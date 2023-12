La Quotidienne Bourse Trading du 8 Décembre 2023

8 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Ce vendredi promet d’être agité sur les marchés ! C’est LA journée la plus attendue de la semaine par tous les traders. En cause ? Les principaux chiffres de l’emploi aux USA qui sortiront à 14h30 et qui motiveront la décision sur les taux de la FED. L’attentisme et l’hésitation qui domine depuis hier devrait se poursuivre jusqu’en début d’après-midi. En attendant, les principales places boursières européennes ouvrent en nette progression, permettant au CAC40 d’atteindre les 7 500 points, tandis que le DAX se rapproche de son record historique. Les investisseurs devront néanmoins rester vigilants quant au risque de correction en fin de séance pour la pause du wek-end.

Annonces Économiques à surveiller ce Vendredi 8 Décembre

00h50 : PIB Trimestriel – Japon : -0,7 %

8h00 : IPC Mensuel – Allemagne : -0,4 % (attendu : -0,4 %)

(attendu : -0,4 %) 14h30 : Salaire Horaire Moyen – USA, attendu : 0,3 %

14h30 : Création d’Emploi Non-Agricoles – USA, attendu : 180 k

14h30 : Taux de Chômage – USA, attendu : 3,9 %

Détachements de Dividendes ce 8 Décembre

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 8 Décembre