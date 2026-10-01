Андре Ситроен (1878-1935) француз өнөр жайындагы эң белгилүү ысымдардын бири. Политехникалык мектепти бүтүргөн ал автомобиль ойлоп тапкан эмес, бирок Европада аны массалык түрдө чыгарып, массалык рынокто сатылып, маркетинг куралы катары колдонгон алгачкылардын бири болгон. Анын жашоосу экономикада да сабак болуп саналат: карыздын көбөйүшү менен каржыланган укмуштуудай өнөр жай ийгилиги, ал банкроттукка жана компаниянын Michelin тарабынан сатып алынышына алып келген. 2026-жылы анын аты Пантеонго коюлуу өнөктүгү менен жаңылыктарда кайрадан пайда болгон.
Бала кези: технологияга кызыккан иммигранттардын уулу
Андре Ситроен 1878-жылы 5-февралда Парижде, 9-райондогу Лаффит көчөсүндөгү 44-үйдө төрөлгөн. Ал 1873-жылы Парижге отурукташкан голландиялык жөөт алмаз соодагери Леви Ситроен менен Варшавадан келген Амалия Клейнмандын бешинчи жана акыркы баласы болгон. Үй-бүлөлүк фамилия Нидерландияда цитрус соодагери болгон ата-бабасынан келип чыккан ("citroen" голланд тилинде "лимон" дегенди билдирет); Андре "e" тамгасынын диэрезисин кабыл алган.
Анын балалыгы трагедия менен коштолгон: 1884-жылы атасы Түштүк Африкадагы алмаз кенине салынган кырсыктуу инвестициядан кийин өз жанын кыйган. Кондорсе лицейинде мыкты окуучу болуп, Жюль Вернге жана Эйфель мунарасынын курулушуна суктанган Андре окууга кирген.École политехникасы EN 1898.
Herringbone тиштүү дөңгөлөктөрү: логотиптин жаралышы
1900-жылы Польшага болгон сапарында ал V-формасындагы тиштүү дөңгөлөктөрдү өндүрүү процессин ачкан. Тынчыраак жана жогорку кубаттуулукту өткөрө алган бул тиштүү дөңгөлөктөр жогорку тактыкты талап кылган. Андре Ситроен лицензияны сатып алып, болотту колдонуп, өнөр жайлык өндүрүш процессин иштеп чыккан. 1901-жылы ал жана эки орто мектеп досу Париждин Фобур Сен-Дени районунда тиштүү дөңгөлөктөрдү өндүрүүчү компанияны негиздешкен.
Бул кош шеврон кийинчерээк унаа брендинин эмблемасына айланган: дүйнөлүк индустриядагы эң таанымал логотиптердин бири механикалык тетиктен келип чыккан.
Морс, Америка жана массалык өндүрүштүн ачылышы
1906-жылдан баштап ал унаа өндүрүүчүгө жардам берүү үчүн чакырылган. МорзеАл ошол учурда кыйынчылыкка туш болгон. Ал анын башкаруусун жана продукцияларынын ассортиментин кайра уюштурган: өндүрүш 1908-жылы 300 унаадан 1913-жылы 800гө чейин көбөйгөн. 1912-жылы АКШга болгон сапары ага терең таасир эткен: ал Форд заводуна барып, конвейердик өндүрүштү ачкан. Анын амбициясы "европалык Генри Форд" болуу болгон.
1915-1918: Жавел жээгиндеги раковина заводу
1914-жылы артиллериялык офицер катары мобилизацияланган ал ок-дарылардын жетишсиздигин байкаган. 1915-жылдын январында ал Согуш министрлигине бир нече айдын ичинде болуп көрбөгөндөй ылдамдыкта 75 мм снаряддарды чыгара турган завод курууну сунуштаган. Жаа докПарижде ал 13 000ге чейин аял иштеген ультразаманбап завод курган. Ал жалпысынан 23 миллионго жакын снаряд чыгарган. Завод ошондой эле ошол кезде сейрек кездешүүчү социалдык кызматтары менен белгилүү: ашкана, оорукана жана балдар бөлмөсү.
