Andreas Citroën (1878-1935) inter magna nomina industriae Gallicae numeratur. Alumnus Scholae Polytechnicae, autocinetum non invenit, sed inter primos in Europa fuit qui illud in magna copia produxit, vendidit ut productum ad mercatum vulgatum, et ad usum instrumenti mercatorii adhibuit. Vita eius etiam est lectio oeconomiae: successus industrialis insignis, aere alieno crescente sustentatus, qui in bankruptatem et acquisitionem societatis a Michelin decrevit. Anno 2026, nomen eius in nuntiis iterum apparuit cum petitione pro sepultura eius in Pantheo.
Prima vita: filius immigrantium cum studio technologiae
Andreas Citroën natus est die quinto Februarii anno MDCCCLXXVIII, Lutetiae Parisiorum, ad numerum 44 viae Laffitte, in arrondissement nono. Quintus et ultimus filius erat Levie Citroen, mercatoris adamantum Iudaei Nederlandici, qui Lutetiae Parisiorum anno MDCCCLXXIII sedem fixerat, et Amaliae Kleinmann, oriundae Varsoviae. Nomen familiae originem trahit ab avo qui mercator citrorum in Nederlandia erat ("citroen" citreum significat Nederlandice); Andreas fuit qui diaresin in "e" adoptavit.
Pueritia eius tragoedia notata est: anno MDCCCLXXXIV, pater mortem sibi conscivit post pessimam pecuniam in fodina adamantum in Africa Australi collocatam. Discipulus ingeniosus in Lyceo Condorcet, Iulio Verne et constructione Turris Eiffeliae captus, Andreas ingressus est...École polytechnique in 1898.
Rotae dentatae herringbone: ortus logois
Anno MCM, dum Poloniam iter facit, processum fabricationis rotarum dentatarum sulco V-formatarum invenit. Hae rotae dentatae, quietiores et magnam vim transmittere capaces, magnam praecisionem machinationis requirebant. Andreas Citroën licentiam emit et processum productionis industrialis utens ferro excogitavit. Anno MCMVI, cum duobus amicis scholae superioris societatem fabricationis rotarum dentatarum in regione Faubourg Saint-Denis Parisiensis condidit.
Hoc chevron duplex postea insigne notae autocineticae fieret: unum ex insignibus notissimis in industria globali ex parte mechanica ortum est.
Mors, America, et Inventio Productionis Massae
Ab anno MCMVI deinceps, vocatus est ut fabricatori autocinetorum auxilium ferret. Illae Lacrimae..., quae tum in difficultatibus erat. Administrationem eius et seriem productorum reorganizavit: productio a trecentis curribus anno 1908 ad octingentas anno 1913 crevit. Anno 1912, iter ad Civitates Foederatas Americae eum vehementer movit: officinam Ford visitavit et productionem per seriem machinarum invenit. Ambitio eius facta est ut "Henricus Ford Europaeus" fieret.
1915-1918: Officina concharum in Ripa Javel
Anno MCMXIV ut praefectus tormentorum mobilisatus, inopiam tormentorum animadvertit. Mense Ianuario anni MCMXV, Ministerio Belli proposuit ut intra paucos menses officina construeretur quae globulos 75mm celeritate inaudita producere posset. Ob causam... Navale iaculatoriumLutetiae, officinam ultramodernam construxit, quae usque ad tredecim milia feminarum operam dabat. In summa, circiter viginti tres miliones concharum produxit. Officina etiam ob officia socialia, quae eo tempore rara erant, nota est: popina, valetudinarium, et puerperium.
1919: Typus A et primus currus Europaeus in serie productus
Statim post indutias, officina mandata militaria amisit. Hoc Andreas Citroën praeviderat: locum in officinam autocineticam intra paucos menses convertit. Ianuario anni 1919, diurnariis nuntiavit autocinetum pretio 7250 francorum, fere dimidio pretii vilissimi in foro. Haec expeditio plus quam 16 000 interrogationes duabus hebdomadibus generavit.
La Citroën Typus ACitroën 30CV, ab ingeniario Iulio Salomon designatum, eodem anno emissum est. Primum currum Europaeum in magna serie fabricatum praesentatum est, cum scopo triginta curruum per diem producendorum. Anno 1929, Citroën 102 891 autocineta produxit, fere tertiam partem productionis Gallicae, et circiter 32 000 operarios in officinis suis Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, et Grenelle conduxit.
Ingeniosus mercatorius ante tempus suum
Andreas Citroën ante alios intellexit publicitatem vendere:
- Die quarto Octobris anni millesimi nongentesimi vicesimi secundi, aeroplanum litteris fumosis "Citroën" supra Arcum Triumphalem in Spectaculo Autocinetico scripsit;
- Ab anno MCMXXV ad MCMXXXIII, ingens signum illuminatum ex... Eiffel turrim tabula publicitaria ingens;
- Expeditiones semi-viae Kégresse magnum impulsum in opinione publica fecerunt: transitus Saharae (1922-1923), Navigatio Nigra in Africa (1924), Navigatio Flava in Asia (1931);
- Etiam in post-venditione innovat: manuale aurigae, rete venditorum, partes substitutoriae originales garantitae.
