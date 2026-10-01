Жерард Местраллет акыркы отуз жылда Франциянын энергетикалык ландшафтын эң көп калыптандырган лидерлердин бири. 1949-жылы 1-апрелде Парижде туулган ал Compagnie de Suez компаниясын өнөр жай тобуна айландырууну жетектеген, 2008-жылы Gaz de France менен биригүүнү уюштурган, андан кийин 2015-жылы Engie деп өзгөртүлгөн GDF Suez компаниясынын төрагалыгын аркалаган. Бул өмүр баянында анын карьерасы, аны белгилеген негизги чечимдери, козгогон талаш-тартыштары жана анын мурасы 2026-жылы энергетика тармагын ээрчиген инвесторлор үчүн эмнени билдирери баяндалат.
Билими: инженер жана улук мамлекеттик кызматкер профили
Жерар Местралле француз административдик элитасынын мүнөздүү карьералык жолун тандап, күчтүү илимий багытка ээ болгон. Ал Политехникалык мектептин мурдагы студенти (1968-жылкы бүтүрүүчү), Авиациялык жарандык улуттук мектептин (1971), Тулузадагы Саясий илимдер институтунун (1973), андан кийин ENAнын бүтүрүүчүсү, аны 1978-жылы "Пьер Мендес Франция" классы менен аяктаган.
ENAны (Улуттук башкаруу мектебин) аяктагандан кийин, ал Казыначылык департаментине жарандык администратор болуп орношкон. 1982-жылдын сентябрынан 1984-жылдын июлуна чейин ал ошол кездеги Экономика жана каржы министри Жак Делордун кеңсесинде өнөр жай иштери боюнча техникалык кеңешчи болуп иштеген. Берсидеги (Каржы министрлиги) бул тажрыйба ага өкмөт менен ири корпорациялардын ортосундагы мамилени терең түшүнүүгө мүмкүндүк берген, бул анын кийинки карьерасында баа жеткис байлык болуп кала берген.
Суэц каржы компаниясынан Бельгиянын Жалпы коомуна чейин
1984-жылы ал Suez Financial Company компаниясына долбоордун менеджери болуп орношкон. Ал тез эле кызматтык тепкич менен көтөрүлгөн: 1986-жылы өнөр жай иштери боюнча башкы делегаттын орун басары, 1987-жылы European Rights Company (Suez компаниясынын туунду компаниясы) башкаруучу директору, андан кийин 1991-жылы компаниянын башкаруучу директорунун орун басары. Кийинчерээк ал башкаруучу директор жана Аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Société Générale de Belgique, Европадагы эң эски өнөр жай холдинг компанияларынын бири, анын өнүгүүсүн өзү жетектейт.
Бул Бельгиянын тажрыйбасы абдан маанилүү болгон: Суэц ал жерде электр энергиясында (Electrabel), каржы жана өнөр жай тармактарында үлүштөргө ээ болгон. Бул Бельгиянын эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин топтун ишмердүүлүгүнүн негизги ташы бойдон калууда, кийинчерээк Engie болуп калганын түшүндүрөт.
1995-2008: Суэцтин кызмат көрсөтүүчү топко айланышы
1995-жылы Жерар Местраллет Compagnie de Suez компаниясынын жетекчиси болуп дайындалган. Анын стратегиясы айкын болгон: каржы конгломератын үч негизги бизнеске кайра багыттоо, энергия, суу жана тазалыкБул максатка жетүү үчүн ал Lyonnaise des Eaux менен биригүүнү баштаган. 1997-жылы Suez Lyonnaise des Eaux түзүлүп, анын башкаруу кеңешин ал төрагалык кылган, ал эми Lyonnaise компаниясынын тарыхый башчысы Жером Монод байкоочу кеңешти төрагалык кылган.
Андан кийин топ кайрадан Суэц деген атка кайтып келген. 2003-жылы ал директорлор кеңешинин башкаруу түзүмүн кабыл алып, Жерар Местраллет анын төрагасы жана башкы директору болуп калган. Бул мезгилде Суэц акырындык менен өзүнүн каржылык ишмердүүлүгүн токтотуп, өзүн коммуналдык кызматтар, башкача айтканда, маанилүү кызматтар (электр энергиясы, газ, суу, калдыктар) боюнча европалык оюнчу катары көрсөткөн.
