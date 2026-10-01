Жан-Сирил Спинетта Ал ири корпорациялардын башында экинчи карьерасын ийгиликтүү баштаган бир нече француз жогорку мамлекеттик кызматкерлеринин бири. 1943-жылы 4-октябрда Париждин 15-районунда туулган ал Air Inter, андан кийин Air France компаниясын он бир жылдан ашык жетектеген, компаниянын жарым-жартылай менчиктештирилишин жана 2004-жылы KLM менен биригүүсүн жетектеген, андан кийин Areva компаниясынын байкоочу кеңешинин төрагасы болгон. 2018-жылы анын аты темир жол транспортунун келечеги жөнүндөгү "Спинетта отчету" менен жаңылыктарда кайрадан пайда болгон. Бул жерде анын карьералык жолу, негизги чечимдери жана алар авиация тармагындагы инвесторлор үчүн дагы эле эмнени билдирери келтирилген.
Келип чыгышы жана пайда болушу
Жан-Сирил Спинетта социализмге терең берилген үй-бүлөдө чоңойгон. Анын чоң атасы, Arts et Métiers мектебинин инженери Сирил Спинетта, 1911-жылдан бери Albi жумушчуларынын айнек заводун башкарган жана Жан Жореске жакын болгон. Анын апасы, Корсикадан келген мектеп мугалими Антуанетта Бриньоли жана курулуш инженери болгон атасы Адриан Спинетта Жан-Сирил төрөлгөн Парижге отурукташкан.
Версаль шаарындагы Жогорку Лицейде окуган ал Париждеги Юридикалык факультеттен мамлекеттик укук боюнча аспирантура даражасын алган, Sciences Po Parisди аяктаган, андан кийин Шарль де Голлдун классы боюнча ENAга (Улуттук башкаруу мектебине) кирген. Ал 1977-жылга чейин Социалисттик партиянын мүчөсү болгон.
Жогорку мамлекеттик кызматкердин карьерасы (1969-1990)
Анын административдик карьерасы кеңири жана ар түрдүү. Окутуучунун жардамчысы болуп иштегенден кийин, ал Улуттук билим берүү министрлигинде (инвестициялык жана пландаштыруу кеңсесинин башчысы, андан кийин колледждердин директору), Мамлекеттик кеңеште аудитор, Өкмөттүн Башкы катчылыгында жана Премьер-министрдин маалымат кызматында удаалаш кызматтарды ээлеген.
Андан кийин ал транспорт тармагына жакындашып, эки жолу Мишель Делебаррдын аппарат башчысы болуп иштеген, айрыкча, ал транспорт жана деңиз иштери министри, кийинчерээк инфраструктура министри болуп турганда. Бул тажрыйба ага жарандык авиация жана анын жөнгө салуу көйгөйлөрү жөнүндө терең билим берүүгө мүмкүндүк берген.
Air Inter, андан кийин Air France: борбор калааны кайра түзүү жана ачуу
1990-жылдан 1993-жылга чейин ал компаниянын президенти жана башкы директору болгонAir Inter, Франциянын ички авиакомпаниясы, Европанын аба мейкиндигин атаандаштыкка ачууга даярдыктар көрүлүп жаткан учурда. Президент Франсуа Миттеран менен биргеликте жана Европа Комиссиясында иштегенден кийин, ал жетекчи болуп дайындалган.Франция аба-жолдору 22 сентябрда 1997.
Анын жол картасы эки бөлүктөн турган: көп жылдык жоготуулардан кийин кайра жаралган компанияны калыбына келтирүүнү улантуу жана анын рынокко чыгышына даярдык көрүү. 1999-жылы ал жетекчилик кылган Air France компаниясынын жарым-жартылай менчиктештирилиши, компаниянын алгачкы коомдук сунушу менен. Бул мезгилде Air France ошондой эле 2000-жылы Delta, Aeromexico жана Korean Air менен биргеликте негизделген SkyTeam альянсына кошулган.
