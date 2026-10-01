Ал канча акча тапты? Эммануэль Фабер Danone компаниясынын башындабы? Бул суроо көп көтөрүлөт, анткени азык-түлүк тобунун мурдагы жетекчиси CAC 40 компаниясынын кесиптештеринен бир нече мамлекеттик жеңилдиктер аркылуу айырмаланып турган: кошумча пенсия, жумуштан бошонуу боюнча жөлөкпул жана Covid-19 кризиси учурунда туруктуу айлыгын ыктыярдуу түрдө кыскартуу. Бул баракчада жеткиликтүү сандар, ар дайым жыл жана булакты камтыган маалыматтар топтолот, анын компенсациясы карьерасынын контекстинде жайгаштырылат жана акционер 2026-жылы андан эмне ала аларын түшүндүрөт.
Эммануэль Фабер ким?
1964-жылы 22-январда Гренобль шаарында туулган Эммануэль Фабер HEC Parisти аяктаган (1986). Ал Bain & Company компаниясында иштеп баштаган, андан кийин Barings банкына которулган, андан кийин 1993-жылы Legris Industries компаниясына административдик жана финансылык директор болуп орношкон, андан кийин 1996-жылы анын башкаруучу директору болгон.
Ал Danone компаниясына 1997-жылы каржы, стратегия жана маалымат системалары боюнча директор болуп кошулган, 2000-жылы башкы каржы директору жана Аткаруу комитетинин мүчөсү, андан кийин 2005-жылы Азия-Тынч океан аймагы боюнча вице-президент болгон. 2008-жылдан 2014-жылдын сентябрына чейин ал башкы директордун орун басары болуп иштеген, андан кийин Франк Рибуданын ордуна келген. Башкы менеджери 2014-жылдын октябрь айында. 2017-жылы ал бир нече кызматтарды ээлеп, президент жана башкы директорАл топтон 2021-жылдын март айында кеткен.
Анын карьерасы социалдык экономика менен тыгыз байланышта: ал Мухаммад Юнус менен биргеликте Бангладеште Grameen Danone Foods биргелешкен ишканасын негиздеген (2006), Danone Communities инвестициялык фондун түзүүгө жетекчилик кылган жана 2020-жылы Danone компаниясынын социалдык ишкана статусун кабыл алуусун жетектеген.миссияга багытталган компанияакционерлердин 99% дан ашыгы тарабынан бекитилген.
Эммануэль Фабердин айлыгы: жыл боюнча көрсөткүчтөр
Төмөндөгү сандар Danone компаниясынын жалпы чогулуштарында жарыяланган жана бизнес басма сөзүндө жана Wikipediaда чагылдырылган маалыматтардан алынган. Расмий маалыматтар үчүн (туруктуу эмгек акы, жылдык өзгөрүлмө эмгек акы, иштин натыйжалуулугунун үлүшү), тиешелүү жыл үчүн Danone компаниясынын универсалдуу каттоо документин караңыз.
|көнүгүү
|милдети
|Кабарланган эмгек акы
|булак
|2016
|Башкы менеджери
|€4,82 миллион (топтун кызматкерлеринин орточо айлыгынан болжол менен 170 эсе көп)
|Wikipedia тарабынан цитаталанган экономикалык басма сөз
|2018
|менеджер
|2019-жылдын 25-апрелиндеги жалпы чогулуштун 98%ы тарабынан бекитилген, 2,8 миллион евро
|Danone Башкы Ассамблеясы 2019
|2020
|менеджер
|Анын өтүнүчү боюнча, жылдын калган бөлүгүндө туруктуу чен 30% га төмөндөтүлдү
|Директорлор кеңешинин чечими, 2020-жылдын май айы
Эки нерсени белгилей кетүү керек. Биринчиден, бир жылдан кийинки жылга чейинки суммалар түздөн-түз салыштырылбайт: өзгөрүлмө компонент жана акциялардын натыйжалуулугун баалоо натыйжаларга жана фондулук рынокко көз каранды. Экинчиден, 2016 жана 2018-жылдар аралыгындагы төмөндөө базалык эмгек акынын азайышын эмес, тескерисинче, өзгөрүлмө жана узак мөөнөттүү элементтердин өзгөрүшүн билдирет.