2008: GDF Suez биригүүсү, мамлекеттик нике
2008-жылдын июль айында аяктаган Gaz de France менен Suezдин биригүүсү анын карьерасындагы эң символикалык иш-аракет болуп саналат. 2006-жылы эле Suezди чет элдиктердин басып алуу коркунучунун контекстинде жарыяланган бул келишим француз мамлекетине Gaz de France компаниясындагы үлүшүн сактоо үчүн талап кылынган минималдуу чектен төмөн түшүрүүгө мүмкүндүк берүүчү мыйзамды талап кылган. Жаңы топ, GDF Suez, дүйнөдөгү алдыңкы энергетикалык компанияларынын бирине айланат. Жерард Местраллет 2008-жылдын июль айынан 2016-жылдын май айына чейин анын башкы директору болуп иштеген, ошол эле учурда фондулук биржада өзүнчө тизмеленген суу жана калдыктар тармагы болгон Suez Environnement компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы бойдон калган.
Инвесторлор үчүн бул биригүү маанилүү жагдайды көрсөтүп турат: жөнгө салынуучу тармактарда компаниянын наркы анын өнөр жай стратегиясынан да, акционер катары мамлекет менен болгон мамилесинен да көз каранды. Бул бүгүнкү күндөгү... талдоодо эске алынуучу критерий.Engie аракетианын ичинде Франция мамлекети негизги акционер бойдон калууда.
2015: GDF Suez Engie болуп калды
2015-жылы GDF Suez компаниясы атын өзгөртүп, EngieРебрендингден тышкары, топ кайра жаралуучу энергия булактарына, энергетикалык кызматтарга жана көмүрдөн акырындык менен баш тартууга өтүүнү жарыялап жатат. Бирок, бир нече байкоочулардын айтымында, бул өзгөрүү кечигип жатат: 2020-жылдын февраль айындагы макалада, Le Monde Анда топтун өтүшүнө тоскоол болгон "стратегиялык каталар" жөнүндө сөз болуп, "жашыл" өзгөрүү чындыгында 2013-жылы гана башталганы белгиленген.
2016-жылдын 3-майында Жерар Местраллет жалпы жетекчиликти өткөрүп берген Изабель Кочер жана директорлор кеңешинин төрагалыгын сактап калат. 2018-жылы ал төрагалыкты төмөнкүлөргө өткөрүп берет Жан-Пьер Кламадье2021-жылдан бери Кэтрин Макгрегор Engie компаниясынын башкы менеджери болуп иштеп келет.
Талаш-тартыштар: компенсация жана кошумча пенсиялык пландар
Жерар Местраллет өзүнүн муундагы көптөгөн CAC 40 башкы директорлору сыяктуу эле, жетекчилердин компенсациясы боюнча талаш-тартыштардын чордонунда болгон:
- 2012 Анын жалпы эмгек акысы 3 005 079 еврого жетти, бул 2011-жылга салыштырмалуу бир аз төмөндөө (-2,7%), бул аны CAC 40та 8-орунга койду (сандар экономикалык басма сөзгө негизделген Wikipediaдан алынды).
- октября 2014 Анын кошумча пенсиясынын суммасы 21 миллион евро деп бааланып, CGT тарабынан жарыяланганы топ 2013-финансылык жыл үчүн чоң жоготууларды каттап жаткан учурда талаш-тартыштарды жаратууда. Корпоративдик башкаруу боюнча жогорку комитет бул схеманы Afep-Medef кодексине ылайык келет деп эсептейт; ошол кездеги экономика министри Эммануэль Макрон мамлекет келечекте мындай резолюцияга каршы добуш берерин билдирет.
- мүмкүн 2016 Аткаруучу эмес төрага болгондон кийин, ал өзүнүн төрагасынын айлыгынан (жылына 350 000 евро) баш тартаарын жарыялайт, ал Engie корпоративдик фондуна төлөнөт.
Бул окуялар француздук тизмеленген компанияларды башкаруудагы өзгөрүүлөргө салым кошту: акционерлердин жетекчилердин компенсациясы боюнча добуштарын милдеттүү түрдө берүү ("айталы, эмгек акы жөнүндө", 2016-жылдагы Sapin 2 мыйзамы) жана кошумча пенсиялар боюнча катаал эрежелер. Жеке акционер үчүн универсалдуу каттоо документинин "корпоративдик башкаруу" бөлүмүн окуу эми корпоративдик башкарууну карап чыгуунун бир бөлүгү болуп саналат. фундаменталдык анализ олуттуу.
Paris Europlace, FACE жана экономикалык дипломатия
Жерар Местраллет өзүнүн операциялык милдеттеринен тышкары төрагалык кылган Париждеги Европалык, Парижди каржы борбору катары жайылткан ассоциация, ошондой эле Четке кагууга каршы аракеттенүү фонду (FACE) 2007-жылдан 2020-жылга чейин. 2015-жылы ал "билим берүү боюнча элчи" болуп дайындалган; 2016-жылдын апрель айында Сеголен Руаяль ага COP21ден кийин Европадагы көмүртектин баасы боюнча миссияны ишенип тапшырган.