2004: Air France-KLM авиакомпаниясынын түзүлүшү
Анын карьерасындагы эң маанилүү операция голландиялык компания менен биригүү болгон. KLM2004-жылы аяктаган биригүү Европа аба транспортундагы биринчи ири чек ара аркылуу биригүү болгон. Тандалган түзүм эки авиакомпанияны жана эки брендди, эки хабы (Париж-Шарль-де-Голль жана Амстердам-Схипхол) биргелешип ээлик кылган, ачык соодаланган компаниянын карамагында сактап калган. Бул операция ошондой эле Air France компаниясынын менчиктештирилишине алып келип, француз мамлекетинин үлүшү көпчүлүктүн чегинен төмөн түшкөн.
Жан-Сирил Спинетта 2008-жылдын 31-декабрына чейин топтун башкы директору болуп калган, андан кийин 2009-жылдын 1-январынан тартып Air France-KLM жана Air France компанияларынын директорлор кеңешинин төрагасы болуп, Пьер-Анри Гуржон башкы директордун милдетин аткарган. 2011-жылдын 17-октябрында Гуржон кеткенден кийин, Спинетта 2013-жылга чейин башкы директордун кызматын уланткан, андан кийин анын ордуна Александр де Жуниак келген.
2004-жылы ойлоп табылган кош баштуу модель көп талкууланып келген, айрыкча 2019-жылы Париж менен Гааганын ортосундагы чыңалуу учурунда, Нидерландия мамлекети компаниянын үлүшүн сатып алганда. Бул мурастын топтун баасына дагы эле кандай таасир этерин түшүнүү үчүн, биздин талдообуз...Air France-KLM акциялары капиталдык түзүлүш жана флот маселелерин карайт.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: администратор керек
Ошол эле учурда, Жан-Сирил Спинетта көптөгөн кеңештерде отурат. Ал төрагалык кылат Areva байкоочу кеңеши 2009-жылдын апрелинен 2013-жылдын июнуна чейин, ЭПР реактору менен болгон кыйынчылыктар жана ядролук топтун стратегиясына суроо салуу менен белгиленген мезгил (ал отун цикли үчүн Orano болуп калган). Ал ошондой эле Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (2005-жылдан баштап), Unilever жана GDF Suez компанияларынын директору болуп иштейт.
Анын Saint-Gobain директорлор кеңешиндеги катышуусу аны Жан-Луи Беффа сыяктуу инсандар менен катарлаштырды; материалдар тобуна кызыккандар биздин профилибизди төмөнкү даректен таба алышатSaint-Gobain акциялары.
Соттук териштирүүсүз жабылган сот иши.
2006-жылдын июль айында Жан-Сирил Спинетта соттор тарабынан авиациялык коопсуздукка адистешкен мурдагы Air France субподрядчысына каршы тергөөнүн алкагында чакырылган. Акыры ал күбө катары суракка алынган жана расмий түрдө айыпталган эмес. Ал бул иште ар дайым өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келген.
2018: Темир жолдун келечеги боюнча Спинеттанын отчету
2018-жылдын 15-февралында ал премьер-министр Эдуард Филиппке "темир жол транспортунун келечеги" боюнча отчет берген. Анын эң көп талкууланган сунуштары темир жол жумушчусунун статусу боюнча жаңы кызматкерлерди жалдоо практикасын токтотууга, SNCFти ачык акционердик коомго айландырууга, темир жол тармагын атаандаштыкка ачууга даярдык көрүүгө жана бутактардын санын кыскартууга байланыштуу болгон. Бул сунуштардын айрымдары узакка созулган иш таштоо кыймылынан кийин 2018-жылы кабыл алынган жаңы темир жол келишими үчүн мыйзамга киргизилген.
Ошондой эле, ал 2013-жылдын октябрь айынан тартып мектептер менен бизнес дүйнөсүн жакындаштыруу милдети жүктөлгөн Улуттук билим берүү-экономика кеңешин жетектеген.
