Жан-Луи Беффа Ал Saint-Gobain компаниясын жыйырма жылдан ашык убакыт, 1986-жылдан 2007-жылга чейин жетектеп, андан кийин 2010-жылга чейин директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеген. 1941-жылы 11-августта Ниццада туулган, Corps des Mines инженердик мектебин бүтүргөн, ал мамлекеттик кызматтын жогорку тепкичтеринде окуган жана өнөр жайдын стратегиялык ролуна ишенген алдыңкы француз бизнес жетекчилеринин муунун чагылдырат. Saint-Gobain компаниясынан тышкары, ал өнөр жай саясаты боюнча баяндамалары жана китептери аркылуу коомдук талкууга таасир эткен. CAC 40 өнөр жай топторунун тандоосуна дагы деле таасир этип келе жаткан карьерага көз чаптыруу.
Билими: Политехника, тоо-кен жана илимдер Po
Инженер менен мугалимдин уулу Жан-Луи Беффа Ниццадагы Массена лицейинде сынактарга даярданып, кабыл алынган...École политехникасы 1960-жылы. Ал инженер болуп калган Мина корпусу 1963-жылы ал École nationale supérieure du pétrole et des moteurs окуу жайын да окуп, Париждеги Саясий Институттун (1966, Экономика-финансы бөлүмү) дипломун алган.
Энергияны башкаруунун башталышы
Ал карьерасын Клермон-Ферранда тоо-кен инженери болуп баштаган, андан кийин 1967-жылдан 1974-жылга чейин Өнөр жай министрлигинин отун бөлүмүнө жумушка орношуп, ал жерде "тазалоо жана пайдалануу" кызматынын башчысы, андан кийин директордун орун басары болгон. Бул тажрыйба ага энергетика жана мамлекет менен өнөр жайдын ортосундагы мамилелер боюнча терең билим берген, бул эки тема анын карьерасында кеңири чагылдырылган.
1974-1986: Сент-Гобендеги көтөрүлүш
1974-жылы Жан-Луи Беффа кошулган. Санкт-Gobain пландаштыруу боюнча директор болуп иштеген. Андан кийин ал башкы директор, андан кийин президент болуп иштеген Пон-а-Муссон, чоюн түтүктөргө адистешкен туунду компания, ошол эле учурда 1979-жылдан 1982-жылга чейин топтун "түтүктөр жана механика" бөлүмүн башкарган. 1982-жылдын мартында, Saint-Gobain улутташтырылган жылы, ал анын башкаруучу директору болуп калган.
1986-жылы январь айында ал бул кызматта Роджер Форудан кийин келген. президент жана башкы директорФрансуа Миттерандын президенттигинин тушунда дайындалып, ошол кездеги премьер-министр Жак Ширак тарабынан бекитилген ал 1986-жылдын аягында бирге жашоо өкмөтүнүн биринчи ири менчиктештирүүсү болгон Сен-Гобенди менчиктештирүүнү жетектеген.
1986-2007: Saint-Gobain компаниясынын башында жыйырма жыл
Анын жетекчилиги астында Saint-Gobain терең өзгөрүүлөргө дуушар болду. Тарыхый жактан айнекке басым жасаган топ курулуш материалдары жана материалдарды бөлүштүрүү жаатындагы катышуусун кеңейтип, эл аралык деңгээлде таанылды. Бул мезгилдеги негизги этаптар 1990-жылы топту абразивдик материалдар боюнча дүйнөлүк лидерге айландырган америкалык Norton компаниясын сатып алуу, андан кийин 2005-жылы гипсокартон боюнча адистешкен британиялык BPB компаниясын сатып алуу болду.
Бул стратегия Saint-Gobain компаниясын турак жай жана курулуш жаатындагы дүйнөдөгү алдыңкы адистердин бирине айландырды, бул позицияны анын мураскерлери улантып жана бекемдеп келишкен. Жан-Луи Беффа 2007-жылдын июнь айына чейин башкы директор, андан кийин 2010-жылга чейин директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеген; анын ордуна Пьер-Андре де Шалендар башкы директор болуп келген. 2021-жылдын июль айынан бери топту Бенуа Базин жетектейт.
Инвесторлор үчүн Беффанын тушундагы Saint-Gobain компаниясынын тарыхы бир кылымдык өнөр жай компаниясынын удаалаш сатып алуулар аркылуу өзүн кантип кайра жарата аларын көрсөтүп турат. Биздин талдообузSaint-Gobain акциялары туруктуу курулушка жана энергияны үнөмдөөчү оңдоого багытталган анын учурдагы профилин кеңири баяндайт.
Эмгек акы жана асбест боюнча талаш-тартыш
Өз муунундагы башка жетекчилер сыяктуу эле, Жан-Луи Беффа бир нече жагынан сынга кабылган. 2007-жылы ал эң көп маяна алган француз башкы директорлорунун катарына кирген, ошол жылдагы басма сөз рейтингине ылайык, анын эмгек акысы 10,2 миллион евро деп болжолдонгон. Андан тышкары, ал Pont-a-Mousson компаниясын жетектеп турган учурда, ал асбестти колдонууга каршы чыккандардын бутасы болгон, бул бүтүндөй материалдык өнөр жайды каптаган талаш-тартыштардын арасында болгон. Асбест маселеси топтун имиджин жана юридикалык абалын, айрыкча Америка Кошмо Штаттарында, узакка созулган терс таасирин тийгизген.
