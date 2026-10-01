Эрик Трапиер Dassault Aviation компаниясын 2013-жылдын январынан бери жетектеп келет. 1960-жылы 1-июнда туулган ал топко 24 жашында кошулуп, карьерасынын көпчүлүк бөлүгүн экспортко багытталган согуштук учактарды сатуу менен өткөргөн, андан кийин жетекчиликти колго алган. Анын жетекчилиги астында ажиотажФранциядан тышкары жерде сатылбай турган деп эсептелген бул компания дүйнөлүк коммерциялык ийгиликке айланды. 2025-жылдын январь айында ал ошондой эле Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) компаниясынын төрагалыгын колго алган. Бул коргонуу баалуулуктарын колдогондордун баары үчүн чечимдери маанилүү болгон акылдуу лидердин портрети.
Окутуу жана башталыштар
Эрик Траппьер - Télécom SudParis компаниясынын инженердик бүтүрүүчүсү. Ал аскердик кызматын 1983 жана 1984-жылдары Франциянын деңиз флотунда офицер болуп аяктаган, андан кийин ... Dassault Aviation 1984-жылы. Азыр ал запастагы деңиз капитаны. 1983-жылы үйлөнүп, үч баланын атасы.
Экспорт кызматында отуз жыл
Анын Dassault Aviation компаниясындагы карьерасы дээрлик толугу менен эл аралык иштерге багытталган:
- 1984-1987 Дизайн бюросу жана курал системаларын башкаруу.
- 1987-1991 : эл аралык техникалык башкаруу, Түштүк Корея, Сингапур, Сауд Арабиясы, Чили жана Германия менен сүйлөшүүлөр үчүн жооптуу. Ал Атлантика деңиз патрулдук учагын сатууга катышат.
- 1991-1995 Азиядагы сатуулар үчүн, анын ичинде Индия менен болгон Mirage келишими үчүн жооптуу.
- 1995-2000 : Бириккен Араб Эмираттарындагы сатуу үчүн жооптуу, ал жерде ал Mirage 2000-9 келишимин башкарат.
- 2000-2005 : Жакынкы Чыгыш жана Африка аймактарынын директору, андан кийин аскердик экспорт боюнча директор.
- 2006 : Эл аралык башкы менеджер.
Ал ошондой эле согуштук дрон демонстрациясы үчүн өнөр жай келишимдери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. nEUROnDassault Aviation компаниясы Saab (Швеция), Alenia (Италия), RUAG (Швейцария), HAI (Греция) жана EADS (Испания) компаниялары менен биргеликте жетектеген. Бул европалык программа жашыруун жана автономдуу пилоттук технологиялар үчүн лаборатория катары кызмат кылган.
2013: Dassault Aviation тарыхындагы эң жаш башкы директор
2012-жылдын 18-декабрында директор болуп дайындалган Эрик Траппьер президент жана башкы директор болуп дайындалган January 8 2013Чарльз Эдельстендин ордуна келген. 52 жашында ал компаниянын 1929-жылы түзүлгөндөн берки бешинчи башкы директору жана бул кызматты ээлеген эң жаш башкы директору болуп калды.
Ал парадоксалдуу кырдаалды мураска алган: Rafale техникалык жактан таанылган, бирок аны бир дагы чет элдик кардар сатып ала элек болчу, ал эми учак Франция өкмөтүнүн буйругу менен гана колдоого алынган. Ошондуктан, он жылдыктын кыйынчылыгы улуттук программаны экспорттук ийгиликке айландыруу болгон.
Анын жетекчилиги астында Rafale унааларынын ири сатылышы
Кийинки он жылдык анын туура экенин далилдеди. 2015-жылдан бери кол коюлган негизги келишимдер:
|Анни
|төлөйт
|тартип
|2015
|Египет
|24 Rafale (биринчи экспорттук кардар), 2021-жылы экинчи буйрутма менен толукталды
|2015
|Катар
|24 Rafale, кийинчерээк 36га чейин көбөйтүлдү
|2016
|Индия
|Франциянын аба күчтөрү үчүн 36 Rafale учагы
|2021
|Грекия
|Жаңы жана колдонулган Rafale учагы
|2021
|Croatie
|12 колдонулган Rafale
|2021
|Бириккен Араб Эмираттары
|80 Rafale учагы, бул программанын тарыхындагы эң ири экспорттук заказ
|2022
|индонезия
|42 Rafale учагы, бир нече партияда
|2024
|Сербия
|12 Рафале
|2025
|Индия
|Индиянын деңиз флоту үчүн 26 Rafale Marine учагы
Бул ийгиликтер Dassault Aviation компаниясынын жүзүн түп-тамырынан бери өзгөрттү: көп жылдык буйрутмалар китеби, өндүрүштүн кеңейиши жана аскердик тармакта болуп көрбөгөндөй көрүнүктүүлүк. Алар ошондой эле программанын негизги өнөктөштөрү, электроника боюнча Thales жана M88 кыймылдаткычтары боюнча Safran компанияларына пайда алып келет. Бул баалуулук чынжырына кызыккан инвесторлор биздин... анализдерибиз менен тааныша алышат.Dassault Aviation компаниясынын акциялары, ныкы'Thales аракети И-де-л «Сафран акциялары.
