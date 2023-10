La Quotidienne Bourse Trading du 2 Octobre 2023

2 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La semaine démarre fort avec la publication des indices PMI manufacturiers des principales économies européennes ! Les traders attendant les résultats pour se positionner en ce début de semaine, et potentiellement reprendre la tentative de rebond entamé vendredi dernier. Côté américain, outre les annonces, on restera attentif aux discussions autour du budget du gouvernement qui pourrait influencer les principaux indices NASDAQ et DowJones en plus des paires forex en dollar.

Annonces Économiques à surveiller ce Lundi 2 Octobre

9h50 : PMI manufacturier – France : 44,2 (attendu : 43,6)

(attendu : 43,6) 9h55 : PMI manufacturier – Allemagne, attendu : 39,8

10h00 : PMI manufacturier – Zone Euro, attendu : 43,4

16h00 : PMI manufacturier de l’ISM – USA, attendu : 47,7

17h00 : Discours de J. Powell – USA

Détachements de Dividendes ce 29 Octobre

Bank of Nova Scotia : 1,06 $ , rendement : 6,85 %

, rendement : Cardinal Health : 0,5 $ , rendement : 2,31 %

, rendement : One Liberty : 0,45 $ , rendement : 9,54 %

, rendement : Whitestone : 0,04 $, rendement : 4,98 %

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 2 Octobre