Энгиден кийин ал аткаруучу төрага болдуАлУланы өнүктүрүү боюнча француз агенттиги (Афалула), бул мурас объектисинин айланасындагы Франция-Сауд кызматташтыгы үчүн жооптуу. 2024-жылдын февраль айында Эммануэль Макрон аны Франциянын долбоор боюнча өкүлү кылып дайындаган. Индия-Жакынкы Чыгыш-Европа экономикалык коридору (IMEC). Ал ошондой эле көптөгөн директорлор кеңешинде иштеген: Société Générale, Siemens байкоочу кеңеши, Европалык өнөр жайчылар тегерек столунда жана Кытай менен Гонконгдогу бир нече эл аралык консультативдик кеңештерде.
Ал Ардак Легионунун командири (2016) жана Улуттук Ардак Орденинин командири.
Анын сапары 2026-жылы инвесторго эмнени үйрөтөт
Жерар Местраллеттин карьерасы энергетика жана коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн баалуулуктарына инвестиция салган ар бир адам үчүн пайдалуу болгон үч чындыкты чагылдырат:
- Ири биригүүлөр акциянын мүнөзүн өзгөртөт. 1995-жылы Суэцтин акционери финансылык холдинг компаниясына, 2008-жылдагы акционер интеграцияланган энергетикалык компанияга, ал эми 2026-жылдагы акционер кайра жаралуучу энергия булактарына жана инфраструктурага багытталган топко ээлик кылган. Инвестициялык тезисти ар бир этапта карап чыгуу керек.
- Кээде иш-аракеттерди бөлүп-жаруу баалуулук жаратат. Жерар Местраллет көптөн бери төрагалык кылып келген Suez Environnement компаниясы 2008-жылы ачык акционердик коом катары жарыяланган, андан кийин 2020-2022-жылдары Veolia компаниясын сатып алуу боюнча сунуштун борборуна айланган.Veolia аракети Алар Франциядагы суу жана калдыктар секторун кайрадан калыптандырган бул эпизод менен жакшы тааныш.
- Башкаруу өз баасына келет. Сый акы боюнча талаш-тартыштар Engie компаниясынын акция рыногунун траекториясын өзүнөн өзү өзгөрткөн жок, бирок акционерлердин директорлор кеңешинин чечимдерине катышуусун тездетти.
Европанын ири энергетикалык акциялары менен таанышуу үчүн көптөгөн жеке инвесторлор баалуу кагаздар эсебин же онлайн брокердеги PEA (француздук акцияларды үнөмдөө планын) колдонушат; бул акциялардын кыймылын CFD аркылуу соода кылууну каалагандар үчүн биздин деталдуу карап чыгуу Vantage Бул макалада бул брокердин төлөмдөрү, эрежелери жана чектөөлөрү кеңири баяндалган (CFDлер левереджден улам жогорку жоготуу коркунучуна ээ). Ар дайымкыдай эле, бул макала маалыматтык максатта гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
Жерар Местралле маанилүү даталарда
|Анни
|Кадам
|1949
|Парижде туулган (1-апрель)
|1978
|ENAны бүтүрүп, Казыначылык департаментине жумушка орношкон
|1982-1984
|Экономика министри Жак Делордун техникалык кеңешчиси
|1984
|Суэц каржы компаниясына кошулуу
|1995
|Суэц компаниясынын жетекчилигине өтөт
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux туулган
|2008
|GDF Suez компаниясынын биригиши, жаңы топтун башкы директору
|2015
|GDF Suez Engie болуп калды
|2016
|Изабель Кочер башкы директор болуп дайындалды; ал төрага бойдон калды
|2018
|Жан-Пьер Кламадье анын ордуна Engie компаниясынын төрагасы болуп дайындалды
|2024
|Франциянын IMEC коридору боюнча өкүлү
FAQ
Жерар Местралле "Энжинин" жаралышында кандай роль ойногон?
Ал 2008-жылы Gaz de France менен Suez компанияларынын биригүүсүн жетектеген, андан кийин 2016-жылга чейин GDF Suez компаниясын жетектеген. Топ 2015-жылы анын төрагалыгы астында Engie деген аталышты алган.
Жерар Местралленин ордуна ким Engie компаниясына келген?
Анын ордуна Изабель Кошер 2016-жылдын май айында башкы менеджер, ал эми Жан-Пьер Кламадье 2018-жылы директорлор кеңешинин төрагасы болуп дайындалган.
Анын алтын парашюту эмне үчүн талаш-тартыш жаратты?
2014-жылдын октябрь айында айтылган сумма (21 миллион евро) GDF Suez рекорддук жоготууларды жарыялап, чыгымдарды кыскартуу планын даярдап жатканда жарыяланган. Бул келишим Afep-Medef кодексине ылайык деп эсептелген, бирок жетекчилердин эмгек акысын жөнгө салуу боюнча талкууну күчөткөн.