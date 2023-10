La Quotidienne Bourse Trading du 27 Octobre 2023

27 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La BCE a soufflé le chaud et le froid sur les marchés hier, apportant plus d’indécision que de clarté dans l’esprit des traders ! Les principaux indices boursiers européens ont tenté un timide rebond, soutenus par les résultats d’entreprises encourageants. Les bonnes performances des entreprises américaines n’ont pas suffi aux investisseurs qui ont laissé le NASDAQ s’enfoncer en territoire négatif. Du côté des matières premières, le pétrole et l’or sont également dans l’attentisme et évoluent en range. Il y a de fortes chances que la consolidation se poursuive jusqu’à la réouverture des cotations la semaine prochaine.

Annonces Économiques à surveiller ce Vendredi 27 Octobre

12h00 : Discours du Sommet des Dirigeants de l’Union Européenne – Zone Euro

14h30 : Indices des Prix à la Consommation des Ménages – USA, attendu : 0,3 %

Détachements de Dividendes ce 27 Octobre

Blackstone : 0,8 $ , rendement : 3,48 %

, rendement : Energy Transfer : 0,31 $ , rendement : 9,13 %

, rendement : Home Bancorp : 0,25 $ , rendement : 2,96 %

, rendement : Home Loan Financial : 0,27 $, rendement : 3,84 %

Résultats d’Entreprises Publiés Hier

Total Energies : Performance 54,41B €, Bénéfice Par Action 2,63 €

BNP Paribas : Performance 11,58B €, Bénéfice Par Action 2,17 €

Vinci : Performance 18,27B €, Bénéfice Par Action –

Danone : Performance 6,9B €, Bénéfice Par Action –

STMicroelectronics : Performance 4,43B €, Bénéfice Par Action 1,16 €

Amazon : Performance 143,1B $, Bénéfice Par Action 0,94 $

Mastercard : Performance 6,5B $, Bénéfice Par Action 3,39 $

Merck&Co : Performance 16B $, Bénéfice Par Action 2,13 $

Intel : Performance 14,2B $, Bénéfice Par Action 0,41 $

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 27 Octobre