Traction Avant et bankruptas anni 1934
Anno MCMXXXIII, ut contra Ludovicum Renault certare posset, Andreas Citroën officinam Javel intra paucos menses reconstrui iussit, eam in unam ex modernissimis Europae transformans. Ingeniarium Andream Lefebvre conduxit, qui... intra annum designavit. Ante-rota Coegi, die XXIV mensis Martii anni MCMXXXIV praesentatum. Autocinetum est revolutionarium, sed societas pecuniarie defessum est: relatio a Banco Franciae mense Maio anni MCMXXXIV edita damna ducenti milionum francorum refert.
Argentariae eum adiuvare pergere recusant, et regimen intervenire non vult. December 21 1934Societas Citroën in liquidationem iudicialem posita est. Creditor principalis, MichelinSocietatem suscepit. Mense Ianuario anni 1935, Andreas Citroën partes suas vendidit; Petrus Michelin eum mense Iulio praesidem suscepit. Aegrotans, Andreas Citroën die 3 Iulii anni 1935, Lutetiae, annos natus 57, mortuus est.
Hereditas: a Michelin ad Stellantis
Sub dominio Michelin, nota supervixit et floruit, cum exemplaribus iconicis sicut 2CV (1948) et DS (1955). Anno 1976, Peugeot Citroën acquisivit, unde ortus est grex. Peugeot Citroen diapsalmaMense Ianuario anni 2021, coniunctio PSA et Fiat Chrysler creavit Stellarquarum Citroën una ex quattuordecim notis est.
Lutetiae, anno 1958, ad ripam Javel nomen "Quai André-Citroën" accepit, et officina pristina "Parc André-Citroën" substituta est. Per aliquot annos, familia, praesertim nepos eius Henricus-Jacques Citroën, sepulturam eius in Pantheon suasit. Die XXVI mensis Augusti, anno MMXXVI, praeses Medef (Confoederationis Negotiorum Gallicorum), Patricius Martin, hanc candidaturam in schola aestiva organizationis publice probavit.
Quod historia Andreae Citroën investitorem docet
Cursus Citroënensis praecepta offert quae adhuc pertinent ad analysin fabricatorum autocinetorum in indice enumeratorum:
- Volumen non sufficit. Citroën multa vendidit, sed pretiis perquam humilibus ut mercatum vinceret. Sine sufficientibus marginibus, incrementum aere alieno sustentatum fragile factum est. In foro bursatili, marginem operativum et fluxum pecuniae spectas, non solum venditiones.
- Industria autocinetica magnopere capitali utitur. Restauratio officinae vel inceptio exemplaris revolutionarii magnas summas sumptus habet. Hoc verum est anno 2026 cum transitio ad vehicula electrica fiat, quae onus in rationes pecuniarias omnium fabricatorum imponit.
- Socius pecuniarius interest. Michelin, creditor, dominus factus est. Nexus inter fabricatores et praebitores artus manet; nostra analysis de...Michelin stirpem demonstrat quomodo fabricator pneumaticorum exinde diversificaverit.
Ut heredem hodiernum notae chevron sequaris, inspice profile nostrum in...Stellantis stirpset comparare cum magno aemulō historicō Citroën, illō inRenault stirpemHae analyses ad informationem tantum fiunt nec consilium de investimento constituunt.
Andreas Citroën in diebus clavibus
|annos singulos
|res
|1878
|Lutetiae natus (5 Februarii)
|1898
|Ingressus ad École Polytechnique
|1901
|Societatis instrumentorum spinarum herringbonicorum constitutio
|1906
|Ducem in recuperatione Mors suscipit
|1915
|Constructio officinae concharum portus Javel
|1919
|Citroën Typi A emissum
|1924
|Navigatio Nigra
|1934
|Traction Avant (Martius), liquidatio iudicialis (XXI Decembris)
|1935
|A Michelin receptus; tertio die Iulii mortuus est.
|1976
|Nativitas PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën fit nota Stellantis
FAQ
Cur duo chevrona insigne Citroën habet?
In memoriam revocat dentaturas V-formatas (spinas herringbones) quas Andreas Citroën initio cursus sui fabricavit, antequam in industriam autocineticam se immergeret.
Cur Citroën anno MCMXXXIV fidem publicam conscivit?
Societas magnum debitum contraxerat ad incrementum suum, reconstructionem officinae Javel, et progressionem Traction Avant sustentandam, dum pretia venditionis humilia margines lucri eius cohibebant. Argentariae eam sustinere recusaverunt, et in administrationem missa est die XXI Decembris anni MCMXXXIV.
Cuius est Citroën hodie?
Citroën est nota gregis Stellantis, anno 2021 creata ex fusione inter PSA et Fiat Chrysler Automobiles.