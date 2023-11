La Française des Jeux (FDJ) Lance EuroDreams, de Quoi Relancer la Hausse de l’Action ?

6 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La Française des Jeux (FDJ) se diversifie avec le lancement d’un nouveau jeu, EuroDreams, qui offre aux joueurs la possibilité de remporter des gains en rente. Ce jeu vient compléter l’offre de la FDJ et répond à la demande croissante de jeux de ce type.

EuroDreams est un jeu de tirage similaire à l’EuroMillions, mais avec une particularité : les joueurs ont la possibilité de gagner une rente plutôt qu’un gain en capital. Stéphane Pallez, PDG de la FDJ, explique que cette initiative découle d’une étude approfondie menée en collaboration avec les partenaires d’EuroMillions, qui a révélé une demande pour ce type de jeu de rente.

Le jeu offre aux joueurs plusieurs options de gain, dont une rente mensuelle de 20 000 € pendant 30 ans pour le gagnant, et de 5 000 € pendant 20 ans pour le deuxième rang. Le gain minimal garantit le remboursement de la mise du joueur. EuroDreams vise ainsi à satisfaire les diverses préférences des joueurs, certains préférant un gain unique en capital, tandis que d’autres privilégient une rente régulière.

Le premier tirage d’EuroDreams a déjà suscité un grand engouement, avec plus d’un million de participants, et pourrait attirer les investisseurs pour l’achat d’actions FDJ. Les Français semblent être au rendez-vous, que ce soit en ligne ou dans les points de vente physiques. Le jeu est conçu pour offrir des chances de gagner plus élevées que l’EuroMillions.

Ce nouveau jeu s’inscrit dans la stratégie de diversification de la FDJ, qui a récemment acquis la licence de la loterie irlandaise et racheté ZEturf, renforçant ainsi sa présence dans les paris en ligne. Stéphane Pallez souligne que la FDJ continuera à explorer de nouvelles opportunités, que ce soit en France ou à l’étranger, pour offrir une expérience de jeu complète à ses clients.

La FDJ, en tant qu’opérateur majeur de jeux d’argent en France, cherche à répondre aux attentes variées de ses joueurs et à rester compétitive sur le marché des jeux en ligne et des loteries. EuroDreams représente un pas de plus dans cette direction, tout en maintenant l’engagement de la FDJ envers la transparence et la satisfaction des joueurs.

Potentielle hausse à Venir de l’Action FDJ ?

Alors que le cours de l’action FDJ est revenu sur un plus bas de juillet 2020, la société entend bien trouver un relais de croissance avec ce nouveau jeu de rente ! Depuis son récent plus bas à 28,20€ le titre mi-octobre, l’action FDJ tente de rebondir, soutenue par ses nouveaux produits.

Les particuliers ont massivement manifesté leur intérêt pour ce type de jeu en ligne, qui offre une rente mensuelle, et la FDJ compte bien surfer sur cette tendance grâce à EuroDreams.

A court terme, l’annonce semble avoir été bien accueillie sur les marchés, puisque le titre repart en hausse, avec un objectif à 35 € l’action. Bien que le potentiel de hausse reste mesuré, acheter des actions FDJ reste une bonne idée pour un investissement de rendement. Avec 5,61 % de rendement des dividendes attendu pour 2024, l’action FDJ est donc idéale pour un investissement de long terme.