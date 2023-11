La Quotidienne Bourse Trading du 23 Novembre 2023

23 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Ce jeudi marque le début du week-end pour les traders ! Les marchés actions et ETF sont fermés aux USA, et les contrats futures sur indices et matières premières auront une clôture anticipée pour thangskiving. Les volumes seront donc restreints jusqu’à lundi. En attendant, les traders ont pu surveiller l’ouverture européenne avec des indices PMI mitigés. Malgré les résultats décevants, le CAC 40 et le DAX 40 tentent de maintenir la tendance haussière et de casser les résistances de court terme, bien que le manque de conviction se fasse ressentir.

Annonces Économiques à surveiller ce Jeudi 23 Novembre

Marché US Fermé – Thanksgiving

9h15 : PMI Manufacturier – France : 42,6 (attendu : 43,1)

(attendu : 43,1) 9h15 : PMI Services – France : 45,3 (attendu : 45,6)

(attendu : 45,6) 9h30 : PMI Manufacturier – Allemagne : 42,7 (attendu : 41,2)

(attendu : 41,2) 13h30 : Compte-Rendu de Politique Monétaire – Zone Euro

Détachements de Dividendes ce 23 Novembre

Yellow Pages : 0,14 $, rendement : 7,15 %

Résultats d’Entreprises Publiés Hier

ThyssenKrupp : Perf. 8,81B €, BPA -3,23 €

€, BPA € Vallourec : Perf. 1,14B €, BPA 0,32 €

€, BPA € Deere&Company : Perf. 15,41B $, BPA 8,26 $









Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 23 Novembre