Өнөр жай саясаты боюнча ойчул
Жан-Луи Беффа өзүн француз өнөр жайынын келечеги боюнча таасирдүү үн катары көрсөттү:
- 2004-жылы Жак Ширак ага өнөр жай саясатын жандандыруу миссиясын тапшырган. Анын 2005-жылдын январындагы отчетунда, Жаңы өнөр жай саясатына карай, жаралышына алып келгенӨнөр жай инновациялары агенттиги, анын ичинде ал 2005-жылдын сентябрь айынан бери байкоочу кеңешти жетектейт;
- 2002-жылы ал экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Роберт Солоу менен биргеликте экономиканы изилдөө боюнча Сен-Гобен борборун негиздеген, ал Курно борборуна, андан кийин Курно Фондуна (2010) айланган, анын теңтөрагасы болушкан;
- Ал Сеуил менен бирге бир нече эссе жарыялаган: Франция тандашы керек (2012), Франция чара көрүшү керек (2013), Бийликтин ачкычтары (2015) жана Өзгөрүү же өлүү: ири корпорациялар жана стартаптар (2017).
Анын негизги тезиси: АКШ менен Кытайдын ортосундагы мамилеге туш болгондо, өлкөнүн күчү анын экспорттук өнөр жайына, технологияларына, энергетикасына жана аскердик мүмкүнчүлүктөрүнө таянат. Ал мамлекет тарабынан жетектелип, ырааттуу өнөр жай стратегиясын жактап, Франциянын деиндустриалдашуусун сындайт. Бул идеялардын айрымдары саламаттыкты сактоо кризисинен бери кеңири резонанс жаратып, өнөр жай эгемендүүлүгү жана кайра куруу боюнча талкуулар менен коштолгон.
Lazard, Engie, Le Monde: Башкармалыктын мүчөсү катары экинчи мансап
Saint-Gobainден кийин Жан-Луи Беффа банктын улук кеңешчиси болуп калды МириамАл 2008-жылдан 2015-жылга чейин GDF Suez жана андан кийин Engie компанияларынын директорлор кеңешинде иштеген, ал жерде талапкерлерди көрсөтүү жана сый акы төлөө комитетин, Siemens компаниясынын байкоочу кеңешинде (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert компаниясынын директорлор кеңешинде (2001-2013) жана Caisse des Dépôts компаниясынын байкоочу кеңешинде (2014-2019) төрагалык кылган. Ошондой эле BNP Paribas жана Gaz de France компанияларынын директору болуп иштеген. Ал 1994-жылдан бери топтун байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп саналат. Le MondeАл 2017-жылдын 5-октябрында анын президенти болуп шайланган.
Анын Engie компаниясындагы кызматы аны энергетикалык маселелерге, айрыкча, биз бул тармакты ... боюнча маалымат баракчабызда талдап көрүүгө алып келет.Engie аракети.
айырмачылыктар
Жан-Луи Беффа Ардак Легионунун Улуу Офицери (2007), Улуттук Ардак Орденинин Улуу Крестинин (2016) жана Искусство жана Адабият Орденинин Командору (2005). Ал көптөгөн чет элдик сыйлыктарга, анын ичинде "Күн чыгышы" орденине (Жапония) ээ болгон. Операнын күйөрманы катары ал Париж Улуттук операсын жайылтуу ассоциациясын жетектеген.
Анын сапары инвесторго эмнени үйрөтөт
- Өнөр жай топтору этап-этабы менен өздөрүн кайра жаратып жатышат. Saint-Gobain компаниясы атын өзгөртпөстөн, өзүнүн оордук борборун өзгөрттү: анын баалуулугун түшүнүү үчүн кирешенин бизнес багыттары боюнча бөлүштүрүлүшүн карап чыгуу керек.
- Негизги сатып алуулар кумар оюндары болуп саналат. Эгерде интеграция ийгиликтүү болсо, алар баалуулук жаратышат, бирок кыска мөөнөттүү карызга таянышат.
- Саясий контекст маанилүү. Улутташтыруу, менчиктештирүү, өнөр жай саясаты: коомдук чечимдер Сен-Гобендин өнүгүү жолуна терең таасир этти.
Saint-Gobain жана Engie төмөнкүлөргө укуктуу: БУУРЧАКФранциянын акцияларына узак мөөнөттүү инвестиция салуу үчүн салык жеңилдигине ээ болгон стандарттуу инвестициялык каражат. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
FAQ
Жан-Луи Беффа Saint-Gobain компаниясын канча убакыт жетектеген?
Ал 1986-жылдын январынан 2007-жылдын июнуна чейин анын президенти жана башкы директору, андан кийин 2010-жылга чейин директорлор кеңешинин төрагасы болгон.
Жан-Луи Беффа кандай китептерди жазган?
Айрыкча Франция тандашы керек (2012), Франция чара көрүшү керек (2013), Бийликтин ачкычтары (2015) жана Өзгөртүү же өлүү (2017), бардыгы Seuil тарабынан басылып чыгарылган.
Өнөр жай инновациялары агенттиги деген эмне?
Анын өнөр жай саясаты боюнча отчетунан кийин 2005-жылы түзүлгөн мамлекеттик орган ири изилдөө жана инновациялык долбоорлорду колдоого багытталган. Ал анын байкоочу кеңешин жетектеген.