Дүрбөлөңгө салган баш тартуулар
Кошумча пенсия жана жумуштан бошонуу боюнча жөлөкпул (2019)
2019-жылдын 25-апрелиндеги жалпы чогулушта Эммануэль Фабер өзүнүн кызматтан кетерин жарыялаган. аргасыз кетүү үчүн компенсация жана ага аныкталган жөлөкпул кошумча пенсияЖылына 1,2 миллион еврого бааланган бул кошумча пенсия олуттуу жеңилдик болуп саналат. Ал топтун кызматкерлери үчүн стандарттуу пенсиялык планды гана алууну көздөп жатканын билдирди. Бул кадам ошол эле учурда башка CAC 40 жетекчилеринин айланасындагы талаш-тартыштардан кескин айырмаланат.
Саламаттыкты сактоо кризиси учурунда туруктуу чыгымдардын 30% га кыскарышы (2020)
2020-жылдын май айында директорлор кеңеши анын туруктуу эмгек акысын жылдын калган бөлүгүнө 30% га кыскартуу сунушун кызматкерлер менен тилектештик катары жана Danone карантиндин кесепеттеринен, айрыкча үйдөн тышкары сатылган минералдык сууларынан жапа чеккен шартта кабыл алган.
2021-жылдын март айындагы кетүү: фондулук рынок миссияны аткарганда
2020-жылдын аягында активисттер фонду Көк коңгуроо борбору компаниянын үлүшүн сатып алып, топтун фондулук рыноктогу "көңүл калтырган" көрсөткүчтөрүн сынга алат. 2021-жылдын февраль айында, Artisan PartnersҮчүнчү ири акционер, капиталдын болжол менен 3% ына ээ, ошондой эле башкы директордун кызматтан кетишин талап кылууда. Бул сандар талкууну күчөтүүдө: 2017-жылдын 1-декабрынан 2020-жылдын 31-декабрына чейин Danone компаниясынын акцияларынын баасы дээрлик 23% га төмөндөгөн, ал эми CAC 40 индекси ошол эле мезгилде 4,5% га жогорулаган. Тескерисинче, анын тарапкерлери акциялардын 2019-жылдын сентябрь айында тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин, 2014-жылы башкы директор болуп дайындалгандан бери 58% га өскөнүн белгилешет.
2021-жылдын 1-мартында директорлор кеңеши төрага менен башкы директордун кызмат орундарын бөлүү чечимин кабыл алган. 2021-жылдын 14-мартында Эммануэль Фабердин жумуштан бошотулушу дароо күчүнө кирген. Legrand компаниясынын мурдагы башкы директору Жиль Шнепп төрагалык кызматты ээлеген; Антуан де Сен-Аффрик 2021-жылдын сентябрь айында башкы директор болуп дайындалган. Эки жыл мурун жумуштан бошонуу акысынан баш тарткан Эммануэль Фабер кеткенден кийин "алтын парашют" алган эмес.
Бул окуя бизнес мектептеринде изилденген мисалга айланды: ал лидердин социалдык жана экологиялык көз карашы үчүн бааланышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат, ошол эле учурда Nestlé же Unilever сыяктуу атаандаштарга салыштырмалуу баалуулуктарды түзүү жетишсиз деп эсептеген акционерлер тарабынан жазаланат. Бул траекторияларды салыштыруу үчүн, сиз биздин маалымат баракчаларын карасаңыз болот...Danone аракети жана боюнчаNestlé акциясы.