Сезимтал файлдар: SCAF жана Falcon
Баары анчалык жөнөкөй эмес. Европалык программа Келечектеги согуштук аба системасы (FCAS)Германия жана Испания менен биргеликте башталган долбоор Dassault Aviation жана Airbus компанияларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү боюнча бир нече жолу өнөр жайлык пикир келишпестиктер менен коштолгон. Эрик Траппьер согуштук учак үчүн так аныкталган башкы подрядчынын зарылдыгын ачык жактаган, бул кызмат өнөктөштөр менен дайыма чыңалууну күчөтүп келген.
Жарандык тараптан, бизнес учактарынын диапазону шумкар Falcon 6X учагы колдонууга кирерден мурун, айрыкча кыймылдаткычтарга байланыштуу кечигүүлөргө дуушар болгон жана Falcon 10X иштелип чыккан. Falcon бизнеси аскердик бизнеске караганда экономикалык шарттарга көбүрөөк сезимтал бойдон калууда.
GIMD президенти жана өнөр жай жумуш берүүчүлөрүнүн алдыңкы өкүлү
2025-жылдын 9-январында Эрик Траппьер Чарльз Эдельстендин ордуна президент болуп шайланган. Марсель Дассолт өнөр жай тобу (GIMD)Dassault Aviation компаниясын көзөмөлдөгөн жана Dassault Systèmes компаниясында олуттуу үлүшкө ээ болгон Dassault үй-бүлөлүк холдинг компаниясы өзү Thales компаниясынын негизги акционери болуп саналат. Ал Dassault Aviation компаниясынын башкы директору бойдон калууда.
Ошондой эле ал бир нече өкүлчүлүктүү кызматтарды ээлейт:
- 2017-жылдын май айында шайланган Европа аэрокосмостук жана коргонуу өнөр жай ассоциациясынын (ASD) президенти;
- GIFAS (Француз аэрокосмос өнөр жай ассоциациясынын) президенти, 2017-жылдын 8-июнунда шайланган;
- 2021-жылдын мартынан 2023-жылдын январына чейин CIDEFтин (Франциянын коргонуу өнөр жайы кеңешинин) президенти;
- UIMMдин (Металлургиялык өнөр жай жана соода биримдигинин) президенти, 2021-жылдын 15-апрелинде шайланган.
Ал 2025-жылдын январынан бери Ардактуу Легиондун командири жана Аэронавтика медалынын ээси (2023).
2026-жылы Европанын коргонуусу: анын ролу инвестор үчүн эмне үчүн маанилүү?
2022-жылдан бери Европада аскердик бюджеттердин көбөйүшү коргонуу акцияларын фондулук рынокто эң көп көңүл бурулган темалардын бирине айландырды. Бул контекстте бир нече жагдай көңүл бурууга арзыйт:
- Заказ китеби : ал бир нече жылдар бою көрүнүктүүлүктү камсыз кылат, бирок кирешелүүлүк өз убагында жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө, демек, субподряддык чынжырчага көз каранды.
- Башкаруу түзүмү Dassault Aviation компаниясынын көпчүлүк акциялары GIMD компаниясына таандык, ал эми Airbus компаниясы азчылык акционер болуп саналат. Ошондуктан, эркин жүгүртүү чектелген, бул акциялардын баасынын өзгөрүшүн күчөтүшү мүмкүн.
- Экспорттук келишимдер Алар саясий чечимдерге, каржылоого жана кээде технологияларды өткөрүп берүүгө көз каранды, ал эми ишке ашыруу графиги көп учурда белгисиз.
- ESG критерийлери Айрым фонддор курал-жарактарды камтыбайт, башкалары 2022-жылдан бери аларды кайрадан интеграциялашкан. Бул бул баалуу кагаздарга болгон суроо-талапка таасир этет.
Бул секторго инвестиция салуу үчүн көпчүлүк адамдар PEA (француз жана европалык акциялар үчүн) же онлайн брокердеги баалуу кагаздар эсебин колдонушат; коргонуу акциялары менен кыска мөөнөттө CFD аркылуу соода кылуу үчүн биздин боюнча сын-пикирлер Vantage Бул макалада бул брокердин төлөмдөрү жана эрежелери (левередж менен иштеген продуктылар, жогорку тобокелдик) кеңири баяндалган. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
FAQ
Эрик Траппьер качантан бери Dassault Aviation компаниясын жетектеп келет?
Ал 2013-жылдын 8-январынан бери Dassault Aviation компаниясынын төрагасы жана башкы директору болуп иштеп келет.
Эрик Траппьердин Rafale сатуудагы ролу кандай болгон?
Ал мурдагы эл аралык башкаруучу директор катары алгачкы келишимдерди түзүүгө мүмкүндүк берген экспорттук стратегияны жетектеген (2015-жылы Египет жана Катар, 2016-жылы Индия), андан кийин 2021-жылы Бириккен Араб Эмираттары тарабынан рекорддук 80 Rafale заказы берилген.
Эрик Траппьер жетектеген GIMD деген эмне?
Marcel Dassault Industrial Group - Dassault Aviation компаниясын көзөмөлдөгөн үй-бүлөлүк холдингдик компания. Эрик Траппьер анын төрагасы болуп 2025-жылдын 9-январында дайындалган.
Эрик Траппьер UIMM президентиби?
Ооба, ал Металлургиялык өнөр жай жана соода биримдигинин президенти болуп 2021-жылдын 15-апрелинде шайланган.