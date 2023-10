La Quotidienne Bourse Trading du 9 Octobre 2023

9 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Cette nouvelle semaine de trading démarre sous haute tension ! Malgré un calendrier économique vide ce lundi, les traders sont à l’affût des répercussions de l’attaque palestinienne en Israël, et de la potentielle réponse américaine. Le cours de l’OR et le prix du baril de pétrole ont déjà bondi à l’ouverture ce lundi. Plus tard dans la semaine, on attend les publications trimestrielles des principales entreprises européennes et américaines.

Annonces Économiques à surveiller ce Lundi 9 Octobre

Chine – Marché Fermé

8h00 – Production Industrielle – Allemagne : -0,2 % (attendu : -0,1 %)

Détachements de Dividendes ce 9 Octobre

Aucun détachement de dividende à suivre ce lundi

Temps Forts de la Quotidienne Bourse Trading du 9 Octobre