Danoneдон кийин: Венчурдук капитал жана каржыдан тышкаркы стандарттар
2021-жылдын октябрь айында Эммануэль Фабер Европа үчүн өнөктөш болдуАстанор Венчурс, айыл чарба жана азык-түлүк тармагына адистешкен венчурдук капиталдык фонд. 2021-жылдын декабрь айында ал төрага болуп дайындалганISSB Эл аралык туруктуулук стандарттары боюнча кеңеш (ISSB), дүйнөлүк туруктуулук отчеттуулук стандарттарын аныктоо үчүн IFRS Фонду тарабынан түзүлгөн орган, өзүнүн алгачкы эки стандартын, IFRS S1 жана IFRS S2 (климат), 2023-жылдын июнь айында жарыялаган. Бул стандарттар көптөгөн юрисдикциялар үчүн эталон катары кызмат кылат.
Инвестор үчүн бул анча маанилүү эмес детал: бул стандарттар тизмеленген компаниялар тарабынан жарыяланган ESG маалыматтарынын сапатын жана ошондуктан компанияларды финансылык эмес критерийлер боюнча салыштыруу мүмкүнчүлүгүн аныктайт.
Акционер болгондо жетекчинин компенсациясын кантип чечмелөө керек
Faber иши ар кандай CAC 40 компаниясына тиешелүү пайдалуу аналитикалык алкакты сунуштайт:
- Туруктуу, өзгөрүлмө жана узак мөөнөттүү каражаттарды айырмалоо. Белгиленген сумма аз нерсени билдирет; директорлор кеңешинин артыкчылыктарын өзгөрүлмө критерийлер (өсүш, маржа, акча агымы, ESG критерийлери) ачып берет.
- Менчик капиталынын катышын карап көрүңүз. 2019-жылдагы Пакт мыйзамынан бери, тизмеленген компаниялар менеджердин эмгек акысы менен кызматкерлердин орточо жана медианалык эмгек акысынын катышын жарыялап келишет.
- Ассамблеядагы добуштарды ээрчиңиз. "Эмгек акы боюнча пикир айтуу" добушунун 80% дан төмөн болушу ишенбөөчүлүктүн белгиси болуп саналат жана аны олуттуу кабыл алуу керек. 2019-жылы Эммануэль Фабердин компенсациясы 98% менен бекитилген, бул анын эки жылдан кийин кетишине тоскоол болгон эмес: эмгек акы боюнча консенсус стратегия боюнча консенсуска кепилдик бербейт.
- Кийинкиге калтырылган милдеттенмелерди аныктаңыз. Кошумча пенсиялар, жумуштан бошонуу боюнча жөлөкпулдар жана атаандаштыкка каршы жоболор жылдык эмгек акыдан да оор болушу мүмкүн.
Бул маселелерди кылдаттык менен карап чыгуу жана жалпы чогулушта добуш берүү үчүн сиз акцияларды түз кармап турушуңуз керек. БУУРЧАК reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre боюнча сын-пикирлер Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Эммануэль Фабердин Danone компаниясындагы айлыгы канча болгон?
Анын жалпы билдирилген компенсациясы 2016-жылы 4,82 миллион еврону жана 2018-жылы 2,8 миллион еврону түзгөн (сумма 2019-жылдын апрель айында акционерлердин жалпы чогулушунда акционерлердин 98% тарабынан бекитилген). Бул суммаларга туруктуу, өзгөрүлмө жана узак мөөнөттүү компоненттер кирет.
Эммануэль Фабер жумуштан бошонуу акысын алдыбы?
Жок. Ал 2019-жылдын апрель айында аргасыз кетүү боюнча компенсациясынан жана жылына 1,2 миллион еврого бааланган кошумча пенсиясынан баш тарткан.
Эммануэль Фабер эмне үчүн Danone компаниясынан кеткен?
Фондулук рыноктун көрсөткүчтөрүн жетишсиз деп эсептеген активисттик фонддордун (Bluebell Capital, Artisan Partners) кысымы астында директорлор кеңеши анын кызматтан кетиши жөнүндө чечимди 2021-жылдын 14-мартында кабыл алган.
Эммануэль Фабер бүгүн эмне кылып жатат?
Danone компаниясынан кийин ал Astanor Ventures фондуна кошулган (2021) жана 2021-жылдын декабрь айында туруктуулук боюнча отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын иштеп чыгуучу ISSB органынын төрагасы болуп дайындалган.