê bi encam û bazara borsayê ve girêdayî ne. Ya duyem, kêmbûna di navbera 2016 û 2018an de ne kêmbûna mûçeya bingehîn, lê belê guhertinek di hêmanên guhêrbar û demdirêj de nîşan dide.
Îstîsnayên ku bûne sedema nerazîbûnê
Teqawidiya zêde û meaşê ji kar dûrketinê (2019)
Di civîna giştî ya 25ê Nîsana 2019an de, Emmanuel Faber ragihand ku ew ji karê xwe îstifa dike. tezmînata derketina bi zorê û ji wî re teqawidiya zêde ya bi feydeyên diyarkirîEv teqawidiya zêde, ku salane bi 1,2 milyon euro tê texmînkirin, feydeyek girîng e. Wî diyar kiriye ku ew tenê dixwaze plana teqawidiya standard ji bo karmendên komê werbigire. Ev gav bi tundî berevajî nakokiyên li dora rêveberên din ên CAC 40 di heman demê de ye.
%30 kêmkirina lêçûnên sabît di dema krîza tenduristiyê de (2020)
Di Gulana 2020an de, lijneya rêvebiran pêşniyara wî ya kêmkirina mûçeya wî ya sabît ji bo mayîna salê bi rêjeya %30 qebûl kir, ji bo hevgirtinê bi karmendan re û di rewşekê de ku Danone ji bandora qedexeyên derketina derve, nemaze li ser avên mîneral ên li derveyî malê têne firotin, dikişiya.
Derketina Adara 2021an: dema ku Bazara Borsayê bi mîsyonê re bigihîje
Di dawiya sala 2020an de, fona çalakvanan Paytexta Bluebell parek ji şîrketê digire û performansa "bêhêvî" ya bazara borsayê ya komê rexne dike. Di Sibata 2021an de, Artisan PartnersSêyemîn hissedarê herî mezin, ku bi qasî %3ê sermayeyê ye, jî daxwaza îstifaya CEO dike. Ev hejmar nîqaşê gur dikin: di navbera 1ê Kanûna Pêşîn a 2017an û 31ê Kanûna Pêşîn a 2020an de, nirxa hisseyên Danone bi qasî %23 daket, di heman demê de endeksa CAC 40 di heman heyamê de %4,5 zêde bû. Berevajî vê, alîgirên wî destnîşan dikin ku hisseyên Danone di Îlona 2019an de gihîştin asta herî bilind a hemû deman, ji dema ku ew wekî CEO di 2014an de hatiye tayînkirin %58 zêde bûye.
Di 1ê Adara 2021an de, lijneyê biryar da ku rolên serok û CEO ji hev cuda bike. Di 14ê Adara 2021an de, karê Emmanuel Faber bi awayekî tavilê hate bidawîkirin. Gilles Schnepp, CEOyê berê yê Legrand, serokatiya rêveberiyê girt ser xwe; Antoine de Saint-Affrique di Îlona 2021an de bû CEO. Emmanuel Faber, ku du sal berê tezmînata xwe ya ji kar dûr xistibû, piştî çûyîna xwe "paraşûta zêrîn" negirt.
Ev doz di dibistanên karsaziyê de bûye mînakek lêkolînkirî: ew nîşan dide ku rêberek dikare ji bo vîzyona xwe ya civakî û jîngehê were teqdîrkirin, di heman demê de ji hêla hissedaran ve were cezakirin ku afirandina nirxê li gorî reqîbên mîna Nestlé an Unilever ne bes dibînin. Ji bo berawirdkirina van rêgezan, hûn dikarin li ser belgeyên me yên agahdariyê binêrin...Danone action û li serStoka Nestlé.
