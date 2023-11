La Quotidienne Bourse Trading du 27 Novembre 2023

27 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La semaine débute à la hausse malgré des craintes arrivées d’Asie ! Le CAC40 réussi à franchir la résistance majeure des 7 300 points juste après l’ouverture alors qu’on attend les chiffres des demandeurs d’emploi à midi. Après une fin de semaine marquée par l’absence de Wall Street, on attend l’arrivée des volumes cet après-midi pour confirmer les tendances haussière entamée la semaine dernière sur les indices européens. Quant aux indices US, ils sont sur des niveaux supports, les traders privilégient la tendance haussière et attendent des signaux de confirmation via les statistiques du marché immobilier qui tomberont plus tard aujourd’hui.

Annonces Économiques à surveiller ce Lundi 27 Novembre

14h00 : Permis de Construire – USA, attendu : 1,487M

15h00 : Discours de Christine Lagarde – Zone Euro

16h00 : Ventes de Logements Neufs – USA, attendu : 721k

Détachements de Dividendes ce 27 Novembre

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 27 Novembre