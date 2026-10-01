Филипп Крузе кеңешине төрагалык кылган Vallourec2009-жылдан 2020-жылга чейин тиксиз түтүктөр боюнча француз адиси. 1956-жылы 18-октябрда Нойи-сюр-Сенде туулган ал ENAны (Улуттук башкаруу мектеби) эң мыкты бүтүрүп, Мамлекеттик кеңеште иштеген, андан кийин жыйырма жылдан ашык убакыттан бери Saint-Gobain компаниясында иштеген. Ал мунай бумунун туу чокусунда, топтун тарыхындагы эң оор кризистердин биринде иштегенге чейин Vallourec компаниясын башкарган. Анын карьерасы циклдик акцияларды жана карыз менен байланышкан тобокелдиктерди түшүнүү үчүн окуу куралы болуп саналат.
Билим берүү: Илимдер академиясы, ENA жана Мамлекеттик кеңеш
Филипп Краузе Нойи-сюр-Сендеги Пастер лицейинин окуучусу болуп, Париждеги Sciences Po мектебин аяктаган (1976, Мамлекеттик кызмат бөлүмү). Андан кийин ал окуу жайына тапшырган.Улуттук башкаруу мектебиал андан чыгат өзүнүн классынын эң мыктысы Ал өзүнүн карьерасын 1981-жылы баштаган Мамлекеттик кеңеш, аудитор, андан кийин суроо-талаптардын чебери катары.
1983-жылы ал жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкер Сильви Хубакка үйлөнгөн, ал 2012-жылдан 2015-жылга чейин президент Франсуа Олланддын администрация башчысы болгон.
Saint-Gobain компаниясында жыйырма эки жыл (1986-2008)
1986-жылы Филипп Крузе кошулган. Санкт-Gobain, андан кийин пландын директору болуп Жан-Луи Беффа жетектеген. Ал жерде операциялык жана каржылык ар кандай кызматтарды ээлеген:
- 1989-1992 : Condat кагаз фабрикаларынын башкы менеджери;
- 1992-1996 Испания жана Португалия боюнча башкы делегат;
- из 1996 өнөр жай керамикасы бөлүмүнүн директору;
- из 2000 Башкы менеджердин каржы, сатып алуулар жана IT боюнча орун басары, андан кийин имараттарды бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы.
Бул карьералык жол ага дүйнөлүк өнөр жай топторунда: заводдорду башкарууда, финансылык көзөмөл жана бөлүштүрүүдө кеңири тажрыйба берди. Аны окуткан компанияны жакшыраак түшүнүү үчүн, биздин... талдообузду караңыз.Saint-Gobain акциялары.
2009: Валлуректе кызмат ордун ээлөө
2008-жылдын апрель айында Филипп Крузе Валлуректин байкоочу кеңешине кошулган; бир жылдан кийин, 2009Ал директорлор кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын мөөнөтү 2012-жылдын март айында төрт жылга узартылган. Ошондой эле, ал 2009-жылдан бери беш жыл бою EDFтин директору болуп иштеген жана ядролук милдеттенмелерди көзөмөлдөө комитетин жетектеген.
Ал кезде Валлурек өзүнүн туу чокусунда турган. Топ негизинен мунай жана газ бургулоодо (OCTG түтүктөрү деп аталган), ошондой эле электр станцияларында жана өнөр жайда колдонулган тигишсиз болот түтүктөрдү чыгарган. Мунайдын баасы туруктуу жогору бойдон калгандыктан, суроо-талап күчтүү болгон жана акция Париж фондулук биржасында алдыңкы акциялардын катарына кирген.
2009-2014: Өсүү үчүн инвестициялоо
Бул мезгилдин стратегиясы Vallourec компаниясынын көмүртек өндүрүшү күчтүү өскөн аймактарда: Бразилияда (жапониялык Sumitomo менен өнөктөштүктө курулган жаңы болот заводу жана прокат заводу менен), Америка Кошмо Штаттарында (сланец газы жана мунай буму суроо-талапты колдоп жаткан жерде) жана Жакынкы Чыгышта катышуусун күчөтүү болуп саналат. Бул инвестициялар суроо-талап күчтүү бойдон калат деген божомолго таянып, топтун кубаттуулугун жана карызын көбөйтүүдө.
2010-жылы анын сый акысы 2,73 миллион евро деп бааланган, бул сумманы ошол кездеги басма сөз каражаттары стратегияны өтө эле амбициялуу деп эсептеген айрым акционерлер сындашкан.
2014-2020: Мунай кризиси жана фондулук рыноктун тозокко түшүшү
2014-жылдын экинчи жарымынан бери мунай баасынын кескин төмөндөшү баарын өзгөрттү. Мунай компаниялары бургулоо инвестицияларын кескин кыскартышты, түтүктөрдүн көлөмү жана баалар кескин төмөндөдү, ал эми туруктуу чыгымдар жана карыздар менен жүктөлгөн Валлурек бир катар жоготууларга учурады. Топ, айрыкча Европада, чыгымдарды кыскартуу жана кубаттуулукту кыскартуу пландарын ишке киргизди.
2016-жылы Vallourec компаниясы Nippon Steel & Sumitomo Metal компаниясынын кошулушу жана ачык акционер Bpifrance компаниясынын колдоосу менен капиталын болжол менен бир миллиард еврого көбөйткөн. Бул операция компанияга учурдагы акционерлер үчүн олуттуу суюлтуу эсебинен кыйынчылыктарды жеңүүгө мүмкүндүк берген.