Piştî Danone: Sermayeya xetereyê û pîvanên derveyî darayî
Di Cotmeha 2021an de, Emmanuel Faber bû şirîkê Ewropayê liAstanor Ventures, fona sermayeya xetereyê ku pisporê çandinî û xwarinê ye. Di Kanûna 2021an de, ew wek serokêISSB Lijneya Standardên Berdewamiya Navneteweyî (ISSB), saziya ku ji hêla Weqfa IFRS ve ji bo destnîşankirina standardên raporên berdewamiya gerdûnî hatiye afirandin, du standardên xwe yên pêşîn, IFRS S1 û IFRS S2 (avhewa), di Hezîrana 2023-an de weşand. Ev standard ji bo gelek dadweriyan wekî pîvanek kar dikin.
Ji bo veberhêner, ev ne hûrgiliyek piçûk e: ev standard kalîteya daneyên ESG-ê yên ku ji hêla pargîdaniyên navnîşkirî ve têne weşandin, û ji ber vê yekê şiyana berawirdkirina pargîdaniyan li ser pîvanên derveyî darayî diyar dikin.
Meriv çawa tezmînata rêveberek şîrove dike dema ku hûn parvekar in
Doza Faber çarçoveyek analîtîk a kêrhatî pêşkêş dike, ku ji bo her pargîdaniyek CAC 40 derbasdar e:
- Cûdahiya di navbera demên sabît, guhêrbar û demdirêj de. Mîqdara sabît hindik tiştekî dibêje; ew pîvanên guhêrbar (mezinbûn, qezenc, herikîna drav, pîvanên ESG) ne ku pêşîniyên lijneyê eşkere dikin.
- Li rêjeya ekuatîfê binêrin. Ji qanûna Pacte ya 2019an vir ve, şîrketên navnîşkirî rêjeya di navbera mûçeya rêveber û mûçeya navînî û navincî ya karmendan de diweşînin.
- Dengdanên di meclîsê de bişopînin. Dengdana "gotina li ser mûçeyê" ya di bin %80 de nîşana bêbaweriyê ye ku divê bi ciddî were girtin. Di sala 2019an de, tezmînata Emmanuel Faber bi %98 hate pejirandin, lê ev yek nehişt ku ew du sal şûnda ji kar vekişe: lihevkirinek li ser mûçeyê lihevkirinek li ser stratejiyê garantî nake.
- Pabendbûnên paşxistî destnîşan bikin. Teqawîdên temamker, pakêtên ji kar dûrxistinê û bendên ne-reqabetê dikarin ji mûçeya salane girantir bin.
Ji bo şopandina van mijaran ji nêz ve û dengdana di civîna giştî de, divê hûn rasterast hisseyan bigirin. NÎSK reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre nirxandinên li ser Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Pirs û Bersîv
Meaşê Emmanuel Faber li Danone çiqas bû?
Tezmînata wî ya giştî ya ragihandî ji bo sala 2016an 4,82 milyon euro û ji bo sala 2018an 2,8 milyon euro bû (mîqdar ji aliyê %98ê hissedaran ve di Civîna Giştî ya Salane ya Nîsana 2019an de hatiye pejirandin). Ev mîqdar pêkhateyên sabît, guhêrbar û demdirêj dihewîne.
Ma Emmanuel Faber tezmînata ji kar dûrxistinê wergirt?
Na. Wî di Nîsana 2019an de tezmînata xwe ya ji bo derketina bi darê zorê û teqawidiya xwe ya zêde, ku salane 1,2 milyon euro tê texmînkirin, betal kiribû.
Çima Emmanuel Faber ji Danone derket?
Di bin zexta fonên çalakvanan (Bluebell Capital, Artisan Partners) de ku performansa bazara borsayê têrê nedikir, lijneya rêvebiran di 14ê Adara 2021an de biryar da ku ew ji kar derkeve.
Emmanuel Faber îro çi dike?
Piştî Danone, ew tevlî fona Astanor Ventures (2021) bû û di Kanûna 2021an de wekî serokê ISSB, saziya ku standardên navneteweyî ji bo raporên domdariyê pêş dixe, hate tayîn kirin.