1919: А тиби жана биринчи массалык түрдө өндүрүлгөн европалык унаа
Ок атышууну токтотуу келишиминен кийин завод аскердик буйруктарын жоготкон. Андре Ситроен муну алдын ала билген: ал бир нече айдын ичинде ал жерди автоунаа заводуна айландырган. 1919-жылдын январында ал басма сөзгө 7250 франк баасындагы, базардагы эң арзан унаанын баасынан эки эсе арзан унааны жарыялаган. Өнөктүк эки жуманын ичинде 16 000ден ашык суроо-талапты жараткан.
La Citroën Type AИнженер Жюль Саломон тарабынан иштелип чыккан Citroën 2CV ошол эле жылы чыгарылган. Ал күнүнө 30 унаа чыгаруу максаты менен ири серияларда чыгарылган биринчи европалык унаа катары көрсөтүлгөн. 1929-жылы Citroën 102 891 автомобиль чыгарган, бул француз өндүрүшүнүн дээрлик үчтөн бир бөлүгүн түзөт жана Жавел, Сюрен, Клиши, Сен-Уэн жана Гренель шаарларындагы заводдорунда болжол менен 32 000 жумушчуну жумуш менен камсыз кылган.
Өз убагынан мурун маркетинг боюнча гений
Андре Ситроен жарнаманын сатаарын башкалардан мурун түшүнгөн:
- 1922-жылы 4-октябрда автошоу учурунда учакта Триумфалдык арктын үстүнө түтүн чыгаруучу тамгалар менен "Citroën" деп жазылган;
- 1925-жылдан 1933-жылга чейин, жасалган гиганттык жарыктандырылган белги тур Эйфелге ири жарнама тактасы;
- Кегресстин жарым жолдуу экспедициялары коомдук пикирге күчтүү таасир калтырды: Сахараны кесип өтүү (1922-1923), Кара круиз Африкада (1924), Сары круиз Азияда (1931);
- Ошондой эле, ал сатуудан кийинки тейлөө жаатында инновацияларды киргизет: айдоочунун колдонмосу, дилердик тармак, кепилденген оригиналдуу запастык бөлүктөрү.
"Тракцион аванты" жана 1934-жылдагы банкроттук
1933-жылы Луи Рено менен атаандаштыкка туруштук берүү үчүн Андре Ситроен Javel заводун бир нече айдын ичинде кайра куруп, аны Европадагы эң заманбап заводдордун бирине айландырган. Ал инженер Андре Лефеврди жалдаган, ал... бир жылдын ичинде долбоорлогон. Алдыңкы дөңгөлөктүү диск, 1934-жылдын 24-мартында тартууланган. Унаа революциялык, бирок компания каржылык жактан чарчаган: Франция банкынын 1934-жылдын май айында жарыяланган отчетунда 200 миллион франк жоготуулар болгону айтылат.
Банктар аны колдоону улантуудан баш тартып жатышат, ал эми өкмөт кийлигишүүнү каалабайт. 21 декабря 1934Citroën компаниясы соттук жоюуга киргизилген. Негизги кредитор, MichelinАл компанияны өз колуна алган. 1935-жылдын январында Андре Ситроен өзүнүн акцияларын саткан; июль айында анын ордуна Пьер Мишлен президент болгон. Оорулуу Андре Ситроен 1935-жылы 3-июлда Парижде 57 жашында каза болгон.
Мурас: Мишленден Стеллантиске чейин
Бренд Michelin компаниясынын менчигинде жашап, гүлдөп-өнүккөн, 2CV (1948) жана DS (1955) сыяктуу белгилүү моделдери чыккан. 1976-жылы Peugeot Citroën компаниясын сатып алып, топтун пайда болушуна себеп болгон. PSA Peugeot Citroen2021-жылдын январь айында PSA жана Fiat Chrysler компанияларынын биригүүсү менен түзүлгөн Стеллантисанын ичинен Citroën он төрт бренддин бири.