айырмачылыктар
Жан-Сирил Спинетта - Ардак Легионунун жана Улуттук Ардак Орденинин командири, ошондой эле Академиялык Пальмалардын офицери. Ал "Жылдын менеджери" болуп шайланган. Жаңы экономист 2003-жылы сыйлыкка ээ болгон жана 2004-жылы Кесипкөй аэронавтика жана космос журналисттери ассоциациясынын Icare сыйлыгын алган.
Анын сапары инвесторго эмнени үйрөтөт
Авиакомпаниялар тармагы фондулук рыноктогу эң циклдүү секторлордун бири. Жан-Сирил Спинеттанын карьерасы бул факторлордун бир нечесин көрсөтүп турат:
- Консолидация баалуулуктарды түзүүнүн негизги булагы болуп саналат. Air France-KLM, андан кийин IAG (British Airways-Iberia) жана Lufthansa Group компаниялары биригүү аркылуу түзүлгөн. Рынок өз тармактарын оптималдаштырууга жөндөмдүү топторду баалайт.
- Мамлекеттин болушу баарын өзгөртөт. Франция жана Нидерландия мамлекеттери Air France-KLM компаниясынын акционерлери бойдон калууда; бул 2020-жылдагыдай кризис учурунда колдоо көрсөтөт, бирок ошол эле учурда стратегиялык эркиндикти чектейт жана кайра капиталдаштыруу учурунда суюлууга алып келиши мүмкүн.
- Компаниялар өндүрүүчүлөргө көз каранды. Жеткирүүнүн кечиктирилиши жана кыймылдаткычтын болушу кубаттуулукка таасир этүүдө. Көптөгөн инвесторлор бул тармакка өндүрүүчүлөр аркылуу таасир этүүнү артык көрүшөт, бул биздин анализибизде көрсөтүлгөн...Airbus аракети.
Бул акцияларга инвестиция салуу үчүн PEA (француздук акцияларды үнөмдөө планы) же онлайн брокердеги баалуу кагаздар эсеби жетиштүү; авиакомпания секторунун волатилдүүлүгүн CFD аркылуу соода кылуу үчүн биздин боюнча сын-пикирлер Vantage Бул макалада жөнгө салынуучу брокердин шарттары жана эрежелери (левередж менен жабдылган продуктылар, жогорку тобокелдик) кеңири баяндалат. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
Жан-Сирил Спинетта маанилүү даталарда
|Анни
|Кадам
|1943
|Парижде туулган (4-октябрь)
|1990-1993
|Air Inter компаниясынын башкы директору
|1997
|Air France авиакомпаниясынын башкы директору болуп дайындалды (22-сентябрь)
|1999
|Air France компаниясын жарым-жартылай менчиктештирүү жана тизмеге киргизүү
|2004
|KLM менен тыгыз байланыштар, Air France-KLMдин жаралышы
|2009
|Air France-KLM компаниясынын директорлор кеңешинин жана Areva компаниясынын байкоочу кеңешинин төрагасы
|2011-2013
|Ал Air France-KLM авиакомпаниясынын башкы директору кызматын кайрадан аткара баштады
|2018
|Темир жол транспортунун келечеги жөнүндө отчет
FAQ
Жан-Сирил Спинетта Air France компаниясында эмне кылган?
Ал Air France компаниясын 1997-жылдан 2008-жылга чейин жетектеген, аны 1999-жылы жарым-жартылай менчиктештирген жана 2004-жылы KLM менен биригүүнү уюштурган, бул Air France-KLM тобунун түзүлүшүнө алып келген.
Спинеттанын отчету кандай?
2018-жылдын февраль айында өкмөткө берилген темир жол транспортунун келечеги боюнча отчет, ошол эле жылы кабыл алынган SNCF реформасына түрткү болгон.
Жан-Сирил Спинетта Areva компаниясын башкарды беле?
Ооба, ал 2009-жылдын апрелинен 2013-жылдын июнуна чейин Areva компаниясынын байкоочу кеңешин жетектеген.