Бул мезгил ошондой эле металлургиялык заводдордун иши менен да белгиленген.Асковал, Сен-Сольвде (Норд), анын акционери жана кардары Валлурек болгон. Топтун сайтты басып алуу аракеттериндеги ролу, айрыкча даректүү тасмада катуу сынга алынган. Асковал, болот үчүн күрөш Эрик Гере тарабынан.
Филипп Крузе башкармалыктан кетти 2020Анын ордуна Эдуард Гинье келди.
Крузеден кийин: кайра түзүү жана жаңы башталыш
2021-жылы Vallourec компаниясы ири финансылык реструктуризациядан өттү: карызынын көпчүлүк бөлүгү акцияларга айландырылып, кредиторлор, анын ичинде Apollo фонду, көпчүлүк акционерлер болуп калышты. Учурдагы акционерлердин үлүшү бир кыйла суюлтулган. 2022-жылы дайындалган Филипп Гийемоттун жетекчилиги астында топ Германиядагы заводдорун жаап, эң кирешелүү жерлерине (Бразилия, АКШ) кайрадан көңүл буруп, карызын кескин кыскарткан. 2025-жылы ArcelorMittal Apollo компаниясына таандык болжол менен 28% үлүшүн сатып алганын жарыялаган.
Топтун учурдагы абалын, анын жыйынтыктарын жана келечегин көзөмөлдөө үчүн, биздин анализибизди караңызВаллурек акциялары.
Инвестор үчүн сабактар
Филипп Крузе башкарган мезгилдеги Валлуректин көрсөткүчтөрү Париж фондулук биржасында эң көп изилденген мисалдардын бири болуп саналат. Төрт негизги жыйынтык:
- Циклдик акция бүтүндөй цикл боюнча бааланат. Циклдин туу чокусундагы рекорддук киреше туруктуу эмес. Валлурек сыяктуу топту 2008 же 2013-жылдардагы жыйынтыктарына карап баалоо мунайдын баасы төмөндөшү мүмкүн экенин унутуп коюу дегенди билдирет.
- Карыз баарын көбөйтөт. Өсүү фазасында ал өсүштү шарттайт, ал эми төмөндөө фазасында ал жашоого коркунуч келтирет. Пайыздарды, салыктарды, амортизацияны жана чегерүүлөрдү эсептегенге чейинки кирешеге карата таза карыздын катышы (EBITDA) мониторинг жүргүзүү үчүн негизги көрсөткүч болуп саналат.
- Капиталдын көбөйүшү жана карызды конвертациялоо начарлайт. Реструктуризация учурунда өз акцияларын сактап калган акционер, компания жашап кетсе дагы, инвестициясынын көпчүлүк бөлүгүн жоготуп алышы мүмкүн.
- Башкаруу маанилүү. Байкоочу кеңеш тарабынан башкарылган, капиталында ачык акционери бар башкаруу кеңеши стратегиялык каталардан коргой албайт.
Циклдик акцияларга инвестиция салуу үчүн диверсификациялоо жана концентрациядан качуу жакшы. Жеке адамдар, адатта, PEA (француздук акцияларды сактоо планы) же онлайн брокердеги баалуу кагаздар эсебин колдонушат; CFD аркылуу өйдө жана төмөн циклдер менен соода кылууну каалагандар биздин... сайтыбыздан керектүү нерселерди таба алышат. боюнча сын-пикирлер Vantage Бул брокердин төлөмдөрү жана операциялары; левередж кирешелерди да, чыгымдарды да көбөйтөт. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген жана инвестициялык кеңеш болуп саналбайт.
Филипп Крузе маанилүү даталарда
|Анни
|Кадам
|1956
|Нойи-сюр-Сенде туулган (18-октябрь)
|1981
|ENAны бүтүргөн, классынын эң мыктысы; Мамлекеттик Кеңешке кошулган
|1986
|Saint-Gobain компаниясына кошулуу
|2000
|Saint-Gobain компаниясынын башкы директорунун орун басары
|2008
|Валлуректин байкоочу кеңешинин мүчөсү
|2009
|Vallourec компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы; EDFтин директору
|2012
|Мандат төрт жылга узартылды
|2016
|Nippon Steel жана Bpifrance компаниялары менен капиталдын көбөйүшү
|2020
|Ал директорлор кеңешинин төрагалыгынан кетип жатат
FAQ
Филипп Крузе качан Вальуректи башкарып келген?
Ал 2008-жылдын апрель айынан бери Vallourec компаниясынын байкоочу кеңешинде иштегенден кийин, 2009-жылдан 2020-жылга чейин Vallourec компаниясынын башкаруу кеңешин жетектеген.
Эмне үчүн Валлуректин акцияларынын баасы анын кызмат учурунда төмөндөдү?
Негизинен, 2014-жылдан баштап мунай баасынын төмөндөшүнө байланыштуу, бул бургулоо түтүктөрүнө суроо-талапты азайткан, ал эми топ өсүшкө инвестиция салгандан кийин чоң карызга баткан.
Филипп Крузе Валлурекке чейинки карьералык жолу кандай болгон?
1981-жылы ENAны эң мыкты бүтүргөндөн кийин, ал Мамлекеттик кеңеште иштеп баштаган, андан кийин жыйырма жылдан ашык убакыттан бери Saint-Gobain компаниясында иштеп, акыры башкаруучу директордун орун басары болгон.