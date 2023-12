La Quotidienne Bourse Trading du 11 Décembre 2023

11 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

C’est une semaine chargée qui démarre tout doucement avec l’absence d’annonce économique majeure ce lundi. Les traders et les investisseurs seront dans l’attentisme, alors que 4 des plus grandes banques centrales du monde annonceront leur décision sur les taux directeurs plus tard dans la semaine. Les volumes devraient être au ralenti, au moins jusqu’à demain. Cependant, les indices européens poursuivent la tendance haussière entamée vendredi dernier et s’approchent de leur résistance de court terme.

Annonces Économiques à surveiller ce Lundi 11 Décembre

17h30 : Adjudication T-Notes 6 mois – USA, précédent : 5,19 %

17h30 : Adjudication T-Notes 3 ans – USA, précédent : 4,7 %

17h30 : Adjudication T-Notes 10 ans – USA, précédent : 4,52 %

Détachements de Dividendes ce 11 Décembre

STMicroelectronics : 0,06 € , rendement : 0,5 %

, rendement : Allspring : 0,05 $ , rendement : 9,78 %

, rendement : Best Buy : 0,92 $ , rendement : 4,97 %

, rendement : Gamco : 0,04 $, rendement : 0,84 %

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 11 Décembre