Парижде Quai de Javel 1958-жылы Quai André-Citroën деп өзгөртүлүп, мурунку заводдун ордуна Parc André-Citroën курулган. Бир нече жылдан бери үй-бүлөсү, айрыкча небереси Анри-Жак Ситроен, анын Пантеонго коюлушун талап кылып келишет. 2026-жылдын 26-августунда Medefтин (Француз бизнес конфедерациясынын) президенти Патрик Мартин уюмдун жайкы мектебинде бул талапкерликти ачык колдогон.
Андре Ситроендин окуясы инвесторго эмнени үйрөтөт
Citroën компаниясынын багыты тизмедеги автоунаа өндүрүүчүлөрүн талдоо үчүн дагы эле актуалдуу сабактарды сунуштайт:
- Көлөмү жетишсиз. Citroën рынокту басып алуу үчүн көп нерсени сатты, бирок абдан төмөн баада. Жетиштүү киреше болбогондуктан, карыз менен каржыланган өсүш морт болуп калды. Фондулук рынокто сиз сатууну гана эмес, операциялык кирешени жана акча агымын карайсыз.
- Автоунаа өнөр жайы абдан капиталды көп талап кылат. Заводду кайра куруу же революциялык моделди ишке киргизүү бир топ каражатты талап кылат. Бул 2026-жылы электр унааларына өтүү менен бардык өндүрүүчүлөрдүн каржысына оорчулук келтирип жаткандыктан туура болот.
- Каржылык өнөктөш маанилүү. Кредитор Michelin ээси болуп калды. Өндүрүүчүлөр менен жеткирүүчүлөрдүн ортосундагы байланыштар тыгыз бойдон калууда; биздин талдообузMichelin акциясы шина өндүрүүчүсү ошондон бери кантип диверсификацияланганын көрсөтөт.
Шеврон брендинин учурдагы мураскерин байкоо үчүн, биздин профилди караңызStellantis акцияларыжана Ситроендин тарыхый чоң атаандашы, үстүндөгү атаандашы менен салыштыруу үчүнRenault акциясыБул анализдер маалыматтык максаттарда гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
Андре Ситроен маанилүү даталарда
|Анни
|Окуя
|1878
|Парижде туулган (5-февраль)
|1898
|École Polytechnique окуу жайына кирүү
|1901
|Балык сөөгү тиштүү жабдыктар компаниясын түзүү
|1906
|Морсту калыбына келтирүүдө алдыңкы орунда турат
|1915
|Javel жээгиндеги кабык заводунун курулушу
|1919
|Citroën Type A унаасынын чыгарылышы
|1924
|Кара круиз
|1934
|Traction Avant (март), соттук жоюу (21-декабрь)
|1935
|Мишелиндин колуна өттү; 3-июлда каза болду
|1976
|PSA Peugeot Citroën компаниясынын пайда болушу
|2021
|Citroën Stellantis брендине айланды
FAQ
Эмне үчүн Citroën логотибинде эки шеврон бар?
Бул Андре Ситроен автомобиль өнөр жайына киришерден мурун карьерасынын башында чыгарган V формасындагы (балык сөөгү) тиштүү дөңгөлөктөрдү эске салат.
Эмне үчүн Citroën 1934-жылы банкрот болгон?
Компания өзүнүн өсүшүн, Javel заводун реконструкциялоону жана Traction Avant компаниясын өнүктүрүүнү каржылоо үчүн олуттуу карызга баткан, ал эми анын төмөн сатуу баалары анын пайда маржасын чектеп койгон. Банктар аны колдоодон баш тартышкан, ошондуктан ал 1934-жылдын 21-декабрында башкарууга өткөрүлүп берилген.
Бүгүнкү күндө Citroën компаниясынын ээси ким?
Citroën - бул 2021-жылы PSA жана Fiat Chrysler Automobiles компанияларынын биригүүсүнөн түзүлгөн Stellantis тобунун бренди.